Пять приоритетов ЕС в отношении мира, Виткофф на стороне РФ, дерусификация Эстонии: новости дня

Трамп каже, що не встановлював дедлайнів для України щодо переговорів про мир, а його Віткофф "засвітився" на плівках, які вказують на прихильність спецпосланця США до Росії.

ЗМІ пишуть про можливий розкол в адміністрації президента Сполучених Штатів стосовно врегулювання війни в Україні.

NBC News зазначає, що Стів Віткофф належить до того "крила", яке бачить передусім Україну як перешкоду для швидкого завершення війни і виступає за те, щоб тиснути на Київ і примушувати до поступок.

Натомість в Євросоюзі наполягають, що необхідно домогтися справедливого та тривалого миру, а також зберегти суверенітет України.

Рютте наголошує, що в РФ не буде права вето щодо розширення НАТО.

Переговори без дедлайнів Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював жодних дедлайнів для укладання "мирної угоди" з врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

Також у розмові з журналістами Трамп повідомив, що головна поступка, на яку піде російська сторона, – це той факт, що росіяни "припинять воювати і не захоплюватимуть нових земель".

А, за даними NBC News, міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час візиту до Києва лякав Україну поразкою, якщо війна триватиме далі.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, правитель Росії Владімір Путін має усвідомити, що у нього немає шансів виграти війну в Україні.

Віткофф на боці РФ

Спецпосланець США Стів Віткофф поїде до Москви наступного тижня. В ході візиту до Віткоффа може доєднатись зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Раніше президент США заявляв, що відрядив Віткоффа до Москви для остаточного узгодження "мирного плану" щодо врегулювання війни в Україні.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон вимагає звільнення спецпосланця президента США після публікації агентством Bloomberg стенограми телефонної розмови Віткоффа з помічником господаря Кремля Юрієм Ушаковим.

За словами Бейкона, ця публікація підтверджує, що "Віткофф повністю підтримує Росію".

"Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський агент, який отримує гроші, вчинив би гірше за нього? Його слід звільнити", – написав у своєму Х член Палати представників Конгресу США від Республіканської партії.

Агентство Bloomberg дізналося, що під час розмови з Ушаковим ще у жовтні Віткофф нібито сказав своєму російському колезі, що глибоко поважає Путіна і запропонував, щоб правитель Росії зателефонував президенту США перед його зустріччю з українським президентом.

Віткофф порекомендував, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази (це сталось незадовго до розмови Віткоффа та Ушакова), і сказав, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як людину миру.

Також, за даними Bloomberg, помічник правителя РФ Юрій Ушаков та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв хотіли, щоб Віткофф подав "мирний план" РФ як придуманий США.

Президент США Дональд Трамп у відповідь на оприлюднену інформацію заявив, що не бачить нічого поганого у діях члена своєї команди.

Розкол у Трампа щодо України?

NBC News повідомляє, що в адміністрації Трампа нібито триває протистояння "двох бачень" щодо російсько-української війни – умовно проросійського, за "будь-який мир", та умовно проукраїнського.

Одне крило, що включає таких посадовців, як віцепрезидент Джей Ді Венс та спецпосланець Стів Віткофф бачить передусім Україну як перешкоду для швидкого завершення війни і виступає за те, щоб тиснути на Київ і примушувати до поступок.

Інше крило, на чолі з держсекретарем Марко Рубіо, тримається думки, що за війну відповідальна Росія, яка власне розпочала її, і що Москва поступиться лише у разі болючих санкцій та іншого тиску.

Раніше видання Politico повідомляло, що поява держсекретаря США Марко Рубіо у переговорному процесі змінила підхід американської сторони до взаємодії з Україною щодо запропонованого ними "мирного плану".

Натомість Рубіо заперечив, що в адміністрації Трампа є розкол щодо України, а Венс звинуватив ЗМІ у брехні.

Реакція РФ

Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що РФ не піде на поступки у російсько-українській війні, хоча й підтримує зусилля адміністрації американського президента Дональда Трампа.

"Різні версії цього плану – це переговорний момент. Ні про які поступки, ні про яку здачу наших підходів до тих ключових моментів вирішення завдань, що стоять перед нами, в тому числі в контексті СВО (російська пропагандистська назва війни. – Ред.), не може бути й мови", – сказав Рябков.

Каллас про гарантії безпеки Україні

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас висловила занепокоєння, що перша чернетка "мирного плану" не містила зобов’язань з боку Росії.

"Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні побачити, що саме зобов'язана робити Росія", – заявила Каллас після позачергової відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС 26 листопада.

Вона додала, що можна було б почати з виконання Росією зобов'язань щодо міжнародних угод, які вона взяла на себе раніше.

Головна дипломатка Європейського Союзу закликала західних лідерів не потрапляти в пастку обговорення обмежень щодо армії України під час мирних переговорів з Росією.

"Якщо ми хочемо запобігти продовженню цієї війни, то насправді ми повинні обмежити армію Росії, а також її військовий бюджет", – сказала Каллас.

Вона наголошує, що першим кроком до закінчення війни має бути негайне та беззастережне припинення вогню, "але зараз ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова до припинення вогню".

"Щоб збільшити шанси на мир, ми також маємо посилити тиск на Росію. Думка про те, що Україна програє, також є цілковито хибною. Якби Росія могла завоювати Україну військовим шляхом, вона б уже зробила це зараз", – підсумувала Кая Каллас.

Головна дипломатка ЄС також поінформувала, що внесок Європейського Союзу у надання гарантій безпеки Україні полягатиме у фінансуванні, тренуванні та підтримці оборонної промисловості.

П’ять пріоритетів ЄС щодо миру

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в угоді щодо встановлення миру в Україні для Європейського Союзу є п’ять основних пріоритетів: справедливий та тривалий мир, суверенітет України, фінансова підтримка України, активна участь України, ЄС та НАТО у мирних перемовинах і повернення викрадених Росією українських дітей.

Щодо фінансової підтримки України, то Єврокомісія підготувала пропозицію щодо правової бази для майбутнього надання Україні "репараційних позик" на основі заморожених активів Росії.

"Коаліція рішучих" хоче "швидке рішення" з фінансування України на базі заморожених активів РФ.

Крім того, за даними Politico, ЄС працює над "планом Б" на випадок невдачі з репараційною позикою Україні.

Рютте: РФ не матиме права вето щодо НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що вступ України до Альянсу залежить від консенсусу його членів, а не позиції Росії.

За словами генсека, в контексті "мирного плану" Трампа Україні потрібно надати "достатньо надійні гарантії безпеки", щоб Росія більше ніколи не спробувала напасти на неї, якщо членство в НАТО "не є варіантом".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна повинна переглянути свою геополітичну роль, щоб адаптуватися до ситуації, в якій незрозуміло, на які союзи можна покладатися і які з них збережуться в майбутньому.

Виступаючи перед депутатами парламенту, Пісторіус зазначив, що останні переговори щодо закінчення війни в Україні продемонстрували зміну глобальних владних структур.

"Геополітична шахівниця швидко змінюється, її схеми, її розташування. Альянси змінюються швидше, ніж можна було уявити раніше", – сказав він.

Німецький міністр оборони також наголосив, що у російсько-українській війні не має бути миру за рахунок капітуляції України.

Тим часом НАТО та Україна запустили спільну програму для посилення оборонних технологій.

А Фінляндія приєднується до коаліції зі зміцнення ВМС України.

Протидія російському впливу

В Естонії за 5 років стало на 10% менше росіян.

У Франції арештували трьох осіб за шпигунство на користь РФ та поширення роспропаганди, а у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.

Угорщина і Балкани

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у сербському Белграді заявив, що угорська нафтова і газова компанія MOL різко збільшить поставки сирої нафти і палива до Сербії.

Домовленість обумовлена тим, що постачання до нафтопереробного заводу NIS, що належить Росії, перебувають на межі припинення через санкції США.

До речі, літаку з главою МЗС Угорщини не дозволили сісти в Боснії і Герцеговині через те, що і він і угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан протягом багатьох років відкрито підтримують колишнього президента Республіки Сербської – ентитету Боснії і Герцеговини – Мілорада Додіка в його діях, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і непорушність Боснії і Герцеговини.

Решта новин

Громадянин Чехії, який воював на боці України, потрапив у російський полон.

У ЄС остаточно затвердили нові правила позбавлення безвізу.

ЗМІ: США і Білорусь ведуть перемовини про звільнення великої кількості політв’язнів.

У Грузії засудили одного з лідерів опозиції до півтора року ув'язнення, а у Туреччині увʼязнили журналіста за "погрози" Ердогану на YouTube.

У Франції остаточно підтвердили другий кримінальний вирок експрезиденту Саркозі.

Ірландія посилила міграційні правила.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск про рішення Суду ЄС щодо одностатевих шлюбів: "Ніхто нам нічого не навʼязуватиме".

У США закрили останню кримінальну справу проти Трампа щодо втручання у вибори.