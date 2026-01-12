НАТО поможет Гренландии, ракеты от Британии, Санду за объединение с Румынией: новости дня

Велика Британія розробить нові тактичні балістичні ракети, які збільшать вогневу потужність України, а Норвегія хоче інтегрувати перехоплювачі від українських виробників у систему NASAMS.

Німецький Rheinmetall оголосив, що вже на початку 2026 року Україна має отримати перші бойові машини Lynx KF41.

Гренландія лишається в центрі уваги ЗМІ. У Трампа сказали, що Данія окупувала Гренландію, а єврокомісар нагадав, що члени ЄС будуть зобов’язані допомогти Данії у випадку військової агресії. Трамп каже, що Гренландію охороняють "дві собачі упряжки".

Тим часом Туреччину закликають раніше надати F-16 для охорони повітряного простору Балтики.

Все важливе і цікаве за понеділок, 12 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський доручив переговорній команді фіналізувати документ про гарантії безпеки зі США та передати його на розгляд президентів двох країн.

Тим часом президент США заявив, що у Володимира Зеленського лише один козир – Дональд Трамп, і без нього настала б "повна катастрофа".

"Якби у нього не було Дональда Трампа, це було б цілковитою катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають", – заявив американський лідер.

Тим часом головна речниця Європейської комісії Паула Піньо наголосила, що на певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудуться перемовини з очільником Кремля Владіміром Путіним, у яких візьме участь і ЄС.

Британія допоможе з ракетами

Британія розроблятиме балістичні ракети для України, здатні літати на 500 км, йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

В рамках проєкту Nightfall Британія оголосила конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет з дальністю польоту понад 500 кілометрів, призначених для використання в умовах високої загрози на полях битв з сильними електромагнітними перешкодами.

З бойовою частиною вагою 200 кг, високою точністю, виробництвом 10 систем на місяць і максимальною ціною 800 тисяч фунтів стерлінгів за ракету, Nightfall покликаний надати Україні потужний і економічний варіант завдання ударів на великі відстані з мінімальним зовнішнім експортним контролем.

А німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив, що вже на початку 2026 року Україна має отримати перші бойові машини Lynx KF41.

Наступним кроком планується закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні.

Співпраця з Норвегією

Сьогодні до Києва прибув глава міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Він оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та функціонування української держави.

Крім того, за його словами, Норвегія інтенсивно працює над розвитком партнерства з українськими виробниками оборонної продукції.

Еспен Барт Ейде зазначає, що мета такого партнерства – інтеграція перехоплювачів від українських виробників у систему NASAMS.

"Данія окупувала Гренландію"

Посланець американського президента Дональда Трампа в Гренландії Джефф Лендрі заявив, що Данія після Другої світової війни окупувала острів, контроль над яким хоче отримати президент США.

Лендрі заявив, що США захищали суверенітет Гренландії під час Другої світової війни, коли Данія не могла цього зробити.

"Після війни Данія знову окупувала її, обійшовши і проігнорувавши протокол ООН. Це має бути про гостинність, а не ворожість", – написав він.

Посол Данії в США Єспер Моллер Соренсен відповів на це словамии, що Гренландія протягом століть була частиною Королівства Данія, і це неодноразово визнавалося і американськими адміністраціями, і в ООН, і на міжнародному рівні.

А президент США знову повторив, що не хоче допустити, щоб Гренландію захопили Росія чи Китай, а також зазначив, що острів не має власної оборони.

"А захист Гренландії в основному складається з двох собачих упряжок. Ви це знаєте? Ви знаєте, що є їхнім захистом? Дві собачі упряжки. Тим часом російські есмінці та підводні човни, а також китайські есмінці та підводні човни знаходяться повсюди", – сказав Трамп.

Китай застеріг США від спроби використати його задля реалізації інтересів у Гренландії.

"США не повинні переслідувати власні інтереси, використовуючи інші країни як привід", – наголосила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

НАТО допоможе Гренландії

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

У заяві зазначили, що Гренландія, як частина Данського королівства, також є членом НАТО, а тому її оборона повинна здійснюватися через НАТО.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС будуть зобов’язані надати допомогу Данії, якщо та зіштовхнеться з військовою агресією.

Кубілюс також погодився зі словами прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен про те, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами означатиме кінець НАТО.

До речі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на участь США у захисті Гренландії.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте вірить, що президент США Дональд Трамп робить "правильні речі" для Альянсу.

Він зазначив, що Альянс працює "у правильному напрямку", щоб допомогти Данії у посиленні її оборони.

Крім того, президент США Дональд Трамп впевнений, що він урятував НАТО і без нього Північноатлантичний альянс вже б не існував.

Данія: "доленосний момент"

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про "доленосний момент" для своєї країни на тлі погроз президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

"Ми знаходимося на роздоріжжі, і це доленосний момент. На кону стоїть більше, ніж можна побачити неозброєним оком, тому що якщо ми побачимо, що американці насправді відвертаються від західного альянсу, що вони відвертаються від нашої співпраці в рамках НАТО, погрожуючи союзнику, чого ми раніше не бачили, то все зупиниться", – підкреслила вона.

Оборона Європи

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запропонував створити "коаліцію рішучих" в рамках ЄС, яка займатиметься створенням європейської армії з місією стримування.

"Європа повинна перестати говорити та почати діяти, чітко давши зрозуміти, що вона матиме місце за столом переговорів з великими державами", – сказав міністр, додавши, що "багато" країн ЄС поділяють пропозиції Іспанії.

Окрім того, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав припинити "тиск" на Гренландію та сказав, що Іспанія готова зміцнювати безпеку арктичного острова.

Франція розпочинає кампанію з набору нових добровольців на військову службу, а Швеція витратить понад $400 млн на безпілотні системи.

Винищувачі НАТО минулого тижня супроводжували літаки РФ, що порушили правила польоту над Балтикою.

За даними Bloomberg, НАТО попросив Туреччину раніше надати F-16 для охорони повітряного простору Балтики.

Трамп тисне на Іран

За даними CNN, президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Politico пише, що серед варіантів дій проти Ірану, які були представлені президенту США, були удари всередині країни та наступальні кібератаки.

У неділю сам Трамп заявив, що іранська сторона попросила його про переговори.

"Лідери Ірану хочуть вести переговори. Я думаю, вони втомилися від побоїв з боку Сполучених Штатів. Іран хоче вести переговори з нами", – зазначив він.

Каллас погрожує Ірану санкціями

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вирішила заборонити іранським дипломатам доступ до Європарламенту.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.

Топдипломатка ЄС нагадала, що проти Ірану вже діють санкції за порушення прав людини, діяльність з розповсюдження ядерної зброї та підтримку війни Росії в Україні.

"І я готова запропонувати додаткові санкції у відповідь на жорстоке придушення протестувальників режимом", – підкреслила вона.

Тим часом Іран викликав послів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії через підтримку антиурядових протестів.

Фіцо критикує топдипломатку ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас повинна піти у відставку.

"Ми маємо замінити високого представника Європейського Союзу з питань міжнародної політики, пані Каллас. Я вперше говорю про це відкрито. Ви добре знаєте, що я мав багато критичних зауважень щодо Китаю. Ми перебуваємо в кризі, міжнародній кризі. Європа не здатна реагувати", – сказав він.

Фіцо поскаржився, що Євросоюз не має власних міжнародних позицій та був змушений 20 годин чекати на публікацію заяви щодо подій у Венесуелі, де США захопили Ніколаса Мадуро.

"Нам потрібне сильне лідерство, не тільки на рівні національних держав", – заявив Фіцо.

Також словацький прем’єр-міністр переконаний, що операція США у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро зруйнувала світовий порядок.

Тим часом у Словаччині у суботу вдень напали на журналіста Петера Шутца, відомого критикою влади. В уряді Роберта Фіцо розкритикували потерпілого журналіста.

ЄС підпише угоду з МЕРКОСУР

ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР підпишуть довгоочікувану торговельну угоду в суботу, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня відвідає Парагвай для участі в церемонії підписання.

Візит відбудеться після того, як у п'ятницю більшість країн-членів ЄС проголосували за підписання угоди.

Угода між ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі, яка охоплюватиме близько 700 мільйонів людей. З точки зору Брюсселя, ця угода є важливою геополітичною перемогою з огляду на зростання частки Китаю в торгівлі та впливі в Латинській Америці, а також тарифну політику президента США Дональда Трампа.

У Франції – протести проти торгівлі з МЕРКОСУР: фермери націлилися на імпорт продовольства.

Притулок для ексміністра юстиції Польщі

Скандальний ексміністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро, проти якого висунуто 26 звинувачень, отримав політичний притулок в Угорщині.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик вважає, що дії Зьобро "вкрай деморалізують всю судову систему".

"Колишній міністр юстиції, який уникає відповідальності за свої вчинки, втікши до країни, де править Віктор Орбан, друг Владіміра Путіна – тут все зрозуміло. Думаю, що навіть для виборців "ПіС", – сказав він.

Експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький і його наступник Дональд Туск не здивовані, що Зьобро отримав притулок в Орбана.

Тим часом конкуренти Віктора Орбана пообіцяли, що за їх влади Угорщина не буде притулком для міжнародних злочинців.

До речі, вихідними у столиці Угорщини відбулася головна політична подія для керівної партії "Фідес" – з'їзд, на якому політсила Віктора Орбана офіційно затвердила список зі 106 кандидатів, що змагатимуться під партійними прапорам на майбутніх парламентських виборах, у квітні 2026 року.

Передвиборчий партійний з'їзд показав, що партія Орбана почала серйозно помилятися. А ще – у довжелезній промові прем'єра, яка задала тон кампанії, не було жодної тези про "українську загрозу".

Про важливий розворот в Угорщині, який може зіграти для нас ключову роль, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Україна – "більше не загроза"? Чому та як Орбан змінив риторику про українців перед виборами.

Цікаво, що опозиція в Угорщині, що тролить Орбана, почала продавати сувенірку зі слоганом партії влади.

Щодо корупційних скандалів в Європі

У Польщі сімох посадовців затримали за довготривалу корупційну схему реєстрації авто.

Керівник офісу президента Кіпру Хараламбос Хараламбус подав у відставку через корупційний скандал.

У четвер увечері в мережі X з’явилося таємно записане відео – лише за день після того, як Кіпр офіційно перебрав головування в Раді ЄС, що спровокувало політичну кризу.

Відео містить змонтовані фрагменти із зафіксованими на камеру високопосадовцями, які, ймовірно, описують способи обходу обмежень на фінансування виборчих кампаній за допомогою готівкових пожертв, а також обговорюють схему, що дозволяє бізнесменам отримати доступ до президента та першої леді.

В одному з епізодів згадується допомога росіянам в уникненні санкцій ЄС. Також стверджується, що соціальні внески компаній через фонд AFKS, яким керує перша леді, використовуються неналежним чином для отримання преференцій.

Стармер проти Х

Британський прем’єр Кір Стармер шукає підтримки для міжнародної заборони Маскового X.

Він веде переговори з Канадою та Австралією після того, як інтегрований штучний інтелект платформи, Grok, був використаний для створення сексуалізованих фейкових відео жінок і дітей.

Крім того, Британія прискорить ухвалення закону, який криміналізує створення порнографічних діпфейків.

Президентка Єврокомісії також анонсувала заходи проти порнографічного ШІ-контенту.

Негода в Європі

Сильний снігопад порушив роботу аеропорту Варшави.

До речі, українку не допустили на рейс у Варшаві через напис "бомба" на чолі.

У найбільшому аеропорту Німеччини – також перебої в роботі через негоду.

Решта новин

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що "якби був референдум, я б підтримала об'єднання з Румунією".

Найбільша партія Болгарії відмовилась формувати новий уряд, наблизивши дострокові вибори.

Експрем’єра Грузії, колишнього соратника Іванішвілі, засудили до 5 років ув’язнення.

Естонія заборонила в’їзд сотням осіб, які воювали на боці РФ проти України.