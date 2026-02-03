НАТО найдет ракеты для ВСУ, три уровня гарантий безопасности, реакция на удары РФ: новости дня

Попри заяву Трампа про згоду Путіна тиждень не обстрілювати Україну, російські загарбницькі війська здійснили чергову масовану атаку по українських енергетичних і інших цивільних об’єктах.

Атака відбулася у день візиту до Києва генсека НАТО і у переддень запланованих переговорів команд України, Росії та Сполучених Штатів у Абу-Дабі.

Швеція та Данія разом замовлять Україні засоби ППО на 246 мільйонів євро, а Франція надасть ще 70 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 3 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Удар РФ попри заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп анонсував "хороші новини" щодо припинення війни в Україні.

"Ми врегулювали вісім воєн, і я думаю, що ми добре справляємося з Україною та Росією. Вперше я кажу, що, знаєте, я думаю, що, можливо, у нас будуть хороші новини", – заявив американський лідер.

Також він розповів про свій дзвінок правителю Росії Владіміру Путіну, під час якого президент США попросив його не обстрілювати українські міста протягом тижня.

"І я запитав його, чи не міг би він на тиждень припинити обстріл, щоб ракети не летіли на Київ чи інші міста, і він погодився це зробити, тож це вже щось", – додав Трамп.

На тлі нової масштабної атаки по території України, яку здійснила Росія у ніч на вівторок, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни порушили домовленість з США про енергетичне перемир'я.

"Фактично перемир'я почалося в ніч на п'ятницю, і в ніч на сьогодні росіяни порушили обіцянку. Або Росія тепер вважає, що у тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну і просто дочекалися найбільш холодних днів", – заявив він.

Зеленський переконаний, що за досягнутими домовленостями перемир'я мало тривати до наступного засідання тристоронньої групи, яке не з української ініціативи відклали на 4-5 лютого.

"Американці логічно запропонували – перемир'я до наступної зустрічі. Цей російський удар порушує те, про що домовлялася американська сторона, і повинні бути наслідки [для Росії]", – наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робота української переговорної команди, яка вирушила на тристоронню зустріч з представниками США та Росії, буде "скоригована" через масовану російську атаку.

"Маємо справу з терористами"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у ніч на 3 лютого Росія завдала ударів 450 безпілотниками і понад 60 крилатими ракетами, а також балістикою, передусім по енергетичній інфраструктурі; постраждали також житлові будинки.

"Путін дочекався посилення морозів і накопичив дрони й ракети, щоб продовжувати геноцидальні удари проти українського народу. Ані очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ані його обіцянки США не стримали його від терору проти звичайних людей посеред найсуворішої зими. Ми маємо справу з терористами, яких потрібно змушувати зупинитися", – наголосив глава МЗС України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський додав до своєї публікації в X допис глави української дипломатії і зазначив, що це "все, що стосується обіцянки Владіміра Путіна, даної президенту США Дональду Трампу".

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила у Facebook, що вночі спала у ванній і що "це була дуже гучна ніч".

"Це не якісь побічні ефекти війни. Це російська стратегія. Зимовий холод використовується як зброя. Тепло– й електрогенерація – це цілі. Я щоночі думаю про тисячі людей, які дрижать від холоду у себе вдома… Я в захваті від того, як Україна тримається", – написала Катаріна Матернова.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував Росію за масований удар зазначивши, що "це не дипломатія, це державний терор".

"Будь-що менше, ніж максимальний тиск на агресора, сприяє скоєнню злочину", – наголосив міністр закордонних справ Естонії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що для перелому у війні Україні потрібно надати ракети "Томагавк", та звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі цих ракет.

"Після цієї масованої атаки минулої ночі я закликаю президента США Дональда Трампа розпочати процес надання Україні ракет "Томагавк", що стало б переломним чинником у військовому сенсі. У найближчі дні та тижні ми маємо посилювати тиск на Путіна. Будь-які переговори, які виглядатимуть як надмірна винагорода за агресію, запустять ланцюг катастроф у всьому світі", – написав Грем.

НАТО знайде ракети для ЗСУ

Наслідки обстрілу Росією однієї з київських ТЕЦ сьогодні особисто побачив генсек НАТО Марк Рютте, який з візитом прибув до Києва.

Постраждалий об’єкт генсеку НАТО показав міністр енергетики, віцепрем'єр України Денис Шмигаль.

"Ракетний удар по цивільному об’єкту теплопостачання у мороз –25°C. Наголосив: цей злочин має бути належно оцінений", – зазначив Шмигаль. На відео він уточнив, що у цей об’єкт прицільно прилетіли 5 балістичних ракет.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, що у Москві не налаштовані на реальні мирні переговори.

Він запевнив, що західні партнери продовжать чинити тиск на Росію та підтримувати Україну.

Рютте наголосив, що друзі України, так само як самі українці, "не хотіли би другого Будапештського меморандуму чи ще одного "Мінська".

"НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека – це наша безпека, ваш мир – це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим", – наголосив Марк Рютте.

За його словами, низка партнерів передадуть Україні ракети ППО з власних запасів.

"Я бачу багато країн, включаючи Туреччину, Норвегію, Канаду, Іспанію, хто зараз уже детально переглядає власні запаси, щоби знайти, що вони можуть передати (до ЗСУ) зі складів, включаючи A120, A9X (ракети класу повітря-повітря – ЄП), а також ракети PAC для систем Patriot, які є критичними для українського ППО", – заявив він.

Генсек НАТО також повідомив, що 90% ракет для української ППО надійшло через програму PURL.

А ще він впевнений, що Європа знайде понад $15 млрд на закупівлю зброї для ЗСУ.

До речі, Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, на суму 246 млн євро.

Швеція виділяє майже 200 млн євро, а Данія – 40 млн євро, на закупівлю систем Tridon Mk2. Це зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва, які є особливо ефективними у збитті дронів.

А Естонія готує новий пакет допомоги Україні з дронами та засобами протидії БпЛА.

Енергетична допомога

Франція надасть ще 70 млн євро для підтримки критичної інфраструктури України.

У Молдові зібрали понад 650 тисяч гривень "на тепло для України", а співробітники Міністерства закордонних справ Литви, реалізуючи акцію підтримки України, зібрали майже 14 тисяч євро на генератори.

Київ отримав ще одну партію генераторів від Варшави.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про пакети енергетичної допомоги від партнерів та волонтерів, які вже надійшли в Україну.

Три рівні гарантій безпеки

Видання Financial Times пише, що Україна разом із західними союзниками обговорює багаторівневий план реагування на порушення Росією потенційної угоди про припинення вогню, який зокрема передбачає участь американських військових.

Згідно з пропозицією, будь-яке порушення Росією режиму припинення вогню призведе до реагування протягом 24 годин. Спершу це має бути дипломатичне попередження, та, за необхідності, дії української армії, спрямовані на відновлення перемир’я.

Якщо воєнні дії продовжаться й після цих кроків, Україна разом із союзниками перейде до другого етапу реагування – використання сил так званої "коаліції рішучих".

Джерела додають, що в разі розширення атаки, через 72 години після першого порушення буде запущена скоординована реакція сил, що підтримуються Заходом, включаючи американські військові сили.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відмовився коментувати по суті публікацію видання Financial Times про узгоджені принципи гарантування безпеки України, хоча визнав, що читав це повідомлення.

Втім, він підтвердив, що зараз у домовленостях "йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні".

За його словами, перший рівень гарантій – це "посилена українська армія", яку буде підтримувати фінансування партнерів.

Другий рівень, як зазначив Рютте – це "коаліція рішучих", "яку зібрали разом французи і британці".

"І третій рівень – Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть долучитися", – завершив пояснення генсек.

Візити на річницю вторгнення

Президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибудуть з візитом до Києва на річницю повномасштабної агресії Росії проти України 24 лютого.

Як повідомляла "Європейська правда", делегація європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що "найближчими днями" відвідає Київ разом зі міністром фінансів та економіки Анджеєм Доманським.

Шпигунство і диверсії

У Польщі чоловіка засудили за шпигунство для РФ, а також взяли під варту співробітника Міноборони через підозру у шпигунстві.

До речі, під Варшавою зійшов з рейок вантажний потяг з дизелем, кілька цистерн перекинулись.

У порту Гамбурга затримали двох робітників за підозрою в диверсії на військових кораблях.

Щодо файлів Епштейна

30 січня 2026 року Міністерство юстиції США розпочало публікацію фінального і наймасштабнішого масиву документів у справі Джеффрі Епштейна, що охоплює понад 3 мільйони сторінок матеріалів.

Окрім Дональда Трампа, найбільшого репутаційного удару в новому масиві файлів зазнала стара гвардія Демократичної партії.

Центральною мішенню залишається Білл Клінтон, ситуація навколо якого загострилася через публікацію нових фотографій із приватних поїздок, які суперечать його попереднім заявам про суто офіційний характер контактів.

Подружжя Клінтонів погодилось на допит у Конгресі у справі Епштейна.

Найбільше серед європейських країн нова хвиля компромату вдарила по Норвегії.

Осло призупинила повноваження посла в Йорданії та Іраку Муни Юль через її згадки у справі Епштейна.

Член Палати лордів Великої Британії Пітер Мендельсон йде у відставку через файли Епштейна.

Він заявив, що не має нової інформації для Вашингтона у справі Епштейна.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що ймовірна передача конфіденційної урядової інформації колишнім послом Великої Британії в США Пітером Мендельсоном покійному сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну є "ганебною".

Європейська комісія розслідує, чи порушив колишній посол Британії в США Пітер Мендельсон правила Європейського Союзу щодо своїх контактів із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Попри те, що Велика Британія вийшла з ЄС шість років тому, Мендельсон залишається пов'язаним зобов'язаннями, які він підписав під час свого перебування на посаді єврокомісара з 2004 по 2008 рік

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що не мав жодних контактів із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Радник з національної безпеки прем'єр-міністра Словаччини Мирослав Лайчак, який у суботу подав у відставку через свої повідомлення засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну, сказав, що після повторного прочитання цих повідомлень почувається "дурнем".

У Литві розпочали розслідування щодо інформації з файлів Епштейна. У Польщі створять аналітичну групу, щоб розібратися з "файлами Епштейна".

Розслідування щодо компаній Маска

У французьких офісах платформи Маска X проводели обшуки.

Управління уповноваженого з питань інформації Великої Британії розпочало офіційне розслідування щодо компаній X Internet Unlimited Company та xAI, Ілона Маска та його чат-боту штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень.

В офіційному повідомленні зазначається, що до такого кроку вдалися після повідомлень про те, що чат-бот Grok використовувався для створення інтимних зображень осіб, зокрема дітей, без їхньої згоди.

Решта новин

Росія каже, що готова до нового світу без ядерних обмежень.

У ЄС заявили про потребу зменшити залежність від американських технологій, а також нібито створить платформу для обміну військовими даними без участі США.

У ЄС кажуть, що введуть в дію заборону імпорту газу з РФ, попри судовий позов Угорщини.

Уряд Франції пережив останні два вотуми недовіри, "бюджетна епопея" завершилась.

Понад 13 мільйонів людей у Німеччині перебувають під загрозою бідності.