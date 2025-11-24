"Мирный план" сократили, Зеленский не едет к Трампу, дело против Додона: новости дня

У Києві і ЄС заявляють про певний прогрес в переговорах щодо "мирного плану" США. Хоча цього тижня, як дізналися ЗМІ, Зеленський не планує їхати до Трампа в Сполучені Штати. Нагадаємо, американський президент хоче, щоб Україна погодила проєкт максимально швидко – в ідеалі до 27 листопада.

Німецький канцлер Мерц наголошує, що задля успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна реальна готовність Кремля до переговорів, якої немає.

Президент Литви підозрює зв'язок між появою "мирного плану" і нальотом метеокуль з Білорусі. У Вільнюсі заявили про "найнапруженішу" ніч через метеозонди.

Все важливе і цікаве за понеділок, 24 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Спільна заява України та США

На вчорашній зустрічі представників США та України в Женеві сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

"Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир", – йдеться у заяві Офіс українського президента.

Крім того, було домовлено продовжувати роботу над спільними пропозиціями найближчими днями, а також підтримувати контакт з європейськими партнерами.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти України та США, наголошено у заяві.

Сьогодні вдень Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому після переговорів у швейцарській Женеві.

"Зараз наша делегація повертається додому, і я чекаю повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів", – поділився український президент.

Він зазначив, що за підсумками доповідей Україна буде визначатися щодо подальших кроків, таймінгу.

Телеканал CBS News повідомляє, що американські та українські посадовці наразі ведуть обговорення щодо можливості запросити президента України Володимира Зеленського з візитом до США.

Співрозмовники американського телеканалу зазначають, що поїздка Зеленського до США залежить від результатів мирних переговорів у Женеві в неділю.

Згодом "Суспільне" повідомило, що зустрічі Володимира Зеленського й Дональда Трампа цього тижня не планують.

До речі, за даними The Washington Post, президент США Дональд Трамп не заглиблювався в деталі "мирного плану" його адміністрації щодо України.

Сьогодні ввечері стало відомо, що Трамп у телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем обговорив Україну та Росію.

"Ми обговорили багато тем, включаючи Україну/Росію, фентаніл, сою та інші сільськогосподарські продукти тощо", – написав Трамп у соцмережі Truth Social, не уточнюючи деталей.

"Мирний план" скоротили

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який був членом переговорної делегації, повідомив, що напрацьований у Женеві проєкт бережуть від "зливів".

За його словами, по копії проєкту отримали тільки глави делегацій США та України.

Кислиця каже, що переговори української та американської делегацій у Женеві завершилися на позитивній ноті, проте вони ледь не зірвалися через напружену атмосферу, яка панувала спочатку.

"Основним досягненням у Женеві є те, що нам вдалося зберегти працездатне партнерство і діалог з американцями", – сказав перший заступник глави МЗС України.

Він також розповів, що США та Україна на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, але найчутливіші з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Зокрема, мова йде про територіальні питання та відносини між НАТО, Росією та США.

Крім того, Кислиця зазначив, що американська сторона, схоже, готова відмовитися від пропозиції встановити обмеження чисельності української армії на рівні 600 тисяч осіб.

За даними Bloomberg, з останньої версії проєкту мирної пропозиції США щодо України вилучили пункт про використання близько 100 мільярдів доларів заморожених російських активів для відновлення України під американським керівництвом, проти чого виступали європейські країни.

Європейські посадовці також висловили оптимізм з приводу того, що адміністрація Трампа співпрацює з Європою після того, як початковий план застав зненацька союзників Києва.

Європа: прогрес у переговорах

Сьогодні у Луанді (Ангола) відбувся неформальний саміт лідерів ЄС щодо миру в Україні.

Після його завершення президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз констатує прогрес у мирних перемовинах і готовий брати участь у вирішенні всіх проблемних питань – разом з Україною, Сполученими Штатами і НАТО.

"Ми із президенткою Європейської комісії (Урсулою фон дер Ляєн. – "ЄП") щойно завершили зустріч 27 європейських лідерів і підбили підсумки останніх подій щодо зусиль досягти миру для України. У мирних переговорах з’явився новий імпульс", – заявив Кошта.

Він розповів, що, згідно з інформацією від США та України, дискусії у Женеві "були конструктивними і що прогрес було досягнуто з кількох питань".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив у понеділок, що переговори в Женеві були дуже позитивними для європейських держав.

"Всі проблемні питання, що стосуються Європи, включаючи питання, що стосуються НАТО, були виключені з цього плану", – сказав він.

Вадефуль також нагадав, що європейські країни раніше неодноразово заявляли, що "будь-яка угода не повинна бути досягнута без участі європейців і українців".

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс також задоволений результатами переговорів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відзначив прогрес у переговорах про встановлення миру в Україні, проте наголосив, що попереду ще багато роботи.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що задля успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна реальна готовність Кремля до переговорів.

"Спільний мирний план має за мету запустити процес. А щоб це відбулося, Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього – не буде ані процесу, ані миру", – констатував канцлер Німеччини.

У парламентах 20 країн Європи застерегли від миру, що винагороджує Росію за агресію.

Реакція політиків в ЄС на певні пункти

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій ЄС проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення Євросоюзу.

Крім того, у Єврокомісії повідомили, що працюють над "репараційними позиками" для України: "це ще більш невідкладно".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув повернення Росії до G7, як пропонував "мирний план" США.

В Швеції заявили, що не визнають російську окупацію територій України, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що лише Україна має приймати рішення щодо своїх збройних сил.

"США Трампа – не союзник Європи"

За даними Financial Times, в Європі побоюються, що Трамп припинить будь-яку підтримку України.

"Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", – сказав один із співрозмовників видання.

Колишній головний дипломат Євросоюзу, іспанський політик Жозеп Боррель бачить історію з "мирним планом" команди Трампа доказом того, що у Вашингтоні зовсім не рахуються з Європою та її інтересами, як мали би, коли йдеться про союзника.

"Після "плану з 28 пунктів" для завершення війни в Україні США Трампа вже не можна вважати союзником Європи – який навіть не консультувався (з європейцями – Ред.) щодо питань, які стосуются її власної безпеки. Європа має визнати цю зміну у політиці США та реагувати відповідно", – сказав Жозеп Боррель.

ЄС обговорює "мирний план"

Європарламент проведе термінові дебати про мирний план для України 26 листопада. Цього ж дня відбудеться позачергове засідання Ради ЄС у закордонних справах.

А на 16 грудня Фінляндія скликає саміт Східного флангу ЄС у Гельсінкі.

Зустріч буде присвячена загрозам європейській безпеці та обороноздатності, особливо на східному кордоні ЄС.

До речі, Фінляндія добудовує 8 км паркану на кордоні з РФ у Лапландії.

Реакція на перший варіант плану

У Кремлі заявили, що не отримували оновлений і доопрацьований у Женеві рамковий документ щодо миру.

"Ми поки що не бачили жодного плану, ми читали заяви за підсумками дискусій, що відбулися в Женеві. Поки що офіційно ми нічого не отримували", – заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Правитель Росії Владімір Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом похвалив перший проєкт "мирного плану" США, підготовлений на базі пропозицій Росії.

Американський сенатор Марк Ворнер порівняв перший проєкт "мирного плану" США щодо України з поступками Гітлеру.

Президент Чехії Петр Павел наполягає, що Україна повинна бути повністю включена в будь-які переговори щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни, заявивши, що виключення країни з переговорів викличе паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року.

Нагадаємо, у 1938 році Велика Британія, Французька Республіка, фашистська Італія та нацистська Німеччина підписали угоду, яка мала умиротворити Адольфа Гітлера, дозволивши анексію частини Чехословаччини (яка не була представлена).

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наполягає на необхідності підписання першого проєкту "мирного плану". Він заявив, що "деякі західноєвропейські лідери" намагаються заблокувати американський "мирний план" щодо врегулювання російсько-української війни.

Метеокулі у Литві

Президент Литви Гітанас Науседа підозрює зв'язок між появою "мирного плану" і нальотом метеокуль з Білорусі.

У Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через метеозонди. А деякі фіксували навіть у Латвії. У Вільнюсі допускають, що поспішили з відкриттям кордону з Білоруссю. Країна просить захисту у ЄС і погрожує, що якщо ситуація з Білоруссю не зміниться, кордон буде закрито.

Протидія диверсіям у Європі

Польща висунула офіційне звинувачення за диверсії ще одному чоловіку.

У Румунії доставили у прокуратуру найманця, який планував антизахідний переворот.

У Литві ув'язнили українця за підпал IKEA у Вільнюсі.

Решта новин

Президент Польщі Кароль Навроцький каже, що чекає Зеленського у Варшаві.

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи 100 млн євро на підтримку переселенців.

У Молдові заново почнуть розслідування справи про "кульок" проросійського Додона.

У понеділок уряд Бельгії досяг угоди щодо бюджету після напружених переговорів. Тим часом в країні стартував масштабний триденний загальнонаціональний страйк.

На виборах президента Республіки Сербської переміг соратник проросійського Додіка.

Естонія отримала корейські самохідні гаубиці K9.