Орбан строит союз против Украины, план завершения войны, новый кабмин Молдовы: новости дня

Наприкінця тижня Україна і представники "коаліції рішучих" обговорять план завершення війни.

Єврокомісія посилює тиск на країни ЄС через заморожені росактиви, а Орбан лякає війною через їхнє використання і хоче створити антиукраїнський союз всередині ЄС.

Угорський глава МЗС Сійярто у Мінську зустрівся з Лавровим, після чого підтвердив бажання РФ про зустріч Путіна з Трампом у Будапешті.

Лукашенко звинуватив Литву, яка закрила кордони з Білоруссю через терор метеозондами, у спробі "заблокувати" безпекову конференцію у Мінську, на полях якої і провели переговори міністри Угорщини та Росії.

У Північній Європі називають РФ головною загрозою і запевняють, що готові до будь-яких сценаріїв.

Все важливе і цікаве за вівторок, 28 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

План завершення війни

Президент України Володимир Зеленський розповів, що план "коаліції рішучих" щодо завершення російсько-української війни мають обговорити наприкінці тижня на рівні радників.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", – сказав він.

Водночас Зеленський скептично ставиться до того, що Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Щодо фінансування України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав західних союзників до рішучої підтримки України, оскільки, як він вважає, нинішня зима може стати вирішальною.

"Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися здатною до оборони", – наголосив міністр.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде воювати десятиріччями, але ЄС має упродовж якогось часу стабільно фінансово підтримувати нашу державу, і європейські лідери планують це робити 2-3 роки.

"Ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки. Давайте акцентуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави зауважив, що ця підтримка може фінансуватися з заморожених російських активів, які Україна буде витрачати на зброю або відновлення.

"Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу", – наголосив Зеленський.

Politico пише, що Європейська комісія посилює тиск на країни-члени ЄС, щоб змусити їх використати заморожені російські активи на користь України.

Зокрема, як зазначає видання, у Єврокомісії кажуть європейським урядам: якщо вони не змусять Росію оплатити рахунки, то їм доведеться зробити це самим.

Український президент вважає, що європейці близькі до рішення стосовно передачі Україні заморожених російських активів.

"Для Путіна найстрашніше в (рішенні по) "рускіх" активах, що Європа дала сигнал: немає сенсу Путіну продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде. І це потрібно зрозуміти", – сказав глава держави.

Орбан будує союз проти України

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан лякає ЄС війною через використання заморожених росактивів.

Крім того, у Орбана мріють створити антиукраїнський союз в ЄС разом зі Словаччиною та Чехією.

"Я думаю, що це станеться – і буде все більш і більш помітним", – сказав політичний директор прем’єра Угорщини Балаж Орбан, коли його запитали про можливість створення антиукраїнського альянсу в ЄС.

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск у вівторок розкритикував свого угорського візаві Віктора Орбана через проросійську позицію та проблеми з верховенством права в Угорщині.

Під час промови у вівторок Туск згадав про "давнього друга", який "останнім часом, здається, причарований Москвою" і "тепер вважає, що краще побудувати дещо авторитарну модель" за зразком Росії.

Премʼєр Польщі також сказав, що Угорщина "була набагато далі, ніж Польща в 1989 році", але зараз є "найбіднішою країною в Європейському Союзі".

"Ті, хто допустив корупцію, наприклад, європейських фондів, відстали в цій великій гонці за економічним зростанням і процвітанням людей", – сказав Туск.

Конференція у Мінську

Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим на Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки заявив, що Росія підтримує ідею проведення "мирного саміту" зі США у Будапешті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".

А сам Лавров, під час виступу на Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, запропонував країнам Європейського Союзу і НАТО "гарантії безпеки" з боку Москви.

Він повторив заяву про те, що у Росії "немає і не було намірів нападати на будь-яку країну з нинішніх членів НАТО і Євросоюзу".

Крім того, сьогодні у Білорусі оголосили, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 2025 року.

Метеозонди з Білорусі

Білоруський правитель Александр Лукашенко вважає, що Литва повністю закрила кордон з Білоруссю, щоб "заблокувати" Мінську міжнародну конференцію з євразійської безпеки.

Самопроголошений президент Білорусі вважає це рішення "божевільною аферою".

Але міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто все одно дістався Мінська, у якому, нагадаємо, провів зустріч і з Лавровим.

В останні дні повітряний простір Литви неодноразово порушували метеокулі, що залітали з боку Білорусі.

У понеділок після чергового такого інциденту прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене розповіла, що уряд підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає "наївною" думку про те, що Білорусь може "не бачити" метеозондів, які летять на територію Литви.

Він наголосив, що така діяльність "не може відбуватися безконтрольно", адже "хтось випускає ці засоби".

Литва розгорне вогневі групи для захисту стратегічних об'єктів.

До речі, США замовили у шведської оборонної компанії радари на понад $40 млн, а Польща готова відкрити ще два прикордонні переходи з Білоруссю

Загрози для Європи

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що балтійські країни стали своєрідним полігоном для випробування тактики гібридної війни, де РФ постійно перевіряє готовність, здатність до співпраці та стійкість регіону.

Прем’єр-міністри Норвегії та Фінляндії визнають, що Росія є загрозою номер один для безпеки держав Північної Європи, проте наголошують на готовності протистояти їй.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що "ми не боїмося, але ми готові".

В Іспанії закривали аеропорт Аліканте через появу підозрілого дрона.

Санкції США проти компаній РФ

"Лукойл" продає закордонні активи через санкції США.

Управління з контролю за іноземними активами США встановило термін до 21 листопада, протягом якого компанія повинна припинити свою діяльність за кордоном, інакше їй загрожують значні штрафи.

При цьому Сполучені Штати звільнили від санкцій Трампа німецьку "дочку" "Роснефти", оскільки цей актив більше не перебуває під контролем Росії.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені США санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт РФ.

На рахунок санкцій слід додати, що ЄС на рік продовжив рішення про санкції проти "керівництва" Придністровʼя, а суд у Швейцарії відмовився розморожувати активи соратника Ротенберга.

Допомога Україні

ЄС хоче приєднати Україну до космічної програми та системи захищених супутників.

Нідерланди виділили 25 млн євро на підтримку енергетики України, а Польща передала Україні майже 30 тисяч упаковок антибіотиків для дітей.

Різне щодо України і українців

Новий тіньовий звіт щодо виконання Україною вимог ЄС підтверджує проблеми з реформами.

Україна хоче отримати статус спостерігача у процесі реформування аграрної політики ЄС.

Команда німецького видання Welt постраждала від удару дрона РФ, загинув український військовий.

За даними Європейської комісії, нині на території Євросоюзу проживають близько 4,7 млн українських біженців.

Польський міністр закликав українців у Польщі не вестись на вербування з боку РФ.

Щодо рейтингів

Рейтинг популярності канцлера Німеччини Фрідріха Мерца упав до мінімуму.

Рейтинг партії влади Британії також обвалився до рекордного мінімуму.

Ультраправі в Нідерландах втратили відрив від опонентів перед днем виборів.

Про те, як Нідерланди підійшли до виборів, хто має шанс сформувати новий уряд і чого від нього варто чекати Україні, читайте в статті журналістки "Європравди" Дар’ї Мещерякової Друг Орбана проти друзів України: як дострокові вибори вплинуть на курс Нідерландів.

Решта новин

У Молдові оприлюднили склад нового уряду.

Більшість жінок у Німеччині не почуваються безпечно у громадських місцях.

Мальта знижує податки для батьків у спробі підняти народжуваність.

Родина вагітної британської тінейджерки заплатила $187 тисяч суду у Тбілісі за її звільнення.

"Грузинська мрія" вимагає оголосити неконституційними три найбільші опозиційні партії.

У Німеччині підтвердили вирок росіянинові за вбивство двох українських військових.