Приговор для Ле Пен, Трамп не верит Путину, рекордный пакет оружия из Швеции: новости дня

Трамп пригрозив Зеленському через угоду про надра, а також згадав про "психологічний дедлайн" Путіну. Фінський президент вважає, що в його американського колеги скоро увірветься терпець через дії Росії.

Президент США пообіцяв представити масштабний тарифний план у середу, яку він назвав "Днем визволення". Італійська прем’єрка вкрай стурбована поведінкою американського президента.

Швеція надає найбільший пакет військової допомоги Україні на майже $1,6 млрд, а Група підтримки у форматі "Веймар+" заявила, що збільшить свою допомогу Україні.

Все важливе і цікаве за понеділок, 31 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп пригрозив Зеленському

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський зіткнеться з "великими, великими проблемами", якщо відмовиться від угоди зі США щодо мінералів.

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми", – сказав Трамп.

За словами американського президента, Володимир Зеленський хоче переглянути умови угоди.

"Він хоче бути членом НАТО. Але він ніколи не буде членом НАТО, він це розуміє. Якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі проблеми", – додав президент США.

За даними "Суспільного", Україна та США 28 березня мали першу розмову щодо драфту угоди про надра.

Тим часом в РФ кажуть, що також почали обговорення зі США щодо рідкісноземельних металів в Росії. Спецпредставник Владіміра Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирил Дмитрієв пропонував запустити спільний з американськими компаніями проєкт з видобутку алюмінію в Красноярському краї.

Дмитрієв входив до складу російської делегації на переговорах зі США у Саудівській Аравії, які відбулись у лютому.

До речі, Саудівська Аравія – країна, куди президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може здійснити перший закордонний візит. За даними джерел Axios, візит планують на середину травня.

Переговори, які американці проводили в Саудівській Аравії з росіянами і українцями так і не призвели до припинення вогню в Україні.

"Психологічний дедлайн" Путіну

Президент США заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.

"Я думаю, він (Путін) хоче укласти угоду", – вважає Дональд Трамп.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що в американського президента закінчується терпіння через дії Росії в контексті розвʼязаної нею повномасштабної агресії проти України.

"Ми перебуваємо в ситуації, коли США запропонували повне, потім часткове припинення вогню. Україна прийняла його, Європа підтримала його, і є лише одна країна, яка висуває нові умови – типова Росія. Так, так, було поєднання нетерпіння і певної фрустрації", – розповів він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Дональд Трамп поступово усвідомлює, з яким "партнером" він має справу, маючи на увазі очільника Кремля Владіміра Путіна.

Також Сікорський зазначив, що американська дипломатична концепція ведення переговорів про мир в Україні без Європи, ймовірно, є помилковою, і що європейські представники можуть бути корисними для Білого дому в розумінні і використанні російського способу мислення про світ.

Член Палати представників США республіканець Дон Бейкон закликав адміністрацію Дональда Трампа та Конгрес підтвердити прихильність Україні та протистояти російському експансіонізму.

"Америка має моральне зобов'язання продовжувати надавати допомогу Україні, поки Росія не візьме на себе зобов'язання вести чесні і справедливі мирні переговори", – вважає конгресмен.

Він також наголосив, що підтримка України – в національних інтересах США, адже перемога Росії поставить під загрозу інші держави Європи та заохотить інші автократії до подібних дій.

Тарифи Трампа і стурбованість Мелоні

Дональд Трамп також заявив, що планує запровадити взаємні тарифи проти всіх країн 2 квітня.

Він пообіцяв представити масштабний тарифний план у середу, яку він назвав "Днем визволення", наголошуючи на тому, що тарифи повернуть США робочі місця і наповнять федеральний бюджет трильйонами доларів нових надходжень.

У Британії очікують на удар від американських тарифів цього тижня.

Прем'єр-міністр Польщі, яка наразі головує в Євросоюзі, Дональд Туск закликав Трампа не запроваджувати масштабні тарифи проти ЄС.

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні, яка позиціонує себе однією з найближчих союзниць Дональда Трампа в Європі, вкрай стурбована поведінкою американського президента.

Минулої середи продажі італійських автовиробників в США на суму 3,3 млрд доларів були обкладені такими ж 25-відсотковими митами, як і в решті країн ЄС. Наступна хвиля американських тарифів, яка має бути оголошена цього тижня, може завдати набагато більшої шкоди економіці країни та самій Мелоні, яка опинилася під тиском.

Після майже двох з половиною років перебування при владі її коаліція зазнала найсерйознішої публічної критики. Вимога ЄС щодо конкретних зобов'язань щодо оборонних витрат і підтримки України підкреслила фінансові обмеження, які роками заважали італійським лідерам.

Тим часом агентство ANSA повідомило, що ймовірні російські безпілотники могли щонайменше п’ять разів за останній місяць пролітати над дослідницьким центром в місті Іспра (був відкритий в 1960 році як ядерний дослідницький центр).

В Іспрі розташовані об'єкти Об'єднаного дослідницького центру ЄС. У цьому районі також має заводи італійська оборонно-аерокосмічна група Leonardo.

Розслідуванням займається антитерористичний відділ міланської прокуратури.

Інші "дедлайни" і погрози Трампа

Президент США нагадав про те, що до 5 квітня має бути укладена угода з продажу TikTok.

У січні він встановив 5 квітня крайнім терміном для TikTok, щоб знайти некитайського покупця. В іншому випадку додаток може зіткнутися з забороною у США з міркувань національної безпеки.

"У нас багато потенційних покупців", – каже Трамп.

Погрожував 47 президент США і Ірану, який, за його словами, зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї.

Як стало відомо виданню The Tehran Times, Іран після погроз американського президента привів у бойову готовність свої ракети.

До речі, Дональд Трамп знову не виключив можливості балотуватися на третій термін у Білому домі, що заборонено чинною конституцією Сполучених Штатів.

47-мий президент США сказав, що для цього існують методи та уточнив, що він "не жартує".

"Багато людей хочуть, щоб я це зробив", – сказав Трамп, маючи на увазі своїх союзників.

Рекордний пакет зброї з Швеції

Швеція надає найбільший пакет військової допомоги Україні на майже $1,6 млрд.

Пакет включає, серед іншого, підтримку української протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв'язку і морського потенціалу.

Нідерланди повідомили про виділення 500 млн євро на розробку дронів для України.

Крім того, нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс у Києві підписав з українським колегою Лист про наміри щодо підвищення ефективності співпраці в оборонних закупівлях – для зміцнення Сил оборони України та кращого забезпечення воїнів на передовій.

Група підтримки у форматі "Веймар+" заявила, що збільшить свою допомогу Україні. Вони розглядають нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

До формату "Веймар+" входять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща та Британія.

А ще сьогодні Україну відвідав особистий духовний радник Трампа пастор Марк Бернс. Він відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, щоб побачити наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України та особисто почути спогади свідків.

Марк Бернс заявив, що українські солдати на передовій не просять у США грошей, а зброю, щоб збивати російські безпілотники.

Також додамо, що військова медикиня з Латвії отримала поранення на війні в Україні.

Вирок для Ле Пен

Неформальну лідерку правопопулістської партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і її соратників визнали винними у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.

Суд визнав винними у розкраданні публічних коштів дев’ятьох євродепутатів "Національного об’єднання", включно з Ле Пен.

Крім того, винними в отриманні коштів, набутих незаконним шляхом, визнали і дванадцятьох помічників.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

Марін Ле Пен засудили до двох років домашнього арешту з електронним браслетом і двох років умовно. Крім того, суддя заборонив їй участь у виборах наступні п’ять років – це означає, що вона не зможе змагатись за посаду президента у 2027 році.

А ще політикині призначили штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Партію "Національне об’єднання" зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро у рамках вироку у справі про фіктивний найм її євродепутатами помічників, що насправді виконували партійну роботу.

Адвокат Родольф Босселют заявив, що "ми будемо подавати апеляцію" на вирок французькій політикині.

Офіційний лідер партії "Національне об’єдання" Жордан Барделла заявив, що "сьогодні не лише несправедливо засудили Марін Ле Пен – сьогодні стратили французьку демократію".

Він закликав "до народної і мирної мобілізації", аби "показати тим, хто хоче обійти демократію, що воля народу сильніша".

До речі, Марін Ле Пен у понеділок вперше заявила, що новий лідер партії – 29-річний Жордан Барделла – міг би стати президентом.

Французький політик Ерік Сіотті, який зблизився з партією Ле Пен під час останніх виборів, заявив, що "демократична доля нації конфіскована обурливою змовою", маючи на увазі, що Ле Пен позбавляють можливості балотуватися на наступних виборах.

Також за ультраправу політикиню заступився один з лідерів італійських правих Маттео Сальвіні та угорський прем’єр Віктор Орбан. Орбан у своєму X написав: "Je suis Marine!" ("Я – Марін").

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що "дедалі більше і більше європейських столиць іде шляхом наруги над демократичними нотами".

На думку близького до Дональда Трампа американського мільярдера Ілона Маска, за вироком Ле Пен стоять "радикальні ліваки".

"Коли радикальні ліваки не можуть перемогти шляхом демократичного голосування, вони зловживають правовою системою, щоб ув'язнити своїх опонентів. Це їхня стандартна тактика в усьому світі", – написав Маск на просторах Х.

Молдова висилає трьох дипломатів РФ

Тим часом у Молдові росіяни допомагають засудженим проросійським політикам уникати покарання.

Так, молдовський депутат Александр Нестеровський, якого засудили до 12 років позбавлення волі і великого штрафу у справі про незаконне фінансування партії "Шор", опинився на території Придністров’я з допомогою російських "дипломатів".

Про це повідомили у Службі інформації та безпеки Молдови (СІБ).

За даними СІБ, напередодні оголошення вироку, 18 березня, Нестеровський приїхав до посольства РФ у Кишиневі, а наступного дня його перевезли до Придністров’я на авто з дипломатичними номерами.

Посол РФ у Молдові Олег Озеров каже, що дізнався зі ЗМІ про депутата, який втік у Придністров’я.

Крім того, сьогодні стало відомо, що у Молдові депутатку Ірину Лозован засудили до шести років ув’язнення у справі про підкуп мера та незаконне фінансування партії "Шор". А її чоловіка, який був районним радником в місті Окниця, засудили до п’яти років ув'язнення.

Також суд розпорядився конфіскувати 30 тисяч доларів, які вони намагались занести меру міста.

Подружжя оголосили у розшук.

В Міністерстві закордонних справ Молдови 31 березня передали послу РФ Олегу Озерову "ноту, в якій оголосили трьох співробітників посольства Росії небажаними особами".

"Рішення молдовської влади ґрунтується на чітких доказах діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова. Дипломати повинні покинути країну", – ідеться в заяві молдовського відомства.

А ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева затримали лідерку автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул через те, що її право виїзду за кордон обмежене. Суд ухвалив рішення про 20-денний арешт.

Вона написала листа президенту США Дональду Трампу з проханням втрутитись у ситуацію, згадавши, що звернулась також до президента Туреччини.

Вона заявила про "порушення Молдовою священних домовленостей" щодо регіону "за згоди ЄС і Сполученого Королівства", та заявила, що у Молдові "розгортається румунський сценарій" – маючи на увазі те, як одіозного Келіна Джорджеску відсторонили від виборів.

Тим часом у Румунії ультраправий кандидат у президенти Джордже Сіміон лідирує за лічені тижні до виборів.

Фіцо: "вона лаяла мене, що я повний ідіот"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пів години його "страшенно лаяла".

"Мовляв, Роберте, що ти наробив, навіщо ти пішов на такі переговори з цим Трампом. Вона пів години лаяла мене, що я повний ідіот", – розповів він журналістам.

Згодом Фіцо назвав жартом слова фон дер Ляєн.

Він зазначив, що "словацькі ЗМІ та опозиція не зрозуміли жарту".

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