Трамп зовет Зеленского, США не будут воевать за Гренландию, помощь Украине: новости дня

Американський лідер у Швейцарії заявив, що не застосує військову силу для захоплення Гренландії, але й "не бачить проблеми" з купівлею територій, як 200 років тому.

В Гренландії і Данії не поспішають розслаблятися.

Натомість Марк Рютте наголошує, що ключовою проблемою для НАТО залишається війна в Україні.

До речі, Данія додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України, а польський збір "на тепло для Києва" перетнув позначку у 5 млн злотих.

Все важливе і цікаве за середу, 21 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

США не воюватимуть за Гренландію

У швейцарському Давосі триває Всесвітній економічний форум, який стартував 19-го, а завершиться 23-го січня.

На нього із запізненням через несправності з літаком прибув президент США Дональд Трамп з рекордною делегацією.

За даними Bild, через запізнення зустріч американського президента з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка мала пройти в середу, була скасована.

Дональд Трамп під час виступу у Давосі заявив, що Європа рухається не в тому напрямку і згадав окупацію Данії Німеччиною серед аргументів, чому хоче контролювати Гренландію.

При цьому він запевнив, що не застосує військову силу для захоплення острова, але й "не бачить проблеми" з купівлею територій, як 200 років тому.

Сьогодні ввечері Трамп оголосив про майбутню угоду щодо Гренландії та пообіцяв не вводити мита.

Гренландія: маємо бути готові

У Данії заявили, що обіцянка Трампа не забирати Гренландію силою не знімає проблеми.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що населення і влада арктичного острова повинні почати готуватися до можливого військового вторгнення, навіть якщо це і залишається малоймовірним сценарієм.

Посольство Данії у США каже про сотні листів підтримки від американців на тлі зазіхань Трампа.

Європарламент поставив на паузу затвердження торгової угоди ЄС і США.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не поступиться президенту США Дональду Трампу у його тиску на країни, які не згодні з планами Вашингтона щодо придбання Гренландії.

Про те, чому саме британський прем’єр має очолити рух зі стримування Трампа, читайте в колонці Час для лідерства Британії: чому саме Лондон має очолити опір Трампу.

До речі, міністр фінансів США Скотт Бессент у Давосі заявив, що Велика Британія "підвела нас" своїм рішенням передати острови Чагос Маврикію.

Крім того, Бессент наголосив, що "ми просимо наших союзників зрозуміти, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів".

Головна проблема – війна в Україні

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік вважає, що ситуація в НАТО є складною через кризу навколо Гренландії, але західні союзники повинні пам'ятати, що їхнім спільним противником є Росія.

Сандвік наголосив, що Росія посилює свою військову присутність в Арктиці.

"Це складні часи. Ситуація в НАТО є складною", – сказав глава оборонного відомства Норвегії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на Всесвітньому економічному форумі заявив, що ключовою проблемою для Альянсу зараз є розв’язана РФ війна проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Він повідомив, що зараз Росія ракетами і дронами руйнує українську енергетику у момент сильних морозів.

"Ми знаємо, що зараз у Києві -20 градусів. Ми знаємо, що Україна може забезпечити лише 60% власних потреб в електроенергії. І так, це правда, що в грудні росіяни втрачали 1000 людей на день – не важко поранених, а мертвих. Це понад 30 тисяч за грудень… Але вони все одно продовжують атаки, вони все одно посилюють атаки", – додав Рютте.

Президент Польщі Кароль Навроцький у Давосі заявив, що напруженість навколо Гренландії не означає, що світова спільнота забула про війну Росії проти України.

До речі, польський збір "на тепло для Києва" перетнув позначку у 5 млн злотих.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга польською подякував полякам, які задонатили вже 60 млн грн "на тепло для Києва".

Але й також слід додати, що польські фермери 23 січня заблокують рух через пункт пропуску "Долгобичув – Угринів".

Підтримка енергетики України

В уряді Німеччини назвали воєнними злочинами системні удари РФ по українській енергосистемі й об’єктах теплопостачання, що загрожують гуманітарною катастрофою у великих містах.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч зі своїми європейськими колегами, ключовою темою якої стала термінова допомога від партнерів для відновлення електропостачання та опалення для українців".

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що якщо Україна "переживе" цю зиму – перевага у війні буде на її боці, а не на боці Росії.

Данія, яка перебуває під тиском президента США Дональда Трампа через зазіхання на Гренландію, додатково виділить 20 млн євро на підтримку енергетики України.

До речі, сьогодні стало відомо, що на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

Тим часом Європарламент ухвалив рішення про заснування кредиту на 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Трамп кличе Зеленського

Під час свого виступу президент США анонсував зустріч зі своїм українським колегою у Давосі.

Axios пише, що Володимир Зеленський завтра вирушить на форум у Швейцарію.

Він планує зустрітися з Трампом у той час, як посланці Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

А напередодні візиту до Швейцарії президент США заявив, що Росія та Україна почергово виявляються неготовими завершити війну.

Виступ прем’єра Канади

20 січня у Давосі виступив із промовою прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Його виступ багато хто вже називає історичним або епохальним, бо він змальовує обриси нового світового порядку.

Дональд Трамп у Давосі, коментуючи промову канадського прем’єр-міністра Марка Карні, заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

"Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви", – сказав Трамп.

Він додав, що Карні "не був вдячним" США, коли виступав на Всесвітньому економічному форумі. Також Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей", маючи на увазі майбутню систему протиракетної оборони США "Золотий купол", яка охопить і територію Канади.

Нагадаємо, вчора президент Сполучених Штатів поширив у своїх соцмережах зображення, де Канада, Гренландія і Венесуела зафарбовані американським прапором.

Щодо РФ і її агентів

США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ у Карибському морі, а флот Нідерландів супроводив підозрілі кораблі РФ у Північному морі.

У Німеччині затримали українку через підозру у шпигунстві на РФ, а також двох підозрюваних у підтримці так званих "Л/ДНР".

В Естонії викрили співробітника прикордонного пункту, який роками збирав інформацію за завданням ФСБ, а Литва відмовила у посвідці на проживання понад 1700 білорусам і росіянам.

Щодо Ради миру Трампа

22 січня ЄС на позачерговому саміті вирішить, чи брати участь у Раді миру Трампа.

Італія відмовиться від членства у Раді миру Трампа.

У Ватикані розглядають можливість приєднання до Ради миру Трампа. Азербайджан вирішив приєднатись до організації.

Аварії на залізниці в Іспанії

Ще одна аварія на залізниці в Іспанії – тепер поблизу Барселони: одна людина загинула та 37 постраждали.

А кількість загиблих внаслідок зіткнення поїздів в іспанському місті Адамус 18 січня зросла до 43.

Іспанські залізничники оголосили страйк після двох масштабних аварій.

Решта новин

Міністр освіти Чехії вивісить прапор України на четверті роковини повномасштабного нападу РФ.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс зазначив, що Європа повинна активно працювати над розвитком власних оборонних спроможностей, щоб у майбутньому зменшити залежність від США.

У Латвії прикордонникам дозволять застосовувати вибухівку у разі військового вторгнення.