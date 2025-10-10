Трамп без Нобеля, Орбан боится спецслужб Украины, НАТО вступилось за Испанию: новости дня

Посли "Групи семи" збиралися на термінову зустріч через удари РФ по інфраструктурі України, Польща обіцяє допомогу, а Нідерланди закликають до посилення тиску.

Посол США при НАТО згадав про "дуже слабкого" Путіна і додав, що Вашингтону доведеться посилювати тиск на РФ. Пізніше Путін полестив Трампу після того, як той не отримав Нобелівську премію миру.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 10 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Реакція ЄС на удари по енергетиці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російській удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.

"Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля", – написав міністр у соцмережі X.

Посли G7 сьогодні збиралися на термінову зустріч через удари РФ по інфраструктурі.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.

"Я вірю, що настане день, коли вони заплатять за це", – наголосила Матернова.

У Єврокомісії та європейських столицях засудили нові удари РФ по українських об’єктах енергосистеми, внаслідок чого вперше за тривалий час сталось масштабне знеструмлення Києва.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що нічна атака 10 жовтня вкотре "демонструє русскій мір на практиці".

"28 тисяч домогосподарств лишилися без електропостачання, води, горять будинки, поранені цивільні, загинув 7-річний хлопчик. Це боягузливо й по-нелюдськи", – прокоментував він.

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Львова у пʼятницю сказав, що Варшава готова допомогти Україні в ліквідації наслідків російських атак на енергетичні обʼєкти.

Нідерланди закликали посилити тиск на РФ після нових ударів по енергетиці України.

"Доведеться продовжувати тиск"

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що проблема російського правителя Владіміра Путіна полягає в тому, що, хоча він дуже слабкий, він не може цього показати.

"Владімір Путін, очевидно, вирішив бути непохитним, і нам доведеться продовжувати посилювати тиск. І саме це зараз і відбувається", – зазначив Вітакер.

Нагадаємо, вчора почали діяти санкції США проти сербської енергетичної компанії NIS, запровадження яких неодноразово відкладали.

"Доходи від NIS фінансують військову машину Кремля, і, як однозначно заявив президент Трамп, Сполучені Штати Америки прагнуть покласти край війні в Україні", – пояснив тимчасовий повірений у справах США у Сербії Александр Тітоло.

Крім того, як звернуло увагу Міністерство закордонних справ України, Сполучені Штати більше не кажуть "ні" на запит України про ракети Tomahawk.

Господар Кремля Владімір Путін стримано відповів, як Росія реагуватиме на передачу Tomahawk Україні: "Наша відповідь – це зміцнення системи ППО Російської Федерації".

Ця відповідь помітно відрізняється від слів Путіна тиждень тому, коли він сказав, що такий крок призведе до "руйнування" відносин США та Росії.

До речі, перша леді США Меланія Трамп каже, що спілкується з Путіним щодо викрадених українських дітей.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив переконання, що "ми скоро досягнемо успіху".

"Це жахлива війна. Найгірша з часів Другої світової війни… У нас є багато причин, щоб вони це зробили, і я думаю, що вони дуже скоро сядуть за стіл переговорів", – сказав Трамп.

Тим часом Вашингтон, як пише Reuters, готує заборону китайським авіакомпаніям літати до США над Росією.

А ще американський президент сьогодні також пригрозив "масовим підвищенням тарифів" на китайські товари, щоб протидіяти новим експортним обмеженням, які Китай запровадив на свої рідкісноземельні мінерали.

Ракети ППО і спільне виробництво дронів

Сенат Сполучених Штатів схвалив свій проєкт оборонного бюджету на 2026 рік з $500 млн для України.

Міноборони Британії повідомило, що ракети для протиповітряної оборони (ППО) України доставили на кілька місяців швидше.

Крім того, німецька комппанія Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35. Німецьке обладнання профінансують за кошти, отримані від заморожених активів Росії.

У Британії розповіли про підготовку спільного з Україною виробництва дронів-перехоплювачів. Український президент також повідомив, що Україна і Нідерланди домовились про спільне виробництво дронів.

Британія, Німеччина і Франція домовились просувати "репараційну позику" для України.

ЄС виділяє 6,6 млн євро на проєкти для медіа в Україні.

Посилення оборони Європи

Німеччина замовить антидронові системи Skyranger для Бундесверу за 9 млрд євро, а Швеція виділить $370 мільйонів на системи з протидії дронам.

До речі, у Бундестазі кажуть, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, пов’язані з нацистським минулим країни.

Данія інвестує понад $4 млрд в оборону Арктики – включно з Гренландією, а також придбає у США ще 16 винищувачів F-35.

НАТО з понеділка розпочне свої щорічні ядерні навчання.

НАТО вступилося за Іспанію

Президент США Дональд Трамп припустив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію.

Він звернув увагу, що ця країна не витрачає достатньо на оборону.

Нагадаємо, союзники по НАТО погодилися на саміті в червні задовольнити вимогу Трампа виділяти 5% ВВП на витрати на оборону, з яких 3,5% повинні йти на основні військові витрати, а 1,5% – на ширші безпекові інвестиції. Іспанія була єдиною країною, яка відмовилася прийняти цей орієнтир.

"Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО", – сказав американський президент на зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

В Іспанії лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо накинувся з критикою на прем’єр-міністра Педро Санчеса, назвавши очільника уряду "проблемою", через яку Трамп хоче виключити Іспанію з НАТО.

В іспанському уряді заявили, що зберігають спокій попри заяви президента США Дональда Трампа про бажання виключити Іспанію з НАТО за недостатні витрати на оборону.

Урядові джерела повідомили агентству EFE зазначили, що Іспанія виконує "свої цілі щодо обороноздатності" так само, як і Сполучені Штати, є повноправним членом Альянсу і віддана НАТО.

Згодом у НАТО непублічно відкинули погрози Трампа вигнати Іспанію.

Трамп без Нобеля

Нобелівська премія миру за 2025 рік дісталась не Трампу.

Премія, особливу увагу до якої було прикуто через бажання президента США Дональда Трампа її отримати, дісталась Марії Коріні Мачадо з Венесуели.

В Норвегії казали, що побоюються реакції Трампа, а також перевірять можливий злив інформації про лавреата Нобелівської премії миру.

У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет, заявивши, що комітет "ставить політику вище за мир".

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. Він має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі", – зазначив директор з комунікацій Білого дому.

Правитель Росії Владімір Путін похвалив миротворчі зусилля Дональда Трампа.

"Він справді багато робить для того, щоб вирішити складні кризи, що тягнуться роками, а то й десятиріччями… Щодо кризи на Україні він щиро прагне цього. Щось вдалось, щось ні, може нам ще багато вдасться зробити на основі домовленостей, обговорень в Анкориджі", – сказав очільник Кремля.

Трамп прокоментував ці заяви словами "Подяка президенту Путіну!".

Орбан боїться спецслужб України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив українську розвідку у тому, що вона "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Нагадаємо, днями Віктор Орбан поскаржився, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу" проти Угорщини.

Також Орбан нещодавно повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб "не розділити їх долю".

Тим часом у ЗМІ з’явилося розслідування про те, що угорські агенти у Брюсселі намагалися завербувати європосадовців, у тому числі співробітника Єврокомісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує зустрітись із угорським комісаром Олівером Варгеї та порушити питання про викриту у ЗМІ спробу Будапешта шпигувати за роботою Комісії.

Фейк у Польщі проти України

У Польщі зафіксували поширення фейкової інформації про "нібито підготовку нападу з боку України", відповідальність за який буде покладена на РФ.

"Аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію. Її мета завжди однакова – відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюються лише форми брехні", – зазначили у МВС Польщі.

Як наголосили у відомстві, "критичне мислення та перевірка джерел інформації – найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".

Також уряд Польщі запропонував посилити вимоги до надання громадянства.

До речі, у Фінляндії зросла кількість українців, які не збираються повертатись на батьківщину.

Віцепрем'єр Польщі проти екстрадиції підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця.

Решта новин

В ЄС з 12 жовтня починає працювати нова система в'їзду.

Запрацювало пряме залізничне сполучення Києва та Бухареста.

ЗМІ: ЄС відмовляється спрощувати екостандарти на вимогу США.

Агентство Bloomberg дізналося, що війська США контролюватимуть дотримання перемир’я в Газі.

У Британії виправдали чоловіка, який спалив Коран біля турецького консульства в Лондоні.

Латвія виганяє з країни понад 800 росіян.

Парламент Косова через вісім місяців після виборів остаточно розблокував роботу.

МЗС ідентифікувало ЗМІ, які їздили у престур РФ в Авдіївку та Курахове.

У Молдові притягнуть до відповідальності священників за агітацію перед виборами.