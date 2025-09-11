ЗСУ допоможуть Польщі збивати БПЛА, Келлог у Києві, Лукашенко звільняє вʼязнів: новини дня

Польща просить у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, а також збирається перейняти досвід України.

Зеленський вважає, що атака Росії на Польщу "схожа на Крим" і попереджає, що найнебезпечніше – коли партнери передають сигнали, що "головне не довести до війни".

Польща обмежила авіарух і шукає ППО

Польща обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю після вторгнення російських дронів 10 вересня.

Обмеження запроваджено до 23:59 9 грудня.

За словами канцлера Німеччини Фрідріх Мерца, вторгнення російських дронів у Польщу показало, що повітряна оборона НАТО в Європі потребує значного вдосконалення.

Крім того, Мерц вважає, що Путін навмисне атакував НАТО.

Як пише Bloomberg, Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.

Члени НАТО вчора обговорили цей інцидент після того, як Польща застосувала статтю 4 договору про Альянс, яка ініціює консультації і може відкрити шлях до скоординованих дій між союзниками.

Зазначається, що Польща, можливо, вже отримала деякі пропозиції. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив у своєму дописі на X, що в середу в розмовах з лідерами Франції, Великої Британії, України, Італії, Німеччини і Нідерландів він "прийняв не лише висловлювання солідарності з Польщею, але передусім пропозиції щодо конкретної підтримки протиповітряної оборони нашої країни".

Чехія готова відправити у Польщу три гелікоптери з військовими для боротьби з дронами РФ.

Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів РФ у Польщі.

Генштаби Польщі та України обговорили співпрацю у боротьбі з безпілотниками.

За даними Reuters, польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

"Корисні ідіоти Кремля"

Україна, Польща та Литва, які входять до формату взаємодії під назвою Люблінський трикутник, оприлюднили спільну позицію щодо вторгнення дронів РФ, в якій наголосили, що тільки спільні скоординовані дії можуть гарантувати безпеку громадян цих трьох країн.

Серед іншого вони закликали суспільства трьох держав залишатися пильними та усвідомлювати зловмисні спроби дезінформації з боку Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг від поширення російської пропаганди на тлі інциденту з дронами РФ.

"Поширення російської пропаганди та дезінформації в сьогоднішній ситуації є дією на шкоду польській державі, спрямованою безпосередньо на безпеку Вітчизни та громадян. Дурість, не кажучи вже про політичні погляди, не повинна розглядатися як пом'якшувальна обставина", – написав Туск у соцмережі Х.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський також закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства і закликав поляків до єдності.

"Ті, хто використовує атаку російських безпілотників для знищення спільноти, сіючи дезінформацію, в кращому випадку є корисними ідіотами Кремля", – написав в соцмережі X .

До речі, слова міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара про дрони у Польщі обурили словацьку опозицію і громадськість.

Наприклад, колишній міністр закордонних справ Іван Корчок звинуватив Бланара у "втраті зв'язку з реальністю".

Вчора словацький глава МЗС заявив, що хоче вірити, що дрони, які впали в Польщі, мали опинитись в Україні.

А прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про потребу визначити, "хто контролював безпілотники", які у ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Київ попросив Словаччину відмовитись від "недоречних сумнівів" щодо дронів РФ.

"Закликаємо словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося б вірити". Це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України", – наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

"Ця атака схожа на Крим"

ЄС виступив із засудженням навмисної атаки дронів РФ на Польщу. Цього разу Угорщина не стала блокувати спільну заяву із засудженням Росії.

Речник нового президента Польщі Рафал Лешкевич назвав вторгнення дронів "актом агресії РФ проти держави НАТО".

Нідерланди і Швеція викликали послів РФ в їхніх країнах через падіння російських дронів у Польщі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що характер провокації із вторгненням російських БпЛА до Польщі нагадує йому те, як починалась окупація Росією Криму у 2014 році.

"На мій погляд, найстрашніше – що ця атака схожа на Крим. Психологічно – а чим це відрізняється? Зараз технологічна війна, не потрібні якісь люди у формі, "зелені чоловічки", які зайшли на вашу територію. Сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва", – сказав президент.

За його словами, найнебезпечніше – це коли хтось, США, як у нас було з Кримом, чи інші партнери передають сигнали, що "головне не довести до війни".

"Я вважаю, що це схоже на "репетицію". Меседжі Путіна є у медіа, вони відкриті, вони завжди були – про ті чи інші частини Польщі, які Польщі у свій час "подарував" Радянський Союз. Тобто риторика та сама", – зауважив Зеленський.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що президент США Дональд Трамп врешті зрозуміє безперспективність спроб "по-доброму домовитись" з правителем Росії та змінить підхід.

Швеція збільшує допомогу

Президент України Володимир Зеленський припускає, що одним із завдань провокації з російськими БпЛА над Польщею було сповільнення постачання засобів ППО Україні.

У Конгресі США схвалили оборонні витрати на 2026 рік з $400 млн для України – це на $100 млн менше, ніж було в законопроєкті, який у липні схвалив Комітет із питань збройних сил Сенату США.

Швеція передає Україні 20-й пакет військової допомоги на $982 млн, а за два роки загалом надасть Україні понад $7 млрд на військову підтримку.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що Швеція зараз збільшує військову підтримку України, щоб чинити більший тиск на Росію.

Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів. Для початку Велика Британія виготовить перші 1000 дронів.

"Ці перехоплювачі вже довели свою ефективність проти "шахедного" терору Росії", – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Президент України Володимир Зеленський на тлі інциденту з російськими БпЛА над Польщею пропонує партнерам започатковувати проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів.

До речі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у щорічному програмному зверненні "Про становище Союзу" , яке проголосила вчора, оголосила про концепцію "Якісної військової переваги" України (Qualitative Military Edge), яка передбачає системну підтримку інвестицій у спроможності ЗСУ.

За її словами, Європа створює спільно з Україною "Альянс дронів", який допоможе масштабувати українські інновації до рівня промислового виробництва.

"Україна має винахідливість. Те, що їй зараз потрібно – це масштаб. І разом ми можемо його забезпечити: щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа зміцнила власну", – заявила фон дер Ляєн.

Детальніше про виступ і основні меседжі президентки Єврокомісії – в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької "Європа буде боротися": які зміни для ЄС та України анонсувала Урсула фон дер Ляєн.

Напередодні навчань "Запад-2025"

Завтра офіційно стартують спільні російсько-білоруські стратегічні військові навчання "Запад-2025", які триватимуть до 16 вересня.

Частину свого повітряного простору закриває не тільки Польща, але й Латвія – до 18 вересня.

Сейм Латвії також пропопонує повністю закрити кордони з РФ і Білоруссю на час навчань "Запад".

Парламенти країн Балтії просять Конгрес США зберегти військову підтримку Естонії, Латвії та Литви.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російсько-білоруські навчання "Запад" мають "точно не оборонний характер".

"Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України", – наголосив український президент.

У Румунії пройдуть навчання НАТО, на яких імітуватимуть напад на одного з союзників.

ВПС Швеції супроводили російський винищувач над Балтійським морем.

На тлі загроз командування армії Німеччини хоче збільшити її чисельність у понад два рази, а у Словаччині хочуть ввести обовʼязкову службу через війну в Україні та Орбана.

Чехія підписала угоду про придбання 44 танків Leopard.

Лукашенко звільняє вʼязнів

Сьогодні заступник спецпредставника американського президента по питаннях України Джон Коул зустрівся у Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Після цього стало відомо, що США зняли санкції з державної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", а також хочуть повернути посольство в Мінськ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп передав у подарунок Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім.

Згодом президент Литви повідомив про звільнення понад 50 політв’язнів у Білорусі.

Серед звільнених у Білорусі політв’язнів – співробітник делегації ЄС у Мінську.

Водночас Польща після звільнення політвʼязнів у Білорусі нагадала про долю журналіста Анджея Почобута.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський повторно закликав польських громадян не їхати до Білорусі або Росії, щоб не стати їхніми заручниками у політичних іграх.

"Є такі країни, як Білорусь та Росія, які просто беруть заручників – а ми не завжди маємо "заручника", якого можна запропонувати для обміну"... Ще раз прошу, благаю: не їдьте туди. А якщо хтось їде – то їде на власний ризик. Не звинувачуйте тоді Польську державу", – наголосив Радослав Сікорський.

Келлог у Києві

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог прибув із візитом до Києва.

Його візит відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Кітом Келлогом "різні вектори співпраці", зокрема проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю Patriot і двосторонні угоди щодо "спільного виробництва дронів та зброї".

"Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", – додав він.

Візит президента Фінляндії

Сьогодні до української столиці також прибув президент Фінляндії Александр Стубб.

Фінський президент вшанував у Києві пам'ять полеглих українських захисників, а потім провів переговори з українським колегою.

За словами Зеленського, вони провели "змістовну дискусію з широкого кола питань".

"Значна увага була приділена вчорашньому нападу росіян на Польщу. Все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через повітряний простір України та Білорусі був навмисним і аж ніяк не випадковим", – зазначив Зеленський.

Також він вручив президенту Фінляндії орден князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Решта новин

Австрія виграла в Суді ЄС апеляцію щодо угорської АЕС, яку будуватиме РФ.

Група Орбана в Європарламенті ініціювала процедуру відставки фон дер Ляєн.

У Грузії затримали одного з лідерів найбільшої опозиційної партії.

У Польщі фіксують зростання кількості молодих чоловіків з України, яким дозволили виїзд.

Албанія першою у світі призначила ШІ-міністра.