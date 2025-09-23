Дроны РФ в Северной Европе, поражение Орбана, встреча Трампа и Зеленского: новости дня

Безпілотники продовжують тероризувати Європу.

В НАТО обговорили порушення Росією повітряного простору Естонії. Обіцяють реагувати рішуче. Рубіо і Пісторіус кажуть, що слід й надалі перехоплювати і супроводжувати літаки-порушники, але згодом Трамп додав своєї невизначеності, заявивши, що підтримує їхнє збиття.

Під час виступу на Генасамблеї ООН американский президент вкотре закликав ЄС припинити купувати російські енергоносії, а під час спілкування з журналістами на зустрічі з Зеленським пообіцяв поговорити з Орбаном.

Все важливе і цікаве за вівторок, 23 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Дрони у Північній Європі

Дрони продовжують тероризувати країни Європи.

Вчора ввечері в Данії та Норвегії через невідомі безпілотники призупиняли роботу аеропортів.

Двоє осіб затримали за незаконні польоти дронів.

Поліція Данії заявила, що дронами, через які закривали головний аеропорт країни, ймовірно, керував "досвідчений оператор".

Начальник данської поліції Єнс Єсперсен також повідомив, що дрони в Данії прилетіли з кількох різних напрямків, вмикаючи і вимикаючи свої вогні, а потім зникли через кілька годин.

Директорка поліції Копенгагена Анне Тоннес повідомила, що в розслідуванні інциденту беруть участь Швеція та Норвегія.

В норвезькму уряді повідомили, що впродовж 2025 року в країні такі інциденти траплялися тричі.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не виключає причетність РФ до інциденту з дронами біля аеропорту Копенгагена. За її словами, у Данії не виключають жодну з версій.

В Кремлі очікувано заявили, що РФ не причетна до інциденту з дронами біля аеропорту Копенгагена, а заяви уряду Данії назвав "голослівними".

Реакція ЄС на інцидент

Данська прем’єрка Фредеріксен підкреслила, що цей інцидент є "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії".

"Це свідчить про те, в який час ми живемо і до чого ми, як суспільство, маємо бути готовими, щоб впоратися із ситуацією", – підкреслила вона.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про необхідність посилення підготовки до збройного конфлікту у зв'язку із загрозою з боку Росії.

"Ми повинні прийняти нову європейську ментальність – від мислення про мир до готовності до воєнного часу", – підкреслив він.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн констатувала, що "спостерігається систематична спроба кинути виклик на наших кордонах".

"Наша критична інфраструктура перебуває під загрозою. І Європа відповість на цю загрозу силою та рішучістю", – додала президентка Єврокомісії.

Президент Євроради Антоніу Кошта заявив про солідарність Європи з Данією.

"Європа має бути спроможна захистити свою критичну інфраструктуру. На нашій неформальній зустрічі у Копенгагені 1 жовтня ми попрацюємо над тим, щоб посилити спільну оборонну готовність Європи", – написав президент Євроради у своєму X.

Крім того, після інциденту в аеропорту Копенгагена Данію запросили на нараду ЄС щодо "стіни дронів" на східному фланзі Європейського Союзу.

Засідання заплановане на 26 вересня.

Слід також додати, що армія Литви отримала змогу швидше й ефективніше збивати ворожі дрони.

Трамп за збиття літаків-порушників

Сьогодні Північноатлантична рада провела засідання на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору країни 19 вересня.

"Росія не повинна мати жодних сумнівів: НАТО і країни-члени Альянсу використовуватимуть згідно з міжнародним правом усі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе і стримування всіх загроз з усіх боків", – зазначено в заяві.

Також в НАТО запевнили, що жодні дії Росії не відвернуть союзників від їхньої незмінної прихильності підтримці України.

Як відомо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що Альянс ухвалюватиме рішення про збиття російських літаків, базуючись на їх можливій загрозі у реальному часі.

Державний секретар США Марко Рубіо відмовився обіцяти, що НАТО збиватиме російські літаки-порушники.

За словами державного секретаря США, НАТО й надалі буде діяти так, як діяв під час вторгнення російських літаків в повітряний простір Естонії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від військових дій у відповідь на серію цілеспрямованих російських провокацій із порушенням повітряного простору.

"Ми повинні сказати дуже чітко: ми не дозволимо себе спровокувати, але ми будемо там і ми будемо перехоплювати. Ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається, і будемо їх супроводжувати. Толерантно і терпляче, але дамо зрозуміти, що ми поруч і завжди можемо зробити більше", – сказав міністр.

Хоча сьогодні ввечері президент США Дональд Трамп сказав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.

До речі, у Німеччині представили парламенту бюджет з рекордними витратами на оборону.

Президент США "наїхав" на ЄС

Президент США Дональд Трамп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

"Вони не можуть робити те, що вони роблять. Вони купують нафту і газ у Росії, борючись із Росією… Вони мають негайно припинити будь-яку купівлю енергоресурсів у Росії. Інакше ми втратимо дуже багато часу", – сказав Трамп.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що його країна не відмовиться від російських енергоносіїв попри вимогу президента США Дональда Трампа.

Під час спілкування з журналістами на зустрічі з Зеленським після виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп пообіцяв поговорить з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном про купівлю російської нафти.

Крім того, президент США сказав, що поки не має готової відповіді з приводу того, чи довіряє він очільнику Кремля Владіміру Путіну.

"Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць, гаразд?", – відреагував Трамп.

Лічені дні до виборів в Молдові

В соцмережах з’явилися фото військових з іноземними відзнаками на заправці в місті Чимишлія, що на півдні країни. Фото з коментарями про прибуття до Молдови іноземних військових поширили проросійські Telegram-канали та пов'язані з втікачем-олігархом Іланом Шором ЗМІ.

Молдовське оборонне відомство спростувало коментарі про те, що в Молдові "повно іноземних військовослужбовців".

"На фото – військові аташе, акредитовані в Кишиневі, які здійснювали ознайомчий візит до військової частини Кагульського гарнізону", – сказали там.

Міноборони Молдови нагадало, що військові аташе входять до складу дипломатичного персоналу посольств і є штатними співробітниками акредитованих в Молдові місій.

Російській розвідці привидівся план ЄС "з окупації Молдови".

В уряді Молдови в категоричній формі спростувала ці заяви, назвавши їх "грубими фальсифікаціями".

"Так звані "тривоги" про уявні плани Європи окупувати Молдову – це істерична реакція, сфабрикована російськими службами на вчорашнє звернення президентки Маї Санду", – написав у своїх соцмережах речник молдовського уряду Даніель Воде.

За його словами, мета таких заяв Росії – залякати людей і підірвати довіру до європейського шляху розвитку Молдови.

А проросійський лідер соціалістів Молдови Ігор Додон звинуватив президентку Маю Санду в "підготовці атаки" на невизнане Придністров'я.

"Якщо PAS (партія Санду "Дія і солідарність". – Ред.) залишиться при владі – нас всіх використають як гарматне м’ясо", – лякає він.

Тим часом в країні тривають рейди у межах розслідування відмивання грошей напередодні виборів.

Щодо визнання Палестини в ЄС

Франція, Бельгія і ще низка країн оголосили про визнання Палестини.

У неділю, 21 вересня, про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія.

А от Нідерланди не готові до негайного визнання Палестини.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що визнання Палестинської держави навряд чи сприятиме забезпеченню миру на Близькому Сході в короткостроковій перспективі.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина в неділю.

Визнання Палестини відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення "групи донорів для Палестини", а уряд Іспанії схвалив повну заборону на поставки зброї Ізраїлю.

Раніше Politico повідомляло про план президента Франції Емманюеля Макрона створити противагу США та Ізраїлю на Генасамблеї ООН.

Цікаво, що вчора ввечері, після виступу у штаб-квартирі ООН, Макрона не пропускала поліція Нью-Йорка через кортеж Трампа.

"Коли президент Сполучених Штатів прибуває до штаб-квартири ООН, вводиться так званий freeze: будь-який рух в межах кількох вулиць довкола будівлі ООН блокується. Саме це й сталося вчора, коли ми виходили зі штаб-квартири, бо кортеж американського президента якраз був у дорозі", – розповів співрозмовник "Європейської правди" в оточенні президента Франції.

Співрозмовник також повідомив, що Макрон розмовляв з Дональдом Трампом по мобільному під час пішої прогулянки.

Польща відкриває кордон

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск повідомив, що опівночі 25 вересня Польща відкриє кордон з Білоруссю. Міністр внутрішніх справ підписав відповідну постанову.

Решта новин

Європарламент відмовив прем’єру Угорщини Орбану у знятті імунітету з його головного суперника.

У Німеччині – чергові пошкодження на залізниці, правоохоронці почали розслідування

У Греції затримали двох громадян Румунії, які фільмували військову базу, а у Польщі затримали таксиста з Білорусі, який мав список представників білоруської діаспори.

За даними дослідження Transparency International Ukraine, три чверті українців виступають за вступ до Євросоюзу, а опитування Reuters/Ipsos свідчить про те, що рейтинг Трампа у США дещо просів на тлі економічних негараздів.