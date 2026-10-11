Трамп договорился с Путиным, реакция Европы на сговор, атаки в школах Польши: новости выходных

Дуже насичені новинами вихідні!

Сполучені Штати домовилися з Путіним про дизельне пальне, що стало несподіванкою для Києва. Українсько-американські переговори у Маямі завершилися достроково. Трамп каже, що зняття санкцій – це відповідь на ігнорування Україною прохань про припинення атак на російські нафтопереробні заводи. Зеленський наголошує, що Україна готова припинити атаки у разі дзеркального кроку Росії.

У США та Європі критикують змову Трампа. Зібрали все, що відомо на цю хвилину.

А ще Трамп встиг оголосити про "енергетичне перемир'я", розкритикував Норвегію через те, що йому знову не дісталась Нобелівська премія, а також пропонує перейменувати океан на свою честь.

Все важливе і цікаве за вихідні, 10 та 11 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Змова Трампа з Путіним

У п'ятницю ввечері, 9 жовтня, президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним та домовився з ним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до Сполучених Штатів.

Президент Володимир Зеленський різко розкритикував такі дії Трампа, назвавши зняття санкцій абсолютно жахливим кроком. Він наголосив, що цей "подарунок Путіну на день народження" забезпечить агресора додатковими мільярдами на продовження війни.

Помічник російського правителя Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США відкинув можливість мирних переговорів і наголосив, що Росія продовжуватиме бойові дії, доки не досягне "всіх своїх цілей".

Дональд Трамп заявив, що у телефонній розмові з правителем РФ Владіміром Путіним почув від нього бажання досягнути угоди щодо завершення війни в Україні.

"І погляньте, він випускає на світовий ринок великі обсяги нафти. Гаразд. Це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", – зазначив американський лідер.

За даними російського пропагандистського агентства ТАСС, спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Москви у найближчі два тижні.

Переговори України, Європи і США у Маямі, які були заплановані на 9-10 жовтня, завершились достроково.

Другого дня переговорів у Маямі не було.

За даними Axios, угода з Путіним щодо дизельного палива стала відповіддю на ігнорування Україною півдюжини прохань Сполучених Штатів припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

"Зеленський неправильно оцінює ситуацію. Продовжуючи завдавати ударів по нафтопереробних заводах, він підриває добру волю, яку він вибудував із Трампом протягом останніх шести місяців", – зазначив американський посадовець.

Згодом це підтвердив сам Трамп.

Крім того, посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Критика від Зеленського і відповідь Трампа

У суботу президент Володимир Зеленський наголосив, що Москва віддячила ударами по Запоріжжю.

"Сьогодні Росія висловила свою вдячність за скасування санкцій на експорт дизельного палива, скинувши п’ять керованих бомб на житлові будинки в Запоріжжі. Наразі, на жаль, підтверджено загибель дванадцяти осіб, серед яких троє дітей", – йдеться в дописі президента в Х, опублікованому 10 жовтня о 12:25.

В інтерв’ю Axios Зеленський заявив, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.

"Знаєте, це виглядає як подарунок Путіну на день народження. Це виглядає абсолютно жахливо", – з розчаруванням сказав Зеленський в інтерв’ю Axios.

Він наголосив, що під час його переговорів із Віткоффом та Кушнером напередодні зустрічі у Маямі США жодного разу не натякали на те, що на порядку денному стоїть угода з Росією щодо дизельного палива.

Зеленський порівняв нинішню угоду з минулорічним самітом у Анкориджі між Трампом і Путіним, який завершився тим, що президент США погодився на багато російських вимог щодо війни в Україні, не отримавши нічого натомість.

"Це схоже на "Аляску-2", – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

"Я пропоную, щоб вони обрали нового лідера, здатного укласти угоду, адже він міг би укласти багато угод, але з якихось причин ніколи цього не робить", – заявив президент США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що саме український народ має ухвалювати рішення щодо "обрання нового лідера".

"Президент Володимир Зеленський очолює наш народ у часи війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і саме народ має право ухвалювати рішення", – написав в Х глава МЗС.

У неділю Зеленський заявив про готовність організувати президентські вибори в Україні, якщо кремлівський правитель Владімір Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

Пропозиції США Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до деескалаційних кроків, але лише у тому разі, якщо вони будуть взаємними.

"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – зазначив президент.

В інтерв’ю ABC News, яке опублікували 11 жовтня, Зеленський захистив атаки на російські НПЗ після критики Трампа.

"Я кілька разів говорив про це президенту Трампу… його команді та його людям: ми хочемо миру, ми готові до припинення вогню, ми готові розпочати з будь-яких кроків щодо деескалації. І якщо росіяни хочуть, щоб ми не завдавали ударів по їхніх дизельних заводах, нафтопереробних заводах тощо, ми просимо президента Трампа дати їм сигнал не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України", – сказав він.

Видання The New York Times дізналося, що американці висунули три вигідні економічні стимули, щоб схилити Москву до обмеженого перемир’я – або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі.

Одна з пропозицій стосувалася розблокування мільярдів російських суверенних активів, заморожених на Заході.

У своїх пропозиціях Москві американці також повернулися до плану продажу частини акцій російського нафтового гіганта "Лукойл" у рамках багатомільярдної угоди.

Крім того, спецпредставники американського президента Стів Віткофф і Джарел Кушнер відновили пропозицію США, яка дозволила б Білорусі – союзнику та сусіду Кремля – експортувати калій, за словами посадовців, обізнаних із перемовинами.

Трамп про "енергетичне перемир’я"

У неділю ввечері президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив "енергетичне перемир’я" між Україною та РФ.

"Відтепер набирає чинності "енергетичне перемир'я" у війні між Росією та Україною. Обидві сторони дали на це згоду. Не порушуйте його", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошене главою Білого дому "енергетичне перемир’я" стало для нього новиною.

"Оголошення про припинення вогню стало для мене новиною. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир’я, Україна теж погодиться. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним – будь ласка, повідомте нам, коли розпочнеться перемир’я – ми готові й приймемо його", – зазначив він.

Реакція в США на угоду з Путіним

Американський сенатор-демократ від Кріс Мерфі заявив, що уряд Сполучених Штатів тепер є спонсором державного тероризму.

Низка однопартійців Дональда Трампа від Республіканської партії в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість президента Сполучених Штатів з господарем Кремля Владіміром Путіним щодо постачання російського дизельного пального.

"Владімір Путін – м’ясник. Він – м’ясник власного народу. І він – м’ясник добрих людей України. Він ніколи не стане нашим другом. Тому президент робить усе, що в його силах, щоб знизити ціни на дизельне паливо. Але знаєте, що справді знизить ціни на дизельне паливо? Закінчення війни в Ірані", – сказав сенатор-республіканець Джон Кеннеді.

Конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

Сенатор-демократ Марк Келлі, коментуючи угоду адміністрації США з РФ про постачання російського дизелю, нагадав про "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану". Серед іншого, цей документ передбачає посилення санкційних обмежень проти РФ та "каральні мита" проти країн, які купують російські енергоносії.

Реакція Європи на змову

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запевнила, що Європа не послабить тиск на Росію після домовленості президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним.

"Призупинення санкцій щодо російського дизельного палива надає Москві додаткові доходи для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Велика Британія заявляє про свою відданість підтримці України та тиску на Росію після укладення угоди між США та Москвою щодо постачання дизельного палива.

"Позиція Великої Британії не може бути чіткішою. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україні військову та фінансову підтримку, необхідну для самооборони. Ми також зберігатимемо тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія", – зазначив речник британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.

Незважаючи на угоду США і РФ, уряд Німеччини ще раз підтвердив, що дизельне паливо з Росії точно не потрапить до Німеччини і підтримка України "залишається незмінною".

"Наша підтримка України в її боротьбі проти агресії залишається незмінною", – наголосив речник німецького уряду.

Лідерка німецької Партії зелених Франциска Брантнер різко розкритикувала підхід Трампа.

"Спочатку розпочати війну проти Ірану без будь-якого чіткого плану, що призводить до зростання цін на енергоносії у всьому світі, – а потім укласти угоду саме з войовничим Путіним, щоб пом’якшити наслідки перед проміжними виборами – безсовісніше вже не буває", – заявила лідерка Партії зелених.

Міністерка освіти Німеччини Карін Прієн піддала різкій критиці президента США Дональда Трампа після того, як він закликав до зміни президента в Україні та уклав угоду про закупівлю російського дизельного палива.

Зеленський також обговорив з французьким колегою Емманюелем Макроном виклики після послаблення санкцій США проти російських нафтопродуктів.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США про послаблення санкцій проти російського дизпалива.

"В Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни", – додав Міхал.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо також розкритикував російсько-американську угоду про постачання дизельного палива.

"Я не думаю, що в кінцевому підсумку це матиме велике значення для Сполучених Штатів чи світового ринку", – заявив він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови із Володимиром Зеленським заявив, що ніщо не зламає Україну у її боротьбі проти РФ.

"Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом", – зазначив Туск.

Голова комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що президент США Дональд Трамп "став на бік вбивці" після його висловлювань на адресу Володимира Зеленського.

"Своїми черговими нападками на союзників та демократичні інститути Трамп послаблює Захід і завдає шкоди демократії. Так вважають і багато американців. Тому Європа має непохитно дотримуватися чіткого курсу та підтримувати Україну, адже на США наразі покладатися не можна", – наголосила вона.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ Латвії заявили, що сам сигнал Росії та міжнародній спільноті про пом’якшення санкцій є суперечливим.

Напади у школах Польщі

У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Нападницю знешкодив співробітник навчального закладу та передав правоохоронцям.

У Польщі вже 76 затримань у зв'язку з актами насильства в школах. В начальні заклади повернуть поліцейські патрулі.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк повідомив у суботу, що поліція, спецслужби та Національний дослідницький інститут (NASK) проводять оперативні заходи у зв’язку з дезінформацією та повідомленнями про загрози в школах і додав, що в таких ситуаціях "Росія регулярно намагається дестабілізувати ситуацію".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що серія нападів в польських школах, ймовірно, є спонтанним явищем, а не діями організованої групи.

Тим часом у поліції Польщі отримали дані про можливу спробу замаху на прем’єра та міністра оборони країни.

За словами речниці Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліни Галецької, повідомлення надійшло у неділю на електронну пошту.

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський додав, що польська влада ставиться до цієї справи дуже серйозно.

Він запевнив, що прем’єр-міністр перебуває під охороною, а відповідні служби дбають про його безпеку.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп розкритикував Норвегію через те, що йому знову не дісталась Нобелівська премія.

А ще він пропонує перейменувати океан на свою честь.

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