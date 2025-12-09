Трамп требует выборов, США против ЕС по мирному договору, ЧП в Литве: новости дня

За даними ЗМІ, Трамп тисне на Україну і вимагає якнайшвидше підписати "мирну угоду", а також звинувачує Європу у перешкодах підписанню угоди, яку, судячи з усього, написали росіяни.

Американський президент, який вкотре розповів про Крим в океані, вимагає від України виборів, а також вважає, що Росія перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Міністр закордонних справ Норвегії застерігає від "дешевого" перемир’я, а топдипломатка ЄС – від "винагородження агресора". Вона констатує недостатній тиск на Кремль.

Тим часом ЄС готує, судячи з усього, свої "карти". Зокрема, готується приєднатися до "трибуналу для Путіна", а також до схвалення моделі використання замороженних російських активів на користь України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 9 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп хоче мирну угоду "до Різдва"

Financial Times повідомляє, що американська сторона дала Україні лічені дні, аби відповісти на останній варіант "мирної угоди", який вона обговорює з нею і Росією.

Джерело, обізнане з термінами, запропонованими Києву, сказало виданню, що президент США Дональд Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва".

Один із західних посадовців, з якими спілкувалось видання, описав українську сторону як таку, що "застрягла між територіальними вимогами, які вона не може прийняти, і стороною США, яку вона не може відхилити".

Президент Володимир Зеленський у вівторок повідомив про завершення роботи на рівні радників з національної безпеки над пропозиціями України та Європи до "мирного плану".

"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці", – написав він.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що РФ і Україна – ближчі до угоди, ніж будь-коли за ці роки.

Натомість міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде застеріг, що "дешеве перемир'я" між Україною та Росією, за якого Київ буде змушений поступитися територією, створить "дорогий мир" для всієї Європи.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас звернула увагу на те, що "на Росію не чиниться великого тиску…".

"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли мирна угода фактично винагороджує агресію, бо тоді ми побачимо більше подібного", – заявила Каллас.

Трамп вважає, що РФ перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Трамп вимагає виборів в Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що "настав час" для того, щоб Україна провела президентські вибори.

"Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але, я думаю, що український народ... повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський виграв би", – заявив Трамп.

Український президент заявив, що завжди готовий до виборів.

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер наголосила, що Володимир Зеленський є демократично обраним президентом України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли цього дозволять умови.

А ще президент США в інтерв’ю Politico заявив, що дуже добре розбирається в нерухомості і згадав про Крим, який "оточений океаном з усіх чотирьох боків у найтеплішій частині".

До речі, Трамп вже не вперше згадує про Крим в океані. У серпні президент США заявив, що Крим розташований в океані і порівняв півострів з американським штатом Техас, багаторазово перебільшивши його розміри.

США проти ЄС по мирній угоді

За даними порталу Axios, члени команди президента США Дональда Трампа намагаються віддалити українського президента Володимира Зеленського від європейських лідерів, щоб чинити на нього більший тиск у своїх намаганнях укласти угоду щодо припинення розв’язаної РФ війни проти України.

Джерела видання зазначають, що в той час як адміністрація Трампа тисне на Зеленського, щоб він діяв швидко, європейці радять йому проявляти обережність і терпіння.

Ця динаміка викликає лють у деяких в Білому домі, які вважають європейців основною перешкодою для укладення угоди.

Британський уряд у вівторок відкинув твердження президента США Дональда Трампа про те, що європейські країни витрачають занадто багато часу на обговорення війни в Україні замість сприяти її вирішенню.

Тиск Трампа на Європу

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас відкинула критику Європи Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

Крім того, Сполучені Штати критикують Європу за нібито придушення опозиції та цензурування свободи слова, яка міститься у новій стратегії нацбезпеки США.

"Кожен подібний прояв критики щодо свобод має бути спрямований в іншому напрямку. Можливо, щодо Росії, де заборонено інакомислення, де заборонені вільні ЗМІ, де заборонена політична опозиція, або на X або Twitter, як ми знаємо, де це фактично також заборонено", – заявила Каллас.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "неприйнятними" частину заяв у нещодавно оприлюдненій новій стратегії з нацбезпеки США адміністрації Трампа.

"Не бачу потреби для американців зараз прагнути рятувати демократію у Європі. А якби її потрібно було рятувати – ми би займалися цим самостійно", – сказав він.

Канцлер зазначив, що не здивований загальною тональністю документа, але він підкріпив його думку про те, що ЄС варто ставати більш незалежним від Вашингтона у безпекових та оборонних питаннях.

Раніше американський президент Дональд Трамп розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати соціальну мережу Ілона Маска X на 120 млн євро.

"Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа йде в поганому напрямку. Це дуже погано. Дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася. Вони рухаються в дуже поганому напрямку", – додав Трамп.

До речі, у Єврокомісії заявили, що не піддадуться тиску США щодо контролю над техгігантами.

Ірландський премʼєр-міністр Міхол Мартін не погодився з оцінкою президента США Дональда Трампа, який назвав Європу "слабкою".

Він також висловив упевненість, що Європа має "потенціал і економічний масштаб" для реагування на виклики сучасності.

Щодо "трибуналу для Путіна" і репарацій

Єврокомісія хоче пришвидшити створення "трибуналу для Путіна" за злочин агресії.

Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що "ми будемо якнайшвидше просуватися з нашими міжнародними партнерами до офіційного заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України".

Він додав, що "наступний тиждень стане дуже важливою віхою" у цьому процесі: Євросоюз планує приєднатися до створення "трибуналу для Путіна".

Крім того, Макграт повідомив, що 16 грудня Європейський Союз доєднається до створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії, яка створюється у рамках роботи Реєстру збитків, завданих Україні та українцям російською агресією.

Єврокомісар наступного тижня підпише від імені ЄС Конвенцію про створення Комісії з розгляду претензій України до Росії.

Європейська комісія пропонує направити кошти, пов’язані з російськими замороженими активами в Євросоюзі, на створення фонду, який виплачуватиме українцям репарації за збитки, нанесені агресією Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угода про використання заморожених російських активів для надання Україні так званої "репараційної позики" вже близько.

Ці гроші включають близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що зберігаються на банківських рахунках у Великій Британії.

"Ми сподіваємося, що угода буде укладена приблизно наступного тижня", – сказав представник британського уряду.

Про нову модель використання заморожених активів РФ для кредиту Україні читайте в статті члена правління Центру Дністрянського Сергія Верланова Друга спроба знайти гроші для України: які шанси у нової ідеї ЄС щодо заморожених активів.

Оборона Європи і загрози з РФ

У Британії попереджають, що країна близька до того, щоб поступитися Росії домінуванням в Атлантиці.

У Німеччині починається суд над трьома підозрюваними у шпигунстві на користь РФ, а Британія наклала санкції на Александра Дугіна.

Військова розвідка Німеччини каже про зростання загрози шпигунства і диверсій.

Литва вилучила кілька метеозондів неподалік Білорусі: є затриманий, а також оголосила надзвичайний стан через метеозонди.

Крім того, країна розгляне можливість заморозки або конфіскації білоруських активів в країні.

До речі, президент Литви розповів, що отримав обнадійливого листа від Трампа.

"Перш за все, в ньому йдеться про те, що Литва є стратегічним партнером, що вона демонструє стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки у всіх своїх діях і є лідером у реалізації 5-відсоткової програми витрат на оборону. І цей настрій дійсно дозволяє нам розраховувати на збереження уваги Сполучених Штатів Америки до нашої країни", – сказав Гітанас Науседа.

Хорватія підписала угоду з Францією про купівлю САУ Caesar і модернізацію літаків Rafale.

Президент Румунії повідомив, що їхня країна майже досягла спроможностей збивати ворожі дрони, а у Греції військову підготовку переорієнтують на управління дронами.

Фінляндія придбала сотні засобів для виявлення і глушіння дронів, а Молдова отримала від НАТО партію обладнання.

Співпраця з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре прилетів до Москви, а помріяв про скасування санкцій проти РФ найближчим часом.

Оператор "Турецького потоку" переїде з Нідерландів в Угорщину.

Різне щодо України

Молдова продовжить тимчасовий захист для українських біженців.

Президент України Володимир Зеленський у Римі обговорив з Папою Римським Левом XIV війну, полонених та повернення викрадених РФ дітей, а також провів переговори з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Крім того, президент провів телефонну розмову з канадським прем’єром Марком Карні і розповів про триваючі перемовини, а також ситуацію на фронті.

В Україні внаслідок нещасного випадку загинув британський військовий. Британські високопосадовці висловили співчуття у звʼязку із загибеллю військовослужбовця.

Решта новин

Президент Чехії призначив Андрея Бабіша прем’єром. Його запросили відвідати Україну.

Грецькі фермери продовжують блокувати траси через затримку субсидій.

Шведська принцеса, яка вчиться на офіцера, пройшла підготовку у Повітряних силах.