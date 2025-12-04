"Слитый" разговор Макрона и Мерца, план объединения Молдовы, новый премьер Чехии: новости дня

У Трампа продовжують заявляти, що Путін хоче завершити війну. У Європі вважають, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну і Європу".

Представники Росії продовжують погрожувати європейцям.

Німеччина перекидає до Польщі винищувачі, а генерал НАТО закликав готуватися до зростання гібридних загроз.

Більшість європейців вважають високим ризик відкритої війни з Росією.

Все важливе і цікаве за четвер, 4 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Переговори у Москві

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його переговірники із зустрічі в Москві винесли враження, що російський правитель Владімір Путін хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі.

"Президент Путін мав гарну зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Я не можу сказати вам, що вийде з цієї зустрічі, бо для танго потрібні двоє", – заявив Трамп.

Зустріч секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова з переговорниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером запланована на 4 грудня у Маямі, штат Флорида.

До речі, правитель Росії Владімір Путін заявив, що не зацікавлений у поверненні Росії до складу "Групи семи", яка була "Групою восьми" – до вигнання звідти РФ після агресії проти України у 2014 році.

"Злита" розмова Макрона та Мерца

Німецький журнал Spiegel отримав транскрипт телефонної розмови європейських, в ході якої висловлювали прямі побоювання, що Сполучені Штати можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах, які ведуть з Кремлем стосовно потенційної мирної угоди.

У розмові з президентом України на початку цього тижня брали участь: президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, а також лідери Євросоюзу – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Макрон під час розмови нібито сказав про "ймовірність, що США зрадять Україну у питаннях територій, без ясності щодо гарантій безпеки". Також, згідно з транскриптом, він додав, що бачить "велику загрозу" для Зеленського (у публікації не уточнюють, в якому конкретному контексті це лунало).

Мерц, згідно з транскриптом, сказав, що Зеленському потрібно бути "дуже обережним у наступні дні".

"Вони ведуть гру – і з вами, і з нами", – сказав канцлер Німеччини.

Президент Фінляндії Александр Стубб в один із моментів розмови сказав, що "ми (європейці) не маємо покидати Україну і Володимира сам на сам з цими хлопцями".

"Погоджуюся з Александром, ми маємо захищати Володимира", – додав Рютте.

До речі, за даними ірландського порталу The Journal, чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака з Володимиром Зеленським, порушивши заборону на польоти, увечері в понеділок 1 грудня, коли український президент вирушив до Ірландії.

Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна, звідки вони летіли до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають ці БпЛА, пише The Journal.

Лавров і Рубіо пропустили засідання ОБСЄ

Зустріч міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ у Відні сьогодні проходила без міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова.

Український міністр Андрій Сибіга під час зустрічі заявив, що Росії, відповідальній за воєнні злочини в Україні, не місце за столом організації.

"195 тисяч воєнних злочинів. 671 дитина вбита і понад 2 тисяч поранені. Тортури, зґвалтування та систематичні порушення прав людини. Все це має припинитися", – заявив глава МЗС України.

Сибіга наполіг на наданні Україні реальних гарантій безпеки у межах мирної угоди з РФ, а також повторив вимогу до Росії звільнити трьох українців, співробітників організації, які були незаконно затримані РФ весною 2022 року.

Крім Лаврова засідання пропустив і держсекретар США Марко Рубіо.

Міністерка закордонних справ Фінляндії, яка головує в ОБСЄ, Еліна Валтонен пояснили їхню відстутність тим, що "міністри закордонних справ – дуже зайняті люди".

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко у своїй свіжій статті наголошує, що у контексті нинішніх подій це – навіть більше, ніж сигнал тривоги.

ОБСЄ заснована навколо Гельсінського заключного акта, в якому держави Заходу і радянського блоку домовилися про принцип непорушності кордонів. Саме на нього постійно посилається Україна, відстоюючи неприпустимість визнання "російськими" окупованих РФ територій.

Але тепер принцип непорушності кордонів ставить під сумнів не лише Росія, а й США.

Докладніше – в статті НАТО без Штатів, ОБСЄ без Росії? Як Кремль та Білий дім будують нову схему "миру" в Європі.

Росія погрожує ОБСЄ

Заступник міністра закордонних справ Росії Александр Грушко під час виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Відні висловлював претензії до роботи організації, звинувачуючи її у "гібридній війні" проти РФ та "українізації" порядку денного.

Крім того, він звинуватила Захід у підготовці до збройного зіткнення з нею.

"Йде цілеспрямована підготовка економіки, суспільства, військової організації до неминучого збройного зіткнення з Росією, яка призначена довгостроковою загрозою, і якій маніакально приписуються абсурдні наміри напасти на НАТО", – виголосив російський дипломат.

А Білорусь поскаржилася в ОБСЄ на закриття прикордонних переходів.

Заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета заявив, що на кордонах Білорусі "створюються нові загороджувальні споруди, закриваються прикордонні переходи, штучно вибудовуються нові лінії поділу".

Повітряний простір Литви, що межує із Білоруссю, буде закритий до лютого, а Польща продовжила дію буферної зони на кордоні з Білоруссю на 3 місяці – до березня 2026 року.

Медведєв погрожує Європі

Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив війною Росії проти Європи у разі рішення країн ЄС використати заморожені російські активи для "репараційної позики" Україні.

"Повернення цих кроків може відбутися вже не через суд, а шляхом справжніх репарацій, сплачених у натуральній формі переможеними ворогами Росії", – заявив російський посадовець.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав країни ЄС не боятись розділити ризики використання заморожених російських активів для надання позики Україні.

"В наших руках не тільки зміцнення України, але й надсилання Москві однозначного сигналу про те, що продовження цієї загарбницької війни не має сенсу. Це сигнал не про продовження війни, а про її закінчення. Ми надсилаємо сигнал про європейську незалежність, сигнал про те, що ми, європейці, вирішуємо і формуємо те, що відбувається на нашому континенті", – заявив канцлер.

За його словами, щоб надіслати цей сигнал, потрібно використати заморожені російські активи.

Німецький канцлер навіть змінив свої плани, щоб переконати Бельгію поступитись щодо активів РФ.

"Давайте захищати світовий лад"

Міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що від того, на яких умовах завершиться російсько-українська війна, буде залежати мир і стабільність "у всьому регіоні ОБСЄ і ширше".

Вона також наголосила на необхідності реформування організації, щоб була спроможною виконувати свою роль надалі.

"Давайте захищати заснований на правилах світовий лад не лише на словах, але й діями, і подбаємо, щоб ця організація залишалася спроможною, надійною і готовою реагувати зараз і у майбутньому", – зазначила очільниця МЗС Фінляндії.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас, звертаючись до колег із держав-членів ОБСЄ, закликала вжити таких кроків, які би позбавили Росію бажання змінювати кордони силою.

"За останні 100 років Росія вторглася щонайменше в 19 країн, багато з яких представлені за цим столом, а у деякі – аж три-чотири рази. Жодна з цих 19 країн ніколи не вторглася і не нападала на Росію", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що "тільки більший тиск на Росію і більша підтримка України змінять баланс і дадуть надію на мир".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія регулярно порушує принципи ОБСЄ, тому їй не місце за столом організації.

"Ми стикалися з перешкодами GPS, підпалами та вбивствами. Останнім часом російські провокації посилилися… Понад 20 військових дронів вторглися в повітряний простір Польщі. Ось один з них", – сказав Сікорський, показавши фото одного з російських дронів, що залетів до Польщі.

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад попередив про довгостроковий характер загрози з боку Росії, яку вона становить для Європи.

За словами французького міністра, РФ "висуває максималістські, ескалаційні вимоги".

"Росія стала багатогранною загрозою, тривалою і довгостроковою для всіх своїх сусідів у Європі та за її межами. Майбутнє Європи та НАТО залежить від вибору Росії щодо ескалації відносин з усіма європейськими країнами", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський попередив, що на тлі війни в Україні Росія намагається вбити клин між двома берегами Атлантики.

"Під загрозою перебуває вся Європа. Росія посилила свою шкідливу та небезпечну діяльність на суші, на морі та в повітрі. Вона веде психологічний, а подекуди й фізичний конфлікт проти всіх нас. Вона намагається вбити клин між двома берегами Атлантики, одночасно підриваючи довіру та сіючи страх у європейських суспільствах", – заявив чеський міністр.

Румунія в ОБСЄ також поскаржилась на "небезпечні і безвідповідальні" дії Росії.

Німеччина перекидає винищувачі

Понад половина європейців вважають високим ризик відкритої війни з Росією.

Про це свідчить опитування, проведене в дев'яти країнах для паризької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent.

Думки різнилися залежно від близькості до Росії: 77% респондентів у Польщі вважають ризик війни високим, порівняно з 54% у Франції, 51% у Німеччині, 39% у Португалії та 34% в Італії.

Генерал НАТО закликав готуватися до зростання гібридних загроз.

Зокрема, верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що НАТО має бути готовий реагувати на зростаючі гібридні загрози, щоб захистити територію своїх держав-членів,.

Німеччина перекидає до Польщі винищувачі для захисту східного флангу НАТО, а країни Балтії домовились разом демонтувати залізничні колії на кордоні з РФ.

НАТО реструктуризує командування для посилення оборони на півночі, а Британія і Норвегія об’єднують зусилля флотів для нагляду за субмаринами РФ.

Допомога Україні

Німеччина виділяє Україні ще 100 млн євро на підтримку енергетики, а Нідерланди анонсували 35 млн євро на "зимову" підтримку для ЗСУ.

За даними Ekathimerini, Сполучені Штати хочуть від Греції приєднання до схеми НАТО з закупівлі зброї для України.

Візит президента Кіпру

Сьогодні з офіційним візитом Україну відвідав президент Кіпру Нікос Христодулідіс. Впродовж наступного півріччя Кіпр буде головувавти в Раді ЄС.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що головування Кіпру стане "історичним" з точки зору відкриття кластерів для вступу України в ЄС.

Нікос Христодулідіс пообіцяв підтримку Україні на шляху до ЄС у рамках кіпрського головування в Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 січня та триватиме шість місяців.

Трамп – ворог Європи?

Майже половина європейців вважають Дональда Трампа "ворогом Європи", свідчить опитування, проведене в дев'яти країнах для паризької платформи з обговорення європейських питань Le Grand Continent.

Опитування показало, що в середньому 48% людей у дев'яти країнах вважають президента США відвертим ворогом – від 62% у Бельгії та 57% у Франції до 37% у Хорватії та 19% у Польщі.

Жан-Ів Дормаген, професор політології та засновник агентства опитувань Cluster17, сказав: "Європа не тільки стикається зі зростаючими ризиками, але й переживає трансформацію свого історичного, геополітичного та політичного середовища. Загальна картина [опитування] показує Європу, яка відчуває тривогу, глибоко усвідомлює свою вразливість і намагається позитивно проєктувати себе в майбутнє".

До речі, США відклали санкції проти мережі АЗС російського "Лукойлу" за кордоном.

Дружина американського президента Меланія Трамп каже про повернення в Україну семи дітей, викрадених РФ.

Держдеп перейменував Інститут миру на честь Трампа, який "завершив вісім воєн менш як за рік".

Різне щодо України

Консул у Гданську закликав до справедливого розслідування побиття українських школярів.

Туреччина викликала послів України і РФ через атаки на судна "тіньового флоту".

Решта новин

У Латвії підвищили ПДВ на видання російською мовою.

Молдова розробляє план об’єднання країни спільно з ЄС і США.

У Польщі видали європейський ордер на арешт одного з українців через диверсію на залізниці.

Орбан різко підвищить мінімальну зарплату за місяці до парламентських виборів.

Ексглава дипломатії ЄС Могеріні подала у відставку після звинувачень у шахрайстві.

Британія ввела санкції проти військової розвідки РФ після розслідування щодо "Новічка".