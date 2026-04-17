Трамп "открыл" Ормузский пролив, словаки судятся за газ РФ, визит короля Швеции: новости дня

Король Швеції Карл XVI Густав відвідав Львів, де обговорив питання підтримки України і оборонну співпрацю.

Зеленський анонсував перше спільне з Нідерландами виробництво дронів, а в ЄС назвали заяви Росії про участь країн Балтії та Фінляндії в "агресії проти РФ" бездоказовими.

Тим часом Сполучені Штати попередили кілька країн Європи про можливі затримки постачань зброї. Після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО Європейський Союз проведе симуляції роботи свого механізму взаємної допомоги на випадок нападу.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 17 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Візит короля Швеції

Король Швеції Карл XVI Густав сьогодні прибув з візитом до Львова.

Ця поїздка є першим візитом монарха Швеції до України з початку повномасштабної російської війни.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з королем Швеції Карлом XVI Густавом, в ході якої йшлося, зокрема, про підтримку України і оборонну співпрацю.

За його словами, Україна готова поділитися зі Швецією своїм досвідом та технологіями і розширити співпрацю в оборонно-промисловій сфері.

У поїздці короля супроводжувала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

А вчора Зеленський перебував з візитом у Нідерландах.

Президент України анонсував перше спільне з Нідерландами виробництво дронів. Крім того, в Офісі президента повідомили, що за кілька місяців Україна отримає протимінний корабель від Нідерландів.

Нагадаємо, у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що не звертає увагу на російські погрози.

Він заявив, що росіяни програють у війні, а економіка РФ перебуває "у дуже поганому стані".

"Ми не будемо давати росіянам нас залякувати та погрожувати нам. Ми будемо далі продовжувати підтримувати Україну", – додав Єттен під час спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції.

Реакція на погрози Росії

Чехія викликала російського посла після погроз РФ Європі щодо виробництва дронів для України.

"У зв’язку із заявою Міноборони РФ та подальшими коментарями заступника голови Радбезу РФ та експрезидента Дмитрія Медведєва міністр закордонних справ Петр Мацінка вирішив викликати посла Росії у Празі для пояснення цих заяв чеській стороні. Заяви стосувалися кількох чеських компаній, яких визначили як потенційні цілі для російських атак", – повідомили в Міністерстві закордонних справ Чехії.

Крім того, секретар Ради безпеки РФ Сергєй Шойгу заявив, що Фінляндія та держави Балтії "є відкритими співучасниками агресії проти Росії", нібито допомагаючи українським безпілотникам досягати російської території через їхній повітряний простір.

У ЄС назвали заяви Росії про участь країн Балтії та Фінляндії в "агресії проти РФ" бездоказовими.

"Вони створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку. Нічого нового", – заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Молдова оголосила персонами нон грата керівництво російських військ у Придністров’ї, а посольство РФ обурилось, що Кишинів не пустив призначеного посла до ув’язненої башканки автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул.

До речі, в Естонії одному з лідерів проросійської партії збільшили тюремний термін до 16 років.

Проблеми зі зброєю з США

Росія погрожує країнам Євросоюзу, а Сполучені Штати попередили кілька країн Європи про можливі затримки постачань зброї, пише Reuters.

П’ятеро співрозмовників, що спілкувалися на умовах анонімності, розповіли, що посадовці США повідомили кілька європейських країн про ймовірні затримки постачань замовленої американської зброї – через потреби Штатів поповнювати власні склади в умовах триваючої війни на Близькому Сході.

Ситуація може торкнутися кількох європейських країн, у тому числі у Балтії та Північній Європі.

Як пише Reuters, європейські посадовці розчаровані і кажуть, що це ставить їх у скрутне становище.

Згодом Міністерство оборони Литви повідомило, що Сполучені Штати поінформували про можливі затримки з постачанням боєприпасів, придбаних у США, через війну на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що США повідомили його країну про можливі проблеми з постачанням зброї на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Реакція Європи на політику Трампа

За даними Politico, ЄС має намір відпрацювати, як він реагуватиме, якщо одна з його країн зазнає нападу.

У рамках першої операції такого роду головна європейська дипломатка Кая Каллас наступного місяця буде спостерігати за так званими "настільними" навчаннями, щоб з’ясувати, як на практиці працюватиме положення про взаємну допомогу блоку, стаття 42.7, повідомив високопосадовець ЄС. План полягає в тому, щоб перевірити політичну, а не військову реакцію блоку.

Bloomberg зазначає, що навчання відбудуться за участю послів країн ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив співрозмовник.

Цю тему також будуть обговорювати на неформальному саміті лідерів країн ЄС, який відбудеться наступного тижня на Кіпрі.

Ці зусилля підкреслюють, як Європа реагує на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз Дональда Трампа вийти з НАТО.

Франція та Греція продовжать оборонний договір і розширять співпрацю, а чеська армія придбає 3 000 дронів протягом двох років.

Єврокомісар з питань оборони закликав створити новий оборонний союз за участю України.

Бундесвер розширить програму залучення українських інструкторів у Німеччині.

Зміни в Угорщині

Національна асамблея Угорщини може обрати Петера Мадяра прем’єр-міністром 9 травня.

Майбутній прем’єр-міністр зустрівся з представниками партій, що пройшли до парламенту, та домовився з ними про дату затвердження нового уряду.

Лідер партії-переможиці парламентських виборів в Угорщині та очікуваний майбутній прем’єр Петер Мадяр закликав підлеглих Віктор Орбана, яким доручили знищити "незручні" документи, повідомляти про це.

У партії "Тиса" ставлять однією з цілей готувати країну до вступу у єврозону та допускають, що визначать бажаною датою 2030 рік.

Відповідальний за питання фінансів у партії-переможиці "Тиса" Андраш Карман зазначив, що партія з приходом до влади оцінить фінансове становище країни та проведе консультації, після чого визначать цільову дату для вступу у єврозону.

На його думку, умови для цього можна створити до 2030 року, але за більш сприятливого сценарію – навіть швидше.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив сподівання, що провал режиму Віктора Орбана в Угорщині дає шанс Україні пришвидшити шлях до Європейського Союзу.

Словаки судяться за газ з РФ

Словаччина наступного тижня подасть позов проти ЄС через заборону на імпорт газу з РФ.

Словацький уряд турбує той факт, що ЄС ухвалив заборону кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. "Ми заперечуємо проти того, що там, де не було можливості застосувати кваліфіковану більшість, її все ж застосували, і що право країни ЄС на вето було обійдено", – каже прем'єр-міністр Роберт Фіцо.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз взяв курс на повну енергетичну незалежність від Москви, закріплену в плані REPowerEU. Тільки дві країни ЄС – Угорщина і Словаччина – наполягають на продовженні купівлі дешевих російських енергоносіїв всупереч єдиній лінії ЄС.

Трамп "відкрив" Ормузьку протоку

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран відкрив Ормузьку протоку.

17 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

У новому дописі Трамп заявив, що Ормузька протока "готова до роботи ти повного проходу суден".

Втім, за його словами, блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".

"Цей процес повинен пройти дуже швидко, оскільки більшість питань уже вирішено шляхом переговорів", – додав Трамп.

За даними Axios, Вашингтон і Тегеран обговорюють вивезення урану з Ірану до третьої країни.

Зазначається, що пріоритетом для адміністрації Дональда Трампа є забезпечення того, щоб Іран не мав доступу до запасів майже 2 000 кг збагаченого урану, захованого в його підземних ядерних об'єктах, зокрема до 450 кг, збагаченого до 60% чистоти.

Американський президент очікує остаточного припинення війни з Іраном "за день-два".

Він каже, що Іран призупинить ядерну програму, але не отримає фінансування.

Фінляндія привітала рішення Ірану щодо Ормузької протоки.

Місія Європи в Ормузькій протоці

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у п'ятницю, що понад десяток країн готові надати ресурси для оборонної місії, спрямованої на відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Велика Британія та Франція очолять місію для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Німеччина та Італія готові долучитися до оборонної місії в Ормузькій протоці. У Литві заявили, що готові зробити внесок в убезпечення Ормузької протоки.

Сьогодні президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц візьмуть особисто участь у засіданні в Парижі щодо Ормузької протоки. Решта європейців, а також учасники з Близького Сходу та Південної Америки, долучаться по відеозв’язку.

Зеленський також долучиться до зустрічі по відеозв’язку.

Президент США Дональд Трамп заявив союзникам по НАТО, щоб вони трималися подалі.

"Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці вирішилася, мені зателефонували з НАТО і запитали, чи не потрібна нам допомога. Я СКАЗАВ ЇМ ТРИМАТИСЯ ПОДАЛІ, ХІБА ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ НАПОВНИТИ СВОЇ КОРАБЛІ НАФТОЮ. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно, – паперовий тигр!" – написав президент США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Сполучені Штати мають доєднатися до міжнародної місії із захисту Ормузької протоки.

ЄС наполягає на безоплатному судноплавстві через Ормузьку протоку.

У Німеччині попередили, що дефіцит авіапалива ставить під загрозу літні рейси в Європі. В ЄС запропонують країнам добровільно ділитись авіапаливом на тлі наближення дефіциту.

Решта новин

Глава МЗС України: Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині за участі Ердогана і Трампа.

У Польщі покарали депутата, який порівняв Ізраїль з Третім Рейхом.

Єврокомісія доопрацює застосунок перевірки віку після виявлених недоліків.

У Фінляндії уряд посилює імміграційне законодавство – подав на розгляд парламенту законопроєкт про депортацію та заборону на в’їзд, мета якого – пришвидшити висилку з країни шукачів притулку, яким було відмовлено.

Рейтинг партії Туска досяг найвищого за останній рік рівня.