Деталі перемовин із США, Євросоюз погрожує Лукашенку, Британія "сумує" за ЄС: новини дня

Українсько-американські перемовини тривали і сьогодні. У понеділок до процесу обговорень долучилася і Європа. Завтра Віткофф зустрінеться з правителем Росії.

Каллас вважає, що поточний тиждень може стати вирішальним для перебігу перемовин. Вона побоюється, що Вашингтон може спробувати припинити бойові дії за рахунок тиску на жертву агресії.

Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів, а у Німеччині переконані, що репараційну позику Україні затвердять.

Деталі перемовин із США

За даними Axios, основною темою під час вчорашніх переговорів американської та української команд про можливі параметри мирної угоди для завершення російсько-української війни було те, по якій лінії пройде межа з територіями, що залишаться в окупації під контролем РФ.

WSJ пише, що зустріч тривала "понад 4 години". За інформацією від високопосадовця США, темами розмови були "можливість обміну територіями", "графік виборів в Україні", деталі західних гарантій безпеки для України і чи вимагатиме РФ від України визнання російськими загарбаних нею територій.

Американський телеканал CNN повідомляє, що у Флориді, серед іншого, обговорювали "креативний" шлях оформлення невступу України в НАТО.

Українські співрозмовники Axios описали п’ятигодинну зустріч як "складну та інтенсивну", але продуктивну.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф у понеділок вирушає до Москви. У вівторок його чекають в Кремлі.

Дональд Трамп знову з оптимізмом прокоментував розвиток переговорів довкола "мирного плану" для заверешння російсько-української війни після перемовин американської команди з українською делегацією у Флориді.

"В України є певні складні проблеми, але, думаю, Росія хотіла би завершення цього", – сказав президент США.

На уточнюючі запитання про "складні проблеми" він сказав, що має на увазі "ситуацію з корупцією, оскільки це не допомагає".

"Думаю, є гарний шанс, що у нас вийде домовитись про угоду", – додав Трамп.

Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський назвав конструктивними перемовини, які пройшли у Флориді, після доповіді про зустріч.

Президент повідомив, що після зустрічі у Флориді отримав доповідь від очільника української делегації, секретаря РНБО Рустема Умєрова, про "основні параметри діалогу, акценти та деякі результати".

Умєров після розмови з Зеленським розповів про результат перемовин у Флориді, які тривали у неділю та понеділок.

"За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання", – повідомив секретар РНБО.

Агентство AFP повідомляло, що посланець США Віткофф у понеділок провів нову зустріч з Умєровим у Флориді.

Три найпроблемніші питання

Сьогодні, після переговорів української делегації зі Сполученими Штатами, увесь день президент України Володимир Зеленський конткував з лідерами країн Європи.

У першій половині дня український президент провів телефонну розмову зі своїм фінським візаві Александром Стуббом щодо перемовин.

Зеленський зазначив, що є непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати.

За його словами, серед пріоритетних тем дня – дипломатія, оборона, енергетика.

Близько 12:00 за Києвом президент України у Парижі розпочав зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном.

Лідери "обмінялися думками щодо умов справедливого і сталого миру, у продовження дискусій у Женеві, американського плану та тісної координації з нашими європейськими партнерами".

Окрім того, торкнулися питання гарантій безпеки для України у межах "коаліції рішучих".

"Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним", – наголосив глава української держави.

На пресконференції після зустрічі з французьким президентом Зеленський заявив, що найбільше дискусій у контексті обговорень "мирного плану" для України викликають три питання.

"Скажу відверто, питання територіальне – найскладніше. Питання грошей на відновлення – на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто і складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо. Конкретно від Сполучених Штатів Америки, конкретно від Європи", – сказав президент.

Також, відповідаючи на питання журналістів, він визнав, що корупційні скандали впливають на перемовини щодо миру.

До речі, у Данії занепокоєні корупційним скандалом в Україні і очікують звіт про Fire Point.

Ну а президент Франції на пресконференції, серед іншого, заявив, що очікує посилення санкційного тиску на РФ у найближчі тижні.

З Парижа президент України вирушить з першим офіційним візитом до Ірландії, куди приїде також секретар РНБО Умєров і більш детально розповість про перемовини у Флориді.

Переговори європейців з Віткоффом

Сьогодні президент України, перебуваючи у Парижі, провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та секретарем РНБО і головою української переговорної делегації Рустемом Умєровим.

В розмові брали участь президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", – додав він.

Також Зеленський повідомив, що провів переговори з низкою європейських лідерів, обговоривши результат перемовин у Флориді.

"Формат дійсно корисний – значна частина Європи разом, і це дуже допомагає Європі захищати спільні інтереси. Україна, Франція, Британія, Німеччина, Польща, Італія, Данія, Норвегія, Нідерланди, Фінляндія, Єврокомісія, Єврорада, генеральний секретар НАТО", – розповів український президент.

Лідери обговорили зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді.

"Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи", – зазначив Зеленський.

Він анонсував подальшу координацію з партнерами.

Глава уряду Польщі Дональд Туск відповів на закид щодо того, що Польща не завжди достатньо залучена до ключових дискусій щодо миру в Україні.

"Я не хочу тут розпалювати зайві емоції, але скажімо так, що не всі у Вашингтоні і, звичайно, ніхто в Москві не хоче, щоб Польща була присутня завжди і всюди. Я сприймаю це як комплімент собі і як комплімент Польщі. І на цьому я зупинюся, щоб не сказати занадто багато", – заявив Туск.

Вирішальний тиждень?

Поточний тиждень може стати вирішальним для перебігу перемовин про встановлення миру в Україні, вважає висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Вона побоюється, що мирні перемовини можуть перетворитися на схиляння України до поступок.

"Я боюся, що весь тиск буде спрямований на слабшу сторону, тому що це найпростіший спосіб зупинити цю війну, коли Україна здасться", – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Президент Латвії Едгарс Ринкевичс не бачить бажання Росії досягти компромісу про завершення війни.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт вважає, що прагнення президента США Дональда Трампа забезпечити мир в Україні не повинно дозволити Росії уникнути відповідальності за воєнні злочини.

Допомога Україні

Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів. Крім того, Нідерланди виділять ще 250 млн євро на американську зброю для України.

Німеччина надасть Україні 170 млн євро на зміцнення енергосистеми. До того ж там впевнені, що репараційну позику Україні затвердять.

15 країн ЄС включили підтримку України у свої позики в рамках програми SAFE.

В Україні розраховують ще на 1 млрд євро для закупівлі зброї США через НАТО.

Тим часом у ЄС засмучені, що ще не реалізований план з надання Україні 2 млн боєприпасів у 2025 році.

Гібридна війна РФ проти Європи

Аеропорт Вільнюса усю ніч на понеділок не працював через "гібридні" метеозонди з Білорусі.

У Литві розглядають перенесення нічних авіарейсів з Вільнюса у Каунас через метеокулі.

Вільнюс закликає до жорстких санкцій через систематичне вторгнення метеозондів із Білорусі.

Зовнішньополітична служба ЄС викликала главу дипмісії Білорусі через гібридні атаки, а глава Єврокомісії обіцяє нові санкції проти Білорусі через гібридні дії проти Литви.

Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, очільник військового комітету НАТО, сказав Financial Times, що в Альянсі думають про посилення відповіді на російську гібридну війну.

Росія назвала заяви адмірала НАТО про агресивніші дії безвідповідальними.

Тим часом Білорусь звинуватила Литву в порушенні повітряного простору безпілотником: "Республіка Білорусь залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, виходячи з ситуації, що складається".

Литва відкинула звинувачення Білорусі.

Ну а Польща видала європейський ордер на арешт підозрюваних у диверсії на залізниці. За даними слідства, обидва підозрювані залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Решта новин

Прем'єр Британії: угода про Brexit нашкодила економіці, потрібні тісніші взаємини з ЄС.

Єврокомісія перерахувала Польщі 6,2 млрд євро в межах відновлення після пандемії.

Олігарх-утікач Шор оголосив про закриття своїх "соціальних проєктів" у Молдові.

На півдні Італії посеред дороги вчинили нахабне пограбування на 2 млн євро.

У Греції фермери блокували ключові дороги, в уряді закликають до діалогу.

Німеччина повернула Польщі вивезені архіви і голову святого.

Польща закликає не їхати у Венесуелу, на яку США чинять військовий тиск.