Рада выполнила требование Венгрии, Трамп давит на Киев, новая глава Эстонии: новости дня

Україна схвалила зміни до закону про освіту, який розблокує відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ до ЄС, які блокувала Угорщина.

У неділю ввечері Трамп оголосив "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією, але його не помітили ані в Києві, ані в Європі.

Кремль наразі не може нічого сказати щодо "енергетичного перемир’я".

Топкомандувач НАТО запевнив, що Альянс готовий відповісти на агресію РФ, а Польщу попередили про затримки поставок ключової зброї зі США.

Все важливе і цікаве за понеділок, 12 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Рада виконала вимогу Угорщини

Верховна Рада у понеділок схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалені раніше Верховною Радою зміни.

Міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн заявив, що 13 жовтня настане "супервівторок" для Албанії, Молдови та України.

"Після "Понеділка Чорногорії" настане ще один "супервівторок" для Албанії, Молдови та України. Я можу підтвердити, що всі держави-члени ЄС домовилися відкрити кластери 2 та 3 для України і Молдови, закрити розділи 17, 18 і 19 для Албанії та розділ 20 – для Чорногорії", – написав Бірн.

За словами президента Володимира Зеленського, Євросоюз цього тижня виділить Україні ще близько 3 млрд євро військової допомоги.

Змова Трампа з Путіним

Минулого тижня Сполучені Штати домовилися з правителем Кремля Владіміром Путіним про дизельне пальне, що стало несподіванкою для Києва.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс назвав ганебною домовленість президента США Дональда Трампа і Путіна щодо дизельного пального.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що таке рішення для Німеччини та Європи є неприйнятним.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський може й надалі розраховувати на підтримку з боку Німеччини та Європи.

Британський міністр оборони Вес Стрітінг заявив, що Велика Британія не підтримує угоду з кремлівським правителем щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного палива. Крім того, він висловив підтримку президенту Зеленському.

Президент США Дональд Трамп став на захист своєї угоди з господарем Кремля.

"Європейський Союз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, але фейкові новинні ЗМІ навіть не хочуть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір для американського народу – завжди Америка понад усе", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Лідерка проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель позитивно оцінила так звану "дизельну угоду" з Росією.

"Угода Трампа з Путіним: санкції пом’якшуються, понад 300 тисячі тонн російського дизельного палива випускається на ринок, ціни мають знизитися. Ось так це працює! Поки Мерц руйнує Німеччину санкціями та дорогим СПГ, Трамп займається реальною політикою", – написала Вайдель в Х.

Трамп тисне на Україну

Нагадаємо, українсько-американські переговори у Маямі, які були заплановані на 9-10 жовтня, завершилися достроково. Американський президент Дональд Трамп каже, що зняття санкцій – це відповідь на ігнорування Україною прохань про припинення атак на російські нафтопереробні заводи.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова припинити атаки на російські енергетичні об’єкти у разі дзеркального кроку Росії.

За даними видання Financial Times, на вихідних США погрожували заблокувати продаж зброї для України через удари по НПЗ Росії.

У НАТО кажуть, що на сьогоднішній день постачання Україні зброї зі США через PURL продовжується.

У неділю ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив "енергетичне перемир’я" між Україною та РФ.

Кремль наразі не може нічого сказати щодо "енергетичного перемир’я" між Україною та РФ, про яке оголосив у неділю президент США Дональд Трамп.

Енергетичне перемир’я, яке не помітили

Європейський Союз привітав заяву Трампа про нібито домовленість про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, однак поки не бачить, що Росія його дотримується – і вважає доцільним збільшення санкційного тиску.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія продовжила обстріли об’єктів української енергетичної інфраструктури попри оголошене президентом США "енергетичне перемир’я".

Уряд Німеччини також не бачить жодних ознак готовності Росії погодитися на енергетичне перемир'я між Москвою та Києвом, про яке оголосив президент США Дональд Трамп.

"Росія відреагувала на цю пропозицію новими атаками, що призвели до численних жертв. Це означає, що військова ситуація залишається незмінною", – сказав речник уряду Штефан Корнеліус.

Політик керівного у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер виступив на підтримку президента України Володимира Зеленського після різкої критики з боку американського президента Дональда Трампа, а також розкритикував США.

"Європа та Німеччина повинні заохочувати Україну продовжувати знищувати відповідні цілі в Росії, оскільки це відповідає інтересам європейської безпеки", – додав він.

Кізеветтер нагадав, що своїми цілеспрямованими ударами по російських нафтопереробних заводах Україна вразила законні цілі агресора і, застосовуючи далекосяжні санкції, ефективно сприяє ослабленню російської військової машини.

А прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що союзникам України слід попросити президента Володимира Зеленського завдати ударів по більшій кількості дата-центрів у Росії.

Реакція України

Видання Axios дізналося, що у розумінні президента США "енергетичне перемир’я" – це зупинка ударів по НПЗ один одного.

Представник адміністрації американського президента зазначив, що якщо припиняться атаки на нафтопереробні заводи, наступним кроком може стати угода про припинення ударів по електростанціях та енергетичних мережах.

Представник назвав пропозицію "завод за завод".

Видання зазначає, що пропозиція є нерівноцінною.

Український посадовець повідомив Axios, що в Україні є лише один нафтопереробний завод, який росіяни неодноразово атакували і який не працює на повну потужність. Натомість Росія має розгалужену мережу нафтопереробних заводів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лише один НПЗ, а тому у питанні енергетичного перемир’я для неї ключовою є зупинка ударів РФ по електростанціях та енергомережі, і американська команда добре про це проінформована.

"Якщо Росія хоче, щоб ми припинили наші удари на великі відстані по її нафтопереробних заводах та експорту нафти, то Росія повинна припинити свої удари по нашій енергетичній системі та критичній інфраструктурі й перестати вбивати наших людей. Це справедливо", – сказав Зеленський.

Також він заявив про готовність підписати гарантії щодо енергетичного перемир’я, але і Росія має продемонструвати, що вона погоджується на нього.

"Ми вдячні Америці і підтримуємо ідею енергетичного перемир’я. І тепер Росія також повинна продемонструвати, що вона погоджується на це енергетичне перемир’я. І якщо американцям це потрібно, ми готові підписати ці гарантії, щоб переконати у їхній надійності. І важливо, щоб ми всі однаково сприймали цю ситуацію", – заявив президент.

Щодо виборів в Україні

На тлі критики Києвом домовленостей з Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Україні час обрати нового президента.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що обирати президента України мають українці, та сказав, що готовий організувати вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне повне припинення вогню.

12 жовтня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що вибори в Україні не можуть відбутися, доки тривають бойові дії, тому міжнародний тиск має бути спрямований передусім на Росію, щоб змусити її завершити війну.

"Майже кожна конституція передбачає, що коли триває війна, вибори проводити не можна", – сказала Каллас.

Вона нагадала, що вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки надходять ззовні.

"Саме тому дуже важливо зберігати людей об'єднаними, поки триває війна", – заявила вона.

Щодо санкцій ЄС

Євросоюз схвалив наймасштабніше розширення персональних санкцій проти РФ, а також продовжив дію механізму санкцій за застосування хімзброї до кінця жовтня 2031 року.

А ще – запровадив санкції через "вибори" до Держдуми РФ на окупованих територіях України.

За словами топдипломатки ЄС Каї Каллас, Євросоюз планує зберегти ізоляцію Росії та Білорусі у світовому спорті.

Крім того, ЄС розширив санкції проти Північної Кореї (КНДР), зокрема за допомогу Росії.

Також стало відомо, що Швеція відпустила судно, підозрюване у приналежності до "тіньового флоту" РФ.

Загрози для Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує "безліч гібридних операцій" проти європейських країн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на зростаючий масштаб російських гібридних дій, спрямованих проти європейських держав, і зазначив, що НАТО має бути готовим до появи жертв.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вкотре повторив переконання, що Росія не зупиниться на Україні, і заявив про підготовку до різних сценаріїв.

У Польщі затримали росіян, які можуть бути пов'язані з тероризмом, а також підозрюваних у підпалі наземної станції Starlink.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт вважає, що Німеччина стикається з більш всеосяжною загрозою, ніж під час холодної війни.

На його думку, мета цієї "тіньової війни" – "не перемогти нас військовим шляхом, а підкорити нас політично та соціально".

Директор чеської Інформаційної служби безпеки BIS генерал-лейтенант Міхал Куделка вказав, що Росія удосконалює диверсії проти країн Європи і в майбутньому ці атаки можуть посилитись.

У Фінляндії уже провели часткове укріплення східного кордону за прикладом країн Балтії та Польщі, але масштабні оборонні споруди планують будувати лише у разі нападу.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич визнав, що гібридна війна Росії проти Європи дестабілізує суспільства континенту, але попередив Москву, що Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад.

Посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу, що Вашингтон, як і раніше, відданий справі оборони Європи, незважаючи на перегляд військової стратегії, в рамках якого з континенту виводяться тисячі військовослужбовців та ключові стратегічні ресурси.

"Ми все ще любимо вас. Я постійно повторюю нашим європейським союзникам… що Сполучені Штати не відступають", – сказав Вітакер.

Тим часом Польщу попередили про затримки поставок ключової зброї зі США.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Росія втрутилась у референдум щодо Brexit.

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