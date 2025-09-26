Дроны над Германией, Зеленский просит Tomahawk, кредит Украине на 140 млрд: новости дня

Вчора ввечері прем’єрка Данії, після чергової провокації з дронами, заявила данському народу, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи".

Польський прем’єр попереджає, що "Росія має злі наміри щодо всього світу", а міністр закордонних справ Німеччини заявив, що в РФ "не буде жодного шансу перемогти нас".

В Євросоюзі терміново готують "стіну дронів" на східному фланзі за участі України.

Тим часом у Києві припускають, що в Україну залітали угорські дрони-шпигуни, а Косово звинуватило Сербію у порушенні повітряного простору дронами.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 26 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

"На початку гібридної війни"

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у вчорашньому зверненні до нації заявила, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи".

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

"Я думаю, ми побачимо ще більше таких випадків… Ми бачимо певний патерн, і він не виглядає добре", – заявила сьогодні данська міністерка.

Лише за кілька годин після звернення Фредеріксен аеропорт Ольборг на півночі країни вдруге поспіль закрили на ніч через підозру на проникнення дрона, яка, втім, не підтвердилась.

Міністр оборони Данії частково визнав проблеми з реакцію на "невідомі безпілотники".

"Якщо критерій – це збити безпілотник – тоді так, ми цього не зробили", – сказав Троельс Лунд Поульсен.

За його словами, їхня країна має "дуже багато технологій" протидії подібним атакам, "але усе спрацювало недостатньо добре, я не буду цього приховувати".

Швеція запропонувала Данії свої системи протидії безпілотникам. Данія прийняла пропозицію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з данською премʼєр-міністеркою Метте Фредеріксен поділився українськими розвідданими про інцидент з дронами на території Данії.

Дивовижно, але в умовах "гібридної атаки" Данія ще й підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн.

Все про "дронові проблеми" в одного з важливих союзників України читайте в статті журналістки "Європейської правди" Марії Ємець Данія під атакою: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО.

Невідомі дрони у Німеччині

На півночі Німеччини розслідують появу невідомих дронів.

Зокрема, над Шлезвіг-Гольштейном – землею на півночі Німеччини – сьогодні помітили кілька безпілотників, у звʼязку з чим місцева влада розпочала розслідування.

У Шлезвіг-Гольштейні вже сталося кілька інцидентів за участю безпілотників. На початку вересня спецпідрозділи поліції обшукали вантажне судно на Кільському каналі, яке, за підозрами, слугувало базою для польотів безпілотників.

Подібні інциденти з дронами стали відбуватись усе частіше в останні тижні.

"РФ має злі наміри щодо всього світу"

Президент Румунії Нікушор Дан не вважає, що РФ здатна напасти на НАТО.

"Принаймні, зараз я не бачу Росію здатною напасти на НАТО", – сказав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що "Росія має злі наміри щодо всього світу".

"Європейські союзники ніколи не були так єдині... ми повинні бути пильними. Росія має злі наміри щодо всього світу, і ті, хто межує з нею, першими це відчувають", – підкреслив він.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО готовий захищати свою територію від будь-якого російського вторгнення.

"Наші країни не зацікавлені в ескалації, але Росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Тому ми готові захищати нашу територію. І Росія повинна знати, що у неї не буде жодного шансу перемогти нас", – підкреслив Вадефуль.

Сьогодні в ЄС обговорили створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.

В нараді взяли участь очільники міністерств оборони десяти держав Європейського Союзу, міністр оборони України Денис Шмигаль та представники НАТО як спостерігачі.

"На сьогоднішній зустрічі ми домовилися перейти від обговорень до конкретних дій. Ми узгодили найважливіші пункти: Eastern Flank Watch зі "стіною дронів" у його центрі… Разом із прифронтовими партнерами та безцінним досвідом України ми досягли спільного розуміння його проєктування". – повідомив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

За його словами, Євросоюз повинен діяти швидко.

"Ми повинні діяти, витягуючи всі уроки із ситуації в Україні і створюючи цю "стіну дронів" спільно з Україною", – сказав єврокомісар.

До речі, Угорщина таки доєдналася до сьогоднішнього обговорення в Євросоюзі щодо створення "стіни дронів".

Reuters дізналося, що Румунія прагне виробляти дрони з Україною за кошти ЄС.

Крім того, генсек НАТО Марк Рютте анонсував нові технології проти російських дронів.

Тим часом США схвалили продаж ракет AMRAAM та обладнання Німеччині на $1,23 млрд.

Реакція РФ на попередження Європи

У Москві заявили, що не знають ні про які попередження Європи щодо винищувачів РФ і що ЄС і НАТО оголосили Росії справжню війну.

За словами міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, НАТО і Євросоюз вже оголосили Росії "справжню війну і прямо в ній беруть участь".

Згодом в Кремлі зазначили, що заяви Заходу щодо збиття літаків РФ "небезпечні своїми наслідками".

Агентство Bloomberg писало, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення повітряного простору російськими літаками, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним.

"Заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі та безвідповідальні і, звичайно, небезпечні своїми наслідками", – зазначив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков.

Зеленський просить Tomahawk

The Telegraph зазначає, що президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку просив американського колегу Дональда Трампа про ракети Tomahawk.

Український президент сказав своєму американському колезі, що високотехнологічна зброя допоможе привести Владіміра Путіна до переговорного столу для обговорення мирної угоди.

Лукашенко хоче говорити

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко після 5 годин з Владіміром Путіним пригрозив Володимиру Зеленському і захотів з ним поговорити.

"І думаю, настав той час, коли ми повинні вступити в консультацію – нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися. Домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Треба домовитися. Не домовимося, буде погано всім", – підсумував білоруський диктатор.

Дрони з Угорщини?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів українському президенту про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", – сказал Зеленський.

Він доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

Міноборони Угорщини заявило, що не запускало дрони в Україну.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто по-хамськи відреагував на заяву Зеленського про дрони з Угорщини.

"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", – прокоментував це Сійярто.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на слова угорського візаві Петера Сійярто щодо можливого зальоту дронів в Україну з Угорщини.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану роботу проти України та решти Європи, служіння як лакей Кремля", – написав глава українського МЗС.

До речі, Косово звинуватило Сербію у порушенні повітряного простору дронами.

План надання 140 млрд євро Україні

Politico пише, що Брюссель підготував пропозицію кредиту Україні на 140 млрд євро за рахунок росактивів.

Згідно з планами, Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Ідею вже представили національним столицям. Сьогодні відбулася зустріч послів ЄС, де вони підготували підґрунтя для саміту європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.

Прем’єр Бельгії розкритикував пропозицію "репараційного кредиту" Україні за рахунок активів РФ.

"Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії)? Цього не буде, хочу чітко сказати", – заявив Барт де Вевер.

За його словами, якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони.

До речі, з Латвії передали Україні ще 32 авто для військових.

Протидія Орбану

У ЄС на тлі пропозиції про кредит Україні на 140 млрд євро за рахунок росактивів обговорюють зміни в голосуванні за поновлення санкцій проти РФ.

Єврокомісія пропонує змінити правила продовження санкцій з одностайності на кваліфіковану більшість, щоб зменшити ризик блокування процесу Угорщиною та передачі активів назад під контроль Росії.

За даними джерела "Європейської правди", йдеться не про зміну процедури затвердження нових пакетів санкцій, а про продовження вже запроваджених санкцій.

Крім того, Україна оголосила про відповідь Угорщині на санкції проти українських військових, запровадивши обмеження щодо трьох угорських військових посадовців.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи запровадження обмежень, підкреслив, що Україна має свою гідність і не буде заплющувати очі на неповагу з боку Угорщини.

Нагадаємо, наприкінці серпня Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" українському командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді.

Сибіга назвав ці санкції "безпідставними".

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поставив під сумнів подальший рух України до Європейського Союзу після того, як вона заборонила вʼїзд трьом угорським військовим високопосадовцям.

Тим часом угорський прем’єр Віктор Орбан бідкається, що без російських енергоносіїв "тисячі сімей розоряться".

"Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення, виходячи з інтересів угорців", – заявив він.

Орбан додав, що "Америка не зобов’язана приймати їхні (угорські) аргументи, але ми повинні вислухати одне одного".

У середу президент США Дональд Трамп та прем’єр Угорщини провели телефонну розмову після того, як глава Білого дому заявив, що буде переконувати Орбана, аби той припинив купувати російську нафту.

Раніше Трамп у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж".

"Екзистенційні" вибори у Молдові

Вже післязавтра відбудуться доленосні для Молдови парламентські вибори.

За два дні до виборів молдовська ЦВК ускладнила доступ мешканців Придністров'я до голосування.

Рішення стосується двох дільниць у селі Варниця, а також дільниць у селах Хаджимус, Кочієри і Дороцька.

Віцепрем'єр-міністерка Молдови Дойна Ністор звинуватила Росію в кібератаці на Центральну виборчу комісію країни, яка сталася за кілька днів до парламентських виборів.

До речі, у Фінляндії повідомили про те, що проросійська хакерська група NoName 057(16) стоїть за атаками на фінські офіційні сайти, а аеропорт Берліна досі не подолав наслідки масштабної кібератаки.

Лідер проєвропейської партії влади Молдови "Дія та Солідарність" (PAS) Ігор Гросу вважає, що парламентські вибори 28 вересня поставили між громадянами вибір між війною і миром.

"Мир означає ЄС, а війна означає Росію. Ситуація стала дуже гострою, дуже спрощеною", – сказав він.

Гросу підкреслив, що це екзистенційні вибори.

А агентство Reuters опублікувало розслідування про те, як РФ вербувала священників у Молдові для агітації.

У матеріалі йдеться про те, що православних священників з Молдови запрошували на паломництво до Москви і після повернення давали щедру фінансову винагороду, а в обмін просили створювати Telegram-канали та поширювати там пропаганду в інтересах Росії та проросійських сил у Молдові.

У Сербії затримали двох кураторів "таборів" для проросійських протестів у Молдові.

Тим часом лідер Партії соціалістів Молдови Ігор Додон, довкола якого утворився проросійський "Патріотичний блок", пообіцяв посаду ексглаві Гагаузії Ірині Влах, якщо її не допустять до виборів.

Згодом з’явилася інформація, що Центральна виборча комісія Молдови виключила з передвиборчих перегонів партію "Серце Молдови" Ірини Влах.

Про те, які ризики для Молдови та регіону несе можлива перемога проросійських сил, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ростислава Клімова Геть від ЄС: якими будуть наслідки для Молдови у разі розвороту в бік Росії.

Решта новин

Навроцький підписав закон про допомогу українцям у Польщі.

Польща відкрила кордон з Білоруссю і просить своїх громадян негайно залишити країну.

Президент США Дональд Трамп анонсував драконівські "фармацевтичні" й "меблеві" тарифи з 1 жовтня. У Єврокомісії запевнили, що вони не стосуються ЄС.

А ще Трамп заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег ріки Йордан.

Британія запроваджує цифрові ID для боротьби з нелегальною міграцією.

Парламент Словаччини ухвалив зміни до конституції для захисту традиційних цінностей.