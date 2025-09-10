Россия атакует Польшу дронами, реакция НАТО, поражение Януковича: новости дня

Вночі відбулося безпрецедентне вторгнення російських безпілотників на територію Польщі, їх вперше (серед країн НАТО) почали збивати.

У дайджесті зібрали все, що відомо про цю атаку і про реакції на неї.

Але й були і інші теми.

Все важливе і цікаве за середу, 10 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Дрони РФ залетіли у Польщу

Вночі 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Прем’єр-міністр країни Дональд Туск повідомив НАТО про безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками. За його словами, повітряний простір країни, за попередніми даними, порушили 19 безпілотників: "і це не фінальні дані".

Пізніше виданню Rzeczpospolita повідомили, що найімовірніше на територію Польщі залетіли 23 апарати типу "Шахед".

"Вперше за час цієї війни значна частка цих дронів залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі", – додав він.

За словами польського прем’єра, саме з території Білорусі залетіли перші ворожі безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше два російські дрони використали повітряний простір Білорусі.

Цієї ночі на території Польщі вперше серед країн НАТО почали збивати ворожі безпілотники.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що союзники НАТО успішно впорались з атакою дронів РФ на Польщу.

Перший збитий польською армією російський безпілотник знайшли у населеному пункті Чоснувка Більського повіту о 5:40.

Один з дронів впав на житловий будинок, неподалік кордону з Білоруссю. В результаті пошкоджено дах будинку, а також автомобіль, який стояв біля нього.

Також фото російського дрона "Гербера" опублікували у Facebook-акаунті Nocna Jazda Tomaszów Mazowiecki. Цей безпілотник впав біля населеного пункту Опочно в Лодзькому воєводстві і не вибухнув.

Станом на 20:00 за Києвом стало відомо, про виявлення у Польщі уламків вже 15 російських дронів, а також "рештків невідомої ракети".

В країні закривали аеропорти Варшави, Жешува й Любліна через загрозу російських БпЛА.

Полякам, що живуть біля кордону з Україною, повідомили про вторгнення дронів із запізненням – нібито, щоб не лякати людей.

Польща також викликала повіреного у справах РФ через атаку дронів.

"Акт агресії" проти Польщі

Польська армія назвала "актом агресії" порушення повітряного простору країни під час масованої атаки РФ проти України, і повідомила про загрозу для громадян.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки РФ по території України відбулося безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі об’єктами типу дрон. Це акт агресії, що створив реальну загрозу для безпеки наших громадян. За наказом начальника Генштабу були негайно активовані оборонні процедури", – йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Вранці, на тлі триваючої операції зі знешкодження російських БпЛА, польських військових територіальної оборони попросили бути готовими до можливого виклику у більш стислі терміни, ніж стандартна процедура.

Зокрема, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.

Президент Польщі Кароль Навроцький назвав події ночі 10 вересня "комплексною дроновою атакою проти повітряного простору Польщі".

"Це безпрецедентний момент в історії НАТО і новітній історії Польщі… Ми маємо винести висновки з того, що відбулося", – наголосив президент.

Традиційне лицемірство Росії

У Міноборони РФ заявили, що "об’єктів для ураження на території Польщі не планувалося", та що "максимальна дальність польоту застосованих під час удару російських БПЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів".

Також там додали, що відкриті для консультацій з Міністерством оборони Польщі.

Білорусь "відмазується"

Білорусь божиться, що збила частину "заблукалих" дронів і навіть інформувала Польщу та Литву про наближення безпілотників до їхньої території.

До речі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сьогодні прибув до Білорусі, звідки минулої ночі на територію Польщі вторглися дрони.

"Ризик ескалації війни зростає, зараз саме час думати та діяти з холодною головою та здоровим глуздом! Європі потрібен мир, і ми представляємо його всюди!!" – написав угорський міністр закордонних справ.

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що "інцидент" з російськими дронами у Польщі доводить: угорська політика закликів до "миру" у війні між Україною та Росією є правильною.

Також він зазначив, що порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Орбану припинити підігрувати РФ замість нещирих слів про солідарність.

Тим часом Молдова висилає співробітника посольства Білорусі.

Прессекретар уряду Даніель Воде на пресконференції не підтвердив і не спростував, чи пов'язане це рішення із затриманням колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Александра Балана, якого підозрюють у передачі секретних даних білоруському КДБ.

"Навмисне" вторгнення БпЛА

Глава дипломатії ЄС заявила про "найсерйозніше порушення європейського повітряного простору з боку Росії з початку війни"

"Все вказує на те, що це було навмисним, а не випадковим", – наголосила Кая Каллас.

Вона також констатувала, що війна Росії загострюється, а не закінчується.

Президент України Володимир Зеленський заявив про вкрай небезпечний прецедент для Європи.

"Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі", – прокоментував глава держави і закликав до сильної відповіді.

Прем’єр Чехії Петр Фіала також вважає, що масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками – не випадковість, а свідчить про бажання Росії випробувати НАТО.

Як повідомило вранці агентству Reuters джерело у НАТО, початкові дані свідчать про те, що "інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських безпілотників".

Попри це, додав співрозмовник, Альянс не вважає нападом вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

Сьогодні же Північноатлантична рада зібралася для того, аби обговорити, якою має бути реакція НАТО на вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі.

У Польщі заявили, що на підставі їхнього запиту НАТО застосував статтю 4 Договору через вторгнення дронів РФ.

За словами прем’єр-міністр країни Дональда Туска, стаття 4 – це лише початок.

"Ми очікуємо на значно більшу підтримку під час консультацій. Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу", – зазначив він.

Ввечері очільник польського уряду повідомив, що європейські лідери під час розмови в середу запропонували допомогу у зміцненні польської протиповітряної оборони.

"Я отримав не тільки слова солідарності з Польщею, але й, перш за все, пропозиції щодо конкретної підтримки повітряної оборони нашої країни", – додав Туск.

До речі, вторгнення ворожих дронів на територію Польщі – не єдина проблема, яка "впала" на прем’єра цієї ночі. За даними tvn24.pl, вночі 10 вересня у польському Трімісті викрали автомобіль, що належить родині Дональда Туска.

"Слабка відповідь спровокує Росію"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що слабка відповідь на вторгнення російських дронів на територію Польщі спровокує Росію ще більше.

"Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і безпілотники полетять ще далі в Європу", – зазначив український міністр.

Він закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів протиповітряної оборони сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

У Литві також закликали НАТО збивати російські цілі хоча б над частиною території України.

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, рішень щодо збиття дронів над Україною силами НАТО поки немає.

Сікорський також визнав, що Польща може зазнати гіршого порушення повітряного простору, ніж той, що стався в ніч проти середи.

Член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон назвав актом війни порушення повітряного простору Польщі російськими дронами типу "Шахед".

"Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні і процвітаючі нації навчать Росію кордонів", – наголосив він.

Посол США у НАТО Метью Вітакер запевнив союзників у підтримці на тлі російських БпЛА у Польщі.

В Латвії і Литві ще вранці висловили солідарність з Польщею. Литва також викликала главу посольства РФ.

Французький президент Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом "припинити небезпечну ескалацію".

Він висловив повну солідарність з польським народом та його урядом.

"Ми не підемо на жодні компроміси в питаннях безпеки союзників", – запевнив Емманюель Макрон.

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав вторгнення російських дронів у Польщу "глибоко тривожним", а дії Росії – "нерозсудливими".

Британський міністр оборони Джон Гілі вважає, що порушення повітряного простору Польщі є ознакою ескалації дій проти Європи з боку Росії.

"Звертаємось до Путіна: ваша агресія лише зміцнює єдність між країнами НАТО. Ваша агресія лише зміцнює нашу рішучість підтримати Україну. Ваша агресія нагадує нам, що безпечна Європа потребує сильної України, і що безпека Європи починається в Україні", – сказав Гілі.

Прем’єр Канади Марк Карні також назвав російські дрони в Польщі "ескалацією".

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що нічне порушення польського повітряного простору могло бути спробою Росії випробувати НАТО.

Про те, чому російське вторгнення в повітряний простір Польщі не подолало поріг, який дозволяє ставити питання про запуск відомої "статті 5", і навіщо Росія спланувала цю атаку, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.

Реакція Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про потребу визначити, "хто контролював безпілотники", які у ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Він заявив, що порушення повітряного простору Польщі "є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки", а відтак "надзвичайно важливо об'єктивно визначити, чи було це навмисним чи випадковим, і хто контролював безпілотники".

Словацький прем’єр запевнив, що "не піддасться на провокації політичних ігор або антиурядових і антисловацьких ЗМІ".

А міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар назвав падіння дронів у Польщі ескалацією та висловив сподівання, що ці дрони "мали опинитись на території України".

"Я хочу вірити, що безпілотники, які проникли на територію Польщі, були безпілотниками, які потрапили туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на території України", – зазначив Бланар.

Про фінансування України

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного виступу в Європарламенті щодо становища Європейського Союзу заявила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту, фінансованого коштом прибутків від заморожених російських активів, на виробництво безпілотників для України.

"Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на перевагу на полі бою – і на спільну індустріалізацію", – заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС може використати свою індустріальну міць, щоб підтримати Україну у протистоянні цій війні з використанням безпілотників.

Президентка Єврокомісії заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

"Використовуючи грошові кошти, пов'язані з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит. Самі активи не будуть зачеплені. І ризик доведеться нести колективно", – сказала вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна поверне кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації, а ці гроші допоможуть Україні вже сьогодні.

А міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, у Європейському Союзі розглядають можливість виділення 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру на ініціативу із закупівлі зброї США для України.

До слова, використання цих коштів блокує Угорщина.

Також сьогодні стало відомо, що Україна отримала ще 1 млрд євро кредиту від ЄС за рахунок заморожених активів РФ.

Різне щодо України і українців

Україна синхронізувала свої обмежувальні заходи з Британією.

За даними ЗМІ, Суд ЄС відхилив скарги Януковичів й росолігарха Абрамовича на європейські санкції.

Фонд британського принца Гаррі пожертвує $500 тисяч для дітей з України та Гази.

Решта новин

У Латвії кажуть, що ведуть переговори зі США про збереження військової допомоги.

Ультраправі та ліві в Європарламенті готують окремі вотуми недовіри фон дер Ляєн.

У Франції – близько 175 тисяч людей вийшли на протести проти бюджетних скорочень, горів ресторан в центрі Парижа. Понад 200 арештів.

Теракт у німецькому Золінгені: нападника засудили до довічного увʼязнення.