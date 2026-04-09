Венгры не верят Орбану, Молдова вышла из СНГ, Эстония готовится к войне: новости дня

Очільник Генштабу Франції назвав війну з Росією пріоритетом оборони. Париж планує подвоїти покарання для суден "тіньового флоту".

В Європарламенті забили на сполох через витоки інформації до Росії, а французький глава МЗС назвав дії угорської влади зрадою.

Ба більше, американська газета дізналася, що Угорщина ще й пропонувала свою допомогу Ірану в 2024 році.

Тим часом Трамп "відверто розчарований" деякими союзниками на тлі операції проти Ірану. Опитування Politico свідчить, що населення шістьох країн ЄС сприймає США за часів президентства Дональда Трампа скоріше як загрозу, аніж союзника.

Все важливе і цікаве за четвер, 9 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Плани щодо тристоронніх переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться тристороння зустріч за участю США щодо припинення розв'язаної РФ війни проти України.

За його словами, українська сторона знайде можливу дату візиту до Києва посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера після Великодніх свят.

Щодо "тіньового флоту" РФ

Очільник Генерального штабу Франції Фаб’єн Мандон заявив, що повномасштабна війна з Росією – це його пріоритет у сфері військової готовності країни.

За словами Мандона, наразі існує "постійна російська загроза для нашого континенту".

"Вона відбувається на нашому континенті. Українці героїчно тримаються вже понад чотири роки", – сказав він.

Видання France24 повідомляє, що Франція подвоїть покарання для суден "тіньового флоту".

Французький парламент планує проголосувати за відповідний законопроєкт до 14 липня.

Раніше The Telegrapgh повідомило, що фрегат російського флоту "Адмірал Григорович" супроводжував два нафтові танкери, що перебувають під санкціями Великої Британії: судно під російським прапором "Universal" та судно під прапором Камеруну "Enigma" – через Ла-Манш.

У Кремлі виправдали супровід підсанкційних танкерів у Ла-Манші "захистом від піратства".

"Ми були свідками випадків піратства в міжнародних водах. Ці випадки завдавали шкоди економічним інтересам Російської Федерації, тому Росія вважає себе вправі і буде вживати заходів щодо захисту своїх інтересів", – сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Естонія готується до війни

Естонія переглянула засади політики безпеки, які тепер передбачають, що у разі повної блокади країни з суші, повітря та моря, державні ресурси та запаси мають забезпечити функціонування суспільства протягом щонайменше місяця до відновлення сполучення.

Очікується, що кожен мешканець Естонії має бути готовим до самостійного виживання протягом 7 днів.

Крім того, Естонія скерує 500 млн євро на засоби ППО і дрони замість закупівлі бойових машин.

"Ми слідуємо тому, чого вчимося в України, і, безумовно, повітряна оборона та системи спостереження – ці сфери отримають помітне посилення в найближчі роки... Основна увага приділяється протидії дронам, протиповітряній обороні та безпілотним системам", – наголосив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Тим часом естонський президент Алар Каріс висловив незадоволенням тим, яку зовнішню політику проводить Міністерство закордонних справ країни.

"У зовнішній політиці ми надто зосереджуємося на сьогоденні, що, з зрозумілих причин, є необхідним, але ми маємо бути здатні дивитися трохи далі й ширше. Цього в Міністерстві закордонних справ насправді немає – немає людей, навичок, а подекуди й знань", – сказав президент.

Фінляндія просить ЄС про додаткові 35 млн євро на захист від дронів, а також закупить у Південної Кореї самохідні гаубиці на понад 500 млн євро.

У Чехії збудують новий завод із виробництва дронів, а Литва переносить стратегічні запаси подалі від кордону з Білоруссю.

Угорці не вірять Орбану

Вже за кілька днів, 12 квітня, в Угорщині – парламентські вибори.

Проведене в Угорщині у другій половині березня опитування показало, що більшість угорців не вірять у брехливі твердження прем’єр-міністра Віктора Орбана і його пропагандистської машини, нібито Україна намагається всіма силами втягнути їхню державу у війну.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр потролив російського кореспондента на одному зі своїх мітингів.

"Дозвольте привітати тут представника російської пропаганди. Дякую, що завітали і насолоджуєтесь свободою тут, в Угорщині – і зміною режиму", – сказав політик.

У натовпі почали вигукувати гасло часів угорської революції "Росіяни, забирайтесь додому".

Барро про "зраду" з боку Угорщини

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав дії Угорщини зрадою після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про телефонні розмови, які свідчать про тісну координацію між угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто і його російським колегою Сергєєм Лавровим.

"Це зрада солідарності, необхідної між країнами Європейського Союзу", – заявив Барро.

Він заявив, що якщо ЄС хоче "бути сильним у світі, де виникають нові імперії, то повинен бути єдиним і солідарним".

Група євродепутатів звернулась до президентки Європейського парламенту Роберти Метсоли із закликом вжити заходів, щоб не допустити потрапляння конфіденційної інформації до Росії.

"Ми стурбовані тим, що існують подібні ризики витоку конфіденційної інформації про нашу роботу в Європейському парламенті", – йдеться у листі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн порушить питання координації з Росією антиукраїнських дій Угорщини в ЄС на рівні лідерів держав-членів.

"Викриття у матеріалі журналістського розслідування… підкреслюють тривожну ймовірність координації уряду держави-члена (Угорщини) з Росією, що означає активну роботу проти безпеки та інтересів ЄС і всіх його громадян", – заявила Піньо.

Литва також вимагає відповіді від Угорщини через зливи Сійярто Лаврову.

Ба більше, газета The Washington Post пише, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пропонував свою допомогу Ірану після ізраїльської операції з підриву пейджерів угруповання "Хезболла", підтримуваного Тегераном, у вересні 2024 року.

Щодо розчарування Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що президент США "відверто розчарований" тим, що деякі союзники США відмовилися приєднатися до військових зусиль проти Ірану.

"Він явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору. Але водночас я також зміг вказати на те, що переважна більшість європейських країн надала допомогу у розміщенні військ, логістиці, прольотах та забезпеченні виконання своїх зобов’язань", – сказав генсек НАТО.

Трамп після зустрічі з Рютте вкотре заявив, що Альянс не прийшов на допомогу США, коли вони цього потребували, натякаючи на операцію в Ірані.

The Wall Street Journal повідомляє, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.

Одна з пропозицій передбачатиме виведення американських військ з країн-членів НАТО, які вважаються некорисними у воєнних зусиллях проти Ірану, та розміщення їх у країнах, які надають більшу підтримку США.

Окрім передислокації військ, план також може включати закриття бази США принаймні в одній з європейських країн, можливо, в Іспанії чи Німеччині, за словами двох представників адміністрації.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відкинула критику на адресу Європи, згідно з якою вона не робить достатньо на Близькому Сході.

Вона назвала "несправедливими" такі критичні твердження на адресу дій Європи.

Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає, що США залишаються "повністю відданими НАТО", попри коментарі американського президента Дональда Трампа.

На думку президента Чехії Петра Павела, Трамп вже завдав авторитету НАТО більшої шкоди, ніж Путін.

Опитування Politico свідчить, що населення шістьох країн Європейського Союзу сприймає США за часів президентства Дональда Трампа скоріше як загрозу, аніж союзника.

Крім того, жителі Іспанії виступають на чолі руху за сильнішу та більш незалежну Європу на тлі поширеної настороженості щодо США під керівництвом Дональда Трампа.

До речі, більшість українців підтримують вступ до НАТО, але рівень довіри нижчий.

Щодо Ормузької протоки

Водночас високопосадовець НАТО повідомив Bloomberg, що Вашингтон хоче отримати від європейських союзників конкретні пропозиції протягом кількох днів для забезпечення вільного судноплавства Ормузькою протокою.

Коаліція під керівництвом Великої Британії, що складається з понад 40 країн, раніше зобов'язалася допомогти відкрити Ормузьку протоку після припинення активних бойових дій на Близькому Сході.

Однак удари між Іраном та Ізраїлем продовжуються, а протока залишається фактично закритою. Тегеран заявив, що напади Ізраїлю на пов'язане угруповання "Хезболла" в Лівані є порушенням угоди про припинення вогню.

Президент Франції Емманюель Макрон у розмовах з американським та іранським колегами Дональдом Трампом та Масудом Пезешкіаном висловив сподівання, що сторони повністю дотримуватимуться припинення вогню на Близькому Сході.

У Франції виключили розгортання фрегатів в рамках місії в Ормузькій протоці, а Британія відкидає ідею введення плати за прохід суден через Ормузьку протоку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після переговорів з лідерами країн Перської затоки каже, що перемир’я у конфлікті з Іраном є "крихким".

Іспанія відновить роботу посольства в Тегерані.

Проблеми в економіці ЄС

У Єврокомісії прогнозують проблеми в економіці ЄС, попри перемир’я на Близькому Сході.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що європейській економіці все ще загрожує стагфляційний шок (кризовий стан економіки, при якому стагнація у виробництві відбувається одночасно з інфляцією), попри припинення вогню на Близькому Сході на два тижні.

"Довгострокові перспективи залишаються затьмареними глибокою невизначеністю", – сказав він.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала ЄС проігнорувати бюджетні правила, якщо війна в Ірані триватиме.

Рим погіршить прогноз зростання ВВП через високі ціни на енергоресурси.

А в Ірландії протестувальники блокували НПЗ і дороги через ціни на пальне. Країна залучає армію для розгону протестувальників, що блокують ключові порти.

Молдова вийшла з СНД

Президентка Молдови підписала укази про денонсацію ключових документів СНД.

МЗС Молдови заявило, що основоположні принципи СНД більше не дотримуються.

Згідно з правилами СНД, держава-член має право вийти зі співдружності, і про такий намір вона повідомляє письмово за 12 місяців до виходу.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що рішення про виплату боргу країни у розмірі 100 тисяч євро перед СНД ще належить ухвалити.

Він додав, що "законність і доцільність цього боргу можна обговорювати".

"З дипломатичної точки зору, при виході з організації краще не залишати боргів. Крім того, денонсація Угоди дозволить щорічно економити понад 3 млн леїв – це повністю покриє цей борг кілька разів", – зазначив міністр.

Решта новин

У ЄС розповіли, коли Україна зможе отримати 2 млрд євро за єврореформи.

У Вільнюсі вчора ввечері понад 10 тисяч людей протестували проти поправок щодо суспільного мовника. У Сеймі Литви кажуть, що реформа мовника відбудеться, попри спротив.

Рівень банкрутств у Німеччині – найвищий за понад 20 років.