Угода Трампа з Лукашенком, арешт танкера РФ, спроби впливу на Орбана: новини дня

У Трампа хочуть покращення відносин між Литвою і Білоруссю. Нагадаємо, Лукашенку, який отримав послаблення санкцій США, тепер потрібен доступ до Клайпеди для експорту добрив.

Сполучені Штати відправляють війська на Близький Схід, а Франція просуває план розблокування Ормузької протоки через ООН.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 20 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів в США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завтра, 21 березня, у США відбудеться зустріч української переговорної команди щодо завершення російсько-української війни.

За його словами, будуть підійматися всі питання, зокрема підготовка до тристоронньої майбутньої зустрічі.

Серед іншого, як повідомив президент, буде йти робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки та для відновлення України.

Зеленський зазначив, що Україну на переговорах щодо завершення війни у США представлятиме лише політична група, оскільки у військовому форматі сторони вже досягли певного прогресу.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Росія не планує брати участь у переговорах між Україною та США.

Він сказав, що сподівається на відновлення тристороннього формату найближчим часом.

Затримання танкера РФ

Ну а Франція затримала ще один танкер "тіньового флоту" РФ.

Президент Франції у своєму повідомленні наголосив, що це є свідченням того, що війна в Ірані не відвертає увагу Парижа від підтримки України.

Зовнішня розвідка Естонії поки не бачить причин для серйозного занепокоєння через просування у мережі ідей про "Нарвську народну республіку".

"Те, що ми зараз спостерігаємо – фактично "шум", підготовлений і виставлений онлайн певними активістами. Схоже, що російська влада не причетна до цієї діяльності. І я звернув увагу, що естонські медіа подали це як щось трохи більше, ніж те, чим воно є", – заявив очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін.

Трамп допомагає Лукашенку

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче покращення відносин між Литвою і Білоруссю.

Про це заявив американський спецпредставник Джон Коул.

Представнику США поставили запитання щодо його зустрічі, що відбулася напередодні, з прем'єр-міністром Литви. На зустрічі литовська сторона особливо наголошувала на темі метеозондів, що виходять з Білорусі.

"Працюючи з представниками Литви, ми бачимо свою мету. Ми виконуємо в цьому випадку гуманітарну місію. Ми хочемо, щоб відносини між Білоруссю та Литвою покращилися", – сказав Коул.

Нагадаємо, вчора Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Ефект зняття санкцій міг би бути помітним, якби Литва погодилася розблокувати транзит білоруських добрив до Клайпеди.

Останнім часом Білорусь систематично тероризує Литву метеозондами.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Європа не буде знімати санкції з РФ та Білорусі.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив про підготовку "великої угоди" зі США, а також обіцяє повернути затримані литовські вантажівки.

А ще пообіцяв поїхати в США на засідання Ради миру.

Спроби впливу на Орбана

Як пише Politico, на саміті 19 березня лідери ЄС розділилися на дві групи, щоб переконати главу уряду Угорщини Віктор Орбана зняти своє вето з виділення кредиту Україні на 90 млрд євро.

Більшість лідерів, зокрема глава Європейської ради Антоніу Кошта, посилювали тиск на угорського прем’єр-міністра.

"Я ніколи раніше не чув на саміті ЄС такої різкої критики на адресу когось", – заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Були й лідери, які спробували протилежний підхід. Глава уряду Італії Джорджа Мелоні та, хоч і менш палко, бельгієць Барт де Вевер намагалися зачепити самолюбство Орбана, висловлюючи розуміння його позиції, повідомили виданню п’ять дипломатів та один посадовець ЄС на умовах анонімності.

"До нього треба ставитися, як до шестирічної дитини, треба потурати йому", – сказав один із дипломатів.

Лідери ЄС 19 березня провели дискусію щодо надання Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро, але їм не вдалося переконати угорського прем’єра Орбана зняти вето. Окремо пролунала критика у бік президента України Володимира Зеленського за недоречні висловлювання на адресу Орбана.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що його угорський колега Віктор Орбан використовує тему України у виборчій кампанії, а тому до виборів 12 квітня навряд чи вдасться розблокувати європейську допомогу для Києва.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що блокування Орбаном кредиту для України матиме серйозні наслідки.

Передвиборча Угорщина

В угорському уряді підтвердили, що чекають на візит віцепрезидента США Джей Ді Венса, який має відбутись перед запланованими на 12 квітня парламентськими виборами в Угорщині.

В Угорщині кандидат партії "Йоббік" знявся з виборів на користь опозиційної "Тиси", а угорські правозахисники занепокоєні участю експерекладачки Путіна в місії ОБСЄ на виборах.

Журналісти-розслідувачі проєкту VSquare дізналися, що Угорщина спланувала рейд проти українських інкасаторів, щоб спровокувати конфронтацію з Україною.

За даними The Guardian, в Угорщині одному з українських інкасаторів зробили примусову ін’єкцію.

Трамп хоче захопити Харг?

За даними NBC News, Пентагон прискорює відправку тисяч військових на Близький Схід.

За даними Axios, в адміністрації американського президента Дональда Трампа обговорювали можливість відправлення сухопутних військ на острів Харг в Ірані, який є основним пунктом для 90% експорту іранської нафти.

Видання зазначає, що Трампа приваблює ідея прямого захоплення острова Харг, оскільки це означало б "економічний нокаут режиму".

"Є великі ризики. Є й великі вигоди. Президент ще не ухвалив такого рішення, і ми не говоримо, що він це зробить", – сказав посадовець.

Водночас у Трампа допускають часткове зняття санкцій з іранської нафти для стримування цін.

Лише 7% американців підтримують наземну операцію США в Ірані.

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував НАТО, назвавши союзників "боягузами" через те, що вони не долучаються до військової операції США з розблокування Ормузької протоки.

Британія дозволила США використовувати бази для атак на об’єкти, що загрожують Ормузькій протоці.

План Франції щодо Ормузької протоки

Франція просуває план розблокування Ормузької протоки через ООН, але не бачить можливості завершити конфлікт на Близькому Сході найближчим часом.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що питання відправлення місії в Ормузьку протоку у час, поки триває конфлікт, не розглядається, а йдеться про потенційну операцію за умов припинення бойових дій.

За результатами опитування IBRiS, понад 80% поляків не підтримують участь своїх солдатів у війні з Іраном.

Світові запаси засобів ППО "вичерпані або майже вичерпані" через американо-ізраїльську війну проти Ірану, заявив генеральний директор німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер.

Швейцарський уряд хоче збільшити інвестиції в оборону, зокрема у протиповітряну оборону, а також призупинив експорт зброї до США через конфлікт з Іраном.

Натомість Німеччина спростила експорт озброєння до України та країн Перської затоки.

Місія НАТО в Іраку вивела весь персонал до Європи.

В Міністерствах оборони Польщі та Іспанії окремо повідомили про евакуацію військових з Іраку.

Уряд Іспанії оголосив заходи допомоги населенню на тлі війни в Ірані.

Щодо Молдови

Європейська рада засудила Росію за атаки, що призвели до забруднення Дністра.

Нагадаємо, 17 березня Молдова вручила російському послу Олегу Озерову ноту у зв’язку із забрудненням Дністра нафтопродуктами внаслідок російських ударів по українській ГЕС. Разом з нотою йому вручили також пляшку брудної води з Дністра.

Згодом у Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили російське посольство у порушенні конфіденційності офіційного листування після публікації переданої ноти протесту.

Тим часом у невизнаному Придністров'ї повернули надзвичайний стан в економіці через дефіцит газу.

Решта новин

Президент України Володимир Зеленський назвав країни, з якими розпочато спільне виробництво української зброї, передусім дронів.

Фінські волонтери відправили в Україну 12 "швидких" для прифронтових регіонів, а Данія передала Україні п'ять пожежних автомобілів.

У США схвалили золоту пам'ятну монету з зображенням Дональда Трампа.

У Шотландії двоє людей намагалися проникнути на базу атомних підводних човнів.