США захватили танкер РФ, гарантии безопасности, чехи увеличивают донаты: новости дня

Вчора у Парижі лідери країн Європи ухвалили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Зеленський каже, що "вже є відповідь" щодо кількості та дій іноземного контингенту в Україні. Водночас він не впевнений, чи дадуть партнери сильну відповідь, якщо РФ знову нападе.

Серед головних тем дня – затримання Сполученими Штатами танкера, який йшов під прапором РФ. Росія вимагає "гуманного ставлення" до членів екіпажу, а Трамп підкреслює, що він єдиний, хто лякає Росію та Китай.

Все важливе і цікаве за середу, 7 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Паризька декларація

Вчора ввечері, після саміту "коаліції рішучих" у Парижі, Єлисейський палац оприлюднив текст спільної декларації щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Учасники зустрічі підкреслили прихильність до справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй і привітали досягнутий прогрес, зокрема в ході обговорень між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами.

Зазначається, що підписанти готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших відповідних правових і конституційних домовленостей.

Гарантії, згідно підписаної декларації, включатимуть такі компоненти: участь у моніторингу та перевірці припинення вогню під керівництвом США; підтримка Збройних сил України; формування багатонаціональних сил для підтримки відновлення ЗСУ та стримування; зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії з метою відновлення миру; зобов'язання поглиблювати довгострокове оборонне співробітництво з Україною.

Підписанти також вирішили створити координаційну групу США/Україна/Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.

До фінального тексту Паризької декларації, схваленої за результатами засідання "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, не увійшла фраза про зобов’язання Сполучених Штатів підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії.

Більш того, США не є формально підписантом цього документу.

Фінальна версія Паризької декларації "коаліції рішучих" вказує, що багатонаціональні сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції та запропонованої підтримки США".

Внески у гарантії безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що кілька тисяч французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримання миру в Україні після припинення вогню.

За його словами, військові братимуть участь в операціях з контролю російсько-українського кордону після підписання перемир'я.

"Ці сили не братимуть участі в бойових діях", – наголосив французький президент.

Макрон додав, що його країна буде брати участь у відновленні української армії.

Також війська в Україні може розмістити і Велика Британія. Британський прем’єр-міністр Кір Стармер повідомив, що рішення про потенційне відправлення британських військових в Україну після припинення вогню має пройти голосування у Палаті громад.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні припустив, що його країна може розмістити своїх військових в Україні у разі укладення мирної угоди. Крім того, в Іспанії вперше допустили розміщення своїх військових в Україні.

Тим часом в Німеччині розгорілася дискусія щодо потенційного району розгортання солдатів Бундесверу.

Генеральний секретар керівного ХДС Карстен Ліннеманн не бере на себе жодних зобов'язань щодо розгортання безпосередньо в Україні, підкреслюючи тим самим заяви канцлера Фрідріха Мерца в Парижі, який говорив про сусідню територію НАТО.

Парламентська фракція коаліційної СДПН "в принципі відкрита" до участі Бундесверу.

"Для нас абсолютно очевидно, що Німеччина, як найнаселеніша і економічно найсильніша країна Європи, повинна відповідати своїй особливій відповідальності в цих важливих питаннях", – йдеться у спільній заяві заступник лідера фракції Сім'є Мьоллер, речник фракції з питань зовнішньої політики Адіс Ахметович та речник з питань оборонної політики Фалько Дроссманн.

Очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх військових в Україну в рамках майбутніх гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський каже, що "вже є відповідь" щодо кількості та дій іноземного контингенту в Україні.

Водночас він ще не впевнений, чи дадуть партнери сильну відповідь, якщо РФ знову нападе.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що, на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, зараз необхідно зосередитися на надійних і тривалих гарантіях для України.

Український президент зазначив, що у межах європейських гарантій безпеки для України не обговорюється "ядерна парасолька".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон після засідання у Парижі заявив про готовність надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ, а прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер – про надання авіації і флота.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що його країна готова зробити свій внесок шляхом продовження підтримки України та посилення безпеки в Чорному морі.

За його словами, мирні переговори вийшли на критичну стадію.

Продовження переговорів у Парижі

Вранці 7 січня очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив про продовження перемовини у Парижі задля досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України.

"Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває", – поділився він.

Пізніше президент України Володимир Зеленський, який сьогодні прибув на Кіпр, повідомив про нову сесію перемовин з представниками президента США Дональда Трампа, на якій, зокрема, обговорять територіальні питання.

"Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну", – написав Зеленський в Telegram.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що у продовження зустрічі "коаліції рішучих" на рівні лідерів у Парижі провів консультації з радниками із нацбезпеки щодо безпекових гарантій.

"Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу", – розповів Умєров.

За його словами, підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень.

"Є чітке розуміння покрокового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру", – написав секретар РНБО у соцмережі Х.

Крім того, він розповів про змістовну дискусію з США щодо базової рамки для припинення війни.

Крім того, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі сьогодні провели у в Парижі зустріч у форматі "Веймарського трикутника", на якій обговорили підтримку України.

План США щодо Венесуели

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа планує для Венесуели три етапи, поки країна перебуватиме під керівництвом Сполучених Штатів: стабілізацію, відновлення та перехід.

За його словами, США починають зі стабілізації, тому що "не хочуть, щоб ситуація скотилася до хаосу".

Він описав нафтову угоду як частину фази стабілізації, зазначивши, що адміністрація очікує незабаром мати змогу продавати мільйони барелів венесуельської нафти й отримувати доходи, контрольовані США, які будуть "розподілені таким чином, щоб приносити користь венесуельському народові".

За словами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. Згодом військові Сполучених Штатів захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро і доставили в США.

Німецький уряд через 4 дні після захоплення Мадуро вперше покритикував США.

Захоплення танкера РФ

США затримали танкер під прапором Росії Bella 1 після переслідування від Венесуели.

У Росії заявили, що США не мали права затримувати танкер під російським прапором і вимагають від Сполучених Штатів "гуманного ставлення" до росіян на борту затриманого танкера.

У Білому домі кажуть, що екіпаж захопленого танкера, на якому були росіяни, можуть судити.

Військові Британії підтримали операцію США з захоплення танкера під прапором РФ. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав підхід США до Росії після затримання танкера в Північній Атлантиці.

У Вашингтоні наголошують, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не боїться погіршення відносин з Путіним через затримання танкерів.

Крім того, Трамп заявив, що він єдиний, хто лякає Росію та Китай, і що його побоюються навіть члени НАТО.

Щодо можливої купівлі Гренландії

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація президента США Дональда Трампа "активно" обговорює можливу купівлю Гренландії – Трамп надає пріоритет дипломатичному вирішенню, але залишає "відкритими всі варіанти".

За її словами, залучення Збройних сил США – також серед варіантів.

Наступного тижня державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з представниками Данії для обговорення питання Гренландії.

За даними Reuters, у Європі радяться, як далі реагувати на зазіхання Трампа на Гренландію.

Франція розробить план дій на випадок, якщо США анексують Гренландію.

Зеленський на Кіпрі

Президент України Володимир Зеленський на Кіпрі обговорив з президенткою Молдови скоординований шлях в ЄС, а також обговорив європейську інтеграцію України з президентом Кіпру.

Крім того, Зеленський на Кіпрі попросив ЄС не висувати Україні "надмірних вимог" під час перемовин.

Решта новин

Антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії змотивували чехів донатити більше на ЗСУ.

Опитування свідчать, що українці вірять Європі, але стурбовані тиском з боку США та НАТО, а також що ставлення поляків до прийому українців – найгірше в історії.

Ультраліва група відкинула підозри в іноземній причетності до підпалу електромережі у Берліні.

У Норвегії 2025 рік став найтеплішим в історії спостережень.