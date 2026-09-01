Німеччина карає Росію, Угорщина блокує Україну в ЄС, новий король Норвегії: новини дня

Міністр фінансів США попередив російського колегу, що до припинення війни проти України послаблення тиску не буде.

Каллас прогнозує швидке розблокування Фонду миру, щоб оплатити ППО для України. У НАТО і Євросоюзі тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі Україні перехоплювачів до Patriot.

У Німеччині у вівторок стався інцидент на підстанції, а у Словаччині заявили, що РФ погрожувала їм через угоду про компенсаційну комісію для України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 1 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Угорщина блокує Україну в ЄС

На першому після літньої перерви засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 1 вересня, Угорщина знову відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України.

Як стало відомо кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі з власних джерел, Угорщина готова погодитися на відкриття наступних перемовних кластерів для України, якщо Київ продемонструє прогрес щодо захисту прав національної угорської меншини в Україні.

Наступне засідання групи COELA заплановане на середу, 2 вересня, але в порядку денному України та Молдови немає.

Бессент закликав РФ припинити війну

У Міністерстві фінансів США повідомили, що очільник відомства Скотт Бессент на зустрічі з російським колегою Антоном Сілуановим на полях зустрічі міністрів G20 передав йому заклик припиняти війну проти України.

Агентство Reuters також пише, що Бессент нібито попередив російського колегу, що Москві не слід розраховувати на послаблення економічного тиску, доки війна проти України триває.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що більше не спить в ліжку через атаки РФ на Київ.

"Інтенсивність атак стає нестерпною. Люди виснажені. Міста виснажені. Уся країна живе в постійному стресі", – підкреслила вона.

Поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією зупинив роботу через удар РФ.

У Румунії оголошували повітряну тривогу й піднімали винищувачі під час ударів РФ по Україні, а також біля кордону з Молдовою знайшли дрон.

Щодо ППО для України і навчань

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прогнозує швидке розблокування Фонду миру, щоб оплатити ППО для України.

Крім того, вона закликає передати Україні перехоплювачі, в яких спливає термін зберігання.

Bloomberg пише, що у НАТО і Євросоюзі тиснуть на Іспанію та Грецію щодо передачі Україні перехоплювачів до Patriot.

Міністри оборони ЄС та України сьогодні обговорили спільні плани, топ-пріоритет – ракети ППО.

ЄС оплатить модернізацію навчальних військових полігонів в Україні. Ірландія виділить на це 10 млн євро.

Литовська компанія відправляє Україні обладнання для енергетичної інфраструктури.

Гроші для України

У ЄС нагадали, що допомога на 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27.

Водночас Верховна Рада не підтримала євроінтеграційний проєкт щодо митних правил на посилки до 150 євро.

Тривоги на Балтії

Сьогодні вранці стало відомо, що у РФ після атаки дронів палав порт Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга.

В Естонії та Латвії оголошували тривогу через невідомі дрони. Фінляндія тимчасово обмежувала рух у небі й на морі над частиною Фінської затоки.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що кілька українських дронів порушили повітряний простір країни у вівторок, 1 вересня, не завдавши шкоди населенню чи державі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі за розуміння Таллінна щодо безпілотників, які випадково залітають на територію країни під час українських ударів по цілях в РФ.

Крім того, Естонія відправила нову команду для допомоги з охороною кордону Латвії у запобіганні нелегальній міграції та захисті зовнішнього кордону Європейського Союзу.

Німеччина карає Росію

Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці з дроном в аеропорту Лейпцига.

"Федеральний уряд робить висновок, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку, що сталася 4 серпня в Лейпцигу. Ми не перебуваємо у стані війни. Але ми щодня є мішенню гібридної війни", – наголосив міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт.

У відповідь на цю подію німецький міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль оголосив, що Генеральне консульство Росії в Бонні та "Русский дом" у Берліні будуть закриті, а до санкційних списків ЄС будуть додані нові особи. У зв’язку з цим російського посла викличуть на зустріч.

Таким чином, посольство Росії в Берліні залишиться єдиним дипломатичним представництвом Москви.

Міністр додав, що прикордонний контроль щодо росіян буде посилено, а тиск на "тіньовий флот" триватиме.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у солідарності ЄС після інциденту в Лейпцигу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО "висловлює повну солідарність з Німеччиною після російської гібридної атаки, що сталася 4 серпня в Лейпцигу".

Інцидент на підстанції у Німеччині

У Німеччині у вівторок стався інцидент на підстанції Турнов/Прайлак, яка розподіляє електроенергію з вугільної електростанції Єншвальде на півдні землі Бранденбург.

За даними цих джерел газети MAZ, рятувальники виявили та знешкодили на місці події кілька пристроїв для запуску ракет. Також повідомляють, що підстанція зазнала влучань не один раз.

Ймовірно, метою зловмисників було спричинити масштабне відключення електроенергії на сусідній вугільній електростанції, яка є найбільшою у землі Бранденбург. Згідно з попередніми висновками, цього не сталося.

А у Словаччині заявили, що РФ погрожувала їм через угоду про компенсаційну комісію для України.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас у вівторок оголосила про створення групи високого рівня, що складається з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Польща-Німеччина

Президент Польщі Кароль Навроцький під час відзначення 87-ї річниці початку Другої світової війни у Гданську накинувся з критикою на Німеччину і повторив вимогу щодо виплати репарацій.

Серед іншого, Навроцький вказав, що "не можна залишатися байдужим до того, що…у Берліні досі немає пам’ятника, присвяченого польським жертвам Другої світової війни".

В німецькому уряді повідомили, що планують спорудити меморіал у пам’ять про польських жертв Другої світової війни, який буде розташований у центрі Берліна.

Новий король Норвегії

Король Норвегії Гокон VIII склав присягу. Королева Метте-Маріт пропустила церемонію складання присяги через проблеми зі здоров’ям.

У Норвегії знову зросла підтримка збереження монархії.

Щодо новин з США

Сполучені Штати завдали нових ударів по Ірану. Американський міністр фінансів анонсував банківські санкції проти Ірану.

За даними CNN, міністр армії США Ден Дрісколл нібито подав заяву про відставку на тлі тривалого конфлікту з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Решта новин

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За даними Reuters, у президента США Дональда Трампа планують виділити $4 млн на підтримку правих ЗМІ в Європі.

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