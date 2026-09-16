Протесты в Косово из-за приговора Гааги, уступки Лукашенко, коррупция Трампа: новости дня

Туск нібито отримав звіт від голови ЦРУ Джона Реткліффа і наголосив, що Польща та Європа мають бути готові до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі.

У Словаччині горів цех збройової компанії, яка виробляє боєприпаси, а у Міноборони РФ нагородили командира корабля, який стріляв у данський вертоліт.

Сполучені Штати знімають санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром" в обмін на звільнення у Білорусі 25 політв’язнів.

В середині жовтня лідери ЄС обговорять фінансову підтримку України.

Все важливе і цікаве за середу, 16 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС шукає фінансування

У рамках саміту Європейської ради 15-16 жовтня у Брюсселі лідери держав Євросоюзу обговорять українське питання за участі президента України Володимира Зеленського.

"Обговорення включатиме ескалацію гібридних атак Росії в Україні та в державах-членах ЄС. Іншим важливим елементом дискусії буде фінансування: більш конкретне визначення потреб України та того, як задовольняти їх спільно з міжнародними партнерами", – повідомив інший співрозмовник "ЄвроПравди".

Нідерланди ратифікували конвенцію про компенсаційну комісію для України. Тепер процес ратифікації завершився у 9 країнах та ЄС. Для набуття чинності необхідно 25 ратифікацій Конвенції Ради Європи про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Тривожний сигнал

З останніх переговорів польського уряду з адміністрацією США надійшов тривожний сигнал щодо здивування американців поведінкою Владіміра Путіна після московської місії глави ЦРУ Джона Реткліффа.

Польський портал Onet повідомляє, що минулого тижня польський прем’єр-міністр Дональд Туск отримав звіт від голови Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джона Реткліффа щодо можливих подій у найближчі місяці.

Він наголосив, що Польща та Європа мають бути готові до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі.

"Американці були шоковані тим, що на наступний день після візиту Реткліффа Путін здійснив масований напад на Україну. Пізніше вони розпитували союзників у Центральній Європі, зокрема й нас, і розмірковували, що могло бути метою цієї демонстрації. Адже щодо того, що це була демонстрація, вони не мають жодних сумнівів", – повідомив один із посадовців.

До речі, у Польщі 16 вересня оголошували повітряну тривогу, підіймали авіацію та закривали аеропорти Жешува й Любліна через атаки РФ на заході України.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Загрози для Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія двічі за останні тижні намагалася атакувати його літак дронами, коли той летів через Молдову.

У Словаччині горів цех збройової компанії, яка виробляє боєприпаси, а у Литві посеред лісу знайшли дрон – не виключають, що український. У Польщі заявили, що дрон, знайдений на пляжі, містив боєголовку.

Понад 100 км кордону Польщі з Україною обладнають електронною системою захисту, а Хорватія домовилась зі США про прискорення постачання HIMARS і Black Hawk.

Європарламент закликав ЄС посилити протидію гібридним загрозам Росії і дозволив фінансувати оборонні випробування в Україні.

У Німеччині попередили про загрозу від майбутнього "російського Starlink".

У Литві проросійську активістку оштрафували на 800 євро за георгіївську стрічку, Влада Естонії оголосила про висилку громадянина РФ після погроз українцям, а Швеція вислала іранського дипломата через загрозу безпеці.

У Південному окрузі Нью-Йорка було оприлюднено обвинувальний акт, у якому кільком громадянам Росії, що працювали на російські спецслужби, висунули звинувачення у ймовірному фінансуванні тероризму та змові з метою організації замахів на вбивство по всьому світу.

В обвинувальному висновку згадують ймовірні спроби цієї групи вбити російського опозиціонера, який, як вони вважали, перебував у районі Вашингтона, округ Колумбія.

Щорічна промова президентки Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з щорічною промовою перед Європарламентом "Про становище Євросоюзу".

Вона пообіцяла Україні ракети Patriot та спільну з ЄС систему на базі "Фрея" і анонсувала створення Європейської ради безпеки за участю України.

До речі, Верховна Рада ратифікувала угоду про участь України в Європейському оборонному фонді.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що Європейський Союз посилить санкційний тиск на Росію, а також приділить додаткову увагу втіленню в життя вже існуючих санкцій.

Крім того, за словами президентки Єврокомісії, в Євросоюзі представлять нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.

"Зі зростанням рівня загрози має зростати й готовність Європи. Ось чому я запропоную разом із високою представницею (Каєю Каллас – Ред.) нову Європейську стратегію безпеки", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що "Європі потрібен власний протигібридний сценарій дій".

"Я вважаю, що настав час для власної "статті 4" Європи – або Протоколу безпеки в надзвичайних ситуаціях. У разі його активації однією державою-членом усі держави-члени збиралися б, щоб координувати європейську відповідь. Щоб стримати подальшу ескалацію та мінімізувати наслідки", – додала президентка Єврокомісії.

Цікаво, що Польщу і ще частину країн ЄС заскочили зненацька слова Урсули фон дер Ляєн про наміри використати залишок коштів програми SAFE для створення окремої програми спільних проєктів з українськими компаніями.

У щорічній промові вона представила проєкт заборони соцмереж підліткам до 13 років, а також запропонувала зробити Канаду асоційованим членом ЄС.

До речі, про великий зсув в безпековій політиці Канади та нову роль в цьому України читайте в колонці експертки зі стратегічних комунікацій (Канада) Анастасії Рінгіс 350 млн на дрони і сторічна угода: як досвід України змінює уявлення Канади про власну безпеку.

Детальний аналіз цьогорічного звіту Урсули фон дер Ляєн, у тому числі блоку про Україну, – в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Patriot, "Фрея" та безпека: що обрали цього року для "головної промови ЄС" та що з неї викреслили.

США знімуть санкції з Білорусі

США знімуть санкції з білоруських компаній "Лакокраска" та "Беллесбумпром", а режим Александра Лукашенка звільнив 25 політв’язнів.

"Як жест доброї волі Білорусь звільнить 25 осіб. Сполучені Штати своєю чергою скасують санкції щодо двох білоруських компаній – "Лакокраска" та "Беллесбумпром", – повідомив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул.

Серед звільнених – директор БелаПАН Дмитрій Наважилов, журналіст Андрей Александров та його дружина Ірина Злобіна, бізнесмен і культурний менеджер Павел Белавус, гендиректорка медіа TUT.BY Людмила Чикіна.

Також у списку – колишній слідчий Явлен Юшкевич, музиканти Євген Бурло, Андрей Яремчик, Алесь Чумаков, підприємиця Тетяна Кузіна та Яна Пінчук, активістка Альона Лазарчик, адвокатка Анастасія Лазаренко, волонтерка Світлана Якубович, айтівець Павел Петрученя, журналіст Кирил Позняк.

Президент Литви Гітанас Науседа зустрівся зі спецпосланцем США після його візиту в Білорусі. Спецпосланник президента Сполучених Штатів Джон Коул каже, що незабаром знову відвідає Білорусь.

Тим часом у Палаті представників Конгресу США зробили ще крок до ухвалення "проєкту Грема" про санкції проти РФ.

Корупція Трампа?

Демократи в Конгресі США ініціювали розслідування у зв’язку з появою даних про фінансування весільних урочистостей Дональда Трампа-молодшого російським олігархом.

Цей крок демократів став наслідком статті ProPublica, в якій йшлося про те, що заможний російський бізнесмен і президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов оплатив весільні урочистості сина американського президента на Багамах у травні.

Генпрокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не збирається проводити розслідування щодо весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого, які частково профінансував російський олігарх Умар Кремльов.

"Президент (Дональд Трамп – Ред.) не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж не знають, хто він такий… Коли ви запитуєте, чи проводжу я розслідування – що саме я маю розслідувати?" – заявив Бланш.

Інтерв’ю Сікорського

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що під час вступних переговорів України з ЄС особливо складними будуть питання сільського господарства та вантажних перевезень – але нездоланними перешкодами вони не є.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Польський міністр вважає, що у Польщі не потрібно влаштовувати референдум з приводу того, чи погоджуватись на вступ України в ЄС.

Також він запевнив, що Варшава ніяк не причетна до блокування Угорщиною відкриття нових кластерів у вступних перемовинах України з ЄС.

Сікорський утримався від прогнозів про те, коли може відбутися відкриття решти переговорних кластерів для України, та пов’язує позитивний результат з тим, чи вдасться Києву і Будапешту досягти компромісу у питанні прав нацменшин.

Крім того, він пояснив, що Варшава прагне тісної участі у мирних переговорах довкола російсько-української війни через те, що це безпосередньо стосується і безпеки Польщі.

"Польща – єдина країна в Європі, яка межує як з Росією, так і з Україною. Ми також доставляємо (йдеться про те, що Польща надає транзит. – ЄП) 95% усієї допомоги Україні і забезпечуємо безпеку хабу в Ясьонці, без якого ви б не мали цієї допомоги. Також результати переговорів про мир напряму впливатимуть на Польщу", – зазначив міністр.

Торкнулися під час інтерв’ю і історичної проблематики.

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що рішення про те, яких історичних постатей вшановувати як національних героїв – власна справа України, але слід "проявити обережність, або потім не дивуватися наслідкам".

"Скажіть мені, хто ваші герої, і я скажу вам, хто ви". У вас в Україні є чимало справжніх героїв, як-то, герої вашого опору проти російської агресії. Тож будьте обережні, обираючи героїв з минулого. Бо у деяких із них, скажімо так, неоднозначна репутація. А нам не потрібні нові історичні суперечки", – сказав Сікорський.

А ще він засудив антиукраїнські витівки одіозного політика Гжегожа Брауна, який нещодавно сплюндрував меморіал воякам УПА, та запевнив, що він "нерукоподатний" для провідних польських партій.

До речі, польські праві політики, очолювані Ярославом Качинським, Гжегожем Брауном і Матеушем Моравецьким підписали запит на ім’я прем’єр-міністра Дональда Туска із закликом провести у Львові "Польський марш незалежності".

Протести у Косово через вирок Гааги

У середу Трибунал з воєнних злочинів у Косові в Гаазі визнав колишнього президента Косова Хашима Тачі винним у воєнних злочинах, зокрема у вбивстві, катуваннях та незаконному утриманні під вартою.

58-річного Тачі засудили до 25 років ув’язнення за злочини, скоєні ним як верховним командувачем Армії визволення Косова (АВК), що складалася з етнічних албанців, під час насильницького відокремлення території від Сербії у 1990-х роках.

У Косові протестувальники штурмували будівлю місії ЄС після вироку експрезиденту.

Серед натовпу була переважно молодь у чорних футболках. Мітингувальники тримали албанські та чорні прапори зі слоганом "Свобода має ім’я".

Решта новин

Верховна Рада України підтримала євроінтеграційний проєкт щодо митних правил на посилки до 150 євро, а також зробила крок до впровадження податку на посилки, необхідного для траншу від ЄС.

У Міноборони РФ нагородили командира корабля, який стріляв у данський вертоліт.

Іспанія продовжила перевірки мандрівників з Італії у відповідь на дії Рима.

У Бельгії страйк вплинув на сотні авіарейсів з одного з найбільших аеропортів, а у польській Сілезії – масштабні перебої з поїздами через несправність у системі керування рухом.

Селище в Англії символічно проголосувало за вихід із Британії через розміщення мігрантів.