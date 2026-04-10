Новая система въезда в ЕС, штраф в 1,5 млрд за дружбу с РФ, диверсия в Италии: новости дня

У Києві відреагували на оголошене Кремлем "великоднє перемир’я", а російський посланець прибув до США.

Зеленський каже, що днями Україна отримала нову партію ракет до Patriot, а Естонія розповіла про успішну кампанію України проти російської ППО.

Трамп розлючений на деяких союзників, Рубіо подякував Румунії та Болгарії за підтримку на Близькому Сході, а у Туреччині наголосили, що союзники НАТО не зобов’язані підтримувати США у війні з Іраном.

Водночас Трамп відкрито закликав голосувати за Орбана, а у Кремлі, за даними джерел росЗМІ, нібито допускають програш їхнього посіпаки на виборах в Угорщині.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 10 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Пєсков: "Це не є відновленням переговорів"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків після того, як у Кремлі оголосили про "перемир’я" на час великодніх свят.

"Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – написав український президент у Telegram.

Пізно ввечері 10 квітня у Кремлі заявили про рішення правителя РФ Владіміра Путіна запровадити "перемир’я". Згідно із заявою, воно діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Напередодні Зеленський анонсував проведення тристоронньої зустрічі за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України найближчим часом.

Тим часом спеціальний посланець правителя РФ Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв, як пише Reuters, перебуває у США для переговорів з представниками американського президента Дональда Трампа. Візит відбувається напередодні завершення терміну дії послаблення санкцій проти російської нафти. Продовження послаблення санкцій, ймовірно, також буде на порядку денному.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков підтвердив, що спеціальний посланець Путіна Кирил Дмитрієв перебуває з візитом у США, але, за його словами, він не веде переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні.

"Кирил Дмитрієв не веде переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. І це не є відновленням переговорів", – сказав Пєсков журналістам.

Ракети для Patriot, знищення ППО Росії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що днями Україна отримала нову партію ракет до Patriot.

А глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що останнім часом Україні вдалося завдати ударів углиб російської території та знищити системи ППО РФ, тим самим "перейнявши стратегічну ініціативу".

Тим часом Рада ЄС схвалила фінансування в межах програми SAFE для Чехії та Франції.

До речі, Німеччина призупинила дію скандальної норми про виїзд чоловіків за кордон.

Інциденти в Європі

Аеропорт у Вільнюсі призупиняв роботу через "нашестя" повітряних куль. Литва висловила протест Білорусі після нового інциденту з метеокулями.

Зауважимо, що цього тижня у Білорусі скаржилися, що Литва "не хоче" розмовляти з Мінськом.

Раніше спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, відтак він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.

А ще Естонія, Латвія і Литва виступили зі спільною заявою від імені міністрів закордонних справ, в якій відкинули звинувачення Москви в тому, що вони надали свій повітряний простір для ударів України по території Росії.

Також у ніч на 10 квітня повітряні метеозонди залетіли і до Польщі. Крім того, у Польщі ще й виявили уламок ракети на території саду.

В аеропорту Кишинева оголошували тривогу.

У Нідерландах розкрили деталі інцидентів з БпЛА торік: пролітали над замком принцеси.

Диверсія в Італії

За даними Welt am Sonntag та Business Insider, диверсія на об'єкті критичної інфраструктури в італійських Альпах наприкінці березня поставила під загрозу забезпечення пальним двох найбільших федеральних земель Німеччини – Баварії та Баден-Вюртемберга.

За інформацією, причиною виходу з ладу трубопроводу став напад на систему електропостачання насосної станції поблизу Терцо-ді-Тольмеццо. Два незалежні джерела підтвердили, що вихід трубопроводу з ладу стався унаслідок акту диверсії. Німецькі органи влади були проінформовані про цей інцидент італійською стороною.

1,5 млрд штрафу за дружбу з РФ

За даними Politico, Сербії загрожує втрата 1,5 млрд європейських коштів через відкат демократії і дружбу з РФ.

Литва просить Грецію видати пов‘язаного з РФ підозрюваного у плануванні політичних убивств.

Трамп закликає голосувати за Орбана

Дані опитування Інституту Publicus свідчать, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає політсилу "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана у всіх категоріях виборців.

Наприклад, "Тиса" випереджає "Фідес" на 13 відсоткових пунктів серед виборців, які вже визначилися, за кого голосуватимуть.

Орбан перед виборами заявив про "змову" опонентів.

"Вони вступають у змову з іноземними розвідслужбами. Вони погрожують нашим прихильникам насильством. І вони вже кричать про фальсифікацію виборів на підставі сфабрикованих звинувачень, ще до того, як вибори відбулися. Вони організовують протести та заворушення навіть зараз, до того, як ваші голоси були підраховані", – сказав угорський прем’єр.

Він назвав це "організованою спробою поставити під сумнів рішення угорського народу за допомогою хаосу, тиску та міжнародних кампаній з дискредитації".

Відтак Орбан закликав голосувати за його партію на виборах, які відбудуться 12 квітня.

Американський президент Дональд Трамп за два дні до парламентських виборів в Угорщині закликав голосувати за партію прем’єра Угорщини.

"Вийдіть і проголосуйте за Віктора Орбана. Він – справжній друг, борець і переможець, і має мою повну та беззастережну підтримку на переобрання прем’єр-міністром Угорщини – Віктор Орбан ніколи не підведе великий народ Угорщини. Я підтримую його на всіх етапах", – написав він у Truth Social.

Російське видання "Медуза" дізналося, що у Кремлі допустили програш Орбана попри всю їхню підтримку.

Трамп розлючений на союзників

Poplitico пише, що президент США Дональд Трамп на закритій зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розкритикував союзників і натякнув, що розглядає варіанти помсти за брак підтримки американських операцій на Близькому Сході.

"Все пішло шкереберть. Розмова була суцільною тирадою образ. Трамп судячи з усього, погрожував зробити що завгодно", – розповів один співрозмовник.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо подякував Румунії та Болгарії за підтримку на Близькому Сході.

У Туреччині вважають, що союзники НАТО не зобов’язані підтримувати США у війні з Іраном.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що наразі НАТО переживає трансформацію.

"НАТО не буде таким, яким він був вчора чи позавчора. Він трансформується. На наші плечі, на плечі Європи, ляже більший тягар, і ми маємо впоратися з ним, і ми маємо впоратися з ним за рахунок збільшення видатків на оборону", – сказав він.

Результати опитування Public First свідчать, що понад половина британців вважає США негативною силою.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами Вашингтоні заявив, що питання вступу України до Альянсу зараз не стоїть на порядку денному, зокрема тому, що його гальмують чотири держави: Німеччина, Словаччина, Угорщина та США.

Переговори США-Іран

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та американська делегація вилетіли до Пакистану на перемовини з делегацією Ірану, що мають розпочатися пізніше у п’ятницю.

Президент США Дональд Трамп вважає, що про успішність переговорів з Іраном у Пакистані можна буде зробити висновок через 24 години. Він наголосив, що у Ірану "немає карт" на тлі мирних переговорів в Пакистані.

За даними видання The Washington Post, під час мирних переговорів з Тегераном переговорники США вимагатимуть від Ірану звільнити американських громадян, затриманих у цій країні.

Нагадаємо, цього тижня президент Франції Емманюель Макрон анонсував повернення додому двох французьких громадян-викладачів, які понад три роки провели за ґратами в Ірані за надуманими звинуваченнями.

Наслідки для Європи

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила, що якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита, то вже за три тижні Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива.

На тлі встановлення Іраном контролю над Ормузькою протокою, а також пошкодження енергетичної інфраструктури на Близькому Сході, країни Європи імпортували більше російського СПГ у першому кварталі 2026 року.

Про те, чому війна з Іраном стала поразкою для США та союзників і де помилився Трамп, читайте в колонці старшого радника Centerview Partners Річарда Хааса Війна, яка пішла не за планом: хто виграв, а хто програв у конфлікті США з Іраном.

Решта новин

Відсьогодні на кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в'їзду та виїзду.

У Берліні наступного тижня відкриється перший у Європі "центр єдності" для українців.

Прем’єрка Данії отримала ультиматум, що може завадити їй сформувати новий уряд.

Росіяни зустріли провокаціями поляків біля меморіалу загиблим у Смоленській авіатрощі, повідомив посол Польщі у Росії Кшиштоф Краєвський.

У Берліні протестувальники приклеїли себе до дороги перед заводом Rheinmetall.