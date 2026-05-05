Новое требование ЕС к Киеву, падение правительства Румынии, стрельба возле Белого дома: новости дня

Міністр оборони Фінляндії засудив потрапляння українських дронів в авіапростір їхньої країни, а фінський президент припускає, що наближається момент відновлення діалогу Європи із російським керівництвом.

Тим часом Єврокомісія шукає засновників для нового Альянсу ЄС-Україна з питань дронів, а у Латвії сьогодні розпочалися військові навчання "Кришталева стріла 2026".

Трамп каже, що війна з Іраном може тривати ще 2-3 тижні, а співробітників Білого дому готують до перемоги демократів на проміжних виборах.

Все важливе і цікаве за вівторок, 5 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Пропозиція про перемир’я

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав Росію довести серйозність намірів щодо припинення вогню.

Він наголосив, що Україна пропонує "справжнє припинення вогню, яке має розпочатися вже сьогодні ввечері".

"Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних "святкувань", – додав Тсахкна.

Україна запропонувала "справжнє припинення вогню" після того, як 4 травня російське Міноборони самостійно оголосило "перемир'я" 8–9 травня, а у разі "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль також закликав Росію прийняти пропозицію України про перемир’я.

Раніше прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал висловив підтримку Україні в ударах по російських портових об'єктах у Балтійському регіоні після того, як дрони знову залетіли на територію Естонії та Фінляндії.

Щодо контактів Європи з Путіним

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен засудив інцидент з двома заблукалими українськими дронами, які потрапили на фінську територію.

"Ми цього не допустимо. Вони повинні планувати свої операції так, щоб мінімізувати ризик відхилень через російське втручання, щоб подібне не могло статися", – сказав Хяккянен.

За його словами, використання повітряного простору Фінляндії таким чином є неприйнятним.

"Використання нашого повітряного простору для таких операцій категорично заборонено. Це однозначно заборонено. Ми дуже чітко дали зрозуміти українській державі, що навіть ці дрони, які заблукали через недбалість, є неприпустимим явищем", – сказав фінський міністр.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європі зрештою доведеться відновити діалог із російським керівництвом.

За його словами, якщо у Сполучених Штатах не розглядають Росію як найбільшу загрозу безпеці, то, "ми, ймовірно, наближаємося до моменту, коли деякому європейському лідеру варто буде скоординовано взаємодіяти з президентом Путіним".

Окрім цього, фінський лідер наголосив на ролі України у стримуванні російської агресії проти Європи.

"Наразі Україна має найбільшу та найсучаснішу армію в Європі. Європі потрібна Україна для стримування Росії, бо навіть після закінчення війни російська загроза не зникне. Для нас було б вигідно, якби Україна була членом і ЄС, і НАТО", – додав Стубб.

Тим часом Велика Британія вдарила санкціями по схемах РФ з вербування мігрантів для війни.

Щодо покарання за агресію

Перші вироки спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України можливі у 2028 році, а фактична підготовка доказів вже давно триває.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

За словами Мудрої, Гаазький "трибунал для Путіна" має покарати також Лукашенка і Кім Чен Ина.

Також заступниця керівника Офісу президента України повідомила, що присудження перших компенсацій за збитки від агресії РФ можливе з 2027 року.

Крім того, вона зазначила, що за тиждень юрособи заявили у Реєстр збитків від агресії РФ про втрати на 9 млрд грн.

Посилення Європи

Нагадаємо, за даними Politico, у Європі вважають, що наступні два роки можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність.

Командувач збройних сил Естонії Андрус Мерило бачить ризик, що Росія буде готова до нової агресії невдовзі після потенційного завершення російсько-української війни, а найближчим таким горизонтом може бути 2027 рік.

За даними агенції PAP, Польща 8 травня підпише кредитну угоду про переозброєння з ЄС.

У Франції двоє військових загинули під час навчального занурення у річку, а у Латвії сьогодні розпочалися військові навчання за участю 4700 військовослужбовців.

Швеція створює нову цивільну службу зовнішньої розвідки.

У поліції Латвії кажуть про відсутність підвищених ризиків безпеці 9 травня.

Тим часом євроскептичний уряд Словаччини, за даними Financial Times, схитрувала в оборонному бюджеті, щоб досягти цілі витрат НАТО у 2% ВВП. Як зазначає видання, словацький уряд класифікував будівництво двох нових лікарень як видатки на оборону.

У Франції стався вибух на заводі компанії, що обслуговує клієнтів оборонної галузі.

Дроновий Альянс з ЄС

Єврокомісія шукає засновників для нового Альянсу ЄС-Україна з питань дронів.

Цей альянс сприятиме зміцненню безпеки та оборони ЄС та України шляхом розвитку інноваційної промислової екосистеми у сфері оборонних безпілотних літальних апаратів, заявили у Єврокомісії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після обговорення з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС він дав доручення опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці.

Він зазначив, що заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки. Доручив Андрію Гнатову (начальник Генштабу – Ред.) та Рустему Умєрову (секретар РНБО – Ред.) опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом", – повідомив президент.

Нова вимога ЄС до Києва

ЄС вимагатиме від України податкову реформу в обмін на "макрофін" з 90 млрд євро.

"Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються", – наголосив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Реакція ЄС на тарифи Трампа

Європейська комісія у вівторок закликала Сполучені Штати швидко відновити тарифні ставки, узгоджені в рамках торговельної угоди між ЄС та США, укладеної в липні минулого року.

Нагадаємо, 1 травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про рішення підвищити мита на автомобілі, ввезені з ЄС, до 25%, аргументуючи це тим, що Євросоюз нібито не дотримувався умов торговельної угоди з США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала нові мита від США.

"Угода є угода, і у нас є угода. І її суть – процвітання, спільні правила та надійність", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Президент Франції Емманюель Макрон також розкритикував анонсовані президентом США Дональдом Трампом 25-відсоткові митні тарифи на європейські авто та заявив, що у разі практичного застосування цього заходу ЄС має активувати свої механізми.

У Франції попередили США, що ЄС має інструменти проти торгового тиску.

Литва закликала ЄС готувати відповідь на нові митні погрози Трампа.

Відставка уряду Румунії

У Румунії відправили у відставку проєвропейський уряд.

Питання вотуму недовіри ініціювали соціал-демократи та ультраправі.

Президент Румунії Нікушор Дан переконаний, що у країни знову буде прозахідний уряд.

Щодо США і Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що перемир’я з Іраном не завершилося, хоча обидві сторони обмінялися вогнем у Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна проти Ірану може тривати ще два-три тижні.

За його словами, конфлікт може тривати "ймовірно ще два тижні" або "можливо, три тижні", і наголосив, що він не обмежений у часі.

Агентство Reuters пише, що розвідка Сполучених Штатів не помітила значних змін в ядерному потенціалі Ірану.

За даними видання The Guardian, міністри фінансів США і Британії мали гнівну суперечку щодо війни в Ірані.

А в Іспанії виключили можливість будь-якої участі у місіях в Ормузькій протоці.

Наслідки війни проти Ірану

Як повідомляє Reuters, Євросоюз обговорює внутрішнє виробництво газу на тлі енергокризи через війну в Ірані.

Міністри енергетики країн Європейського Союзу наступного тижня обговорять внутрішньоблокові можливості виробництва природного газу, оскільки уряди шукають шляхи обмеження економічного впливу війни на Близькому Сході.

Тим часом Норвегія, яка не є членом ЄС, відновлює законсервовані газові родовища і розширює розвідку нафти і газу.

До речі, Євростат показав, де у ЄС найдорожчі газ і світло для споживачів.

Проблеми у прем’єра Британії

У Лондоні – черговий інцидент зі спроби підпалу будівлі єврейської громади.

Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера критикують за недостатньо рішучу реакцію на зростання кількості антисемітських інцидентів і нападів на єврейські об’єкти, а також за суперечливі кадрові рішення (як-от за призначення послом Великої Британії у США Пітера Мендельсона).

Детальніше про проблеми, що загрожують прем’єру Британії, – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської Євреї проти Стармера: як прем'єр Британії зіткнувся з несподіваними ударами по рейтингу.

Різне щодо США

Президент США Дональд Трамп виступив з новими різкими коментарями на адресу Папи Римського.

"Я вважаю, що він наражає на небезпеку багатьох католиків та інших людей; для нього цілком прийнятно, щоб Іран мав ядерну зброю", – заявив американський лідер.

У Ватикані у відповідь заявили, що Папа йде своїм шляхом.

Вчора ввечері (за Києвом) поблизу Білого дому у Вашингтоні сталася стрілянина: співробітники Секретної служби США відкрили вогонь по озброєному чоловіку поблизу Вашингтонського монумента.

Озброєний чоловік стріляв у агентів і поранив неповнолітнього перехожого.

За даними The Washington Post, співробітників Білого дому готують до перемоги демократів на проміжних виборах.

Решта новин

Пісторіус – найпопулярніший політик у Німеччині, канцлер Фрідріх Мерц – вже не останній.

У Франції запровадили повноцінні обіди за 1 євро для всіх студентів.

У ЄС зафіксували стрімке зростання сексуальних злочинів.