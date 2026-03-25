ЕС блокирует деньги Орбану, "заблудившиеся" украинские БпЛА, план Трампа для Ирана: новости дня

У Фінській затоці накопичується черга з танкерів "тіньового флоту" через українські удари по портах РФ. Деякі дрони, на жаль, потрапляють і в країни Балтії.

На тлі інцидентів з українськими дронами Латвія висловила протест російському дипломату через те, що Росія, ведучи загарбницьку війну в Україні, "створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в ширшому регіоні".

Прем’єр Угорщини Орбан, за якого відкрито агітує Дональд Трамп, не тільки блокує кредит на 90 мільярдів Україні, а ще й взявся перекрити Україні постачання газу. Свіже опитування Median свідчать, що партія Орбана продовжує втрачати.

Все важливе і цікаве за середу, 25 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

РФ палає: дим може дістатися Фінляндії

У ніч на середу – нові інциденти з дронами в країнах Балтії.

Як ми повідомляли у вчорашньому дайджесті, вдень 23 березня у Литві знайшли двигун безпілотника, який упав біля кордону з Білоруссю.

Згодом прем'єрка Литви Інга Ругінене заспокоїла, що це український дрон: "Це пов’язано з операцією, яку українці провели тієї ночі проти Росії" (атака на нафтотермінал в Приморську)".

Вночі 23 березня у Ленінградській області Російської Федерації заявили про масовану атаку безпілотників і пожежу в порту Приморська. За словами губернатора Александра Дрозденка, у порту пошкоджено резервуар з паливом.

Сьогодні Фінський метеорологічний інститут повідомив, що дим від пожежі в нафтовому порту Приморськ в Росії може досягти східної Фінляндії.

Крім того, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ зазнала масованої атаки безпілотників, внаслідок якої на території порту Усть-Луга виникла пожежа.

Порт Усть-Луга – один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону. Цей об'єкт має стратегічне значення для фінансування російської військової машини, оскільки забезпечує значні валютні надходження до бюджету РФ.

Після останніх ударів по російських портах Приморськ та Усть-Луга на узбережжі Фінської затоки термінали, що забезпечують відвантаження нафти на експорт, зупинили роботу, повідомили двоє джерел Reuters.

За даними ресурсу MarineTraffic, що відстежує рух суден, у Фінській затоці у зв’язку з цим починає накопичуватись черга з танкерів, які прямували на завантаження або до Приморська, або Усть-Луги.

Тим часом Швеція долучилася до угоди щодо Спецтрибуналу проти агресії РФ. Крім того, в ЄС запустили процес приєднання до числа засновників Спецтрибуналу.

"Заблукалі" українські дрони

25 березня о 02:35 в Латвії, неподалік від села Добричина, вибухнув безпілотник. Вибухнув самостійно, а не після того, як його збили.

"Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі", – йдеться у заяві латвійського Міністерства оборони.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на території країни впав український дрон.

Латвійські військові на брифінгу розповіли, що це один з двох дронів, які вночі залетіли на територію Латвії – перший зрештою вилетів до РФ, пробувши в повітряному просторі країни 24 хвилини.

Латвія висловила протест російському дипломату через український дрон.

Представнику російського посольства заявили, що Росія, ведучи загарбницьку війну в Україні, "створює непередбачувані ризики інцидентів у сфері безпеки в ширшому регіоні".

25 березня о 03:43 в Естонії безпілотник врізався в димову трубу електростанції в Аувере.

Генеральний директор Поліції безпеки Естонії (КаПо) Марго Паллосон повідомив, що в ніч на середу в димову трубу врізався український дрон, який збився з курсу і на який було здійснено вплив у російському повітряному просторі.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що вночі повітряний простір країни порушив не один безпілотник.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур уточнив, що Україна використовувала в атаці 100 безпілотників, один з яких розбився в Латвії, один влучив у димову трубу в естонському селі Аувере, а кілька також перетнули морський кордон Естонії над Фінською затокою.

Опозиційні естонські політики з тривогою відреагували на інцидент з безпілотником.

До речі, прикордонна служба Фінляндії закупить систему захисту від дронів за 5 млн євро.

ЄС блокує Орбану кошти

Польське видання RMF24 повідомляє, що Єврокомісія "заморозила" схвалення кредитного плану Угорщини на переозброєння за програмою SAFE через її блокування виділення кредиту на 90 млрд євро для України.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан вже неодноразово заявляв, що буде блокувати надання Україні 90 млрд євро від ЄС до відновлення транзиту російської нафти українською територією нафтопроводом "Дружба". Нагадаємо, наприкінці січня Росія пошкодила інфраструктуру "Дружби" в Україні.

Сьогодні вже прем'єр Угорщини оголосив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит "Дружбою".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Орбан втратить понад $1 млрд у разі припинення постачання газу Україні.

До речі, Україна та США уклали низку угод у галузі енергетики.

Тим часом американський президент Дональд Трамп агітує угорців голосувати за Орбана на парламентських виборах 12 квітня.

"Він невпинно бореться за свою велику країну та народ і любить їх так само, як я люблю Сполучені Штати Америки. Віктор докладає всіх зусиль для захисту Угорщини, розвитку економіки, створення робочих місць, сприяння торгівлі, припинення нелегальної імміграції та забезпечення закону і порядку", – додав президент США.

Результати свіжого опитування Median свідчать, що в Угорщині опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра збільшила свою перевагу над політсилою "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана, і тепер серед виборців, що визначились, вона становить 23 відсоткових пункти.

Результати виборів у Данії

Результат виборів у Данії залишив невизначеним майбутнє прем’єрки Метте Фредеріксен. Ні лівий, ні правий блок не отримали більшості в парламенті. В результаті "золоту акцію" отримав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Гренландські популісти вперше здобули місце в парламенті Данії.

Король Данії Фредерік X доручив попередній прем’єрці Метте Фредеріксен формувати новий уряд країни за підсумками дострокових виборів.

Перед цим Соціал-демократична партія Фредеріксен, Cоціалістична народна партія, "Об’єднаний список", "Радикальні ліві" та "Альтернатива", які разом мають 84 мандати, рекомендували доручити їй керівну роль у переговорах про формування уряду.

Сьогодні у межах формальних процедур під час зміни уряду Фредеріксен подала королю прохання про відставку.

Пропозиції Трампа Ірану

В Збройних силах Ірану з іронією відреагували на повідомлення зі США, зокрема на заяви президента Дональда Трампа про те, що угода про припинення бойових дій вже близька.

"Чи дійшов рівень ваших внутрішніх конфліктів до такого ступеня, що ви ведете переговори самі з собою?.. Стратегічна міць, якою ви колись хвалилися, перетворилася на стратегічну поразку", – сказав речник іранських Збройних сил Ебрахім Золфакар.

Телеканал CNN повідомив, що американська адміністрація сподівається на раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.

За поточними планами, на переговори поїде віцепрезидент Джей Ді Венс, та, можливо, деякі інші топпосадовці.

Пакистан став ключовим посередником у контактах, під час яких Вашингтон передав Ірану "перелік з 15 пунктів". Певну роль відіграла також Туреччина.

До речі, за даними Bloomberg, Туреччина закликає країни Перської затоки не вступати у війну проти Ірану.

Джерела CNN зазначили, що у переліку є вимоги щодо обмежень на озброєння, якими може володіти Іран, пункт про припинення підтримки Іраном проксі-формувань у регіоні. Також від Ірану вимагають змиритися з існуванням Ізраїлю.

Дональд Трамп у публічних коментарях з цього приводу згадав також, що ключове його очікування – що Іран відмовиться від отримання ядерної зброї та погодиться віддати вже наявні запаси високозбагаченого урану.

Іранське Press TV повідомило, що у Тегерані відкинули пропозицію США з умовами потенційного перемир’я.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США вдарять по Ірану "сильніше, ніж будь-коли", якщо Тегеран не визнає свою поразку у війні. За її словами, Трамп готовий розпалити пекло.

Як повідомляє BBC, Пентагон підтвердив розгортання військ на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив сподівання, що потенційні переговори США та Ірану про завершення війни на Близькому Сході будуть успішними.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати начебто "завершують" війну з Іраном.

Наслідки війни проти Ірану

Видання Financial Times на основі спілкування з європейськими дипломатами дійшло висновку, що генсек НАТО Марк Рютте розсердив Європу підтримкою війни президента США Дональда Трампа в Ірані.

Припущення Марка Рютте про те, що європейські союзники врешті-решт об'єднаються, щоб дослухатися до заклику президента США розмістити військово-морські сили в Ормузькій протоці, роздратувало посадовців у кількох європейських столицях, повідомили дипломати, загостривши напруженість всередині НАТО щодо того, наскільки далеко можна зайти, щоб пристосуватися до найбільшого члена Альянсу.

За даними Politico, європейські союзники по НАТО не отримували конкретних запитів від адміністрації США щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки.

В Ірландії знизили акцизи на пальне задля пом’якшення цін.

Різне щодо України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США пропонують Києву свої гарантії безпеки в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України домовилося з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань.

Решта новин

У Британії затримали підозрюваних у підпалі "швидких" єврейської організації.

У Польщі затримали фальшивомонетника з України і його спільника-росіянина.

У Молдові анулювали понад 650 водійських посвідчень, виявивши махінації під час іспиту.

У Британії Apple запроваджує обов’язкове підтвердження віку.