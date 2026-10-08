Перехоплювачі реактивних дронів, напад на школу у Польщі, допит Мадяра: новини дня

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна Росії проти України опинилася "у стратегічному глухому куті". Тим часом Кушнер нібито пропонує Трампу залучити інвестора зі США для відновлення "Північних потоків".

Зеленський закликає Сполучені Штати не загравати з агресором, а посилювати на нього тиск. Українська делегація у п’ятницю та суботу проведе переговори з американцями.

Все важливе і цікаве за четвер, 8 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Допомога від Британії

Зранку 8 жовтня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині, внаслідок удару по двох рейсових автобусах за останніми даними 30 людей загинули і 18 постраждали.

Європейська комісія засудила російську атаку на цивільних у Краматорську та наголосила, що навмисні удари по цивільному населенню і невійськових об’єктах є воєнними злочинами.

У четвер президент Володимир Зеленський разом з міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом відвідав Прилуки Чернігівської області, де вчора російська ракета поцілила у п’ятиповерховий будинок.

За останніми даними, внаслідок російського ракетного удару 7 жовтня по Прилуках загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей.

Зеленський подякував британському міністру і закликав партнерів, у тому числі Велику Британію, посилити допомогу Україні, особливо засобами ППО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд опублікував знімки свого візиту до зруйнованого ракетним ударом Росії будинку у Прилуках та пообіцяв після поїздки продовження підтримки України.

"Моє послання було чітким: ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно", – запевнив британський міністр.

Ед Мілібенд під час візиту до Прилук Чернігівської області наголосив, що Британія "не обмежиться лише словами підтримки", а "запропонує також конкретні дії на підтримку".

"Сьогодні ми запроваджуємо додаткові санкції проти Росії – проти військової машини Путіна, проти "тіньового флоту", нафтових компаній, криптовалют та фінансування війни", – зазначив він.

Міністр також оголосив про виділення пакета фінансування у розмірі 54 млн фунтів стерлінгів на забезпечення стійкості країни в зимовий період.

Внесок Британії включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної безпеки України і 34 мільйони фунтів стерлінгів – на захист та забезпечення опалення й водопостачання для українських сімей напередодні зими, а також надання прямої грошової допомоги (через ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та Український Червоний Хрест).

Перехоплювачі реактивних дронів

Німецька оборонна компанія Quantum Systems планує передати Україні десятки тисяч дронів-перехоплювачів SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

А естонські рятувальники передали Україні партію спорядження.

У Франції кажуть, що українські пілоти почнуть навчання на Rafale у листопаді.

Зеленський відповів Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".

Держсекретар США вважає, що війна Росії проти України опинилася "у стратегічному глухому куті", з якого можна вийти лише або шляхом переговорів, або шляхом ескалації.

"Наразі не видно перспектив для врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну", – сказав дипломат.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи висловлювання Рубіо, Зеленський закликав США не намагатися домовлятися з росіянами про економічні проєкти на майбутнє.

"Не можна, розумієте, з одного боку домовлятися з "рускімі" про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого – казати, що ми в якійсь політичній ситуації, дипломатичному куті тощо. Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому (Путіну. – Ред.) всю економіку. Зашийте Росії рота. Не годуйте їх своїми продажами. Просто накладіть санкції на їхню зброю. Відкрийте Starlink нам, для України", – відреагував український президент.

За даними Reuters, спецпредставник президента США Джаред Кушнер пропонує залучити інвестора зі США для відновлення "Північних потоків". Він вважає ведення бізнесу ключовим фактором для відновлення миру.

Українська делегація їде в США

Президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі українських перемовників з американською стороною у п’ятницю та суботу.

У складі делегації голова Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Одним із головних питань візиту стане підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Під час візиту українська делегація обговорить попереднє узгодження подальших дипломатичних кроків.

За словами Зеленського, на перемовинах обговорюють різні варіанти секторального припинення вогню.

"Ми обговорюємо всі. І море, і енергетику. Що може бути реалістичним або більш реалістичним, поки не готовий сказати… Не хочеться, скажімо так, щось сказати, і потім Росія, як завжди, на зло зробить навпаки", – сказав Зеленський.

До української переговорної групи у США приєднається європейська команда.

Напад у школі в Польщі

В четвер вранці 15-річний підліток напав з ножем на кількох людей в початковій школі в польському селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства. Нападника затримали.

Внаслідок нападу на початкову школу імені Івана Павла II загинула 37-річна прибиральниця.

Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.

Також у польському місті Серпць затримали підлітка за планування нападу у школі.

У зв’язку з актами насильства в школах прем’єр-міністр Дональд Туск скликав у четвер о 13:00 у терміновому порядку міністрів: внутрішніх справ та адміністрації, цифровізації, національної освіти та охорони здоров’я, а також координатора спеціальних служб і головного коменданта поліції.

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський допускає, що напади в польських школах можуть бути частиною російських гібридних дій.

Також у Польщі поліцейські підстрелили чоловіка, який кинувся на них із ножем.

Загрози для Європи

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що Росія вже атакує Європу, і це більше не можна ігнорувати.

"Вони (Росія. – Ред.) посилюють тиск, намагаючись протягом років "зварити" Європу, як жабу. А потім випробовують і розколюють нашу єдність", – підкреслив він.

У Молдові зафіксували нове порушення повітряного простору на тлі атак РФ на Одещину, а жителям двох воєводств Польщі розсилали попередження про тривогу через атаки Росії на Україну.

В Польщі з’ясували, в частині безпілотників, які вторгнулися в їхню країну у вересні 2025 року, були польські SIM-карти.

Болгарія вимагає від ЄС плану безпеки у Чорному морі після останніх атак.

Нагадаємо, цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

В Латвії розповіли подробиці інциденту з озброєними людьми в масках на кордоні з Білоруссю.

Зокрема, у Національних збройних силах Латвії не можуть з певністю сказати, чи був зброєю предмет, яким погрожували військовослужбовцям на кордоні з Білоруссю при спробі переправи мігрантів.

Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло заяви Росії про "мілітаризацію" країни для потреб України, а Норвегію охопив масштабний технічний збій: по всій країні зупинялись поїзди.

У Британії двох громадян Латвії затримали за проникнення на авіабазу, а також звинувачують члена Королівського флоту у зборі секретних даних для РФ.

Греція закупить американські ракети, бомби та модернізацію літаків на $4 млрд, Естонія придбає зброю та боєприпаси на суму 195 млн євро, а Молдова планує налагодити виробництво дронів та засобів ППО для своїх потреб.

Британія та Німеччина співпрацюватимуть у протидії диверсіям та кібератакам.

ЄС продовжив на рік санкції за гібридні дії Росії за кордоном, а в Латвії місцевим депутатам заборонили поїздки до РФ та Білорусі.

Виняток для Естонії

Тим часом Словаччина повертає військового аташе до Росії вперше за 4 роки.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи повідомив, що з нового списку санкцій ЄС проти Росії, до якого внесли 743 фізичних та 826 юридичних осіб, на запит Естонії було виключено російську компанію, яка постачає рідкісноземельні метали естонській компанії Silmet.

Речниця представництва Естонії в Брюсселі Керстін Лепік зазначила, що ця компанія постачає естонській компанії NPM Silmet матеріали, що "мають стратегічне значення для Європи".

"До європейських галузей, які залежать від NPM Silmet, належать виробники електромобілів і вітрових турбін, а також електронна, автомобільна та авіаційна галузі по всьому Європейському Союзі", – додала речниця.

Різне щодо України

Президент Євроради Антоніу Кошта запросив Зеленського на саміт лідерів ЄС. Лідери ЄС 15-16 жовтня обговорять розширення, підтримку України та гібридні атаки Росії.

У Білій Церкві запрацював пункт пропуску на кордоні з Румунією.

Кандидатка в президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен каже, що якщо Україна вступить в ЄС, французи будуть першими, хто постраждає. Її вважають фавориткою на президентських виборах.

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