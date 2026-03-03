Войска на защиту Кипра, Трамп угрожает Испании, Путин похвалил Орбана: новости дня

Все важливе і цікаве за вівторок, 3 березня – в дайджесті "Європейської правди".

ЄС: Росія затягує переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч зі США та РФ, яка планувалася на початку березня, не відкладена і висловив побажання, щоб вона відбулася в Європі.

"Ніхто не відкладав наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після нападу на Іран, тому я вважаю, що вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося", – сказав він.

Натомість у Кремлі заявили, що ясності щодо термінів і місця чергових переговорів поки немає.

"Поки що немає жодної ясності щодо термінів і місця (). Як тільки вона з'явиться, ми вас проінформуємо", – повідомив журналістам прессекретар правителя РФ Дмитрій Пєсков.

У ЄС наголосили, що Росія використовує будь-який привід, щоб відтермінувати та затягти мирні перемовини з Україною, і заява російської сторони про відсутність ясності щодо наступного раунду перемовин є використанням такого приводу.

Путін похвалив Орбана

Генеральний директор угорської нафтогазової компанії MOL Жолт Гернаді повідомив, що компанія отримувала українську нафту через "Дружбу" після атаки РФ.

Він висловив переконання, що сам нафтопровід не зазнав пошкоджень.

Нагадаємо, транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини зупинено через російський обстріл інфраструктури магістрального нафтопроводу "Дружба", який стався 27 січня поблизу міста Броди Львівської області.

Financial Times пише, що послу ЄС в Україні не дозволили оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба". Як зазначили співрозмовники видання, прохання посла Катерини Матернової було відхилено з міркувань безпеки.

У публікації йдеться, що зараз дружньо налаштовані до України країни ЄС і Єврокомісія просять Київ дозволити оглянути пошкоджений нафтопровід.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав чергову скаргу на Зеленського у Брюссель.

Правитель Росії Владімір Путін у розмові з Орбаном похвалив його за політику щодо України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відсутність транспортування нафти трубопроводом "Дружба" є замахом на Угорщину, який чинить президент Володимир Зеленський.

Він став нарікати на загрози для морської торгівлі у зв’язку з війною на Близькому Сході.

"Ось чому для нас важливо, щоб ми мали старий, добре функціонуючий, надійний, недорогий нафтопровід з високою пропускною здатністю, який здатний повністю забезпечувати нас, це нафтопровід "Дружба", – заявив угорський міністр.

Сійярто повторив, що нафта не надходить до Угорщини через трубопровід "Дружба" з політичних причин.

"Це замах на Угорщину, який вчиняє президент Зеленський, і в цьому замаху партія "Тиса" є спільником президента Зеленського", – заявив Сійярто.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, в інтерв'ю Corriere Della Sera, висловив сподівання, що партія угорського прем'єра Віктора Орбана зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Переговори з президенткою Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій центральною темою були заблоковані рішення ЄС про кредит Україні на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала схвалення 20-го пакету санкцій ЄС до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення, а також стала на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Окрім того, Зеленсський і Урсула фон дер Ляєн обговорили "ширший вплив" останніх подій на Близькому Сході у контексті енергетичної безпеки, цін на енергоносії та доступності ракет-перехоплювачів до систем ППО – яких тепер, окрім України, гостро потребують союзники США у Перській затоці через удари Ірану.

Кіпр звинуватив Британію

Кіпр звинуватив Британію через атаку Ірану на їхню авіабазу на острові.

Як заявили в кіпрському уряді, відсутність ясності щодо використання британських баз Сполученими Штатами фактично втягнула острів у кризу, що розгортається на Близькому Сході.

"Ми мусимо сказати, що ставимося до цього з незадоволенням", – заявив речник уряду Константінос Летімбіотіс.

Він зазначив, що "у недільній заяві прем'єр-міністра Великої Британії не було чіткого уточнення, що британські бази на Кіпрі за жодних обставин не будуть використовуватися для будь-яких інших цілей, окрім гуманітарних".

Нагадаємо, про удари по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.

Нестабільність на Близькому Сході змусила Кіпр, який наразі головує в Раді ЄС, скасувати два неформальні міністерські засідання. Вони мали відбутися 5-6 березня.

За даними газети Times, Велика Британія відправляє військовий корабель до Кіпру.

Тим часом опитування YouGov свідчить, що партія прем'єра Британії опустилась на третє місце, її обійшли навіть "Зелені".

Після атаки безпілотників на британську авіабазу на Кіпрі Греція перекине батарею Patriot на острів Карпатос у південно-східній частині Егейського моря.

Франція відправить Кіпру ракетні комплекси, системи боротьби з безпілотниками та фрегат. Крім того, Париж задіяв винищувачі для патрулювання своїх баз на Близькому Сході.

Італія отримала запити на системи ППО від країн Близького Сходу. Глава італійського Міноборони зазначив, що це питання є делікатним, адже Рим разом із союзниками зосереджувався на постачанні ППО для України.

Рим викликав посла Ірану через удари по британській базі на Кіпрі.

Італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні заявила про "період хаосу" через іранську кризу і війну в Україні.

До речі, Володимир Зеленський призначив нового посла в Італії – заступника глави Офісу президента України Ігор Брусило.

Трамп погрожує Іспанії

На відміну від Великої Британії Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив, що не отримував від США жодних запитів на використання авіабаз у Роті та Мороні для ударів по Ірану і не очікує "жодних наслідків".

Але пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією" на тлі її незгоди з американською воєнною операцією проти Ірану.

В уряді Іспанії закликали Трампа поважати відносини між країнами.

США і Близький Схід

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головними цілями подальших американських ударів стануть виробництво балістичних ракет та військово-морські спроможності Ірану.

Він додав, що найважчі удари США по Ірану "ще попереду".

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найважчі удари ще попереду від американських військових. Наступна фаза буде ще більш каральною для Ірану, ніж зараз", – сказав Рубіо.

Президент Дональд Трамп написав вчора ввечері у соцмережі Truth Social, що Сполучені Штати мають запаси і "готові до великої перемоги!!!".

В цьому ж дописі він розкритикував свого попередника за постачання зброї Україні.

"Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все Ф.Т. Барнуму (Зеленському!) з України – на сотні мільярдів доларів – і, хоча він віддав так багато надзвичайно дорогої зброї (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався її замінити", – заявив Трамп.

За його словами, Іран тепер хоче переговорів, але вже "надто пізно".

США закривають посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак БпЛА. Держдеп закликав американців покинути країни Близького Сходу.

Американські військові відзвітували про ураження понад 1700 цілей в Ірані. Дональд Трамп повідомив, що нові удари були спрямовані на групу лідерів Ірану.

Втрати США у війні з Іраном зросли до 6 військових.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив схвалення ударам США по Ірану і заявив, що Куба буде "наступною".

Щодо ядерного стримування в Європі

Данія підтвердила співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування.

У президента Польщі Кароля Навроцького кажуть, що його не інформували про розмови з Францією щодо ядерного стримування. Вчора польський прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".

За даними опитування IBRiS, 50,9% поляків підтримують ідею отримання Польщею ядерної зброї.

Нагадаємо, 2 березня президент Франції заявив про плани збільшити кількість французьких ядерних боєголовок та готовність розгорнути ядерну зброю в європейських країнах-союзниках.

У Литві тим часом заявили про впевненість в "ядерній парасольці" США.

Щодо євроінтеграції України

За даними Reuters, країни ЄС висловлюють скепсис щодо швидкого вступу України.

Серед їхніх побоювань – те, що Україна та інші країни не будуть продовжувати реформи, такі як боротьба з корупцією, якщо їм вже буде надано членство в ЄС.

Разом з тим у ЄС нагадали про прогрес України у перемовинах про вступ.

За словами речника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, наразі усі шість перемовних кластерів готові до відкриття.

Про проблеми на шляху до розширення ЄС і те, як Європа має діяти для вступу України, читайте в статті професора політології Центральноєвропейського університету Ласло Бруcта Вступ України чи блеф Європи? Як зробити, щоб "українські" обіцянки ЄС викликали довіру.

Решта новин

Фінляндія припинить визнавати російські паспорти без біометричних даних.

Естонія повідомила, що криголам РФ без дозволу увійшов у її територіальні води.

Мовник Литви не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпіади через участь РФ і Білорусі.