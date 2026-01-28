Чехия поможет дипломатам РФ, ультиматум для Ирана, обыски в Deutsche Bank: новости дня

Україна допрацьовує з США угоду щодо повоєнною відбудови, а Німеччина анансувала передачу десятків мобільних теплоелектростанцій, але виклик полягає в їхньому підключенні.

Каллас каже, що ЄС має припинити "передавати своє виживання на аутсорсинг" до США, а данська прем’єрка вже не вірить у повернення світового порядку, який панував дотепер.

Єврокомісар з оборони пропонує створити Раду безпеки Європи і їде в "ракетний тур".

Все важливе і цікаве за середу, 28 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо угоди про повоєнну відбудову

Державний секретар США Марко Рубіо назвав питання майбутнього статусу Донбасу одним із найскладніших етапів мирних переговорів, до вирішення якого сторони ще не наблизилися.

"Я знаю, що ведеться активна робота, щоб спробувати з'ясувати, чи можна примирити погляди обох сторін з цього питання. Це все ще міст, який ми не перейшли", – сказав він законодавцям.

Рубіо також повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на найближчий раунд переговорів з РФ та Україною, але участь США "ймовірна".

Тим часом Україна та США уточнюють деталі угоди про повоєнну відбудову.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським, із яким вони обговорили, серед іншого, переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

"Ми обговорили перебіг переговорів, розпочатих минулого тижня в Абу-Дабі. Ми дійшли спільного висновку, що європейці мають бути повноцінно залучені до обговорень, які їх безпосередньо стосуються", – зазначив французький президент.

Також президент України після розмови з французьким колегою повідомив, що Франція цього року поставить в Україну додаткові літаки.

"Робота з американською стороною йде активно, і з українського боку – максимальна оперативність. Дякую представникам президента Сполучених Штатів за конструктив у перемовинах. Маємо вийти на результат якомога швидше", – зазначив український президент.

Теплоелектростанції з Німеччини

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс анонсував передачу німецькою стороною Україні 33 мобільних теплоелектростанцій вже найближчим часом.

"Те, що відбувається тут щоночі, – це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції – комбіновані теплоелектростанції", – сказав посол в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні.

"Виклик полягає в їх підключенні – так само, як і з генераторами, – але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше", – наголосив Томс.

Литва виділила понад 14 млн євро на відновлення України, а Італія спрямувала майже 1 млн євро на посилення кібербезпеки Тернопільської області.

Уряд Молдови продовжив тимчасовий захист українців до 1 березня 2027 року.

IRIS-T для України

Німеччина поставила Україні дев’ять систем протиповітряної оборони IRIS-T та готується до постачання нових комплексів найближчим часом, повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

А Politico пише, що Німеччина та Франція сперечаються щодо кредиту для України на 90 млрд євро.

Деякі європейські країни, на чолі з Францією, хочуть, щоб Україна купувала зброю переважно оборонних промислових підприємств ЄС.

Посилення оборони Європи

У Литві тричі закривався аеропорт Вільнюса через контрабандні метеозонди з Білорусі. Мінську вручили ноту протесту.

На пляжі в Румунії знайшли морську міну.

Іспанія врятувала танкер "тіньового флоту" РФ, а Франція "знерухомила" затриманий танкер тіньового флоту, капітана випустили з-під варти.

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європа більше не є пріоритетом у зовнішній та безпековій політиці США, тому Європейський Союз має активізуватися у сфері власної оборони.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс пропонує створити Раду безпеки Європи для реалізації великих оборонних проєктів.

"Можливо, нам справді потрібно створити Раду безпеки Європи (European Security Council), яку спочатку пропонували Макрон і Меркель ще у 2017, 2018 роках, щоб координувати та вести нас у цій великій трансформації європейської оборони", – запропонував Кубілюс на конференції Європейської оборонної агенції 28 січня.

Він закликав держави-члени ЄС взяти на себе провідну роль у європейській обороні, для чого на рівні ЄС вже створені інструменти для розбудови загальноєвропейських проєктів.

"Спільна оборона була б нашою силою у світі сили. У світі гігантів ми теж маємо стати гігантами. Лагідним гігантом, який сприяє міжнародному праву та співпраці. Але все ж сильним гігантом", – наголосив єврокомісар.

Він їде в "ракетний тур" державами ЄС, щоб дізнатися спроможності промисловості.

"Ракети – це терміновий пріоритет (для ЄС. – "ЄП"). І я дуже скоро вирушу в "ракетний тур", як я це називаю, ставлячи питання промисловості: скільки ракет ви можете побудувати? Які є вузькі місця в ланцюгах поставок?" – повідомив Кубілюс.

Тим часом Латвія готує план для швидкого закриття доріг на східному кордоні, а у Румунії попередили про військову техніку на дорогах столиці через навчання.

Президент Латвії не бачить потреби посилювати заходи безпеки попри звіт розвідки про РФ.

Загроза для Гренландії

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами є червоні лінії, які не можна перетинати, але визнав, що потрібно зробити більше для посилення безпеки в регіоні в умовах більш агресивної політики Росії.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Опісля прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

Пізніше Білий дім поширив згенероване штучним інтелектом зображення з Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки.

А у інтерв'ю Fox News минулого тижня Трамп заявив, що союзні солдати в Афганістані "залишалися трохи позаду, трохи віддалік від лінії фронту", що викликало негативну реакцію європейських столиць.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала коментарі президента США "неприйнятними".

За даними данського телеканалу TV2, у вівторок невідомі активісти вивісили 44 прапори з іменами данських солдатів, які загинули в Афганістані, але того ж дня їх зняв охоронець посольства.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не вірить у повернення світового порядку, який панував дотепер.

"Небезпечний" Трамп

Politico пише, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив лідерам Європейського Союзу, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом шокувала його "станом розуму" американського лідера.

Двоє дипломатів стверджують, що Фіцо був стурбований "психологічним станом" Трампа.

За словами двох джерел, словацький прем’єр використовував слово "небезпечний", щоб описати враження, яке справив на нього президент США під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Трампа у Флориді 17 січня.

Фіцо атакував Politico після публікації про його "враження" від зустрічі з Трампом.

Адміністрація США повісила спільну фотографію американського президента Дональда Трампа та правителя Кремля Владіміра Путіна у вестибюлі Білого дому.

Йдеться про спільну фотографію Трампа і Путіна із двостороннього саміту, який відбувся 15 серпня 2025 року на Алясці.

Суперечка Маска з Сікорським

Американський мільярдер Ілон Маск накинувся на польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Раніше Сікорський закликав Маска звернути увагу на використання терміналів Starlink у російських БпЛА, назвавши його "недоумком".

У відповідь на це бізнесмен назвав міністра "слинявим недоумком" та зазначив, що Starlink є критично важливим для української армії.

"Цей слинявий недоумок навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України", – написав Маск у своїй мережі X.

Суперечки з Угорщиною перед виборами

МЗС України викликало посла Угорщини після аналогічного кроку Будапешта.

Українське Міністерство закордонних справ висловило протест угорському послу Анталу Гейзеру у зв’язку з нещодавніми заявами керівництва його країни щодо нібито вручання України у хід парламентських виборів в Угорщині.

Угорському дипломату наголосили, що Україна виступає категорично проти втягування угорською стороною країни до передвиборчої кампанії в Угорщині, що відверто шкодить розвитку двосторонніх відносин.

Також МЗС закликало угорську сторону зупинити агресивну антиукраїнську риторику, щоб уникнути негативних наслідків для відносин між двома сусідніми країнами.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто каже, що не здивований ні факту виклику посла, ні тому, що було сказано на зустрічі.

"Він поскаржився на те, що угорська сторона не отримала пояснення ні щодо того, "чому президент Зеленський грубо ображає Віктора Орбана, ні щодо того, чому міністр закордонних справ України "гітлерує", – заявив угорський міністр.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про "щоденні погрози з України – від президента Володимира Зеленського, глави МЗС Андрія Сибіги та їхніх спецслужб", які нібито пов’язані з наближенням угорських виборів.

Щодо Угорщини слід також додати, що там прокурори звинуватили мера Будапешта через резонансний прайд.

Засідання послів ЄС

Як повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, посли країн-членів Європейського Союзу дали зелене світло запровадженню персональних санкцій проти Зарубіна і Полуніна та ще 4 росіян, а також санкцій проти Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів.

А ще посли, за словами Джозвяка, дали зелене світло виділенню Вірменії пакета військової допомоги, що містить нелетальні засоби, у розмірі 20 млн євро.

Кореспондентка "Європейської правди" повідомляє, що наступного тижня Єврокомісія оголосить пропозицію щодо 20-го пакета санкцій.

Решта новин

У Нідерландах партії домовилися про коаліційну угоду, яка сформує уряд меншості.

ЗМІ: глава МЗС Чехії послабив правила для поїздок російських дипломатів.

У Deutsche Bank – обшуки через зв’язки з компаніями, пов’язаними з Абрамовичем.

Трамп висунув ультиматум Ірану на тлі наближення "величезної армади" США.