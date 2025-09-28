Выборы в Молдове, дроны терроризируют Европу, новый конфликт с Орбаном: все за выходные

У Європі продовжують повідомляти про все більше випадків виявлення невідомих дронів. Канцлер Німеччини констатує, що їхня країна більше не живе у мирі.

Речниця МЗС РФ каже, що Україна нібито готує операцію під чужим прапором у Румунії та Польщі з використанням відремонтованих російських дронів.

І спирається вона на інформацію з угорських ЗМІ. У Києві до цього відкрито звинуватили орбанівський уряд в роботі проти України та решти Європи. Зеленський, зокрема, заявив про виявлення угорського дрона на Закарпатті, а згодом Сибіга навіть опублікував його маршрут.

Ще одна велика тема вихідних – парламентські вибори у Молдові.

Все важливе і цікаве за вихідні, 27 та 28 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Дрони тероризують Європу

У ніч проти 28 вересня Росія запустила майже 600 дронів і 50 ракет по Україні.

Під час масованого обстрілу постраждала територія представництва ЄС, а також пошкоджено посольство Польщі.

На вихідних стало відомо, що випадків виявлення невідомих дронів у Європі було більше, ніж про це повідомляли.

Так, минулими вихідними у Фінляндії над електростанцією Валаяскоскі у місті Рованіємі помітили безпілотник.

З серпня електростанції у Фінляндії стали безполітними зонами, на території яких заборонено використовувати безпілотники.

У ніч на п'ятницю над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони.

"Це більший тип дронів, схожий на той, що був над Данією та Сконе (південна частина Швеції. – Ред.)", – сказав Маттіас Лундгрен, черговий керівник досудового розслідування.

Район, де були помічені дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні.

У п’ятницю двічі зупиняли роботу аеропорту Вільнюса через ймовірні дрони.

Ввечері того ж дня невідомі безпілотники знову були помічені поблизу військових об'єктів у Данії.

Данія протягом наступного тижня – на час європейського саміту – забороняє всі польоти дронів.

В суботу вранці в Естонії місцевий житель виявив на території природоохоронної зони Луйтемаа в Пярнуському повіті уламок дрона.

Крім того, вчора вдень на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів – закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

У суботу в НАТО оголосили, що доповнять сили, залучені до місії "Балтійський вартовий", додатковим фрегатом із засобами ППО та деякими іншими спроможностями після підозрілих інцидентів з дронами.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хоча його країна не переживає зараз стадію активної війни, проте вона вже і не живе в мирі.

До речі, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко обіцяє НАТО відповідь у разі збиття літаків-порушників.

РФ атакує дронами Румунію і Польщу?

Речниця МЗС Росії Марія Захарова стверджує, що Україна нібито готує операцію під чужим прапором у Румунії та Польщі з використанням відремонтованих російських дронів.

Захарова послалась на інформацію нібито угорських ЗМІ, кажучи, що Володимир Зеленський "планує" здійснити диверсії в Румунії та Польщі, щоб звинуватити в них Росію. Причина цих дій, як вона стверджує – на полі бою "ЗСУ зазнають нищівної поразки".

За словами Захарової, "плани" полягають у тому, щоб відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БПЛА, оснастити їх бойовим елементом та направити БПЛА під виглядом російських дронів на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії.

"З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України… вже завезені російські БПЛА "Герань". Їх раніше відремонтували у Львові на заводі "ЛОРТА"", – написала Захарова у Telegram.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів більше деталей щодо вторгнення російських дронів у Польщу, яке відбулося 10 вересня.

За його словами, до Польщі прямували 92 російські дрони, однак Україна збила більшість з них у своєму повітряному просторі.

Крім того, Зеленський повідомив, що ізраїльський комплекс Patriot вже місяць працює в Україні.

Новий конфлікт із Орбаном

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Захарова посилалась на угорські ЗМІ, коли заявила про нібито провокацію зі сторони України.

Днями український міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив про те, що у Києві бачать відкриту та приховану роботу уряду Угорщини проти України та решти Європи, "служіння як лакей Кремля".

У п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що лідер України "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Андрій Сибіга у відповідь на це написав, що "ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду".

Згодом український міністр показав "сліпим угорським урядовцям", як дрон вторгся на територію України, що угорський колега назвав фейком: "Це фейк! Ви не повинні себе дискредитувати!".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що відчуває харасмент від Зеленського.

"Угорщина є членом НАТО і ЄС. Україна би давно впала без підтримки цих двох організацій. Президенте Зеленський, з усією повагою, але припиняйте нападки на нас", – заявив Орбан.

Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру", натякаючи, що Україні тепер потрібно відмовитись від п'ятої частини території.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що Україні не потрібні поради угорських посадовців про те, як обміняти території та суверенітет.

"Угорщина може обміняти свою землю або суверенітет, якщо захоче. Україна цього не хоче, і поради їй не потрібні", – прокоментував такі слова речник українського МЗС.

До речі, в Угорщині влаштували протест біля таємної дачі Орбана.

Сотні демонстрантів у суботу зібралися на заміській садибі Хатванпуста, яку угорські ЗМІ повʼязали з премʼєром Угорщини. Вони тримали плакати з антиурядовими гаслами та повітряними кульками у вигляді зебри – символом екзотичних тварин, яких утримують поблизу маєтку.

Венс: РФ відмовляється від переговорів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що в останні тижні російська сторона відмовлялась від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх – за участю американців.

Венс закликав Росію "прокинутися і прийняти реальність", у якій вони втрачають багато людей і "не мають чого показати натомість".

Раніше у Москві заявили, що домовилися з Вашингтоном про новий раунд консультацій для "усунення подразників" у двосторонніх відносинах.

Вибори у Молдові

У неділю вранці у Молдові стартували парламентські вибори, визначальні для курсу країни.

Виборчі дільниці відкрили о 7:00 і працюватимуть до 21:00

Напередодні виборів в країні поширювали фейки про відправку військ в Україну, а також виявили склад пропагандистських листівок у молдовській церкві.

Виборча інфраструктура Молдови протягом суботи та неділі зазнала кількох кібератак, повідомив молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан.

"Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес", – додав він.

А вже в день виборів на низці закордонних виборчих дільниць повідомили про нібито мінування.

За інформацією МЗС Молдови, повідомлення про "мінування" надійшли щодо дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі у США та іспанському Аліканте.

"Попередження про мінування почалися саме так, як і попереджала влада раніше, що це станеться в межах втручання Російської Федерації у виборчий процес у Республіці Молдова", – ідеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Молдови.

Крім того, поліція Молдови отримала повідомлення про нібито мінування кількох районів вздовж Придністровʼя.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав "історичним" голосування, що відбувається сьогодні у Молдові на парламентських виборах, та закликав громадян Молдови у Румунії прийти на дільниці.

Вже сьогодні вдень парламентські вибори в Молдові визнали такими, що відбулись.

Російський вплив

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою під час виступу в Генеральній асамблеї ООН в неділю висловила стурбованість ситуацією в Молдові, де відбуваються парламентські вибори.

"Ми засудили кампанію дезінформації та зловмисне зовнішнє втручання, організоване Російською Федерацією в безпрецедентних масштабах, з явною метою підірвати суверенне право молдовських громадян самостійно вирішувати своє майбутнє", – написала вона.

Колишній лідер партії Reform UK в Уельсі Натан Гілл визнав, що отримував хабарі від українського екснардепа Олега Волошина в обмін на проросійські заяви, будучи депутатом Європейського парламенту.

А експремʼєр Сербії розповів, як його хотіли "спалити живцем, як в Одесі".

Мілош Вучевич стверджує, що учасники акцій протестів в Сербії нібито планували вбити його.

Решта новин

Естонія надасть 10 млн євро на ініціативу з закупівлі американської зброї для України.

З Польщі депортували українського машиніста, який п’яним керував потягом з 200 людьми.

Росію знов не пустили до керівного органу авіаційної організації ООН.

Прем’єр Грузії анонсував позов до Конституційного суду для заборони партії Саакашвілі.

Словаччина чинить опір закликам Трампа швидко відмовитись від російської нафти.

Одна із земель Німеччини закріпила право мусульман на вихідні у два найбільші релігійні свята.

Проти Ірану знову запрацювали санкції ООН через його ядерну програму.