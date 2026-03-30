План ЄС за перемоги Орбана, Україна просить вибачення, Трамп чекає Лукашенка: новини дня

Україна посилює співпрацю з Болгарією, а також готова допомогти США в Ормузькій протоці.

Іспанія заборонила літакам США використовувати своє небо в межах кампанії проти Ірану і пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot.

Війна на Близькому Сході помітно розігнала інфляцію у Німеччині, а президент Сербії домовився з Путіним про дешевий газ у розпал енергокризи.

У Польщі планують збудувати електронний бар’єр на кордоні з Україною, а також планує наростити чисельність армії до півмільйона осіб – разом з резервістами.

Все важливе і цікаве за понеділок, 30 березня – в дайджесті "Європейської правди".

План ЄС за перемоги Орбана

В Євросоюзі, за даними Poplitico, розглядають варіанти на випадок перемоги партії угорського прем’єра Віктора Орбана.

У ЄС немає "плану Б" з виділення Україні 90 млрд євро, а є алгоритм із трьох пунктів.

Про це йдеться у статті кореспондентки "Європейської правди" Тетяни Висоцької.

Якщо глава уряду Угорщини Віктор Орбан навіть після виборів відмовиться схвалити кредит, європейські посадовці обговорюють різні варіанти протидії, включаючи можливість обійти угорське вето.

Позитивний вихід із ситуації в ЄС вбачають у конкретному ланцюжку із трьох подій.

"По-перше, мають відбутися вибори в Угорщині. Далі Україна має запустити нафтогін "Дружба". І третім кроком, після цих двох, Орбан знімає вето. І лише у разі, якщо після двох перших кроків третього не станеться – тоді й розпочнеться серйозна робота над "планом Б", – йдеться у публікації.

Результати опитувань Дослідницького центру 21 в Угорщині на замовлення опозиційної партії "Тиса" свідчать, що у частині округів, де депутати від керівної партії "Фідес" раніше впевнено вигравали, можуть програти.

Україна просить вибачення

Україна перепросила у Фінляндії, а також у країн Балтії за інциденти з дронами.

Нагадаємо, кілька безпілотників порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії 29 березня, а раніше – країн Балтії.

У Фінляндії вчора ввечері контрольовано підірвали один з дронів, що залетів до країни.

У ЄС стурбовані через українські дрони у Фінляндії, але розуміють, що "винуватцем є Росія".

Президент Володимир Зеленський розповів про телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом, яка відбулася після інциденту, коли кілька безпілотників порушили фінський кордон.

"Звісно, згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо", – розповів Зеленський.

Раніше президент повідомив громадськості, що дехто "сигналізував" Україні про бажане скорочення дальніх атак на російський нафтовий сектор.

"Фінляндія точно не повідомляла нічого подібного", – стверджує одне з джерел видання Yle.

До речі, Латвія приєднується до угоди про спецтрибунал для РФ за агресію проти України.

Ракети на Patriot від Іспанії

В ЄС схвалили програму на 1,5 млрд євро для розвитку європейської та української оборонки.

Уряд Латвії схвалив пакет допомоги Україні на суму 6,8 млн євро. Зазначається, що цей пакет допомоги сприятиме зміцненню енергетичної мережі України, укриттів, інфраструктури, соціальної та громадянської стійкості, а також потенціалу у сфері використання дронів.

Видання El Pais повідомляє, що Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot.

Як пише видання, іспанський уряд вважає, що війна в Ірані, розпочата США та Ізраїлем без інформування та консультацій із європейськими союзниками, не є війною Європи.

Але уряд переконаний, що Європа ставить на карту своє майбутнє у війні в Україні, де російське вторгнення поставило під загрозу суверенітет і територіальну цілісність держави, порушуючи міжнародне право.

Іспанія заборонила літакам США використовувати своє небо в межах кампанії проти Ірану.

Трамп хоче нафту Ірану

Президент США Дональд Трамп стверджує, що в Ірані вже відбулася "зміна режиму" і що Іран погодився на більшість умов потенційного перемир’я.

Але потім американський президент пригрозив "цілковито знищити" енергооб’єкти Ірану, якщо там не захочуть домовлятися.

The New York Times повідомляє, що сотні бійців спецпризначення посилили війська США на Близькому Сході.

Видання зазначає, що їм можуть доручити операції в Ормузькій протоці, яку Іран фактично закрив, або захоплення острова Харг – нафтового хабу Ірану.

Крім того, їх можуть залучити в операції, спрямовані проти високозбагаченого урану Ірану на ядерному об’єкті в Ісфахані.

Бійці сили спеціальних операцій приєдналися до 2 500 морських піхотинців та ще 2 500 моряків, які нещодавно прибули в цей регіон.

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна готова допомогти США в Ормузькій протоці.

Трамп каже, що хотів би "захопити нафту в Ірані" за зразком сценарію у Венесуелі.

"Чесно кажучи, мені найбільше подобається захоплювати нафту в Ірані, але деякі дурні люди в США кажуть: "Навіщо ти це робиш?" Але це дурні люди", – сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Як зазначається, такий його крок передбачав би захоплення острова Харг, через який експортується більша частина іранської нафти.

"Можливо, ми захопимо острів Харг, а можливо, й ні. У нас є багато варіантів. Це також означало б, що нам довелося б перебувати там [на острові Харг] деякий час", – зазначив американський президент.

У Трампа впевнені, що США згодом контролюватимуть Ормузьку протоку.

Щодо наслідків війни в Ірані

НАТО перехопив ракету з Ірану, яка увійшла в повітряний простір Туреччини.

Американський ВНЗ у Вірменії перейшов на онлайн-навчання через можливі загрози з Ірану.

Міністри фінансів та енергетики країн G7 у понеділок провели чергове екстрене засідання, щоб обговорити, як обмежити економічні наслідки війни США та Ізраїлю з Іраном.

Зокрема, вони обговорять випуск стратегічних запасів нафти або навіть встановлення верхньої межі цін на нафту.

Вони домовилися про координацію заходів для стабілізації енергоринку.

Міністр фінансів Франції Ролан Лескюр зазначив, що вперше за 50 років ця група міністрів збереться разом із представниками центральних банків.

Війна на Близькому Сході помітно розігнала інфляцію у Німеччині.

У Польщі почала діяти частина заходів для зниження ціни на пальне, а у Норвегії до вересня діятиме зниження податків на пальне.

Президент Сербії домовився з Путіним про дешевий газ у розпал енергокризи.

Трамп чекає на Лукашенка

Американський президент Дональд Трамп "з нетерпінням" чекає на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком після того, як той звільнив політв’язів.

"З нетерпінням чекаю на зустріч з ним на наступному засіданні Ради миру", – сказав Трамп.

Понад 300 фур повернулися з Білорусі до Литви за тиждень.

Щодо співпраці з Болгарією

Сьогодні глава уряду Болгарії Андрей Гюров прибув до Києва.

Україна і Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю, а також узгодили дорожню карту співпраці в енергетиці та морській безпеці.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обидві країни облаштовують "енергетичний коридор", який зможе стати запасним маршрутом постачань для України і давати, серед іншого, до 10 млрд кубометрів газу на рік.

Крім того, Україна і Болгарія планують цього літа тестовий запуск пасажирського потяга через Румунію.

Щодо Росії і росіян

У Німеччині заарештували українця за підозрою у шпигунстві на РФ, а також встановили особи хакерів-вимагачів з РФ, які завдали багатомільйонних збитків.

У Франції капітана танкера "тіньового флоту" РФ засудили до року в’язниці, а Британія оштрафувала дочірню компанію Apple за порушення санкцій проти РФ.

Росія вислала британського дипломата "за шпигунство". Лондон засудив висилку Росією дипломата.

Польща посилить кордон з Україною

За даними RMF24, у Польщі планують збудувати електронний бар’єр на кордоні з Україною.

Варшава підписала контракт про виробництво британських ракет ППО, а також планує наростити чисельність армії до півмільйона осіб – разом з резервістами.

Решта новин

У Чехії активісти вивісили прапор України в холі Національного музею.

В Італії пограбували галерею за менш ніж три хвилини.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче, щоб до 80% сирійців повернулися з Німеччини на батьківщину.