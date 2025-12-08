Переговори про мир у Лондоні, позов на Україну в Гаазі, Трамп шукає схему по Донбасу: новини дня

Лідери України, Британії, Франції та Німеччини сьогодні у Лондоні обговорювали спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгоджували спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, а також реконструкцію України та наступні кроки.

У Німеччині констатують розворот Сполучених Штатів від Європи, хоча і закликають не розривати відносини.

Ну а Орбан оголосив про початок повстання проти Брюсселя через Міграційний пакт.

Все важливе і цікаве за понеділок, 8 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Тиск США на Україну

Анонімний український посадовець розповів агентству AFP про значний тиск з боку США, які схиляють Україну до ухвалення угоди, яка, за їхнім задумом, має припинити розв’язану РФ війну.

Співрозмовник агентства зазначив, що територіальне питання залишається "найпроблемнішим" у переговорах про припинення війни.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що учасники переговорів щодо мирної ініціативи США, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо територіального питання. Крім того, за його словами, подальшого обговорення вимагає і питання гарантій безпеки для України.

"Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що будуть робити наші партнери", – підкреслив Зеленський.

За даними Politico, Сполучені Штати далі наполягають, що Україна у рамках "миру" має без бою вийти з Донеччини.

При цьому, за словами співрозмовника AFP, США тиснуть на Україну, намагаючись домогтись підписання угоди якнайшвидше.

Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як президент Володимир Зеленський "навіть не читав його".

Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заперечив президенту США Дональду Трампу.

Депутат зазначив, що "м'яко кажучи, здивований" заявами президента США, оскільки знає, що Зеленський "дуже обережний".

"Він (Зеленський. – Ред.) читає всі документи, особливо такі важливі та значущі, як ця мирна пропозиція президента Трампа, і я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом [і] прочитав його", – сказав він.

У суботу, 6 грудня, портал Axios повідомив, що в ході розмови президента України Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорення територіальних питань було складним.

Ця розмова стала кульмінацією триденних переговорів між американською і українською стороною щодо мирного врегулювання.

Розворот від Європи

Заступник голови фракції керівного блоку ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттге вважає, що Вашингтон відвертається від Європи.

За словами Реттгена, нова стратегія нацбезпеки США показує, що вперше з часів Другої світової війни США не на боці європейців.

"Вони більше не перебувають на боці України – країни, проти якої ведеться жорстока війна на знищення, що суперечить міжнародному праву", – додав він.

На думку німецького депутата, нова стратегія нацбезпеки "говорить про те, що США визначають як свою зовнішньополітичну мету втручання у внутрішні справи європейських країн", причому це втручання спрямоване на те, щоб вплинути на внутрішній устрій цих країн відповідно до ідеологічних уявлень руху MAGA (Make America Great Again).

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував положення нової стратегії з національної безпеки США, яку презентували минулого тижня.

"Сполучені Штати не можуть підміняти європейських громадян у виборі, які партії є хорошими, а які – поганими. Сполучені Штати не можуть замінювати Європу в тому, яке бачення свободи вираження вона має", – наголосив президент Євроради.

Він також наголосив, що той факт, що Росія привітала бачення Вашингтона, є тривожним сигналом.

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Німеччині застерегли від розриву відносин зі США після публікації безпекової стратегії.

Переговори про мир у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Лондона на переговори, які мають консолідувати спільну європейсько-українську позицію в переговорах щодо досягнення миру.

В ході офіційного візиту він провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Зустріч у форматі E3 (Британія, Франція і Німеччина) плюс Україна почалася близько 15:30 за Києвом і завершилася близько 17:00.

Перед зустріччю Емманюель Макрон заявив, що Україна та Європа тепер "мають багато карт" у мирних перемовинах, а Фрідріх Мерц – що "скептично ставиться" до деяких документів США у мирному процесі.

Ну а після переговорів у форматі E3 плюс Україна німецький канцлер наголосив, що "доля України – це доля Європи".

"Ми тут, щоб з’ясувати, як посилити наші зусилля. Ніхто не повинен мати сумнівів: наша підтримка не похитнеться", – написав Фрідріх Мерц в його офіційному X після зустрічі.

Після зустрічі чотирьох лідерів Зеленський і Стармер провели розмову тет-а-тет.

Згодом відбулися переговори в розширеному форматі – "коаліції рішучих". До лідерів Британії, Франції, Німеччини та України по відеозв’язку долучилися лідери ЄС, європейських країн, НАТО.

Європейські гарантії безпеки

У Єлисейському палаці підтвердили, що центральними темами обговорень лідерів Британії, Франції, Німеччини та України у Лондоні був "мирний план" Трампа, а також гарантії безпеки для України.

За словами президента України Володимира Зеленського, "сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки".

"І європейські гарантії безпеки, це "коаліція рішучих". В принципі, вони вже готові… Знов таки, підкреслю, головне – на що партнери будуть готові у разі повторної агресії Росії. Поки що на цей відповіді я ще не отримав", – зазначив він.

Зеленський при цьому наголосив, що "найсильніші гарантії безпеки, які ми можемо отримати – це від США", якщо вони будуть юридично зобов’язуючими.

"Про це ми говоримо. Вони ставляться поки що позитивно до такого руху", – сказав президент.

Він також повідомив, що окремо у Лондоні "поспілкувалися про подальшу оборонну підтримку України".

Зеленський каже, що у 2026 році на закупівлю зброї США для України потрібно $15 млрд по програмі PURL, у межах якої союзники фінансують закупівлю американської зброї для України.

Також президент України наголосив, що доступ до програми PURL не зможе замінити гарантії безпеки від США.

"Треба боротися за Сполучені Штати Америки, щоб вони продовжили допомагати, продовжили підтримувати, продовжили тиск на Росію", – повідомив Зеленський.

Крім того, він висловив впевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

"Я не знаю, чи це буде репараційний кредит, чи це буде альтернатива – це залежить від єдності Європи і від деяких скептиків. Але я впевнений, що це питання буде вирішене… Лідери розуміють, що Україна без цих грошей не зможе", – зазначив український президент.

Президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн пообіцяла забезпечити фінансову підтримку України і продовжує розглядати варіант "репараційних позик".

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні, а європейські й українські депутати закликали ЄС прискоритись з "репараційним кредитом".

Завтра, за словами Володимира Зеленського, Україна і Європа фіналізують своє бачення "мирного плану".

Президент України анонсував нову зустріч країн "коаліції рішучих" цього тижня.

Ввечері, після програми у британській столиці, Зеленський вирушив до Брюсселя на зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також лідерами ЄС.

Після Брюсселя Зеленський полетить до Рима.

Інтеграція ОПК України та ЄС

Рада Євросоюзу схвалила програму інтеграції оборонпрому України та ЄС.

Нідерланди виділяють додаткові 700 млн євро на підтримку України, а посол України у США Ольга Стефанішина розповіла про допомогу для України в рамках проєкту оборонного бюджету США.

Оборона Європи

Нідерланди піднімали у небо винищувачі через невідомий безпілотник, а у Литві затримали людей, які запускали дрони поблизу аеропорту Вільнюса.

У Польщі затримали пару іноземців через підозрілу поведінку біля колії, а в Латвії загинули двоє робітників в ході робіт зі зміцнення кордону з РФ.

Польський прем’єр Дональд Туск показав кадри з першого військового супутника Польщі, а Британія розширює програму для захисту підводної інфраструктури від загроз РФ.

Розвідка Данії закликала посилити співпрацю для протидії гібридним операціям РФ.

Позов на Україну в Гаазі

Міжнародний суд ООН прийняв зустрічний позов Росії проти України у справі про геноцид.

Україна має подати відповідь на позов до 7 грудня 2026 року, а Росія матиме час до 7 грудня 2027 року відповісти на аргументи України.

Нагадаємо, 2 лютого 2024 року Міжнародний суд ООН оголосив проміжне рішення за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид. У цьому позові Україна звинуватила Москву у спотворенні поняття геноциду і зловживання ним для того, щоб виправдати повномасштабне вторгнення.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україну у неіснуючому геноциді, що безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид.

Питання міграції

Польща отримала повне звільнення від зобов’язань за міграційним пактом ЄС, а Латвія повторно просить Єврокомісію про виняток із зобов’язань за міграційним пактом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не буде виконувати зобов’язання, передбачені механізмом солідарності у межах міграційного пакту ЄС.

"Ми не приймемо жодного мігранта, і не будемо платити за чиїхось мігрантів. Угорщина не буде виконувати заходи Міграційного пакту. Повстання розпочинається!", – заявив він.

Решта новин

За словами угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто, Угорщина та Словаччина оскаржать постанову ЄС про заборону імпорту нафти й газу з РФ після того, як план RePowerEU буде прийнято.

У Жешуві відкрилося віцеконсульство України.

У Варшаві затримали трьох українців із хакерським обладнанням – їх взяли під варту.

Єврокомісія обіцяє подбати, щоб Масків X сплатив 120 млн євро штрафу.

Над одіозним польським євродепутатом Брауном розпочався суд.

У торговельному центрі в Осло сталася стрілянина.