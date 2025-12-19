ЕС нашел 90 млрд для Украины, Зеленский в Варшаве, Грузии ограничат безвиз: новости дня

Євросоюз знайшов фінансування для України на наступні два роки. І, судячи із заяв, на "винятково вигідних умовах"! Все про один із найдраматичніших самітів – далі в дайджесті.

Після рішення щодо фінансування України Умєров у США повідомив про новий раунд переговорів.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 19 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

ЄС схвалив виділення 90 млрд

Вночі стало відомо, що саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягає, що позика для України від ЄС у розмірі 90 млрд євро прив'язана до майбутніх репарацій від російського агресора.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ця позика, що надається на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України. "Україна має погасити цю позику лише тоді, коли отримає репарації", – заявила вона, пояснивши, що це рішення стало виходом зі складних дискусій щодо шляхів допомоги Україні.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, що головує у Раді ЄС у цьому півріччі, підтвердила, що "Україна не повинна платити, доки Росія не заплатить їй воєнні репарації".

У висновках Європейська рада наголосила на:

– важливості зміцнення європейської та української оборонної промисловості;

– подальшому дотриманні Україною принципів верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією;

– специфічному характері політики безпеки та оборони деяких держав-членів та інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів.

"Сильний політичний сигнал"

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках.

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість", – заявив Зеленський.

Перебуваючи з візитом у Польщі він назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики для фінансування на наступні два роки.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що рішення є своєчасним і рішучим.

"Україна отримала гарантію фінансової безпеки. Попри сподівання Росії, підтримка Європи для України не похитнеться. Російські активи залишаються замороженими. Європа залишається єдиною і сильною", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Премʼєр-міністр Бельгії вважає, що рішення Європейського Союзу про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро – це сильний політичний сигнал.

"Ніколи не було жодних суперечок щодо того, чи будемо ми допомагати. Єдине питання полягало в тому, як саме ми повинні допомагати", – сказав Барт Де Вевер.

Він зазначив, що якби Європа "пішла без угоди" – підвела б не тільки Україну, а й себе.

"Я вважаю, що Україна перемогла. Вона отримала термінове, передбачуване і надійне фінансування, яке їй потрібно на найближчі два роки. Це не крихка конструкція. Це стабільне, юридично міцне і фінансово надійне європейське рішення", – наголосив він.

Також Вевер зазначив, що заморожені активи РФ "залишаться глобалізованими і врешті-решт будуть використані для відшкодування збитків, яких Росія завдала своєю невиправданою і необґрунтованою війною проти України".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголошує, що рішення ЄС – "фантастична новина для України".

За її словами, кредит надається Україні "на винятково вигідних умовах".

Про карколомний розвиток подій на саміті та про ухвалене рішення читайте у статті кореспондентів "ЄвроПравди" з Брюсселя Сергія Сидоренка і Тетяни Висоцької Ніч, дорожча за 90 мільярдів. Як ЄС уникнув катастрофи та врятував стабільність України.

Угорщина, Словаччина і Чехія

Отже, замість замість "репараційної позики" Україні 24 державам-членам ЄС вдалось домовитись про спільне запозичення на 90 мільярдів євро.

Щоби передати гроші Україні, Єврокомісія має вийти на ринок запозичень, а це рішення потребувало згоди усіх держав-членів. І прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан добровільно поступився своїм правом вето.

Пункти, що деталізують параметри позики, винесли в окремий документ. Його не підтримали Угорщина та Словаччина.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що він не є прихильником узгодженого ЄС рішення про позику 90 млрд євро для України і не хоче, щоб його країна мала до нього будь-який стосунок.

"Я вважаю, що це погане рішення. Всі інші, крім чехів і словаків, вважають, що це було хороше рішення. Я вважаю, що це було вкрай погане рішення, яке наближає Європу до війни", – сказав Орбан.

Рішення щодо фінансової підтримки України не буде мати фінансових зобов’язань для трьох європейських країн: Словаччини, Угорщини та Чехії.

Угорський прем’єр також заявив, що "нам вдалося відвернути безпосередню загрозу війни".

"Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи", – написав у своєму X премʼєр Угорщини.

У відповідь віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав "Вітаю", додавши фотографію ордену Леніна.

А ще Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування Києва, висловив сумнів у тому, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну: "не зовсім зрозуміло, хто на кого напав".

До речі, Міжнародна асоціація преси (API), що базується у Брюсселі, поскаржилась до Європейської ради на Орбана через засилля його пропагандистів на саміті ЄС.

Новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що заморожені активи Росії варто використовувати після закінчення російсько-української війни.

"Я вважаю, що ці гроші слід взяти після закінчення війни. Мені дивно, що ми вже сьогодні даємо гроші на два роки вперед, коли було анонсовано, що мирна угода наближається, це якось не сходиться", – зазначив він.

Президент Чехії Петр Павел хотів би, щоб його країна долучилась до фінансування позики для України. Свіже опитування свідчить, що більшість чехів хочуть, щоб уряд Бабіша допомагав Україні.

Переговори Зеленського з Навроцьким

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі.

Вранці у Варшаві він зустрівся з польським президентом Каролем Навроцьким.

Розмова президентів "стосувалася безпеки, історичних та економічних питань".

Питання національної пам’яті були одними із ключових під час переговорів.

Під час дискусії також були присутні голови інститутів національної пам’яті Польщі та України.

Навроцький сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Він вважає, що врегулювання питання ексгумацій жертв Волинської трагедії здатне вибити у Росії аргумент у її спробі посварити Україну і Польщу.

За його словами, у спільному інтересі України і Польщі є спільне поховання жертв Волинської трагедії.

Польський президент сказав, що під час розмови з Зеленським ішлося про конкретні 26 запитів Інституту національної пам'яті на ексгумаційні роботи на території України.

"Візит пана Володимира Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави та Києва та всього нашого регіону, але поганою новиною для Російської Федерації, бо є доказом того, що у стратегічних питаннях, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону є разом", – сказав Навроцький.

Під час пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким Зеленський попередив, що Росія зацікавлена в сварках між Польщею і Україною, але без незалежної України Москва прийде за Польщею.

Польський президент сказав, що не відкидає вирішення питання щодо передачі Україні МіГ-29.

Експрезидент Польщі Броніслав Коморовський хвилювався через переговори президентів і висловлював сподівання, що польський президент не буде повторювати слова президента США і не буде говорити тільки те, що Трамп хотів би почути.

Перед польським Сеймом у Варшаві у пʼятницю відбувся пікет, організований політиками ультраправої партії "Конфедерація", пов'язаний з візитом президента України Володимира Зеленського.

Ультраправі вимагали в Зеленського "повернути наші 100 мільярдів".

Зустріч із Туском

Після обіду пʼятниці розпочалася зустріч польського прем'єр-міністра Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським.

Вони проводили переговори в будівлі канцелярії глави уряду Польщі.

Український президент на зустрічі заявив, що єдність України і Польщі – це "найстрашніше" для Росії.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що уряд має позитивний намір щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Польський прем’єр Дональд Туск зазначив, що рішення ЄС про фінансування України значно зміцнює її переговорну позицію.

Новий раунд переговорів

Секретар РНБО Рустем Умєров оголосив про старт нового раунду консультацій з представниками США і партнерами.

За даними Axios, сьогодні у Маямі має відбутись зустріч спецпредставника президента США Стівена Віткоффа й глави української переговорної делегації Рустема Умєрова з європейськими представниками.

DPA повідомляє, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відправив радника до США для участі в мирних переговорах.

Державний секретар Марко Рубіо у пʼятницю сказав, що США "досягли значного прогресу" в переговорах щодо України, але попередив, що "попереду ще довгий шлях".

Нагадаємо, в межах гарантій безпеки в Європі пропонують направити до України контингент, який би допомагав із захистом неба і моря. У Британії, за даними свіжого опитування, все більше британців підтримують відправлення військ в Україну.

Погрози Путіна

Господар Кремля Владімір Путін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.

Президент Франції Емманюель Макрон каже, що Європа повинна відновити безпосередню взаємодію з Путіним.

У НАТО заявили про відсутність достатньої стійкості Альянсу для ведення тривалої війни.

Данія офіційно звинуватила Росію в кібератаці на критичну й виборчу інфраструктуру, а на території Туреччини впав російський дрон "Орлан-10".

Німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби.

Решта новин

Сербський міністр перепросив за заяву про українців, які "платять територією за злочини".

ЄС підтвердив наміри обмежити режим безвізу для громадян Грузії.

У Німеччині побили політика, який пішов з ультраправої "АдН" через ідеологічні розбіжності.

ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США.

ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки.

В Грузії водіїв штрафуватимуть за надмірний шум.