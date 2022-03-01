Європейський статус для України, суд дав наказ армії РФ, бойкот Лаврова в ООН: новини дня

Зеленський закликав країни світу проголосити РФ державою-терористом; прокурор Міжнародного кримінального суду розслідуватиме воєнні злочини РФ в Україні; Європейський суд з прав людини наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні; у Пентагоні вказують на зниження морального духу у деяких підрозділах армії РФ; Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС; глава МЗС Британії: Росія стає "глобальним ізгоєм"; дипломати десятків країн вийшли з залу під час відеовиступу Лаврова; в уряді Франції пообіцяли Росії "тотальну економічну війну"; Канада поставить Україні протитанкову зброю і заборонить імпорт російської нафти; місто у Франції прикрасило свою статую Свободи українським прапором.

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Шоста доба війни

В Україні шоста доба війни. О 8 ранку російські окупаційні війська здійснили обстріл центру Харкова, поціливши у площу Свободи біля будівлі ОДА, друга ракета влучила в будівлю облдержадміністрації.

Поруч з епіцентром влучань знаходилося консульство Словенії, будівля якого теж постраждала.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок у Раді ООН з прав людини, що російські злочини в Україні множаться щогодини, а удари вражають лікарні, школи та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни світу проголосити РФ державою-терористом.

В МЗС України сподіваються, що у майбутньому керівництво РФ постане перед міжнародним процесом на зразок Нюрнберзького за злочини під час війни в Україні.

МЗС зазначає, що події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують вчинятися воєнні злочини, які підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан оголосив, що розпочне розслідування ймовірних воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Слід зазначити, що це вперше, коли суд вказав на заходи тільки одній зі сторін.

У Пентагоні вказують на зниження морального духу у деяких підрозділах армії РФ.

А прем’єр Британії вважає, що президент РФ Владімір Путін фатально недооцінив бажання українців захищати свою країну.

Тим часом, Молдова готується до різних сценаріїв через російську загрозу у Придністров’ї.

Щодо переговорів з ворогом. Україна ухвалить рішення щодо нової зустрічі з переговорниками від РФ після того, як визначиться зі своєю позицією, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що для проведення переговорів потрібно "принаймні припинити бомбардування людей, просто бомбардування припинити і, після цього, сісти за стіл перемовин".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав свого грузинського коллегу Іраклі Гарібашвілі дозволити виліт в Україну добровольців із Грузії.

У понеділок стало відомо, що у Грузії до 60 людей, які бажали відправитися в Україну як добровольці, не змогли залишити країну.

Влада країни не дозволила прилетіти до Грузії приватному авіалайнеру, який мав виконати рейс із Тбіліського міжнародного аеропорту.

Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій послів у Киргизстані та Грузії через недружні кроки цих країн на тлі військового вторгнення РФ.

Президент додав, що посла з Грузії негайно відкликають "за перепони для добровольців, які хочуть нам допомогти" і "За неморальну позицію щодо санкцій".

Щодо членства України в ЄС

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Європарламенті у вівторок закликав Європейський Союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

"З нами Європейський союз буде точно міцнішим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світ – темряву", - сказав Зеленський.

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Резолюція засуджує війну Росії проти України, вимагає від РФ вивести всі свої війська з української території та вимагає від інституцій Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Європарламент не має повноважень ухвалювати жодних рішень у процесі щодо статусу кандидата та процесу вступу до ЄС, ці рішення повністю перебувають у компетенції держав-членів ЄС.

Голос Європарламенту є рекомендаційним, і його позиція незмінна: вже протягом багатьох років він рекомендує надати Україні статус кандидата та розпочати переговори про вступ.

Президенти 8 країн-членів ЄС підписали відкритого листа із закликом негайно надати Україні перспективу членства у ЄС та приступити до переговорів про вступ.

Найбільшою сенсацією стало долучення до листа президента Чехії Мілаша Земана, що завжди мав репутацію проросійського.

"Ми, президенти країн-членів ЄС: Республіки Болгарія, Чеської Республіки, Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Польща, Словацької Республіки та Республіки Словенія твердо віримо що Україна заслуговує на негайну перспективу вступу до ЄС", - говориться у листі.

Крім того, Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС, а президент Румунії виступив за інтеграцію в ЄС не тільки України, а й Молдови та Грузії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що український народ належить до європейської родини, однак попереду довгий шлях і необхідно завершити війну.

За її словами, сьогодні Європейський Союз і Україна вже є ближчими, ніж будь-коли раніше.

Тим часом, Молдова розмірковує, чи подавати заявку на вступ до ЄС вже зараз: є кілька варіантів.

Ізоляція Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс у вівторок на форумі ООН з прав людини заявила, що Росія стає "глобальним ізгоєм" і закликала країни до подальшої ізоляції у відповідь на вторгнення Москви в Україну минулого тижня.

YouTube блокує канали, пов’язані з російськими RT і Sputnik по всій Європі.

Канада забороняє суднам РФ захід у свої порти і внутрішні води.

Оператор "Північного потоку-2" після санкцій задумався про банкрутство.

З офісу колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера звільняється персонал через відмову свого начальника піти з прибуткових посад у російських газових компаніях.

Дипломати десятків країн вийшли з залу під час відеовиступу Лаврова в Женеві.

Двоє російських олігархів відхрестилися від дружби з Путіним і оскаржать санкції ЄС.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що доручив дипломатам зайнятись депутінізацією світу.

В уряді Франції пообіцяли Росії "тотальну економічну війну".

Європарламент заборонить вхід представникам Кремля.

Британія вважає можливим виключення Росії з Ради Безпеки ООН.

Росію хочуть позбавити участі у Каннському кінофестивалі.

Зеленський обговорив з Байденом санкції і оборонну допомогу.

Прем'єр Італії запропонував нові санкції проти російських олігархів.

Про заклики Зеленського щодо безпілотної зони

Президент Володимир Зеленський поговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та просив закрити небо над Україною.

Президент США Джо Байден не підтримує запит Зеленського про безпілотну зону над Україною.

За словами прес-секретарки Білого дому Джен Псакі, це вимагатиме розгортання американських військових для забезпечення виконання, що буде прямим конфліктом, потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, "у чому ми не плануємо брати участь".

Британія також не підтримує ідею безпольотної зони над Україною.

До того ж, США не бачать причин змінювати рівень ядерної готовності після погроз Путіна.

Про зброю та гумдопомогу

Канада поставить Україні протитанкову зброю і заборонить імпорт російської нафти.

США обіцяє ще більше зброї та санкцій.

Норвегія пішла на зміну політики і надішле Україні протитанкові гранатомети.

Австрія надає Україні гуманітарну допомогу на 15 мільйонів євро.

До України прямує додаткова допомога з Литви.

Швеція виділяє 47 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Інше: біженці, статую з українським прапором

Внаслідок нападу Росії внутрішніми переселенцями стали близько 1 млн українців - ООН.

З України до Польщі виїхали майже 350 тисяч постраждалих від війни. У країні очікують на прибуття мільйона біженців з України.

Франція робить потяги безкоштовними для українців-біженців.

Іспанія збирається легалізувати всіх українців, як знаходяться в країні.

Місто у Франції прикрасило свою статую Свободи українським прапором.

Італія переводить своє посольство до Львова.

Молдова може прийняти до 15 тисяч українських біженців: вже є понад 40.

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