США пугают ЕС войной, коалиция укрытий, Франция возвращает срочную службу: новости дня

У Києві кажуть, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США. Зеленський привітав з Днем подяки Дональда Трампа, який звинувачував Україну в невдячності за його зусилля припинити війну.

У Литві застерігають, що будь-які поступки Росії щодо кордонів загрожують і їхній країні, а міністр оборони Італії Гвідо Крозетто попереджає, що "Путін продовжує набирати військових, збільшує резерви та інвестиції".

"Укрзалізниця" анонсувала нічний поїзд від Ужгорода до Відня, а також оголосила про синхронізацію низки рейсів до Польщі з німецькими маршрутами.

Все важливе і цікаве за четверг, 27 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

США лякають ЄС війною

Як пише The New York Times, представники адміністрації Трампа під час переговорів у Європі минулого тижня наполягали, що Росія має перевагу у війні в Україні і що війна може вийти за межі України.

Як зазначає видання, традиційно Сполучені Штати, швидше за все, критикували б Росію за накопичення зброї, а не використовували б меседжі про її виробництво як спосіб продати мирну угоду, невигідну для України, яка страждає від російської агресії.

Більш того, європейські співрозмовники повідомили Politico, що США нібито хочуть укласти "мир" до надання гарантій безпеки Україні.

Згодом Державний департамент США спростував інтерпретацію коментарів держсекретаря Марко Рубіо: "Гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно".

Білий дім також наполягає на тому, що будь-який остаточний мирний план повинен містити гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

А президент Володимир Зеленський привітав свого американського візаві Дональда Трампа з американським святом День подяки.

Він подякував США "за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність".

Нагадаємо, у неділю президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в невдячності за його зусилля припинити війну.

Резолюція Європарламенту

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій поставив під сумнів відданість США міжнародному праву.

Документ також окреслює вимоги ЄС до мирного плану для України.

Європарламентарі підкреслюють, що будь-яка мирна угода повинна надати Україні гарантії безпеки рівня ст. 5 Вашингтонського договору НАТО, забезпечити притягнення до відповідальності винних у злочині агресії та воєнних злочинах, а також зобов’язати Росію компенсувати Україні всі збитки, яких вона завдала.

Крім того, резолюція наголошує, що санкції з Росії не можна знімати, поки мирна угода не буде реалізована.

Рада Європи пропонує свій внесок на тлі переговорів про завершення війни в Україні.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе згадав питання виборів, репарацій, прав меншин, релігійної толерантності, гуманітарні питання, можливість підтримки Венеційської комісії у разі, якщо Україні доведеться розглядати якісь зміни до Конституції, сприяння у відновленні функціонування українських органів на деокупованих територіях.

До речі, Литва повідомила Раді Європи про намір приєднатись до Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Він також нагадав про компенсаційний механізм, заснований при Раді Європи.

Застереження з країн Балтії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс застерігає, що будь-які поступки Росії щодо кордонів загрожують і їхній країні.

"Якщо ми дозволимо перекроїти кордони в будь-якій, навіть найменшій формі, до нас прийдуть з фломастером і картою, а потім і з танками, щоб перекроїти кордони. Ми не можемо допустити жодної де-юре або де-факто легітимації окупованих територій. Ці принципи дуже важливі", – підкреслив він.

За словами глави литовського МЗС, вкрай важливо використовувати наявні важелі в переговорах про справедливий мир в Україні.

Будріс додав, що Європа має три абсолютно чіткі важелі в переговорах про мир в Україні, які вона повинна використовувати: заморожені росактиви, членство України в ЄС і створення Спеціального трибуналу.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що дії Росії та її правителя Владіміра Путіна не дають жодних ознак, що миру в Україні можна досягти найближчим часом.

"Мені здається, що Путін відчуває в повітрі запах крові, і для нього це дуже вигідний тактичний момент. Він чинить тиск максимально можливим чином – на фронті, на цивільних, завдаючи ударів по інфраструктурі та енергетичних об'єктах. Ніяких ознак миру поки не видно", – пояснює естонський міністр.

Він впевнений, що реальний мирний план складається всього з двох пунктів: тиск на Росію і підтримка України.

Путін "збільшує резерви"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у четвер заявив, що сподівається на швидкий мир в Україні, але "не оптимістичний".

"Я не знаю, що Путін має на думці, ми сподіваємося, що цього разу Росія справді захоче сісти за стіл переговорів і домовитися. Але якщо подивитися на те, що відбувається, я не оптиміст, бо бачу, що Путін продовжує набирати військових, збільшує резерви та інвестиції", – сказав він.

Диверсії Росії

У Польщі заочно заарештували двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці, а також розслідують появу невідомих предметів на залізниці поблизу Сувальського коридору.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську, що стало реакцією на дві диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.

А РФ у відповідь на це закриває консульство Польщі в Іркутську.

У Нідерландах вперше провели нараду щодо підвищення стійкості країни до гібридних атак.

Франція повертає строкову службу

Швейцарці у неділю голосуватимуть за обов'язкову цивільну службу для всіх, а президент Франції Макрон розкрив деталі своєї ідеї про добровільну строкову службу: розгортатимуть вже з 2026 року.

Іспанія перебрала місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Американське видання The Wall Street Journal написало про секретний план Німеччини на випадок війни з Росією.

Космічному агентству ЄС збільшили бюджет і доручили займатись обороною, а Румунія закупить французькі системи протиповітряної оборони Mistral.

Правитель РФ про "мирний план"

Очільник Кремля Владімір Путін стверджує, що остаточної версії "мирного плану" ще немає.

Також він заявив, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу, а ще підтвердив, що готується прийняти Орбана.

Як повідомляє портал VSquare, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вирушить до Москви – імовірно, 28 листопада – у складі великої делегації, на порядку денному – передусім енергетичні питання.

Співрозмовники VSquare кажуть, що метою візиту Орбана є насамперед обговорення енергетичних питань, зокрема на тлі рішення США надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти та газу.

Коаліція укриттів

У Києві пройшло перше установче засідання коаліції укриттів МВС України.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що загальна сума внесків країн, які долучилися до коаліції, складає понад 22 млн євро. З них 11 млн євро внесла Фінляндія, яка є лідером коаліції завдяки своєму 80-річному досвіду зі створення системи бомбосховищ.

А міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus – "мисливця на "Шахедів".

За його словами, це є кроком до його майбутнього виробництва на території Сполученого Королівства.

"Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба", – зазначив Денис Шмигаль.

А Латвія виділить 15 млн євро на коаліцію дронів у 2026 році, оголосила сьогодні у Києві міністерка закордонних справ країни Байба Браже.

Український президент відзначив главу її орденом "За заслуги".

Оновлення в маршрутах "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" анонсувала нічний поїзд від Ужгорода до Відня.

Він курсуватиме з грудня новою євроколією.

Поїзд виїздитиме з Ужгорода о 23:19 з прибуттям до Відня о 8:53. У зворотній рейс він вирушатиме о 19:08 з прибуттям до Ужгорода о 6:15.

Крім того, в "Укрзалізниці" оголосили про синхронізацію низки рейсів, які прямують до польських Хелма і Перемишля, з графіком потягів з Польщі до Німеччини.

Як зазначають, з грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте – з 11 прямих потягів до 17. Завдяки оновленому графіку українці зможуть з однією пересадкою їхати з України до Німеччини.

Стрілянина біля Білого дому

У Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення.

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі спочатку заявив, що постраждалі бійці Нацгвардії були з його штату і загинули, але пізніше відмовився від своїх слів, сказавши, що його офіс отримав "суперечливі повідомлення" про їхній стан.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала.

Після нападу біля Білого дому США зупиняють обробку імміграційних запитів громадян Афганістану.

Різне щодо Росії

У Польщі затримали російського хакера, який зламував бази даних інтернет-магазинів, а парламент Молдови проголосував за закриття "Русского дома" в Кишиневі.

У Чорногорії затримали 61-річного "козака", який воював на боці РФ в Україні.

Решта новин

У МЗС Данії зʼявилась людина, яка щоночі стежить за заявами Трампа.

На війні проти РФ загинув 27-річний чех, якого вважали зниклим безвісти.

Італія екстрадувала до Німеччини українця Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків":

Меркель запевнила, що не вважає Польщу і країни Балтії винними у війні в Україні.

У Манчестері затримали ще одного чоловіка за підозрою в теракті біля синагоги.