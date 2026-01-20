Молдова виходить з СНД, зупинка угоди ЄС зі США, дві міні-ТЕЦ від Німеччини: новини дня

Литва вимагає від Міжнародного кримінального суду нових ордерів щодо росіян через атаки на енергетику України.

Азербайджан відправив Україні генератори, а Німеччина передає Києву дві міні-ТЕЦ.

Американський лідер пов'язав бажання захопити Гренландію з продажем Британією островів Маврикію, а ще опублікував зображення з "американськими" Гренландією, Канадою і Венесуелою.

Конгресменка-демократка Яссамін Ансарі назвала Трампа "серйозно психічно хворим", а губернатор-демократ Гевін Ньюсом вважає, що американський президент "пошив у дурні" європейських лідерів.

У ЄС закликають до рішучої відповіді у разі, якщо США запровадять мита на тлі зазіхань на Гренландію.

Все важливе і цікаве за вівторок, 20 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Дві міні-ТЕЦ від Німеччини

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ. Крім того, внаслідок удару 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання.

Через наслідки російського обстрілу 20 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Аеропорти в Жешуві та Любліні призупиняли роботу через атаку РФ на Україну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав масовану російську атаку по Україні в ніч на 20 січня сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися у швейцарському Давосі на Всесвітній економічний форум.

За його словами, удари по Києву, Вінниці, Дніпру, Одесі, Запоріжжю, Полтаві, Сумах та інших регіонах призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Нам потрібна термінова додаткова енергетична допомога, засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, а також санкційний тиск на Москву", – підкреслив він.

Нідерланди виділяють 23 мільйони євро на енергетичну підтримку України.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у Давосі закликала посилити тиск на РФ після обстрілу України.

Вчора у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Зеленський не їде у Давос?

Президент України Володимир Зеленський може проігнорувати форум у Швейцарії, де буде президент США Дональд Трамп, і сконцентруватися на вирішенні енергетичних проблем в Україні.

Він зазначає, що в Давос їхати немає сенсу, якщо поїздка не принесе результатів для України.

Український посадовець повідомив Axios, що підписання Трампом і Зеленським "плану процвітання" було скасоване.

При цьому Зеленський підкреслює, що "все може змінитись кожну хвилину" і він вирушить у Швейцарію.

"І "план процвітання", і гарантії безпеки – дуже важливі документи. Залишається остання миля, щоб завершити роботу над ними. Якщо документи будуть готові – буде в нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або рішення про додаткову ППО, я, безумовно буду їхати", – сказав він.

Зеленський наголосив, що "завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни, і якщо документи готові, будемо зустрічатися".

Президент не вважає, що переговори з командою США зайшли у глухий кут, але й стурбований, що увага з України зміщується через Гренландію.

За його словами, стан протиповітряної оборони України залежить від єдності Європи і Америки.

Рекордна делегація Трампа

Президент США Дональд Трамп везе із собою в Давос рекордно велику делегацію.

За даними Axios, у Давосі представники адміністрації Трампа планують зосередитися на економічному зростанні, володінні житлом та мирі завдяки силі.

Портал пише, що учасникам форуму порадили готуватись до образ з боку Трампа.

Нагадаємо, президент США у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що у Швейцарії планує проводити зустрічі для обговорення теми Гренландії.

"Американські" Гренландія і Канада

Президент США Дональд Трамп також опублікував лист генсека НАТО, де той обіцяє "просування" щодо Гренландії.

"Я прагну досягнути просування щодо Гренландії", – пише Марк Рютте американському президенту.

Генсек НАТО завершує повідомлення наступним чином: "Не можу дочекатися зустрічі з вами. Ваш Марк, генеральний секретар НАТО".

А перед цим Дональд Трамп злив листування з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Я не розумію, що ти робиш з Гренландією", – пише Макрон Трампу.

У повідомленні президент Франції також запропонував країнам G7 зібратися в Парижі в четвер, 22 січня, за участі представників України, Росії, Данії та Сирії, а двом главам держав – повечеряти разом.

Американський лідер пов'язав бажання захопити Гренландію з продажем Британією островів Маврикію.

"Віддача Британією надзвичайно важливої території є актом ВЕЛИКОЇ ДУРОСТІ і ще одним пунктом у дуже довгому списку причин національної безпеки для придбання Гренландії. Данія та її європейські союзники повинні ВЧИНИТИ ПРАВИЛЬНО", – написав він у Truth Social.

Згодом уряд Британії опублікував офіційну реакцію на критику президента США Дональда Трампа щодо угоди про передачу архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій.

Нагадаємо, раніше президент США у листі прем'єру Норвегії пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Крім того, Дональд Трамп сьогодні опублікував у Truth Social зображення з "американськими" Гренландією, Канадою і Венесуелою.

Ще одне зображення, опубліковане трохи пізніше, демонструє, як Трамп у супроводі віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо встановлює американський прапор на Гренландії.

"Серйозно психічно хворий"

Представниця Демократичної партії в Палаті представників Яссамін Ансарі пропонує скористатися 25-ю поправкою до Конституції США, яка дозволяє тимчасово усунути президента, якщо він не в змозі виконувати свої обов'язки.

"Президент Сполучених Штатів серйозно психічно хворий, і це ставить під загрозу життя всіх нас. Саме для цього і існує 25-та поправка – ми повинні негайно її застосувати", – написала Ансарі в соціальній мережі X.

Втім, немає жодних ознак того, що зараз у Конгресі є реальна підтримка для цього кроку.

Губернатор штату Каліфорнія від Демократичної партії Гевін Ньюсом різко розкритикував не тільки президента США Дональда Трампа, а й підхід Європи до нього.

"Я не хочу перебільшувати, але цей хлопець – руйнівна сила. Це "код червоний". А ви, хлопці, все ще граєте за старими правилами, всі", – додав він.

Ньюсом вказав, що чинний американський президент "пошив у дурні" європейських лідерів.

"Всі говорять за його спиною, вони сміються над ним. А тим часом вони підлещуються до нього. Це соромно. Це не дипломатія, це дурість", – резюмував Ньюсом.

Час лестощів минув?

Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив, що час лестощів на адресу президента США Дональда Трампа минув, і Європа повинна рішуче відповісти на американські мита.

"Час лестощів минув. Це не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз", – сказав Расмуссен.

Франція виступила за призупинення торгової угоди ЄС зі США через погрози Трампа.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція підтримує позицію Європарламенту щодо неможливості схвалення торгової угоди ЄС і США в умовах погроз президента США Дональда Трампа.

Президент Франції Емманюель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі звинуватив США у спробі послабити Європу через погрози американського лідера Дональда Трампа запровадити тарифи проти країн, які підтримують Гренландію та Данію.

"Європа має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають і коли не дотримуються правил гри", – додав Макрон, маючи на увазі інструменти протидії американським тарифам, які розглядає ЄС.

Прем’єр Польщі Дональд Туск закликав держави Європи до рішучого захисту своїх інтересів на тлі шантажу з боку президента США Дональда Трампа.

"Умиротворення – це завжди прояв слабкості. Європа не може дозволити собі слабкість – ані щодо ворогів, ані щодо союзника. Умиротворення закінчується відсутністю результатів – крім приниження. У цей час дуже потрібні європейська наполегливість і впевненість", – зазначив прем’єр Польщі.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала до єдності між європейськими союзниками, інакше Росії буде легше "завдати Європі шкоди".

"Я не вірю, що всі країни ЄС скажуть одне й те саме. Ми теж не робимо цього, коли йдеться про Україну. Є ті, хто відверто протидіє Європі", – заявила посадовиця.

Однак, за словами Фредеріксен, ЄС має бути готовим відповісти на американські тарифи.

"Головне – бути готовими, якщо 1 лютого розпочнеться торгівельна війна. Але якщо США розпочнуть торгівельну війну, Європа повинна відповісти", – сказала вона.

До речі, міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров порівняв важливість Криму для РФ і Гренландії для США.

"Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації, ніж Гренландія для Сполучених Штатів", – заявив він.

Серед іншого, Лавров зазначив, що "Гренландія не є природною частиною Данії", але також підкреслив, що Росія не втручатиметься в поточний конфлікт.

Канада у Давосі наголосила на підтримці Гренландії й Данії у питанні суверенітету.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що європейська відповідь на мита США спричинить "ескалацію мит", але зрештою, все завершиться за столом переговорів.

"Якщо ми будемо мати суперечку, то нехай буде так. Але ми знаємо, чим це закінчиться. Це закінчиться розумним чином", – додав міністр торгівлі США.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент висловив упевненість, що США та європейські країни знайдуть рішення щодо ситуації довкола Гренландії, а також відкинув "істерію" щодо можливої торговельної війни.

Армія Європи

Президент України Володимир Зеленський погодився з думкою про те, що Європі слід мати власну добре озброєну армію, однак це не має означати створення альтернативи НАТО.

До речі, чисельність армії Німеччини вже сягнула максимуму за останні 12 років.

Але, вочевидь, цього ще не достатньо.

Український президент повідомив, що Росія до 2030 року планує мати армію чисельністю 2-2,5 млн осіб.

На думку Зеленського, чисельність об'єднаних Збройних сил Європи має налічувати близько 3 млн.

Трамп пригрозив Макрону

За даними Bloomberg, президент США Дональд Трамп запросив 49 країн у Раду миру.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров схвально відгукнувся щодо ідеї президента США Дональда Трампа про створення Ради миру.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вже підписав документ щодо приєднання Білорусі до Ради миру.

Норвегія відмовилася від членства у Раді миру. Раніше ЗМІ писали те, що президент Франції відмовився від запрошення Трампа долучитися до Ради миру.

Президент США пригрозив Емманюелю Макрону митами в 200% на шампанське, якщо той не піде в Раду миру.

Французьку міністерку сільського господарства шокували погрози Трампа щодо тарифів на шампанське.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська сторона отримала запрошення до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

"Для мене дуже складно уявити, як ми з Росією будемо разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї Ради (миру. – Ред.). Просто Росія – це про "раду війни". І Білорусь разом із нею", – підкреслив президент.

А ще президент США запросив прем’єра Вірменії до Ради миру.

Решта новин

Європарламент схвалив термінову процедуру для надання Україні 90 млрд в 2026-2027.

Прем'єр-міністр Франції схвалив бюджет в обхід парламенту, йому загрожує відставка.

Молдова запустила процедуру виходу з СНД.

В Іспанії кількість загиблих під час масштабної аварії на залізниці зросла до 41 людини. Влада країни виключає диверсію у катастрофі.