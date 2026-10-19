США задерживают помощь, теневой отчет об Украине в ЕС, Лувр в осаде: новости дня

Україна хоче за кілька місяців виконати вимоги ЄС по верховенству права і антикорупції. До кінця року можна отримати 30 млрд євро за умови реформ.

А завтра ЄС спробує рухатися вперед з кластерами 4 та 5 для України.

Путін нібито хоче провести зустріч з лідерами США та Китаю.

Швеція надасть Україні понад 5 млн євро для підтримки транспортної інфраструктури, а США поки збережуть тимчасовий захист для мігрантів з України та Судану.

Все важливе і цікаве за понеділок, 19 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Тіньовий звіт про Україну в ЄС

В Україні оприлюднили тіньовий звіт по ключових главах переговорів про вступ до ЄС.

Коаліція під проводом Лабораторії законодавчих ініціатив (ЛЗІ) оприлюднила підготовлений для Єврокомісії тіньовий звіт про рівень відповідності України рекомендаціям ЄС за переговорним кластером "Основи".

Звіт охоплює сфери верховенства права (суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта), боротьби з корупцією та організованою злочинністю, захисту основоположних прав і свобод людини, візової політики, міграції, питання євроінтеграції, роботи Верховної Ради України, уряду, багаторівневого врядування, виборів, громадянського суспільства тощо.

Тіньовий звіт підготовлений коаліцією громадських організацій за координації Лабораторії законодавчих ініціатив у складі ЛЗІ, Transparency International Ukraine, Центру прав людини ZMINA, "Адвоката майбутнього", Асоціації правників України, "Європи без бар’єрів", Громадянської мережі ОПОРА, Центру демократії та верховенства права і за інформаційної підтримки "Європейської правди".

Щодо фінансування і реформ

Європейська комісія наразі оцінює, чи виконала Україна всі умови щодо реформ та змін до законодавства для отримання чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3,7 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Європейської комісії Балаж Уйварі.

За його словами, до кінця поточного 2026 року Україна може отримати від Європейського Союзу близько 30 млрд євро, якщо продовжить здійснювати відповідні реформи.

Щодо євроінтеграції України

Віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна хоче за кілька місяців виконати проміжні критерії у сфері, зокрема, верховенства права і антикорупції, для того, щоб почати закривати переговорні глави у процесі вступу в ЄС.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Також Ченцов розкрив деталі нового механізму ЄС для України – Task Force (робочу групу), що допомагатиме виконувати вимоги.

"Ми створюємо Task Force між урядом і Єврокомісією, мета якого – інтенсивно відпрацьовувати законопроєкти щодо верховенства права і антикорупції, щоби швидко рухатися по бенчмарках і вже за кілька місяців вийти на конкретний результат", – сказав він.

Крім того, уряд запускає "Пульс вступу" щодо виконання зобов’язань України у переговорах ЄС. Ченцов стверджує, що цей інструмент вже створений і незабаром має стати публічним.

А ще віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції вважає, що спротив Угорщини до руху України в ЄС вже у минулому і запропонував, як переконати Бельгію поступитись у питанні російських активів.

До того ж Ченцов не бачить потреби проводити конкурс на генпрокурора. За його словами, цього немає у вимогах ЄС.

ЄС 20 жовтня спробує рухатися вперед з кластерами 4 та 5 для України.

Нагадаємо, наразі для України відкрито чотири із шести переговорних кластерів, і кластери 4 та 5 залишаються останніми, які ще необхідно відкрити.

США затримують допомогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський не хоче завершувати війну, а Україна лежить у руїнах.

"Його країна лежить у руїнах, значна частина його території втрачена, його океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося, поранено та/або загинуло", – заявив Трамп.

Зеленський, у свою чергу, заявив про затримку "життєво важливих постачань" зі США. Він вважає, що дії з боку Сполучених Штатів виглядають як тиск для капітуляції.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік попередив, що причетні до обмежень у використанні Україною програми Starshield будуть притягнуті до повної відповідальності.

"Сполучені Штати повинні надати все необхідне оборонне обладнання, яке потрібно Україні для самооборони... саме так вчинив би Рональд Рейган. І саме так ми вчинимо зараз. Україна може і переможе Росію", – відзначив він.

Фіцпатрік є автором законопроєкту під назвою "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"

Путін хоче зустрічі з Трампом і Сі?

За даними Wall Street Journal, правитель Росії Владімір Путін запропонував Трампу і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну провести саміт щодо умов завершення війни.

Зазначається, що Путін нібито висунув цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня. Під час цієї розмови, нагадаємо, було досягнуто домовленості про те, що Сполучені Штати купуватимуть російське дизельне пальне та сприятимуть його продажу на світовому ринку.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що відбувались розмови про можливу зустріч між лідерами Сполучених Штатів, Росії та Китаю.

Китай не коментує можливість саміту трьох лідерів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить очільника Кремля Владіміра Путіна продовжувати війну.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи повідомлення про пропозицію провести тристоронню зустріч, зазначив, що "не уявляє собі" переговорів щодо України без неї самої.

Загрози для Європи

У Литві розпочали розслідування спроби підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink. Після інциденту в країні посилять захист критичної інфраструктури.

Литва і країни НАТО розпочинають навчання з протидії гібридним загрозам.

Крім того, у Литві очікують, що система виявлення повітряних загроз запрацює до кінця 2027 року.

У болгарській опозиції вимагають від уряду відповідей про підпал антен Starlink.

Нагадаємо, минулого тижня в Болгарії повідомили про можливий підпал 11 із загалом 17 антен для зв’язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

Двох громадян Німеччини звинуватили у підпалі антен Starlink у Болгарії.

Польські прикордонники допоможуть Латвії охороняти кордон з Білоруссю.

Медіа виявили, що двоє громадян Фінляндії роками постачали Росії деталі для ракет, а у Польщі затримали курсанта військової академії, ймовірно, за підозрою у шпигунстві.

Лувр в блокаді

В уряді Франції визнали, що у суботу, 17 жовтня, поліція втратила контроль під час масштабних протестів.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що бере на себе відповідальність за наслідки масових протестів у Франції, і подав заяву про відставку, але президент Емманюель Макрон її не прийняв.

У Парижі другу ніч поспіль – з неділі на понеділок – тривали грабежі та мародерства на тлі протестів.

Сьогодні стало відомо, що протестувальники заблокували вхід до Лувру в Парижі.

У Франції після масових заворушень почали продавати ймовірно награбовані товари.

В країні розгорнули масштабну операцію після випадків мародерства і запроваджують комендантську годину на тлі масштабних протестів.

Рух "Жовті жилети" у Франції закликав до нових масових протестів у суботу.

Президент Макрон звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів у Франції.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт звинуватив у заворушеннях у Франції "лівих екстремістів" та мігрантів.

Німеччина попередила своїх громадян щодо ризиків перебування у Франції. До речі, у Німеччині посилять правила у мовних тестах для мігрантів.

У неділю, 18 жовтня, в італійському Мілані затримали понад 200 людей під час другого дня протестів.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розглядає введення комендантської години через масові заворушення.

У Португалії тривають протести проти зростання вартості житла.

Прем'єр Албанії попереджає про "червону лінію" після кількох днів заворушень. Еді Рама відкинув можливість проведення переговорів з протестувальниками.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія.

"Моє найбільше занепокоєння викликає недооцінка впливу Росії на наші суспільства. Росія рухається до дестабілізації всього політичного устрою нашого європейського континенту", – акцентував канцлер Німеччини.

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Швеція надасть Україні понад 5 млн євро для підтримки транспортної інфраструктури.

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У Молдові заявили про ноту протесту Україні через інцидент із прикордонниками на Дністрі.

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