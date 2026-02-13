Ядерный зонтик Европы, ЕС двух скоростей, секс-компромат Орбана: новости дня

Головна тема п’ятниці – старт Мюнхенської конференції з безпеки.

А ще – деталі щодо мирних переговорів, озброєння Європи, генератори зі Словаччини.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 13 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Новий раунд переговорів у Женеві

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив про участь української делегації у тристоронніх переговорах зі США та Росією, які відбудуться 17–18 лютого у Женеві.

За його словами, до Женеви поїдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

"Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир", – написав Умєров у Telegram.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков також підтвердив, що новий раунд переговорів РФ, США та України планують провести в Женеві, російську делегацію очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Варто зазначити, що на тристоронніх переговорах, які відновились на початку року в ОАЕ, Мединський не був присутній у складі російської делегації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у цьому зв’язку навіть заявив про "якісну зміну" у складі делегації РФ, кажучи, що на перемовинах уже не читають "псевдоісторичних лекцій".

За даними "РИА Новости", спеціальний посланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв проведе переговори з делегацією США у Женеві "найближчим часом".

Джерело повідомило, що Дмитрієв, який очолює російську делегацію в робочій групі Росія-США з економічних питань, не приєднається до тристоронніх переговорів з Україною 17-18 лютого.

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має "рухатися" і укласти угоду щодо завершення війни.

"Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться рухатися. Інакше він упустить чудову нагоду, він повинен діяти", – сказав президент США.

Європа готується до переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що не бачить сенсу для Європи розпочинати переговори з Росією, як зараз намагаються США, доки у Кремлі не мають реальних намірів шукати вихід з війни через неможливість її продовжувати.

"На мою особисту думку, ця війна закінчиться лише тоді, коли Росія буде економічно, політично і військово виснажена. Ми наближаємося до цього моменту – і я вже згадав, що ми багато для цього зробили, – але він ще не настав… Ми маємо зробити усе, що треба, щоб довести їх до моменту, коли вони вже не будуть бачити сенсу продовжувати цю війну", – зазначив Фрідріх Мерц, додавши, що це мають робити спільними зусиллями Америка, Європа та Україна.

До речі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія хоче здаватися "могутнім ведмедем" у війні проти України, але насправді вона є "садовим равликом".

"Вони хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя, але можна сказати, що в Україні вони рухаються зі швидкістю садового равлика. І не забуваймо про це. Не будемо потрапляти в пастку російської пропаганди", – заявив він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європа повинна брати участь у переговорному процесі між Україною та Росією, який очолюють США.

"Це стає трохи дивним. Ми платимо за війну і навіть не завжди маємо повну інформацію. Ми витрачаємо реальні гроші, тоді як США фактично заробляють на цій війні", – сказав міністр, маючи на увазі ініціативу PURL, за якою країни НАТО купують у США зброю для України.

У грудні президент Франції Емманюель Макрон оголосив про намір відновити прямі переговори зі своїм російським колегою, які були значною мірою перервані через війну в Україн.

На початку лютого він відправив свого дипломатичного радника до Москви для їх підготовки.

За словами французького лідера, діалог з Путіним має бути підготовлений між європейцями.

"А що ми хочемо? Ми хочемо гарантій безпеки для України, але також хочемо дещо для європейців" – додав президент Франції, пояснивши, що йдеться про "питання процвітання, про майбутнє нашої Європи, про архітектуру безпеки".

"Це абсолютний тероризм"

У п’ятницю, 13 лютого, стартувала триденна Мюнхенська конференція з безпеки (MSC), на якій працюють і кореспонденти "Європейської правди".

Вранці у Мюнхені вперше відкрили Український дім, який працюватиме протягом роботи безпекової конференції.

Сьогодні тут представлена виставка, яка висвітлює загрози безпеці Європи та її здатність змінюватися з необхідною швидкістю.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на відкритті Українського дому заявив, що "Україна має вирішальну роль у безпеці Європи".

"Ми вступили в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час зміцнювати внутрішню силу. А це можливо лише за умови, що Україна стане невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки... Саме тому справедливо мати Український дім поряд з американським і німецьким. Це відображає вирішальну роль України в колективній безпеці", – заявив він.

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс на відкритті Українського дому публічно звинуватив Росію у вчиненні численних воєнних злочинів цієї зими.

"Київські ТЕЦ не мали абсолютно жодного військового значення. Взагалі! Українська оборонна індустрія від цього абсолютно не постраждала, українські солдати, які хоробро воюють на фронті, від цього не постраждали", – наголосив він.

Дипломат переконаний, що є підстави говорити про доведене системне вчинення воєнних злочинів російською армією: "Я хочу сказати чітко, що це – воєнні злочини. Воєнні злочини, які скоюють щодня".

"Це абсолютний тероризм, це має на меті лише деморалізувати людей в Україні. Але є і добра новина – те, що це (така тактика Росії. – ЄП) не працює. Українці стійкі, як ніколи, і ця жорстка ситуація лише зміцнює їхню стійкість", – підсумував посол.

Тим часом українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках старих ТЕС і ТЕЦ.

Виробництво дронів з Німеччиною

У п’ятницю вдень президент України Володимир Зеленський відвідав спільне україно-німецьке оборонне підприємство Quantum Frontline Industries GmbH.

За його словами, цього року армія отримає 10 тисяч дронів від першого німецько-українського спільного підприємства.

"Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника. Це сучасна українська технологія. Перевірена в бою. Оснащена штучним інтелектом. Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів", – повідомив Зеленський.

Президент також повідомив, що до кінця року планується відкриття 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів.

Сьогодні у нього відбулися двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Мерц та Зеленський обговорили подальшу військову допомогу та додаткові внески Німеччини в програму PURL з купівлі американської зброї для України.

Президент України також поінформував канцлера про енергетичну ситуацію та актуальні потреби.

Крім того, Зеленський взяв участь у зустрічі "Берлінського формату" з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО.

Financial Times пише, що держсекретар США Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь.

Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала змісту без участі Рубіо.

За словами Зеленського, Україна розраховує на кілька великих пакетів допомоги до річниці початку російського вторгнення, і отримала позитивні сигнали про це від партнерів.

На полях конференції Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в сфері кібербезпеки.

Основний виступ президента України на Мюнхенській безпековій конференції запланований на завтра орієнтовно на 12:00 за Центральноєвропейським часом.

"Ядерна парасолька" Європи

Близько 14:30 за Києвом Мюнхенську конференцію з безпеки відкрив її голова Вольфганг Ішингер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своєму виступі закликав Сполучені Штати відмовитися від ідей ізоляціонізму та співпрацювати з Європою щодо глобальних викликів.

"Навіть Сполучені Штати не будуть достатньо потужними, щоб діяти самостійно. НАТО є не тільки нашою перевагою, але й, дорогі американські друзі, вашою конкурентною перевагою. Тож давайте разом відновимо трансатлантичну довіру", – звернувся канцлер до США.

У своїй промові Мерц також розкритикував рух MAGA ("Зробимо Америку знову великою"), який, серед іншого, наполягає на ізоляціоністській політиці Сполучених Штатів.

Крім того, очільник німецького уряду повідомив, що проводить переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного стримування.

Як зауважив Мерц, переговори щодо спільного ядерного стримування не означають, що Європа більше не покладається на захист НАТО, а показують те, як вона прагне зміцнити власну оборону.

Він також наголосив, що світ вступає в нову реальність. Європа, на його думку, повинна визнати це та адаптуватися до неї, зберігаючи при цьому власні цінності.

Агентство Bloomberg писало, що європейські столиці нібито почали вперше з часів холодної війни обережно обговорювати власні варіанти ядерного стримування, у яких вони б не залежали від США, маючи поруч ворожу Росію з найбільшим у світі ядерним арсеналом.

Щодо відчуття глобального конфлікту

У німецькому аеропорту імені Конрада Аденауера (аеропорт "Кельн/Бонн") сьогодні вранці зупиняли вильоти через збій у системі безпеки, а у Ризькому аеропорту пройшли антитерористичні навчання.

На Мюнхенській конференції показали ШІ-відео російського нападу на Брюссель та Давос.

Ролик, створений штучним інтелектом, починається з масового запуску "Шахедів" десь у Росії.

Далі – демонструють, як бойові дрони летять над вулицями Мюнхена і Відня.

У бельгійській столиці однією з цілей із масовими влучаннями стала будівля Європейського парламенту.

Кадри фільму переривають цитати західних політиків, публікацій у медіа, та заява російського пропагандиста Владіміра Соловйова: "Нам вчергове доведеться знищити Берлін, нам доведеться увійти у Париж і у Відень".

Результати опитування Politico свідчать, що на Заході різко зросла кількість людей, які прогнозують новий глобальний конфлікт у найближчі роки.

Ця тенденція особливо яскраво проявляється у Великій Британії, де 43 відсотки опитаних зазначили, що нова світова війна "ймовірна" або "дуже ймовірна" до 2031 року. У березні 2025 року ця частка становила 30%.

Близько 46% американців вважають ймовірною загрозу світової війни до 2031 року, порівняно з 38% минулого року.

У Франції за рік цей показник зріс на 9 відсоткових пунктів – 32 проти 43 відсотків відповідно.

Серед п'яти країн лише мешканці Німеччини загалом вважають, що Третя світова війна малоймовірна в наступні п'ять років.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що криза навколо Гренландії не вирішена.

Дві третини американців не схвалюють наміри президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

Фредеріксен також зазначила, що Європа потребує "надзвичайного мислення" щодо стримування та оборони, якщо вона хоче вижити в умовах глобального безладу, де сила має першочергове значення,

Вона попередила, що "Європа, яка не здатна і не бажає захищати себе, рано чи пізно загине".

Щодо озброєння Європи

Більшість жителів ЄС підтримують високі видатки на оборону.

Сейм Польщі затвердив закон, необхідний для участі в оборонній програмі ЄС SAFE. Закон передбачає створення спецфонду FIZB, через який будуть витрачатися кошти у межах програми.

Проти проголосували депутати опозиційних партій "Право і справедливість" ("ПіС") та "Конфедерація".

Перед цим польський президент Кароль Навроцький, ідейно близький до "ПіС", закликав до обережності щодо запланованого кредиту Польщі – найбільшого серед усіх країн – і називає його "величезним боргом, який польська держава буде виплачувати роками".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "ворогами незалежності" праву польську опозицію, яка не дала голосів за закон для участі Польщі у програмі ЄС SAFE зі сприяння переозброєнню європейських держав.

Крім того, польський Сейм проголосував за амністію для поляків, які воюють за Україну.

А Велика Британія інвестує 400 млн фунтів у розробку гіперзвукових і далекобійних ракет.

Європа двох швидкостей

Окремі лідери ЄС на неформальному саміті у Бельгії 12 лютого фактично погодили, що концепція "Європи двох швидкостей" тепер стане основою для подальшого економічного зміцнення Євросоюзу.

Концепція покликана просувати реформи, обходячи принцип одностайності, який вважають перешкодою для конкурентоспроможності в умовах стратегічного суперництва зі США та Китаєм.

Спроба дискредитації опонента Орбана

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр розкрив деталі скандалу із секс-відео, яким його збирається шантажувати команда прем’єр-міністра Віктора Орбана.

За його словами, метою є психологічний тиск та спроба знищити його репутацію перед вирішальними виборами.

Вибори в Угорщині: опозиційна "Тиса" продовжує зберігати перевагу над партією Орбана.

Дані опитування Idea Institute свідчать, що головна опозиційна партія Угорщини "Тиса" зберігає 10-пунктну перевагу над керівною партією "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана за два місяці до парламентських виборів.

Слід зауважити, що опитування проводили до появи інформації щодо секс-відео опозиціонера – з 31 січня по 6 лютого.

Решта новин

Київ отримав генератори від Словаччини.

Бундестагу дозволили відмовляти у допуску помічникам депутатів зі зв'язками з РФ.

У Німеччині через холодну зиму раніше часу порожніють сховища природного газу.

У Фінляндії середній вік фактичного виходу на пенсію зріс до 63 років.

Президентка Єврокомісії не поїде на Раду миру у США 19 лютого попри запрошення Трампа.