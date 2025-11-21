Требования Трампа к Украине, "мирный план" Европы, приговор за взятки от ОПЗЖ: новости дня

У центрі уваги дня, безумовно, – "план миру", який запропонував Трамп. Американський президента очікує, що Україна його погодить до 27 листопада. Також у США нібито очікують, що угоду разом з Росією погодять до кінця року.

За сьогодні відбулося багато контактів, лідери держав Заходу обговорюють пропозицію Трампа.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 21 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Усі пункти "мирного плану"

Видання Axios опублікувало всі пункти "мирного плану" США.

Як зазначають, цей проєкт передав президенту України американський генерал Ден Дрісколл під час візиту до Києва, а президент України сказав, що "готовий обговорити" його з Трампом і командою.

Неназваний посадовець США сказав Axios, що у Трампа розглядають документ який такий, що може змінюватися у дискусіях зі сторонами, та що Україна нібито позитивно відреагувала позитивно щодо низки пунктів і змогла внести туди деякі свої пункти.

"Мирний план", розроблений командою президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у консультаціях з РФ, передбачає низку нових поступок з боку України – у тому числі членством у НАТО, що не згадувалося у попередніх витоках про цей документ.

Усі 28 пунктів – за посиланням.

Крім того, видання Axios отримало проєкт документа з гарантіями безпеки США у рамках "мирного плану".

"Мирний план" адміністрації Трампа, який передали Україні, супроводжується документом з безпековими гарантіями для України, які порівнюють з тими, що мають країни НАТО за ст. 5 Північноатлантичного договору.

У документі-описі гарантій йдеться, що у разі майбутньої "значної, умисної і стійкої збройної агресії" Росії проти України її розглядатимуть як таку, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти і США та союзники мають відреагувати відповідно, включно із застосуванням військової сили.

Як пише AFP, за "мирним планом" США Росія отримає без бою територію завбільшки з Люксембург.

До речі, у The Guardian знайшли в "мирній пропозиції" США, написаній англійською, росіянізми.

Білий дім підтвердив, що Кирил Дмитрієв, посланець Владіміра Путіна, розробляв пропозицію разом із спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони узгодили текст під час зустрічі в Маямі.

Україна та її європейські партнери були виключені з процесу розробки проєкту.

У Трампа не вважають несправедливим новий "мирний план", що винагороджує РФ за агресію.

Американські посадовці стверджують, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров начебто дав "позитивний відгук" на "мирний план" президента США Дональда Трампа – сам Умєров це заперечує.

За переговори взявся Венс

Президент США Дональд Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану".

У США очікують, що Україна й Росія погодять "мирну угоду" до кінця року, повідомляє CNN.

Sky News повідомляє, що президенти України і США можуть обговорити "мирний план" наступного тижня.

Сьогодні міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл провів зустріч з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та представниками військового блоку.

А пізніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

"Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним", – повідомив Зеленський.

Як пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, відповідальним за переговори з Україною де-факто став міністр Дрісколл і є людиною Джей Ді Венса.

Про те, що відбувається у процесі переговорів, хто його веде та на що може розраховувати Україна, читайте в аналітиці План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.

Тиск на Київ

За даними Reuters, представники США погрожують Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних у спробі домогтися від української сторони її згоди на розроблений Сполученими Штатами "мирний план".

Агентство пише, що нині Україна стикається з більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час попередніх переговорів.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українського народу до Дня гідності та свободи наголосив, що Україна може або втратити гідність, або ключового партнера.

"Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима – найважча – та подальші ризики. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. І щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі", – сказав президент.

Він додав, що Україна не робитиме гучних заяв, а буде "спокійно працювати з Америкою та всіма партнерами", конструктивно шукаючи рішення.

Європа готує проєкт свого плану

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що Росія не має жодного законного права вимагати будь-які поступки від України, тому Європейський Союз продовжить підтримувати Україну і тиснути на Росію.

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував 28-пунктний "мирний план" США, який має на меті припинити російсько-українську війну.

"Ми говоримо про можливе скорочення збройних сил України, територіальні поступки та деякі інші рішення, які, звичайно, фактично означатимуть капітуляцію", – сказав він.

За словами Науседи, ЄС має використати цей момент, щоб висловити, перш за все, "дуже сильну волю європейської спільноти", яка збереже територіальну цілісність України надасть певні гарантії безпеки на майбутнє.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після публікації деталей нового "мирного плану" США повторно застеріг від повторення "Мюнхенської змови" 1938 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що розглядає "мирний план" як перелік питань, які необхідно терміново обговорити між Україною та Росією, але підкреслив, що це не остаточний план.

"Позиція Німеччини є позицією Європи, а це означає, що ми підтримуємо Україну. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна могла обговорити ці питання з позиції сили", – наголосив німецький міністр.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яка пропозиція щодо мирної угоди з Росією повинна мати згоду України.

"Ми ніколи не повинні втрачати з виду цей принцип, що лежить в основі справедливого і тривалого миру, якого ми всі прагнемо", – додав він.

За даними Politico, у ЄС обурені пунктами "мирного плану" США щодо використання росактивів.

За даними The Wall Street Journal, група європейських лідерів нібито працює над іншою версією плану завершення російсько-української війни, зі справедливішими для України умовами, аніж в документі, який створили в адміністрації Трампа.

Роботу над цим планом сподіваються завершити "у найближчі дні".

Розмова європейських лідерів

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії під час телефонної розмови в п'ятницю погодилися з президентом України Володимиром Зеленським, що українські збройні сили повинні залишатися здатними захищати суверенітет країни.

Як повідомив представник уряду Німеччини, Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон та Кір Стармер запевнили Зеленського у своїй постійній і повній підтримці України на шляху до тривалого і справедливого миру, сказав представник уряду.

За словами президента України, вони обговорили план щодо миру для України та всієї Європи.

"Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом", – додав український президент.

Зеленський також обговорив "мирний план" США з генсеком НАТО, а також з керівництвом ЄС і провів нараду з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Лідери нордичних країн та Балтії зідзвонились через "мирні пропозиції" США.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, у якій вони обмінялися думками щодо американської пропозиції про мир в Україні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в п'ятницю ввечері організовує телефонну конференцію з європейськими колегами, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Телефонна конференція в так званому вашингтонському форматі відбудеться за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Італії, а також глави дипломатії Європейського Союзу.

Реакція Москви

Російський лідер Владімір Путін заявив, що РФ отримала цю "мирну пропозицію" за "наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією", але наразі текст цього плану з РФ "предметно не обговорюється".

Путін допустив, що цей "мирний план" може "бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання".

Він заявив, що Росія готова до переговорів, але її влаштовує поточна динаміка на полії бою.

Щодо санкцій

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії завдають дедалі більшої шкоди економіці країни, а також наголосила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Трамп обіцяє поки не знімати санкції проти російської нафти. Литовська залізниця зупинила транзит вантажів "Лукойлу" і його "дочок".

Загрози для Польщі

Польща запустила операцію для захисту критичної інфраструктури за участю до 10 тисяч військових.

Операція стала реакцією на нещодавні два випадки диверсії на залізниці, у яких підозрюють громадян України, що співпрацювали з російськими спецслужбами.

У Польщі оголосили ще одне звинувачення у справі про диверсії на залізниці.

Білорусь каже, що разом з Польщею шукає в себе українців-диверсантів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що диверсійні дії, інспіровані та організовані Росією, мають на меті дестабілізувати та послабити Польщу і носять ознаки "державного тероризму".

"Саботажні операції, які протягом багатьох місяців надихали і безпосередньо організовували служби Кремля, нещодавно перетнули критичну межу, і тепер можна говорити про державний тероризм", – сказав він.

А у Норвегії дрон, запущений з човна, зірвав посадку літака.

Решта новин

Президента Сербії звинувачують у причетності до "сафарі" на людей під час облоги Сараєва. Александар Вучич це заперечив.

У Британії колишнього євродепутата посадили на 10 років за хабарі від українського екснардепа Волошина від ОПЗЖ, а також викрили схему відмивання грошей, пов’язану з обходом санкцій РФ.

У Німеччині покарали тіктокера, який назвав українців "покидьками".