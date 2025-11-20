Реакція ЄС на "мирний план" США, напад на посла Польщі, блекаут у Парижі: новини дня

В ЗМІ з’явилося більше деталей щодо "мирного плану" США. Одному з республіканців в американському Конгресі він нагадує мюнхенську змову. Келлог з січня збирається йти у відставку нібито через розчарування політикою Трампа щодо Росії.

Тим часом Вашингтон обрав "агресивний графік" переговорів про мир в Україні і, вочевидь, здійснює потужний тиск на Київ.

Європа наголошує на участі в консультаціях разом з Україною. Кая Каллас підкреслила, що план ЄС щодо встановлення миру в Україні складається лише з двох пунктів: послабити Росію і підтримати Україну.

Все важливе і цікаве за четвер, 20 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп схвалив "мирний план"

Президент США Дональд Трамп схвалив "мирний план", який розробляла його команда у консультаціях з РФ, повідомляє NBC News.

За словами співрозмовника, над планом працювали такі посадовці як спецпосланець Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер.

"План сфокусований на тому, щоб дати обом сторонам гарантії безпеки задля сталого миру. Він містить ті речі, яких хоче і потребує Україна", – каже топпосадовець адміністрації американського президента.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у російсько-українській війні "обидві сторони" повинні погодитися на "необхідні поступки".

За його словами, саме тому США розробляють і будуть продовжувати розробляти "перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту".

В статті видання The Telegraph пишуть, що у новому "мирному плані" від США є пункт про те, що Україна має поступитися усім Донбасом Росії, але юридично ці території лишатимуться українськими.

Водночас Росія має платити "орендну плату" за фактичний контроль над регіоном.

У матеріалі The Telegraph йдеться, що план – крім згаданої територіальної поступки – передбачає скорочення чисельності української армії удвічі, заборону Україні мати далекобійні ракети, заборону на присутність в Україні іноземних військових, припинення військової допомоги США, заборону на приземлення "іноземних дипломатичних літаків", російську як другу державну та офіційний статус для РПЦ на окупованих територіях.

Проте Україні буде дозволено домовлятися про безпекові гарантії з боку США та Європи.

Крім того, за даними Bloomberg, "мирний план" Сполучених Штатів пропонує зняти санкції з РФ і зупинити розслідування воєнних злочинів.

При цьому у Вашингтоні визнають, що деякі частини "мирного плану" США для України, які обговорюються у медіа, не остаточні і "майже напевно" будуть змінені.

Зеленському передали "мирний план"

Водночас делегація американських військових високопосадовців прибула до Києва та планує обговорити з українською стороною "зусилля із завершення війни" Росії проти України.

Сьогодні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зустрілася з міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелом Дрісколлом, який прибув до Києва на чолі американської військової делегації.

Вона заявила, що візит Дрісколла дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії.

А ввечері в Офісі президента України повідомили, що Володимиру Зеленському офіційно передали "мирний план Трампа", він готовий до обговорення.

Глава посольства США розповіла про "конструктивні переговори" з Києвом щодо миру.

"За останні 36 годин ми стали свідками справді вражаючого темпу дипломатичної діяльності, одного з найамбітніших за мої 30 років роботи дипломаткою", – сказала глава посольства США.

За її словами, сьогодні "міністр Сухопутних військ США Дрісколл і я зустрілися з українцями та українським керівництвом і обговорили агресивний графік цих зусиль".

Реакція в США: "Це нагадує Мюнхен 1938"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс порадив українцям і росіянам "торгувати, а не убивати одне одного".

The Telegraph повідомляє, що спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог планує йти у відставку з січня 2026 року і що це рішення нібито пов’язане з його розчаруванням тим, як колеги з адміністрації ведуться на хитрощі Росії.

"Тісно пов’язана з ним (Келлогом) особа каже, що він вважає, що його колеги з адміністрації Трампа повелися на обман Росії", – йдеться у статті без подальших деталей.

The Hill пише, що члени Конгресу, у тому числі "друзі України", нічого не знали про новий "мирний план", який команда Трампа розробляла у консультаціях з росіянами, до публікацій ЗМІ про нього.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий як співавтор ще не схваленого проєкту про санкції проти Росії, каже, що нічого не знав про план, але висловив думку, що жоден план не працюватиме без значної військової підтримки США для України та заходів, що битимуть по спроможності Росії фінансувати війну.

Республіканець Дон Бейкон на підставі того, що побачив у ЗМІ, порівняв нарис плану з "Мюнхенською змовою" 1938 року.

"Я категорично не згоден з тим, що адміністрація веде переговори з росіянами, а не з українцями, і з їхнім планом вимагати від українців прийняти угоду як "доконаний факт". Не залучати європейців до цього процесу – нерозумно. США зробили те саме з Південним В'єтнамом і урядом Афганістану. Це нагадує Мюнхен 1938 року", – написав в X Бейкон.

ЄС вимагає участі Європи і України

А тепер – до Берліна. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також повідомив, що в Берліні не знали про залаштункові перемовини між США й Росією для підготовки нового плану "досягнення миру" між Росією і Україною.

Вадефуль сказав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, аби дати зрозуміти Москві, що їм час задуматись про переговори.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити Україну далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Taurus.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу.

У Польщі та Італії також очікують, що з Європою будуть консультуватися щодо мирного плану для України.

Британія наполягає на вирішальному голосі України в будь-якому "мирному плані".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що принциповим у питанні завершення війни в Україні є те, щоб цей мир був справедливим і надійним.

Він додав, що Європа і зокрема Франція продовжують декілька паралельних ліній підтримки України – пошук стабільного фінансування, яким має стати "репараційна позика" з використанням росактивів, посилення санкційного тиску на Росію та підготовка до того, що відбуватиметься після потенційної мирної угоди.

Міністерка закордонних справ Фінляндії і чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен гостро розкритикувала "мирний план" США для припинення російсько-української війни у тому вигляді, як про нього повідомляють низка західних ЗМІ.

"Вони (ідеї плану. – Ред.) виглядають так, ніби це писали радше у Москві. Вони дуже однозначно "скидають зі столу" Статут ООН", – заявила Валтонен.

Один із європейських дипломатів заявив CNN, що нова мирна пропозиція США для врегулювання війни в Україні нагадує американську кінострічку "День бабака", оскільки усе це вже відбувалось раніше.

План ЄС

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз має чіткий план щодо дій з метою встановлення миру в Україні, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну.

Вона зауважила, що позиція ЄС не змінилася: "для успіху будь-якого мирного плану він має бути підтриманий Україною та Європою".

Також Каллас заявила, що надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії є найкращою опцією з усіх запропонованих варіантів фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу у 2026-27.

Вона уточнила, що на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада питання фінансування для України "не обговорювали поглиблено, хоча воно піднімалося кілька разів".

Тим часом РФ почала готуватись до можливої конфіскації її заморожених активів у Європі.

Щодо допомоги Україні

У Швеції звернули увагу, що Євросоюз більше коштів витрачає на імпорт з Росії, ніж на підтримку України.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, зокрема, повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз сплатив Росії за імпорт товарів та енергоресурсів на 124 мільярди євро більше, ніж надав підтримки Україні.

Тим часом Польща доєднається до ініціативи PURL з закупівлі зброї в США для України і планує внести 100 млн доларів.

До речі, у Нідерландах кажуть, що корупційний скандал – "не добрий знак" для друзів України.

Деталі диверсії у Польщі і напад на посла

Польський портал Onet повідомив, що підозрюваних у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії громадян України нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, їм 41 і 39 років відповідно.

Для виконання диверсії у Польщі обоє провели там лише кілька годин, багато "роботи" зробили їхні спільники у Польщі, яких вже затримано. Чоловіки в’їхали на територію країни з Білорусі за підробленими паспортами і виїхали через КПП "Тересполь".

Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську після двох диверсій на залізниці між Любліном і Варшавою.

Варшава наказала працівникам консульства РФ у Гданську залишити країну до 23 грудня.

Тим часом у Росії напали на польського посла. Він назвав напад російських "активістів" спробою його залякати.

Російського повіреного викликали до МЗС Польщі після нападу на посла.

"Афроамериканці Європи"

Фабіан Койбель, місцевий представник ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" з Дрездена, написав на порталі X про те, що "поляки є афроамериканцями Європи".

"Поляки просто вважають себе великою, гідною співчуття жертвою європейської історії. Це жертва як національна ідентичність. Вони просто афроамериканці Європи"– написав Койбель.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на його слова, адресувавши свій коментар польським правим політикам.

"Панове Навроцький, Качинський і Менцен! Лідери улюбленої вами німецької партії "АдН" щойно заявили, що поляки є "афроамериканцями Європи" з вічним комплексом жертви, що ми є більшою загрозою, ніж Росія, і що ми пограбували Німеччину з її землями. Мені соромно за вас!", – написав Туск на порталі X.

Тим часом опитування свідчать, що польська опозиційна права партія "Право і справедливість" має найслабшу підтримку за останні роки.

Щодо оборони Європи

Виступаючи на щорічній зустрічі французьких мерів у Парижі новий начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Фаб'єн Мандон закликав місцевих посадовців підготувати громадян до того, що їм, можливо, доведеться "прийняти страждання, щоб захистити те, ким ми є".

Він додав, що якщо Франція "не готова прийняти втрату своїх дітей, економічні страждання через те, що пріоритет буде надано оборонному виробництву, то ми опинимося в небезпеці".

Видання Politico пише, що партії з обох країв політичного спектра, які разом представляють значну частину виборців, виступили проти, підкресливши відсутність консенсусу у Франції щодо необхідності готуватися до війни, а також розбіжності в оцінках того, наскільки велику загрозу Росія становить для французької батьківщини.

Головнокомандувач шведських Збройних сил Мікаель Клаессон вважає, що Росія в найближчому майбутньому може випробувати колективну оборону НАТО.

Тим часом Сполучені Штати допускають, що Німеччина у майбутньому може перебрати на себе командування силами НАТО в Європі.

Німеччина розробила новий танк із захистом від дронів і ракет, а Британія встановить на флоті лазерні системи у межах контракту на понад $400 млн.

На кордоні Молдови та Румунії затримали ваговоз зі зброєю, аеропорт Вільнюса закрили через невідомий метеозонд, а Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажівок.

У Румунії взяли під варту найманця, який планував антизахідний переворот.

Решта новин

У ЄС покарали санкціями росіян, причетних до катування Вікторії Рощиної, а Румунія анонсувала приєднання до санкцій США проти "Лукойлу".

Трамп підписав схвалений Конгресом проєкт про публікацію "файлів Епштейна".

У Чехії зіштовхнулися потяги: близько 40 людей зазнали поранень.

У Косові офіційно розпустили парламент і призначили дострокові вибори.

Іспанський суд зобов'язав Meta виплатити майже пів мільярда євро.

Генпрокурора Іспанії визнали винним у порушенні таємниці слідства.

У частині Парижа раптово зникло електропостачання, зупинялась гілка метро.