Військові гарантії від США, ракети Sidewinder для ЗСУ, дельфіни у Копенгагені: новини дня

Зеленський бачить "серйозний рух вперед" у переговорах щодо гарантій безпеки від США, але не знає, чи будуть вони обмежені у часі.

Поки тривають переговори щодо припинення війни в Україні Європа прискорюється з посиленням своєї оборони. У Гельсінкі очікують, що Росія перекине війська під "східний фланг" НАТО у разі паузи у війні.

Сьогодні у Гаазі підписали конвенцію, яка передбачає створення міжнародної організації під парасолькою Ради Європи – "компенсаційної комісії".

Очікується, що частково репарації українцям можуть покрити з "репараційної позики" Україні від ЄС завдяки використанню заморожених російських активів. Але поки в питанні цієї позики прогресу не бачать, Бельгія продовжує пручатися.

Все важливе і цікаве за вівторок, 16 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Деталі перемовин і гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп розповів, що спілкувався з європейськими лідерами та президентом України після перемовин, що відбулись 14-15 грудня у Берліні стосовно потенційної угоди для завершення російсько-української війни.

Він заявив, що має позитивне враження про результат переговорів у Берліні.

"Виглядає, що справи йдуть добре… У мене також була довга розмова з президентом Зеленським", – сказав Дональд Трамп.

На його думку, зараз сторони ближчі до потенційної угоди, ніж будь-коли.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна розраховує на п’ять документів за підсумками переговорів зі США про потенційну домовленість для завершення російсько-української війни, частина з яких буде юридично зобов’язуючою – зокрема, про гарантії безпеки.

"Ми розраховуємо на п’ять документів. Частина з них про гарантії безпеки, legally binding (юридично зобов’язуючі. – "ЄП"), тобто проголосовані, затверджені Конгресом Сполучених Штатів Америки. Там, де існує п’ята поправка "як в НАТО". Тобто Article 5 mirror – тобто дзеркально п’ятій поправці для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості. І це дуже важливо", – сказав він.

Український президент також зазначив, що переговори про гарантії безпеки досі лишають відкритими окремі ключові елементи, зокрема, щодо тривалості їхньої дії.

Загалом, він бачить "серйозний рух вперед" у переговорах щодо гарантій безпеки.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який 15 грудня брав участь у переговорах в Берлін, заявив, що вперше почув від американських переговорників, що США "зобов'яжуться надати Україні гарантії безпеки таким чином, що росіяни не матимуть сумнівів, що (у разі порушення перемир'я. – Ред.) реакція США буде військовою".

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна ні де-юре, ні де-факто не визнає Донбас "російським".

За словами українського президента, після перемовин України і США у Берліні американська сторона планує взаємодії з Москвою, після чого має знову відбутися американсько-українська зустріч – ймовірно, вже наступними вихідними.

"А далі, після, відповідно, цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з Президентом Сполучених Штатів… Я думаю, що коли ми допрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, – ми з ним зустрінемося", – додав Зеленський.

Він вважає, що у разі відмови Москви погодитись на ті умови завершення бойових дій, які напрацюють за підсумками перемовин із США та Європою, главі Білого дому Дональду Трампу час перейти до серйозного тиску на Росію та розширення допомоги Україні.

Оборона Європи

Поки тривають переговори щодо припинення війни в Україні Європа прискорюється з посиленням своєї оборони.

Ще й у Пентагоні хочуть запровадити зміни в структурі збройних сил, через які європейське командування втратить вплив.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що відсутність реакції Росії на тлі останніх заяв європейських і американських посадовців про прогрес у мирних переговорах є тривожним знаком.

У Кремлі хіба що відреагували на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерка запровадити різдвяне перемир’я.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни", – сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков.

У Гельсінкі очікують, що Росія перекине війська під "східний фланг" НАТО у разі паузи у війні.

Фінляндія і Польща очолять зусилля щодо захисту "східного флангу" НАТО від агресії РФ.

Європарламент підтримав переспрямування коштів з програм ЄС на оборону.

За даними Politico, лідери восьми держав ЄС, що межують з Росією, прагнуть виділення Брюсселем спеціальних коштів на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС

ВМС Німеччини отримали нові вертольоти для протидії підводним човнам, а уряд Латвії виділив 2,4 мільйона євро на захист аеропорту Риги від дронів.

В Естонії готують новий закон про державну оборону.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон попередив, що його країна повинна краще підготуватися до відбиття загрози конфлікту, особливо з боку Росії.

Конференція у Гаазі

А сьогодні, після Берліну, президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів.

Вранці він зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду, після цього виступив перед Палатою представників та Сенатом парламенту Нідерландів.

Потім відбулася коротка зустріч Зеленського і Санду з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом та генсеком Ради Європи Аленом Берсе. Усі посадовці далі взяли участь у дипломатичній конференції високого рівня щодо компенсацій для України. Хоча Угорщина, хоч і направила свого представника, була представлена на найнижчому рівні.

Відкриваючи зустріч у Гаазі генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що підтримка держав-учасниць, які представляють не лише європейський континент, перевершила очікування.

"35 держав підпишуть конвенцію, яка створить Компенсаційну комісію. Це безпрецедентно для першого дня існування міжнародного договору", – заявив він.

Також Берсе наголосив, що Рада Європи не має дронів та ракет, але Рада Європи має силу права.

"Міжнародного права, яке діє для всіх", – підкреслив віню

Деталі щодо "компенсаційної комісії"

На конференції держави урочисто підписали конвенцію про заснування Компенсаційної комісії для України.

Юридично конвенція набуде чинності, коли її ратифікують 25 країн. Ратифікація – це важливо, бо це робить документ юридично зобов'язуючим.

Отже, створюється нова міжнародна організація під парасолькою Ради Європи.

Ця комісія розглядатиме заяви по суті і визначатиме суми – скільки грошей Росія винна кожному із заявників.

Це вже другий рівень механізму, через який держава-агресор буде змушена платити компенсації за завдану шкоду.

Першим рівнем було створення Реєстру збитків від російської агресії, який збирає заяви про компенсацію, де вони проходять перший фільтр.

За словами керівника цього Реєстру Маркіяна Ключковського, 85 тисяч українців подали заяви до Реєстру збитків від агресії РФ для отримання компенсацій.

Він також повідомив, що через Реєстр можуть подавати заяви на компенсації три групи заявників – звичайні люди, юридичні особи, і Україна як держава. У кожної з цих груп визначений перелік категорій збитків, які підлягають компенсації за міжнародним правом.

Також, за словами Ключковського, ключовим ресурсом для виплат постраждалим від війни українцям має стати "репараційна позика" ЄС з використанням заморожених російських активів, а також, потенційно – сама Росія, якщо для того складуться умови.

Тим часом очільник уряду Нідерландів Дік Схооф вважає нормальним те, що наповнення фонду для виплати репарацій лишається невизначеним, поки триває активна війна.

"Я вважаю, що цілком нормально вести переговори про репарації вже після війни. Спочатку ми маємо переконатися, що можемо припинити вогонь і нарешті досягти миру. І тоді цілком нормально говорити про репарації та відновлення країни", – пояснив він.

Схооф наголошує на твердості рішення Нідерландів просувати міжнародну відповідальність держави-агресора.

Щодо "репараційної позики" від ЄС

Politico повідомляє, що вчорашні переговори ЄС з Бельгією затягнулися через вимогу додаткових гарантій щодо росактивів.

Як пише видання, посли ЄС були "заблоковані" в будівлі Європейської ради до пізньої ночі, намагаючись переконати Бельгію підтримати плани використання 210 млрд євро російських активів для фінансування України до 2027 року.

За словами чотирьох ознайомлених дипломатів, Бельгія продовжує стверджувати, що їй потрібні додаткові гарантії, та що вона не буде наражатися на непропорційні ризики.

Водночас за словами одного з посадовців ЄС, переговори ще далеко не завершені.

Очікується, що лідери ЄС мають узгодити питання використання заморожених російських активів для "репараційної позики" Україні на саміті 18-19 грудня.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта надіслав запрошення президентові України Володимиру Зеленському взяти участь у обговоренні українських питань на засіданні Європейської ради 18 грудня, але український президент скоріш за все підключиться до дискусії за відеозв’язком.

Президент України знає про зменшення підтримки з боку окремих європейських держав і наголошує на безальтернативності рішення щодо заморожених активів Росії.

"Я не бачу можливості для України без цього стояти міцно. Я не бачу, що ми зможемо покрити такий дефіцит якимись незрозумілими альтернативами або незрозумілими обіцянками", – заявив він.

Тим часом Європарламент готується затвердити "репараційну позику" Україні за прискореною процедурою.

Засідання у форматі "Рамштайн"

Сьогодні відбулося 32 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") – у форматі відеозв’язку.

На відкритті засідання міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив про виділення 600 млн фунтів на ППО України, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус – про наміри передати Україні ракети Sidewinder для посилення протиповітряної оборони.

Канада на "Рамштайні" оголосила про виділення $36 млн на дрони для України.

Міністр оборони України Денис Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів виділяти щонайменше 0,25% ВВП для України, а потім розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України.

Також німецький міністр оборони Пісторіус обережно оцінив можливість розгортання європейських військ в Україні.

Ультраправі проти допомоги Україні

Лідер ультраправих Нідерландів заявив, що Україна ніколи не повинна стати членом ЄС чи НАТО, а лідер ультраправих Франції проти відправки військ в Україну.

Лідерка ультраправих увійшла до топ-5 найпопулярніших політиків Німеччини. До речі, у Німеччині ультраправий політик втрапив у скандал, змусивши підлітків вилизувати прапор.

Решта новин

Чорногорія закриває 5 переговорних глав на шляху до ЄС. Крім того, Євросоюз відкрив технічні перемовини по трьох кластерах з Молдовою. Про офіційне відкриття кластерів наразі мова не йде.

Президент США подав позов проти BBC на $5 млрд за наклеп. Британська BBC буде оскаржувати позов Трампа. У британському уряді відхрестились від позову проти BBC.

У Німеччині невідомі видряпали на церкві свастику.

Лукашенко запросив Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США.

Зять Трампа передумав будувати готель у Белграді на місці знищеного НАТО генштабу.

У районі Копенгагена вперше помітили дельфінів, а Стокгольм прямує до "хмарного" рекорду: 30 хвилин сонця за 15 днів грудня.