3,3 млрд на дроны и ракеты, Фицо против НАТО, "АдН" готовится к переговорам с Россией: новости дня

У п’ятницю в українських Карпатах пройшов перший саміт, що об’єднує всі "карпатські" держави. На зустрічі не було прем’єрів Словаччини та Угорщини.

Сполучені Штати хочуть спробувати "умиротворити" Путіна бізнес-угодами і готуються вивести з Європи близько третини військових.

Словаччина на тлі напруги на континенті направляє 100 військових до Польщі та Румунії.

Президент Франції Емманюель Макрон наказав готувати план захисту критичної інфраструктури від гібридних атак РФ, а Фінляндія проводить навчання на підводних суднах, щоб запобігти російським диверсіям.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 18 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Карпатська ініціатива"

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення "Карпатської вісімки" – нового формату співпраці з сусідами.

"Ми даємо старт новому формату C8 – "Карпатській вісімці", що об’єднує нас і наших сусідів у Європі: Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина і, звісно, Євросоюз загалом", – заявив президент.

18 вересня в українських Карпатах пройшов перший саміт, що об’єднує всі "карпатські" держави.

Зеленський анонсував підписання угод на мільярд євро на саміті "Карпатської вісімки".

"Сьогодні у другій, економічній, частині Карпатської ініціативи будуть вагомі домовленості – фінансові і інвестиційні. У нас будуть близько 550 представників бізнесу. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт", – розповів український президент.

Під час саміту "Карпатської вісімки" Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поспілкувалися щодо важливості збереження єдності між країнами.

На думку польського прем’єра, новостворений Карпатський формат співпраці країн регіону може допомогти Україні на шляху до членства в Євросоюзі.

За його словами, євроінтеграція України та інших країн-кандидатів – це питання, яке підтримує Польща.

"Ми забезпечуємо експертну та технічну допомогу. Ми впевнені, що процес, відповідно до заслуг (merit-based process) має на меті забезпечити повноправне членство у ЄС і цей союз може підсилити стійкість як самого Євросоюзу, так і країн-членів. Вам потрібна Європа, але ви потрібні Європі теж", – сказав Туск.

Також він повідомив, що Польща приєдналася до "антибалістичної коаліції".

В Карпатах український президент провів зустріч і з румунським колегою.

Вони обговорили, в яких проєктах країни можуть прискоритися і допомогти одне одному.

"Це, зокрема, SAFE і співвиробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні питання, і, звісно, також безпека в регіоні Чорного моря", – сказав український президент.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що одним із пріоритетів "Карпатської ініціативи" може стати захист прав національних меншин.

Крім того, президент України у Карпатах зустрівся і з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Учасники "Карпатського саміту" заявили про готовність щороку проводити зустрічі.

Відсутність Фіцо і Мадяра

Попри намір, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт в Україну. За даними словацького інформагентства Tasr, він скасував візит до України через хворобу.

Цікаво, що від Угорщини на саміті був заступник посла у Києві.

Останні події стали сумним відображенням нової політики Угорщини щодо України, у центрі якої – демонстративна зневага до Києва.

Примітно, що Україна – попри усі знаки зневаги з угорського боку – продовжує шукати точки дотику і намагається встановити сусідські відносини.

Про непублічні деталі процесу, який відбувається, – в цікавій статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Угорське покарання" для України. Як Мадяр намагається принизити Київ та що з цим варто робити.

3,3 млрд на дрони і ракети

Україна отримала 3,3 млрд євро від ЄС на закупівлю ракет і дронів.

Джерело "Європейської правди" повідомило, що під час дискусій щодо наступної багаторічної фінансової рамки Європейського Союзу на 2028-2034 роки питання щодо виділення Україні 100 млрд євро на вказаний період не ставиться під сумнів.

Тим часом Данія прискорить надання пакету допомоги Україні після інциденту з атакою Росії на вертоліт.

Трамп хоче "умиротворити" Путіна

За даними The New York Times, президент США Дональд Трамп розглядає "умиротворення" Росії бізнес-угодами до припинення бойових дій.

За словами двох джерел, поінформованих про деталі переговорів спецпосланців президента США Дональда Трампа, в адміністрації вже розглядають підписання з РФ певних економічних угод без умови про припинення бойових дій у війні проти України.

Один зі співрозмовників, американський посадовець, сказав, що угоди ще до завершення війни вважають можливими, оскільки вони б "показали, що США серйозно говорять про перезавантаження відносин з Росією".

До речі, Литва та Сполучені Штати підписали угоду про стратегічні мінеральні ресурси.

Тим часом США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше – відповідні плани зважують у Пентагоні.

Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти в Німеччини, Італії та Іспанії – на яких президент Дональд Трамп образився за їхню позицію під час його війни з Іраном.

Фіцо проти НАТО

Словаччина відправить сотню військових у Польщу та Румунію.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що ситуація у Європі стає все напруженішою і що він не хоче, щоб його країна була втягнута у війну.

Він сказав, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО. Ця стаття передбачає, що збройний напад на одну країну-члена НАТО вважається нападом на всіх.

"АдН" готує переговори з Росією

Reuters пише, що головний економічний посланець правителя Росії Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв та керівництво німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") розпочали підготовку до зустрічі наступного року, щоб обговорити відновлення поставок російського газу до Німеччини.

У Німеччині ультраправих звинуватили у зраді за наміри перемовин з посланцем Путіна.

Дрон у Молдові

Поблизу Кишинева знайшли уламки дрона.

Перед тим уночі у передмісті Кишинева пролунав потужний вибух.

У міністерстві оборони Молдови підтвердили, що за останню добу не зафіксували порушення повітряного простору, зокрема, через швидкість і висоту дрона, який розбився поблизу Кишинева.

Аеропорти Жешува і Любліна третій день поспіль зупиняють роботу через атаки РФ на Україну, а польські винищувачі підіймалися у небо через атаки РФ на Україну.

Чеські літаки Gripen вилетіли до Польщі через атаку російських дронів в Україні.

Німеччина отримала свій перший винищувач F-35.

Європа посилює захист

Болгарія оснастить об’єкти критичної інфраструктури захистом від дронів, а поліція Чехії посилює охорону залізничних вокзалів через гібридні загрози РФ.

Також у Чехії попередили про нову енергетичну кризу в Європі.

Президент Франції Емманюель Макрон наказав готувати план захисту критичної інфраструктури від гібридних атак РФ, а Фінляндія проводить навчання на підводних суднах, щоб запобігти російським диверсіям.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні переконана, що господар Кремля Владімір Путін дедалі частіше провокує європейських союзників України, щоб відвернути увагу від несприятливої для себе ситуації на полі бою.

Реакція на "вибори" в Росії

Німецький уряд назвав інсценованими російські парламентські вибори.

Швейцарія засудила російські "вибори" на окупованих територіях України.

Топдипломатка ЄС засудила "вибори" в окупованій Південній Осетії.

Щодо санкцій ЄС проти РФ

У ЄС знову не домовились про продовження санкцій проти Путіна й Лаврова. Ухвалення рішення щодо продовження санкцій ЄС проти Росії за порушення територіальної цілісності України перенесли на 21 вересня.

За даними Financial Times, Ірландське головування в Раді ЄС та Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) запропонували компроміс, щоб подолати опір Франції продовженню санкцій проти Росії.

Ірландське головування і EEAS запропонували можливі компроміси, які дозволили б залишити Усманова у списку, але зняти частину обмежень, зокрема замороження активів та заборону на в’їзд до ЄС.

Багато країн залишаються скептичними щодо використання санкцій ЄС для досягнення національних інтересів.

В МЗС РФ через 2 місяці оголосили про відповідь Москви на 21-й пакет санкцій ЄС. Крім того, Міністерство закордонних справ Росії викликало британську дипломатку, звинуватило Лондон у співучасті в тероризмі.

У Литві заблокують 12 сайтів, що транслювали програми російського "Спутніка".

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Україна відкриває новий КПП з Румунією у Білій Церкві.