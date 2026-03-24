Чрезвычайное положение в Молдове, шпионы РФ в Германии, выборы в Дании: новости дня

У Литві впав український дрон, у Молдові ввели надзвичайний стан в енергетиці, Німеччина вийшла на двох ймовірних шпигунів РФ, а у Чехії взяли під варту двох підозрюваних у підпалі оборонного підприємства.

У Румунії під час навчань НАТО тренуються відбивати атаку РФ у Чорному морі, а Генштаб Данії попередив про недостатню готовність Європи до війни.

Сійярто визнав, що регулярно контактує з Лавровим під час закритих засідань ЄС, а прем’єр Польщі Туск згадав, що Литва ще кілька років тому попереджала, що угорські посадовці становлять загрозу безпеці в рамках НАТО.

Євросоюз закликає до переговорів щодо Ірану. Трамп каже, що переговори вже ведуть з "правильними людьми".

Все важливе і цікаве за вівторок, 24 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Виявлення дрона у Литві

Сьогодні вранці до Литви повернулися перші вантажівки, які затримувала Білорусь. Президент Литви повідомив, що США запитували про можливість політичного діалогу з Білоруссю.

У Литві знайшли двигун безпілотника, який упав біля кордону з Білоруссю. Його виявили вдень 23 березня.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас допустив, що це "український дрон, який під впливом засобів радіоелектронної боротьби збився з курсу і впав у нас". Він вирушає з візитом до України.

Згодом прем'єрка Литви заявила, що на території країни впав саме український дрон.

"Сьогодні ми можемо сказати, що безпілотник, який перетнув наш повітряний простір і залетів у Варенський район, був українським. Це пов’язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії (атака на нафтотермінал в Приморську. – Ред.)", – заявила Інга Ругінене.

Відповідно, дрон міг впасти у ніч на 23 березня.

Міністр закордонних справ Литви закликав до зміцнення ППО на тлі інциденту з дроном.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що частина радіолокаційних станцій, призначених для виявлення дронів, вже надійшла до Литви, проте їх інтеграція в оборонні системи та підготовка персоналу вимагають часу.

Надзвичайний стан у Молдові

ЛЕП "Ісакча – Вулканешти", яка є основним каналом імпорту електроенергії з Румунії до Молдови, відключалась увечері 23 березня, коли Одесу атакували російські дрони.

Поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА, у зв’язку з чим туди викликали вибухотехніків.

Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці на 60 днів, а прем'єр-міністр Александру Мунтяну не виключив можливості віялових відключень, оскільки "ситуація залишається складною" через удари РФ по Україні.

"Реальність навколо нас стала жорсткішою (...) Війна, розв'язана Росією проти України, б'є по критичній інфраструктурі сусідньої країни. У той же час, вона створює ланцюгові ефекти в усьому регіоні і вже безпосередньо впливає на нас тут, в Республіці Молдова. Наслідки дій Російської Федерації більше не можна ігнорувати", – заявив Мунтяну.

Щодо теракту у Чехії

Поліція заарештувала трьох підозрюваних у підпалі заводу в Чехії, де робили дрони для України. Суд взяв під варту двох підозрюваних у підпалі збройного заводу

"Серед затриманих є громадяни Чехії та США. Ми продовжуємо інтенсивно працювати над затриманням решти підозрюваних, також у співпраці з іноземними партнерами", – йдеться у повідомленні поліції Чехії.

Нагадаємо, відповідальність за п'ятничний підпал складу компанії LPP Holding в чеському Пардубіце взяла на себе нібито міжнародна група Earthquake Faction.

У заяві угруповання йдеться про те, що воно засмучене тим, що компанії LPP Holding і Elbit Systems розробляють зброю для Ізраїлю. Члени угруповання називають себе активістами руху за права палестинців.

Потім повідомляли, що ця компанія лише обговорювала можливості співпраці з Ізраїлем, а натомість мала замовлення з виготовлення дронів для України.

Але згодом стало відомо, міжнародна група Earthquake Faction, яка взяла на себе відповідальність за підпал складу збройного заводу в чеському Пардубіце, погрожує оприлюднити викрадені конфіденційні документи компанії LPP Holding.

Група Earthquake Faction вимагає від оборонної компанії LPP Holding опублікувати заяву, в якій вона оголошує про припинення співпраці з ізраїльською Elbit Systems, а також засуджує окупацію Палестини. Стверджується, що власники компанії мають зробити це до 20 квітня.

У разі невиконання вимог Earthquake Faction обіцяють опублікувати конфіденційні документи, які вони викрали з приміщення заводу перед тим, як його підпалити.

Шпигуни РФ в Німеччині

Spiegel повідомляє, що у Німеччині затримали двох осіб, які могли в інтересах Росії збирати інформацію про німецького постачальника дронів для України з метою підготовки нападу або диверсії.

Затримані – 43-річний харків’янин Сергій Н. та 45-річна румунська громадянка Алла С.

Аллу затримали на території Німеччини у землі Північний Рейн-Вестфалія, Сергія – в іспанському містечку неподалік Аліканте за запитом Німеччини.

За даними слідства, Сергій почав з грудня 2025 року системно збирати інформацію про німецьку компанію-виробника дронів, у тому числі приховано знімав їхні об’єкти.

З березня до стеження нібито долучилась Алла. Вона, як вважають, дізналась адресу проживання підприємця, приходила туди і приховано фотографувала будинок на свій телефон.

Слідчі припускають, що метою збору інформації була підготовка "подальших дій проти цілі", ймовірно аж до фізичного нападу чи вбивства.

Щодо посилення оборони

Генштаб Данії попередив про недостатню готовність Європи до війни.

Водночас очільник Генерального штабу Збройних сил Франції Фаб'єн Мандон заявив, що США як союзник стають "все менш і менш передбачуваними".

У Румунії під час навчань НАТО тренуються відбивати атаку РФ у Чорному морі, а в Євросоюзі, за даними Reuters, занепокоєні супутниковим проєктом Німеччини.

Про те, чи готова РФ напасти на Євросоюз і на які саме країни може статися напад – в новому відео "Європейської правди".

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив щодо Угорщини. За його словами, Литва ще кілька років тому попереджала, що угорські посадовці становлять загрозу безпеці в рамках НАТО.

Щодо контактів Сійярто з Лавровим

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим під час закритих засідань ЄС.

Угорський міністр підтвердив факт дзвінків, стверджуючи, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза межами Євросоюзу.

У вівторок вранці міністр також опублікував у соцмережах відео, в якому він відкинув звинувачення у порушенні будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради ЄС з питань закордонних справ.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це ганьба.

Видання The Washington Post раніше повідомило, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав главі МЗС РФ Лаврову "живі звіти про те, що обговорювалося" на засіданнях ЄС, а також інформацію про можливі рішення.

А опозиційний угорський журналіст Саболч Пані опублікував стенограму розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з його російським колегою Сергєєм Лавровим, в якій ішлося про прохання посприяти перемозі соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Розмова нібито відбулася у лютому 2020 року.

Згідно зі стенограмою, Сійярто звернувся до міністра закордонних справ Росії по допомогу напередодні виборів у Словаччині в інтересах уряду на чолі з тодішнім прем'єр-міністром Петером Пеллегріні.

Міністр інвестицій Словаччини Самуель Мігаль назвав неприємними повідомлення щодо чинного президента Петера Пеллегріні, який у 2020 році був прем’єром і мав організувати зустріч у Кремлі через Угорщину.

Щодо підтримки Орбана

В Угорщині 12 квітня – парламентські вибори.

23 березня у Будапешті відбувся з’їзд ультраправого альянсу в Європарламенті "Патріоти за Європу".

Міністр закордонних справ Чехії, представник популістської партії "Автомобілісти за себе" Петр Мацінка на з’їзді розхвалив прем’єра Угорщини Віктора Орбана як "діяча, які народжуються раз на 500 років".

"Статистично доведено, що постаті на зразок Мікеланджело Буонаротті народжуються приблизно раз на 500 років. Я особисто дуже добре знаю одного такого діяча з Угорщини. Так вийшло, що це ваш чинний прем’єр", – заявив Мацінка.

У понеділок угорського прем’єра Віктора Орбана напередодні виборів підтримав і президент Польщі Кароль Навроцький, який перебуває в опозиції до польського уряду.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поїздка президента Навроцького до Угорщини на "день дружби" двох країн відбулася всупереч позиції польського уряду, і його зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном у розпал виборчої кампанії останнього суперечить інтересам Польщі.

"Підтримувати прем’єра Орбана у його проросійських та антиєвропейських діях – це не в інтересах Польщі… Ви є президентом Польщі і маєте польські зобов’язання, не російські… Ми очікуємо, що у питаннях міжнародної політики президент підтримуватиме політичну лінію уряду і не діятиме всупереч польським інтересам. Це сильні слова, але я знаю, про що кажу. Дії (Навроцького) в останні дні і тижні суперечать фундаментальним інтересам Польщі", – заявив Дональд Туск.

А заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик наголосив, що "президент Польщі стає нібито васалом Віктора Орбана" і додав, що "мабуть, ми зайшли занадто далеко".

БТРи з Латвії

Латвія та Україна посилять стратегічне партнерство для розвитку оборонної промисловості. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час візиту до Києва оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).

Норвегія збільшує фінансування гуманітарної допомоги українцям, Британія та ЄС виділять понад пів мільйона євро на Фонд культурної спадщини України.

Швеція виділила додаткові понад 22 млн євро на гуманітарну підтримку України, а також занепокоєна тривалістю війни в Ірані.

"Ми не бачимо деескалації, а радше бачимо розвиток у протилежному напрямку, тобто до великої війни в регіоні. Це матиме величезні наслідки. Ми бачимо це в цінах на бензин, ми бачимо це в можливостях постачання зброї до України, а також ми бачимо це у збільшенні надходжень до російської військової скарбниці", – заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Заклики ЄС до переговорів з Іраном

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував військову операцію США проти Ірану, назвавши її "порушенням міжнародного права".

"Немає майже жодних сумнівів у тому, що виправдання неминучого нападу на США є необґрунтованим – така ж думка, як і в деяких частинах американських розвідувальних служб", – заявив Штайнмаєр.

У цьому контексті німецький президент розкритикував підхід уряду Фрідріха Мерца до ситуації на Близькому Сході. Штайнмаєр переконаний, що канцлеру та його міністрам слід критичніше ставитися до дій США в Ірані.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розпочати переговори, щоб припинити воєнні дії проти Ірану.

"Ситуація є критичною для світових поставок енергоресурсів. Ми всі відчуваємо на собі наслідки цього для цін на газ і нафту, для наших підприємств і суспільства", – сказала вона.

До речі, з попереднього порядку денного Європейської комісії на наступний місяць зник план щодо оголошення 15 квітня пропозиції Єврокомісії RePower EU щодо повної відмови від імпорту російської нафти в ЄС до кінця 2027 року.

Оприлюднення проєкту RePower EU перенесене на невизначений термін. Нагадаємо, війна проти Ірану спричинила енергетичну кризу.

За даними Politico, Британія організовує саміт щодо розблокування Ормузької протоки.

Bloomberg пише, що Пакистан прагне стати посередником у мирних переговорах США й Ірану.

Трамп про переговори

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "зараз ведуть переговори" щодо Ірану.

За його словами, в цих переговорах беруть участь його посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер, а також держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

"У нас є ціла група людей, які цим займаються. А що стосується іншої сторони, то можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду", – додав Трамп.

Президент США також заявив, що в Ірані не залишилося лідерів, з якими можна вести переговори, але попри це, Вашингтон веде розмови з "правильними людьми" в країні.

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що Міністерство оборони США планує розгорнути на Близькому Сході додаткову бригадну бойову групу зі складу елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії для підтримки операцій проти Ірану.

Решта новин

ЄС та Австралія погодили угоду про вільну торгівлю і посилять безпекову співпрацю.

В Данії голосували на дострокових парламентських виборах.