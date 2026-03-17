В НАТО отказали Трампу, инспекция едет на "Дружбу", ЕС открыл Украине все кластеры: новости дня

Зеленський відвідав Британію, де підписав декларацію про посилення співпраці між країнами в оборонній сфері. Британський прем’єр Стармер наголосив, що не дозволить війні в Ірані відвернути увагу від України.

Тим часом Трамп розкритикував президента Франції Макрона за відмову від участі в місії в Ормузькій протоці, а також хоче переглянути членство США в НАТО на тлі відмови союзників допомогти з Іраном.

А ще американський президент відклав візит до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході.

Все важливе і цікаве за вівторок, 17 березня – в дайджесті "Європейської правди".

ЄС відкрив усі кластери Україні

ЄС відкрив "технічні перемовини" з Україною за трьома кластерами.

Зранку у вівторок, 17 березня, у Брюсселі Україна отримала від Єврокомісії проєкти умов для закриття кластерів №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", №4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та №5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Таким чином, Україна має відповідні умови для перемовин за всіма шістьма кластерами, виконання яких необхідне для вступу до Європейського Союзу.

Віце-прем’єр України з питань євроінтеграції Тарас Качка подякував Данському та Кіпрському головуванню та Європейській комісії за те, що вони започаткували механізм фронтлоудингу, щоб Україна могла продовжувати перемовини про вступ до ЄС на технічному рівні.

Він додав, що "це також є гарним сигналом для України щодо того, як продовжувати реформи під час війни".

Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос оголосила "неофіційно відкритими" для України усі шість кластерів.

"У час, коли Європа перебуває під тиском як зі Сходу, так і з Заходу, ми не можемо дозволити собі втрачати час. І ми його не втрачаємо. Зараз усі шість кластерів є неофіційно відкритими", – заявила Кос.

До речі, президент Фінляндії Александр Стубб назвав Brexit помилкою і закликав Британію повернутись в ЄС.

Посилення співпраці з Британією

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Лондона.

Він розпочав свій візит із зустрічі з Королем Чарльзом III у Букінгемському палаці. Український президент подарував королю планшет, який допомагає в координації оборони.

Потім Зеленський прибув на Даунінг-стріт. Спершу він провів двосторонню зустріч з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Президент України повідомив, що це була його перша зустріч зі Стармером у форматі стратегічного діалогу.

"Я поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки та наші потреби для захисту життів. Обговорили розвиток спільного оборонного виробництва, посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами для систем ППО. Звичайно, торкнулись і ситуації на Близькому Сході", – розповів він.

Стармер та Зеленський у Лондоні підписали декларацію про посилену співпрацю в галузі безпеки та оборони.

"Ця співпраця відображає спільне розуміння того, що Україна є не лише державою, яка захищається від агресії, а й державою, яка робить внесок у безпеку своїх партнерів та зміцнення колективної оборони Європи", – йдеться в повідомленні британського уряду.

А ще прем’єр-міністр Британії Кір Стармер наголосив, що не дозволить війні в Ірані відвернути увагу від України.

Також у Лондоні відбулася тристороння зустріч Зеленського, Стармера, а також генсека НАТО Марка Рютте.

Вони відвідали військових, які будуть використовувати українські БпЛА.

Щодо контактів США з Іраном

Президент США Дональд Трамп відхилив спроби Ірану поновити переговори, повідомляє CNN.

Двоє високопосадовців з Білого дому на умовах анонімності розповіли, що останніми днями іранська сторона сконтактувала зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та іншими представниками американської адміністрації, сподіваючись поновити дипломатичні контакти – проте Дональд Трамп сказав, що зараз не зацікавлений вести перемовини ().

"Президент сказав, що готовий говорити, але не зараз, тому що він хоче, щоб операція Epic Fury тривала без зупинки", – сказав один зі співрозмовників.

За словами джерел, одна з причин, чому президент США Дональд Трамп не захотів відновлювати переговори з Іраном – невпевненість у тому, в якому стані й де перебуває обраний новим верховним лідером Моджтаба Хаменеї, син покійного Алі Хаменеї.

Видання Axios також повідомило, що в останні дні було відновлено прямий канал зв'язку між Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

До речі, Трампа знову викрили на брехні. Експрезиденти США не підтвердили його заяви про те, що хтось із них нібито похвалив його за кампанію проти Ірану.

А ще чинний президент США вірить, що зможе "забрати Кубу".

Щодо місії в Ормузькій протоці

Посол США при НАТО Метью Вітакер у понеділок повторив заклик Дональда Трампа до союзників приєднатися до військової місії в Ормузькій протоці.

Він зазначив, що безпека Ормузької протоки – у інтересах союзників США.

Раніше Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

У ВМС Фінляндії пояснили, що не можуть надіслати військові кораблі в Ормузьку протоку за запитом США, оскільки мають вкрай обмежені ресурси.

Канада та Польща відкинули можливість участі в потенційній місії в Ормузькій протоці.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція ніколи не братиме участі в операціях з розблокування Ормузької протоки в нинішніх умовах.

Він підкреслив, що Франція "не обирала цю війну".

"Ми не беремо в ній участі, і ми маємо суто оборонну позицію, захищаючи наших громадян та підтримуючи наших союзників", – сказав він.

Трамп висловив критику на адресу Макрона після його відмови.

Американський президент Дональд Трамп також вкотре розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, заявивши, що до того, як він прийшов до влади – США і Британія мали "найкращі" відносини.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін в ході зустрічі з президентом США став на захист очільника уряду Британії: "Він дуже щира, розсудлива людина, з якою, як мені здається, у вас є можливість налагодити відносини – ви ладнали з ним і раніше".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що небажання європейських країн відгукнутись на прохання Трампа допомогти із захистом Ормузької протоки пов’язано з тим, що США не проконсультувалися з союзниками перед початком воєнних дій проти Ірану.

Натомість Естонія допускає участь у місії.

Президент США Дональд Трамп обурився відмовою більшості союзників по НАТО брати участь у спільній операції проти Ірану для захисту Ормузької протоки, заявивши, що йому не потрібна нічия допомога.

"З огляду на те, що ми досягли такого військового успіху, ми більше не "потребуємо" і не бажаємо допомоги країн НАТО – МИ НІКОЛИ ЦЬОГО НЕ ПОТРЕБУВАЛИ! Те саме стосується Японії, Австралії чи Південної Кореї. Насправді, кажучи як президент Сполучених Штатів Америки, безперечно найпотужнішої країни у світі, МИ НЕ ПОТРЕБУЄМО ДОПОМОГИ НІ ВІД КОГО!" – написав глава Білого дому у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп хоче переглянути членство США в НАТО на тлі відмови союзників допомогти з Іраном.

А ще він відклав візит до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході.

Каллас закликала США зупинитися

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас звернулася до США та Ізраїлю із закликом зупинити військові дії на Близькому Сході та розповіла, що Євросоюз консультується з країнами регіону про варіанти завершення конфлікту.

Вона також заявила, що Європейський Союз почав враховувати непередбачуваність Сполучених Штатів через рік після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

"Звичайно, ми є союзниками Америки, але останнім часом ми не дуже розуміємо їхні кроки", – сказала Каллас.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта допускає, що Європейський Союз у майбутньому повинен буде вести переговори з Росією щодо безпеки та миру в Україні, хоча й додав, що цей момент ще не настав.

"Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не йти далі зі своїми зусиллями, або, на жаль, ці зусилля зазнають невдачі. Тоді ми маємо бути готові продовжувати ці зусилля та намагатися досягти справедливого та тривалого миру в Україні", – зазначив глава Європейської ради.

Крім того, європейські лідери застерегли Ізраїль від наземної операції в Лівані.

Перевірка їде на "Дружбу"

За даними джерела "Європейської правди" в Брюсселі, група експертів з ЄС відвідає нафтопровід "Дружба" вже 18 березня.

"Делегація, яка складається з кількох інженерів, вже знаходиться в Києві", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

За даними від іншого джерела, до групи експертів не входять представники Угорщини чи Словаччини.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна прийняла пропозицію ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення поставок нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив обурення пропозицією ЄС допомогти Україні відновити постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський обіцяє лідерам ЄС відновити "Дружбу" через півтора місяця.

"Ми очікуємо, що упродовж приблизно 1,5 місяця перекачувальна станція у Бродах відновить технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення постачань – звісно, якщо не буде нових ударів РФ. Попередні технічні оцінки вказують, що пошкоджений нафтовий резервуар відновити неможливо. Тож Україна розглядає побудову підземної інфраструктури зберігання", – йдеться у листі Зеленського керівництву ЄС.

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не змінить свою позицію щодо фінансових рішень без відновлення постачання нафти через "Дружбу".

Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто оголосив, що Угорщина продовжить блокування ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та кредиту для України на 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит нафтопроводом "Дружба".

Цікаво, що з заяви президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти про нафтопровід "Дружба" від 17 березня зникло речення щодо зв’язку поновлення роботи нафтогону з наданням Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро та ухваленням 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Також головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що не бачить серед держав-членів бажання укладати угоди щодо енергетики з Росією.

Щодо Росії і росіян

Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, що призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер. На зустріч з Олегом Озеровим принесли і пляшку води з Дністра.

9 країн ЄС попередили про загрозу великої екологічної катастрофи через танкер РФ.

ЗМІ: в МЗС Чехії розпустили департамент, що займався санкціями і проблемою російського впливу.

Італія викреслила балерину-росіянку зі списку учасників римського гала.

У Латвії чоловік отримав 11 років в'язниці за поставку Starlink армії РФ.

Решта новин

Найбільший залізничний оператор Німеччини виплатив 156 млн євро відшкодування за затримки.

Юридичний представник Ощадбанку подав скаргу до головної прокуратури Угорщини у справі інкасаторів.