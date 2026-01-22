Действия Трампа по Гренландии, заявления Украины в Давосе, кто вошел в Совет мира: новости дня

Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі, українська та американська делегації направилися до ОАЕ – на тристоронні переговори з росіянами.

Трамп і Рютте попередньо обговорили рамки щодо Гренландії, але переговори не завершені. У Брюсселі триває саміт лідерів ЄС, серед основних питань якого – данський острів.

Президент України у Давосі розкритикував Європу за повільність і нерішучість, а Франція перехопила танкер РФ.

Все важливе і цікаве за четвер, 22 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Зустріч Зеленського з Трампом

Сьогодні у швейцарському Давосі президент України Володимир Зеленський провів переговори з американським колегою Дональдом Трампом.

Якщо орієнтуватись на повідомлення про початок зустрічі і її завершення, то вона тривала приблизно 50 хвилин.

За словами речника українського президента Сергія Никифорова, наприкінці лідери "трохи поспілкувалися тет-а-тет".

Президент США назвав "дуже хорошою" зустріч з Зеленським.

Його запитали про перспективи мирної угоди, на що Трамп відповів: "Буде видно, що буде відбуватися".

"Буде зустріч із Росією, вона відбудеться завтра. І буде зустріч з президентом Путіним", – додав американський лідер.

Володимир Зеленський після переговорів з президентом США під час виступу на Всесвітньому економічному форумі анонсував тристоронні переговори Україна-США-Росія в Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Американська команда сьогодні вирушить до Москви. Вони чекали на нашу зустріч з президентом Трампом. Тепер вони поїдуть, а моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, вона відбудеться завтра і післязавтра", – сказав український президент.

За його словами, українська делегація складатиметься із керівника Офісу президента Кирила Буданова, його першого заступника Сергія Кислиці, секретаря РНБО Рустема Умєрова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Президент також повідомив, що до переговорів у Об'єднаних Арабських Еміратах доєднається начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, який вже вилетів з Києва.

В складі американської делегації буде спеціальний представник американського президента Стівен Віткофф, який вчора у Давосі контактував з представниками України: "я думаю, що ми зійшлися на одному питанні".

Крім того, Віткофф повідомив, що "скоро" відвідає Київ.

Зеленський розкритикував Європу

Володимир Зеленський у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі дорікнув за надто повільні кроки для притягнення до відповідальності правителя РФ Владіміра Путіна.

"Мадуро затриманий, з цього приводу є різні думки – але факт є фактом. Мадуро судитимуть у Нью-Йорку. Перепрошую, але Путін досі не у суді. Йде четвертий рік найбільшої війни у Європі з часів Другої світової. А особа, що почала її, не просто на волі – він ще й бореться за свої заморожені активи у Європі", – сказав Зеленський.

Крім того, президент України покритикував провал з початковим планом Європи щодо росактивів.

"Виходить так, що Путін намагається вирішувати, що буде із замороженими російськими активами – а не ті, хто має інструменти, щоб покарати його за цю війну", – заявив Зеленський.

До речі, премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер у Давосі наголосив, що Європа не може просто забрати заморожені російські активи, оскільки це було б рівнозначно акту війни та мало б далекосяжні наслідки для міжнародної фінансової системи.

Також президент України дорікнув європейцям за ставлення до безпекових питань, зокрема щодо Гренландії.

"Сьогодні Європа покладається лише на віру в те, що в разі небезпеки НАТО вживе заходів, але ніхто насправді не бачив, як цей союз діє. Якщо Путін вирішить захопити Литву або завдати удару по Польщі, хто відреагує?" – звернувся президент.

Він заявив, що 40 солдатів, які мають захищати стратегічно важливу територію, це сигнал для Росії та Китаю.

"Європа повинна знати, як захищати себе, і якщо ви відправляєте 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Яке це послання? Який сигнал це надсилає Путіну, Китаю? І що ще важливіше, який сигнал це надсилає Данії?" – сказав Зеленський.

Президент України підкреслив загрозу для Європи від російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі.

Крім того, він закликав створити європейську армію.

А ще Володимир Зеленський покритикував Захід за "згаслі" розмови про далекобійні ракети для України і недостатню протидію обходу санкцій проти РФ, наголосивши, що це "дешевше", ніж витрачатися на порятунок розбитої російськими ударами енергосистеми України.

До того ж український президент розкритикував європейських лідерів, які діють в інтересах Росії, натякнувши на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Він назвав ім’я "Віктор", заявивши, що він та його однодумці "заслуговують на потиличник".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у відповідь зазначив, що "кожен отримає те, на що заслуговує".

Франція перехопила танкер РФ

Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі, серед іншого, дорікнув Європі, чому та не чинить з танкерами РФ, як президент США Дональд Трамп.

"Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає вживати заходів сьогодні, заходів, які визначають, яке майбутнє ми матимемо, ось у чому проблема. Чому президент Трамп може зупинити танкери з тіньового флоту і припинити постачання нафти, а Європа – ні?" – звернувся до учасників форуму президент.

Сьогодні ж стало відомо, що Військово-морські сили Франції перехопили у Середземному морі російський нафтовий танкер, який належить до "тіньового флоту".

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що військові піднялися на борт танкера. Судно перенаправили, а щодо нього розпочато судове розслідування.

"Ми рішуче налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати ефективне виконання санкцій. Діяльність "тіньового флоту" сприяє фінансуванню війни агресії проти України", – зазначив Макрон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав звістки про затримання Францією підсанкційного російського танкера у Середземному морі.

Український міністр зазначив, що дії Франції є "саме тим проявом сили і рішучості, які потрібні, коли маєш справу з агресивною терористичною державою, якій байдуже на закони".

"Це єдина мова, яку вони розуміють. Вітаємо рішуче лідерство Франції, що демонструє силу Європи і наші спільні принципи", – заявив глава МЗС України.

Згодом стало відомо, що Велика Британія також брала участь в затриманні російського танкера.

Поступки Трампа по Гренландії

У порівнянні з питанням війни в Україні, по треку Гренландії на полях Всесвітнього економічного форуму у Швейцарії сторони, ймовірно, значно просунулися.

Як пише редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко, атака США на Гренландію якщо не скасована, то відтермінована на тривалий час. Такими є наслідки переговорів, кульмінацією яких стала зустріч Дональда Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте у Давосі.

Американський президент навіть повідомив, що скасовує анонсовані мита на європейські товари, які він мав запровадити з 1 лютого як механізм примусу Європи до поступок у гренландському питанні.

До речі, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав відмову Трампа від тарифів через Гренландію.

Є підстави розраховувати щонайменше на значний період стабільності.

За словами Сидоренка, ближчим часом Сполучені Штати укладуть з іншими державами НАТО – найімовірніше, також із Данією – домовленість про "арктичну безпеку".

Досі Вашингтон від цього варіанта відмовлявся, бо реальна мета президента США щодо анексії Гренландію насправді не мала прямого зв'язку з безпекою.

США хочуть представити домовленість як таку, що дає їм захист від російської ракетної загрози. Хоча, на думку норвезького прем’єр-міністра Йонас Гар Стьоре, Гренландія – це майже одержимість для президента Сполучених Штатів.

Для цього на гренландській землі, за згоди Данії, будуть розгорнуті елементи американської системи ПРО "Золотий купол". Попереднє погодження Копенгагена на це є.

Детальніше про це – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію.

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен, коментуючи домовленість, запропоновану Сполученими Штатами, попередив, що вона повинна враховувати суверенітет арктичного острова.

Саміт лідерів ЄС

Сьогодні увечері в Брюсселі проходить позачергове засідання Європейської ради, на якому обговорюють питання трансатлантичних відносин, домовленості з президентом Дональдом Трампом щодо врегулювання ситуації навколо Гренландії, його запрошення ЄС до Ради миру, а також план мирного врегулювання для України.

Генсек НАТО Марк Рютте не бере участі в цьому засіданні Євроради, але передав лідерам Євросоюзу суть розмови з Трампом у Давосі щодо Гренландії.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен перед початком позачергового засідання Європейської ради заявила, що Данія має чіткі "червоні лінії" стосовно Гренландії у діалозі зі Сполученими Штатами: її статус суверенної держави не обговорюється, але є готовність до збільшення співпраці зі США у сфері безпеки Арктичного регіону.

Слід також додати, що, за словами головної дипломатки ЄС Каї Каллас, ЄС вніс перші 10 млн євро на створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії РФ.

Допомога Україні

Норвегія передала Україні значну кількість ракет до систем противітряної оборони NASAMS.

Польща передає Києву і області 400 генераторів, а Литва на честь Дня соборності передає Україні генератори на 2 мільйони євро.

В уряді Литви уточнили, що йдеться про 90 генераторів для забезпечення роботи теплопостачання, електроенергетики та критичної інфраструктури.

Щодо протидії РФ

У Молдові знайшли ще один російський дрон, ще й з вибухівкою.

У Польщі повідомили про високу активність дронів на кордоні з Білоруссю, а викликали білоруського дипломата через метеозонди з контрабандою.

Німеччина висилає працівника російського посольства зі звинуваченням у шпигунстві, а Естонія посилює порядок в'їзду для російських дипломатів.

Хто увійшов до Ради миру

У Давосі створили Раду миру Трампа без участі головних союзників США з Європи.

Країни, представлені на сцені в Давосі, були переважно з Близького Сходу та Південної Америки, серед учасників були лідери Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Аргентини та Парагваю.

З Європейського Союзу в церемонії взяли участь прем'єр-міністри Угорщини та Болгарії. Окрім цього, також були представники чотирьох європейських країн з-за меж ЄС – Вірменії, Азербайджану, Туреччини та Косова.

В Угорщині заявили, що їм не треба буде платити за вступ до Ради миру Трампа, а Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у переліку членів Ради миру.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна зможе розглядати членство у створюваній президентом США Раді миру лише після завершення війни – оскільки не вважає можливим бути там за одним столом з Росією і Білоруссю.

Решта новин

Польські фермери зберуться на кордоні з Україною, але проїзд не блокуватимуть – генконсул.

У Чехії затримали підозрюваного у співпраці зі спецслужбами Китаю.

В Іспанії назвали ймовірну причину зіткнення поїздів із 43 загиблими, а також повідомили про вже третій інцидент на залізниці – з 6 постраждалими.

У Латвії шляхом лотереї обрали 400 призовників на строкову службу.