Прямо зараз у Білому домі проходять переговори української і американської делегацій. Очікується, що сторони обговорять питання співпраці і можливість продажу Україні ракет Tomahawk. ЗМІ пишуть, що Зеленський хоче зацікавити Трампа енергетичною угодою з Україною.

Денис Шмигаль заявив про "поворотний момент" для України на тлі представленого Єврокомісією оборонного плану.

У Швейцарії затримали ватника, який здійснив напад на україномовну родину.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 17 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Ще один шанс Путіну

Вчора ввечері лідери США та Росії провели першу за майже два місяці розмову.

"Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", – повідомив вчора Дональд Трамп.

Американський президент вважає, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

А ще він повідомив, що російському правителю не сподобалася ідея, аби ракети Tomahawk постачалися Україні.

Хоча, за даними CNN, очільник Білого дому у розмові з Путіним не поховав ідею передачі Tomahawk Україні.

Дональд Трамп після розмови сказав, що лідери проведуть ще одну зустріч – цього разу в Будапешті.

Він пояснив вибір місця зустрічі з Владіміром Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Підготовка до зустрічі у Будапешті

У Кремлі кажуть, що зустріч Владіміра Путіна і Дональда Трампа може відбутися протягом двох тижнів.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна розпочала підготовку до зустрічі.

Він сьогодні провів телефонну розмову з російським правителем Владіміром Путіним, в ході якої, зокрема, йшлося про заплановану зустріч у Будапешті.

А мністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів розмову з радником лідера РФ Юрієм Ушаковим з приводу організації зустрічі очільників Росії і США.

За словами Сійярто, у Будапешті "з повагою чекають на президента Владіміра Путіна".

"Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", – заявив угорський міністр.

Він додав, що дату зустрічі ще не погодили.

У Єврокомісії кажуть, що Путіну не заборонено в’їзд до ЄС, а у Кремлі поки не знають, як саме Путін полетить до Будапешта.

За даними Bloomberg, європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль переконаний, що українська сторона повинна брати участь у зустрічі президента Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним у Будапешті.

Хоча Німеччина налаштована скептично щодо зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті.

Незручна для ЄС і НАТО зустріч

Як пише Reuters, візит Путіна до Будапешта поставить ЄС і НАТО у незручне становище.

Агентство нагадує, що саме у Будапешті у 1994 році США, Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Підписанти меморандуму зобов'язалися поважати територіальну цілісність України – ця обіцянка була зруйнована тотальним вторгненням Росії до свого сусіда у 2022 році.

"Це незручно як для ЄС, так і для НАТО. Час – це все: загроза "Томагавків" зростає, і раптом Путін хоче зустрітися. Але якщо Трамп може щось зробити, він повинен це зробити", – сказав європейський високопосадовець.

Ботонд Феледі, геополітичний аналітик Red Snow Consulting, сказав, що вибір Будапешта для зустрічі означає, що Путін може "вбити кількох зайців одним пострілом".

Переговори з Трампом

За даними Axios, президента України Володимира Зеленського здивувала розмова Трампа з Путіним та анонс зустрічі у Будапешті.

Вчора пізно ввечері Зеленський, перебуваючи у США, повідомив, що розраховує від зустрічі зі своїм американським візаві на те, аби "імпульс" приборкання війни, який спрацював на Близькому Сході, допоміг закінченню російської війни проти України.

"Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про Tomahawk", – зазначив український президент.

За його словами, у Вашингтоні президенти, серед іншого, будуть говорити про додаткове постачання систем ППО.

Президенти зустрілися близько 20:30 за Києвом.

Приблизно о 21:15 розпочалися їхні переговори у форматі "двостороннього обіду".

За даними AP, Зеленський хоче зацікавити Трампа енергетичною угодою з Україною.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп повідомив, що в ході зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським обговорить, зокрема, свою телефонну розмову з главою Кремля Владіміром Путіним, яка відбулась напередодні.

А президент України сказав, що запропонує Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Венс про неготовність РФ до миру

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що війна Росії проти України триває через небажання сторін укладати мирну угоду.

Американський віцепрезидент додав, що вважає мирне врегулювання все ще можливим, але для цього потрібно "набагато більше роботи".

"Я думаю, що існує засаднича невідповідність очікувань, бо росіяни схильні думати, що вони досягають більших успіхів на полі бою, ніж це є насправді", – сказав Венс, додавши, що це ускладнило досягнення угоди.

"Поворотний момент" для України

Україна перетворюється у повноцінного гравця на європейському континенті.

Міністр оборони України Денис Шмигаль вважає, що представлений Єврокомісією оборонний план для ЄС на наступні роки є "поворотним моментом" у підходах до безпеки.

Він відзначив, що цей документ враховує роль України у захисті Європи, і тепер "досвід, інновації та стійкість українських воїнів стали невід’ємною частиною спільної системи безпеки Європи".

До речі, у Польщі проходять навчання "Хоробрий тигр" з урахуванням досвіду війни в Україні, а Литва посилює контроль над небом і впроваджує зони обмеження польотів.

Рада ЄС і Європарламент погодили умови оборонної програми EDIP на 1,5 млрд євро, а Фінляндія приєдналась до очолюваної Естонією ініціативи посилення стійкості України до кіберзагроз.

Крім того, Фінляндія готує новий військовий пакет для України на 52 млн євро.

Міжурядові консультації зі Словаччиною

У словацькому Кошице сьогодні відбулися спільні міжурядові українсько-словацькі консультації.

Консультації відбулися за участі прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та її словацького колеги Роберта Фіцо.

Фіцо наголосив, що факт цих консультацій – це дуже важливий сигнал.

"Уряд Словацької Республіки підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Нашим першим інтересом є кінець війни і зупинення ескалації", – додав він.

Прем’єр-міністр Словаччини наголосив, що його країна підтримує вступ України в Європейський Союз.

"Якщо ваша країна ухвалила рішення і вважає, що ваше майбутнє в Євросоюзі, то ми також вважаємо, що те, що ви будете в ЄС – підтримає стабільність в регіоні і надасть нові імпульси для наших двосторонніх відносин", – сказав він.

Після консультацій Фіцо заявив, що хоче хороших відносин з усіма, зокрема і з РФ, а також анонсував візит в Україну на наступні урядові консультації.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко запропонувала своєму словацькому візаві Роберту Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував допомогу енергосистемі України від Словаччини на 500 тисяч євро.

До речі, головна лівоцентристська політична сім'я Європи у п'ятницю вигнала партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, якого звинувачують у заграванні з лідером Росії Владіміром Путіним і підриві верховенства права у власній країні.

Щодо шляху до ЄС

Доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер в інтерв’ю "Європейській правді" дав зрозуміти, що переговори про вступ України в ЄС не відкриють до квітня.

Крім того, він вважає, що у разі збереження частини територій окупованими Україна могла б стати членом ЄС за прикладом Західної Німеччини чи Кіпру.

Також, на його думку, Україні вдалося відновити довіру ЄС після липневої спроби ліквідації незалежності антикорупційних установ.

До речі, у ПАРЄ побачили помітний прогрес у реформах в Україні, але нагадали про виклики.

Польща не віддасть українця Німеччині

Окружний суд у Варшаві в п'ятницю не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів "Північного потоку" Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск задоволений рішенням суду щодо підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що німецька сторона поважає рішення суду в Польщі.

"У Польщі судом було ухвалено рішення, яке я поважаю, оскільки ми визнаємо принцип поділу влади", – сказав він.

Затримання нападника на українців

Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо латвійського громадянина, який у Швейцарії здійснив напад на україномовну родину.

Виявилося, що до нападу, який стався 13 жовтня в поїзді у Швейцарії, причетний латвієць Александр В.

Відкриті джерела розвідки, зокрема проєкт Molfar, повідомляють, що чоловік має історію агресивної поведінки щодо україномовних.

Він публікував фотографії у футболці з написом "Росія в моєму серці" та татуюванням матрьошки на руці.

Сьогодні стало відомо, що швейцарська поліція затримала чоловіка з Латвії.

Як пише Kyiv Post, в соцмережах повідомляють, що йдеться про Александра Вабікса з Риги, який живе в Цюриху.

Його партнерка ще й українка з Одеси, яка має статус біженки у Швейцарії.

У Міністерстві закордонних справ України подякували Латвії за розслідування проти чоловіка, що напав на українців

До речі, у Польщі затримали чоловіка, який підпалював автівки з українськими номерами, а у Фінляндії засудили російського студента за порушення санкцій проти РФ.

Програш РФ на $50 млрд

Росія остаточно програла справу на $50 млрд проти "ЮКОС" у суді Нідерландів.

Решта новин

Швеція слідом за главою ОБСЄ нагадала владі Грузії про її демократичні зобов'язання, а Тбілісі направило ноту протесту до ОБСЄ через участь чинної голови організації в протесті.

За даними Reuters, Мінськ запросив дипломатів ЄС на зустрічі для послаблення політичної ізоляції.

Мера від керівної партії Німеччини впіймали з кокаїном біля нічного клубу.

Ексраднику Трампа з нацбезпеки висунули підозру.

У столиці Румунії стався сильний вибух у багатоповерхівці, а в Італії вибух стався біля будинку відомого журналіста-розслідувача.

Польща заборонила розведення хутрових тварин.

У Польщі шоломи стають обов’язковими для дітей-велосипедистів.