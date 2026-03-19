Білорусі знімають санкції, критика Зеленського у ЄС, Трамп хоче $200 млрд на війну: новини дня

Єврорада очікує на перший транш з кредиту в розмірі 90 млрд євро для України до початку квітня.

За даними ЗМІ, Пентагон просить ще $200 млрд на війну з Іраном, а над базою, де проживають Рубіо і Гегсет, фіксували невідомі дрони.

Вартість газу в Європі зросла на 35% після удару Ірану по об'єкту СПГ в Катарі. Шість країн готові "зробити внесок" у відновлення проходу Ормузькою протокою.

Все важливе і цікаве за четвер, 19 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Нестерпний Орбан

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив Угорщині, що її поведінку вже неможливо терпіти.

Як повідомляє Politico, під час закритої зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі на початку цього тижня Вадефуль заявив у присутності угорського колеги, що обструкціонізм Будапешта більше не можна терпіти).

Політичний директор угорського прем'єра Балаж Орбан днями заявив, що "Німеччина погрожує Угорщині".

Дипломати охарактеризували висловлювання німецького міністра як "дуже прямі", "дуже чіткі" та такі, що "не залишають сумнівів у тому, що це більше не можна терпіти".

Також видання Politico зазначає, що якщо партія прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбана переможе на виборах 12 квітня, низка країн Євросоюзу проведуть серйозну розмову про те, що робити із регулярним угорським вето під час ухвалення рішень ЄС.

Сам Орбан в інтерв’ю GB News назвав дві причини, чому Угорщина не виходить з Європейського Союзу: приналежність до європейської цивілізації і ринок.

Крім того, угорський прем’єр заявив, що хоче бачити Росію у майбутній безпековій і енергетичній системі Європи.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна виступає за посилення тиску на Росію й підтримку України, але хотіла б, щоб Європейський Союз був за столом перемовин з РФ про майбутній мир.

Тиск європейських лідерів на Орбана

Сьогодні у Брюсселі стартувало засідання Європейської ради.

Угорський прем’єр Віктор Орбан у розмові з журналістами перед засіданням продовжив наполягати, що розблокування 90 млрд не буде, доки не запрацює нафтопровід "Дружба".

До речі, Україна представила представнику ЄС план відновлення "Дружби".

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо перед засіданням у Брюсселі заявив, що його угорський колега зрадив Євросоюз, коли відійшов від попередньої домовленості щодо надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро, а також використовує ситуацію з Україною у своїй виборчій кампанії.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер також розкритикував главу угорського уряду за те, що він не дотримується погодженого ще у грудні рішення Євросоюзу про виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що європейські лідери не повинні піддаватися на шантаж Віктора Орбана, його блокування надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро є неприйнятним.

Президент Франції Емманюель Макрон перед самітом лідерів ЄС наголосив, що питання про кредит ЄС для України фактично вже було ухваленим рішенням, тож потрібно забезпечити його реалізацію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нагадав, що 19 грудня всі лідери Євросоюзу погодили рішення про виділення кредиту Україні в обсязі 90 млрд євро. Віктор Орбан тоді також проголосував за.

"Принцип роботи в Європейському Союзі – це принцип лояльності та надійності, і я сподіваюся, що всі держави-члени Європейського Союзу дотримуватимуться його", – заявив Мерц, відповідаючи на питання щодо блокади Віктора Орбана.

Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, прибувши на саміт лідерів ЄС, висловив думку, що Євросоюз може рухатися вперед зі своїми рішеннями, навіть якщо одна країна блокує їх та не дає згоди.

Висновки Євроради по Україні

Європейська рада ухвалила висновки про Україну. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо не підписали документ.

У висновку Єврорада зазначила, що очікує на перший транш для України до початку квітня.

У цьому контексті Єврорада закликає до активізації роботи з третіми країнами, щоб допомогти закрити прогалину в 30 мільярдів євро, яка залишається у фінансах України.

Під час обговорення надання Україні кредиту ЄС в 90 млрд євро лідери ЄС вислухали аргументи прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який блокує виділення коштів.

Головуючий на засіданні президент Євроради Антоніу Кошта назвав "неприйнятним" рішення Угорщини, але розкритикував і президента України Володимира Зеленського. Кошта, зокрема, зазначив, що деякі його висловлювання у бік Орбана були "недоречними" і аж ніяк не допомогли вирішити ситуацію.

До речі, Угорщина заборонила в’їзд до Шенгену трьом українцям через "погрози" угорському прем’єру.

Єврорада також "очікує на швидке ухвалення 20-го пакету санкцій".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підписав висновки Євроради щодо України, бо там не внесли абзац про необхідність негайного поновлення роботи нафтопроводу "Дружба", чого вимагала Словаччина.

Трамп хоче $200 млрд на війну

Шеф Пентагону Піт Гегсет заявив, що цілі США у війні проти Ірану не змінилися, а також звинуватив попереднього президента Сполучених Штатів Джо Байдена у виснаженні запасів зброї через допомогу Україні.

Гегсет запевнив, що війна проти Ірану не стане нескінченною.

Над базою, де живуть держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет, зафіксували невідомі дрони, повідомило видання The Washington Post.

Зазначається, що за одну ніч (не повідомляють, якого саме числа) зафіксували одразу кілька безпілотників. Це спричинило негайне скликання наради у Білому домі для обговорення можливих варіантів реагування.

Видання The Washington Post пише, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити звернення до Конгресу про виділення понад $200 мільярдів на фінансування війни в Ірані.

Президент США Дональд Трамп назвав "невеликою платою" запит Пентагону на додаткові $200 млрд на війну з Іраном.

За даними Reuters, адміністрація американського президента обговорює варіанти відправки наземних військ в Іран. Хоча Трамп каже, що не планує відправляти наземні війська в Іран.

Президент США розповів, що попросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу припинити удари по енергетичних об’єктах Ірану. Крім того, у Сполучених Штатах кажуть, що мають різні з Ізраїлем цілі щодо війни з Іраном.

Рейтинг схвалення Трампа впав до нового мінімуму на тлі війни з Іраном, свідчать результати опитування YouGov, проведені на замовлення The Economist протягом 13-16 березня.

За даними CNN, Іран міг вперше підбити американський винищувач F-35.

Наслідки війни проти Ірану

Іранські війська двічі вдарили балістикою по одному з найбільших газових комплексів світу в Катарі.

Президент США Дональд Трамп пригрозив "рознести" ключове родовище Ірану у разі нових ударів по СПГ-об’єктах Катару.

Вартість газу в Європі зросла на 35% після удару Ірану по об'єкту СПГ в Катарі.

Блокада Ормузької протоки найбільше в ЄС вдарила по Італії.

Італія щороку імпортує з Перської затоки товари на суму близько 9,8 млрд доларів. Зокрема, країна імпортує скраплений газ з Катару на суму близько 4,4 млрд доларів на рік, а також пропан на суму близько 3,2 млрд доларів.

65% поляків проти військової допомоги США в Ормузькій протоці.

Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди та Японія заявили про "готовність зробити свій внесок" у зусилля для забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

У спільній заяві не уточнюється, яким саме чином країни доєднаються до відновлення судноплавства протокою.

Як повідомила газета The Independent, Британія направила військових офіцерів до США, де вони долучаться до розробки плану з розблокування Ормузької протоки, рух через яку зупинився внаслідок війни в Ірані.

А міністр фінансів США допустив можливість зняття санкцій з іранської нафти.

Білорусі знімають санкції

США знімають санкції з білоруських банків та калію, повідомив спеціальний представник президента США Джон Коул.

За його словами, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та "Белінвестбанку". Крім того, з санкційного списку США будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій", які є головними виробниками калійних добрив.

Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка заявили, що той ухвалив рішення помилувати 250 в’язнів, "засуджених за злочини екстремістського спрямування".

Там заявили, що Лукашенко "керувався принципом гуманізму".

За попередніми та непідтвердженими даними, до Литви мають прибути щонайменше журналістка "Белсату" Катерина Андрєєва, правозахисниця Анастасія Лойко, блогер Едуард Пальчіс, а також Кирило Казей, Дмитро Кубарев, Олександр Козлянко, Микола Кулешов, Сергій Мовшук, Микита Золотарьов, Кім Самусенко, Павло Шпетний, Денис Железко.

Крім того, спецпредставник президента США Джон Коул допустив, що Лукашенко може відвідати Сполучені Штати.

Погрози Фіцо через "Дружбу"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може вдатися до подальших кроків проти України через проблеми з нафтопроводом "Дружба".

Він заявив, що Словаччина та Угорщина "мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не лише через нафтопровід "Дружба", а й морським шляхом. Також він поскаржився, що ситуацію ще більше ускладнює військовий конфлікт в Ірані.

"Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи", – сказав Фіцо.

Як пише Politico, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розійшлася в думках із більшістю лідерів країн ЄС, висловивши розуміння очільнику угорського уряду Віктору Орбану у зв'язку з його позицією щодо України.

Під час закритого засідання на саміті лідерів ЄС Мелоні сказала своїм колегам, що розуміє причини, через які Орбан порушив своє слово і заблокував надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро.

Видання нагадує, що Мелоні та Орбан – праві політики, але італійська лідерка загалом дотримується основної лінії ЄС, тоді як угорський уряд вважається таким, що перешкоджає її реалізації.

Мелоні вважає, що угорський прем'єр-міністр відмовиться від вето, якщо нафтопровід "Дружба" знову запрацює.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу "Дружба".

Решта новин

Зеленський анонсував зустріч у США щодо "мирних переговорів".

Молдова розширила санкції проти Росії.

За даними Financial Times, на Кубу, якій Трамп влаштував енергетичну блокаду, прямує вантаж нафти й газу з РФ.

Фінляндія 9-й рік поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн.

У Молдові відновлюють водопостачання низці міст, де його зупиняли через забруднення Дністра.

В Латвії встановили покарання за поширення інтимних фото і відео без згоди.