Украине отключают электричество из ЕС, Орбан заблокировал санкции, ответ на пошлины Трампа: новости дня

Ще один непростий день. Словаччина та Угорщина, здається, здійснюють максимальний тиск на Україну – Фіцо оголосив про зупинку екстрених постачань електроенергії і пригрозив завадити євроінтеграції країни, а Орбан блокує санкції і кредит.

Тим часом українська делегація вже готується до наступного раунду тристоронніх переговорів, а Мерц допустив удар по США "торговельною базукою" ЄС на тлі тарифного хаосу.

Все важливе і цікаве за понеділок, 23 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Україні обрізають електрику з ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що доручив зупинити екстрені постачання електроенергії Україні, оскільки постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" не відновилось.

Нагадаємо, через російську атаку на західноукраїнський нафтовий вузол Броди та пошкодження нафтопроводу "Дружба" уряди Словаччини та Угорщини синхронно прийняли рішення оголосити у своїх країнах надзвичайний стан на ринку нафтопродуктів.

"Укренерго" каже, що зупинка постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на Україну.

Крім того, через ситуацію з нафтопроводом "Дружба" Фіцо пригрозив переглянути позицію щодо членства України у ЄС.

А міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що ухвалення подальших санкцій Європейського Союзу проти Росії під час мирних переговорів може призвести до їх зупинки, тому Словаччина має сумніви щодо затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Сійярто звинувачує Україну

В Будапешті вважають, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

"Це суто політичне рішення України. Це суто шантаж проти Угорщини з метою змінити нашу позицію щодо України, членства в ЄС та всього такого", – сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Він висловив думку, що українці "координують дії з угорською опозицією", оскільки Угорщина перебуває на етапі підготовки до виборів.

"Отже, коли українці вирішать відновити постачання нафти, ми зможемо переглянути ситуацію. М'яч на їхньому полі, а не на нашому", – підсумував Петер Сійярто.

У ЄС спростували заяву Сійярто про те, що росіяни не руйнували нафтопровід "Дружба".

Крім того, угорський міністр звинуватив Україну в "ненависті" до Угорщини.

Сійярто наголосив, що рішення Угорщини призупинити санкції та кредит на 90 млрд євро пов'язане з тим, що "Україна вирішила не відновлювати постачання нафти до Угорщини".

Орбан блокує санкції

Рада ЄС сьогодні не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабної агресії проти України у понеділок, 23 лютого, через позицію Угорщини.

За словами високої представниці ЄС із зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас, робота над цим триває.

Німеччина закликає Угорщину переглянути позицію щодо санкцій проти РФ.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард різко розкритикувала позицію Угорщини щодо ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії: "Ми повинні використати всі наші політичні важелі, щоб посилити тиск на Угорщину та Словаччину, щоб вони відмовилися від блокування і чітко зрозуміли наші очікування".

Натомість ЄС оголосив санкції проти 8 причетних до порушень прав людини у РФ.

Угорщина блокує кредит на 90 млрд

А ще прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надіслав президентові Європейської ради Антоніу Кошті листа, в якому пояснив, чому блокує 90 млрд євро кредиту для "ворожої" України.

Угорський прем’єр наголосив, що "з середини лютого Україна відмовляється відновити транзит сирої нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини з політичних міркувань та в порушення своїх міжнародних зобов'язань".

"Це є неспровокованим актом ворожості, що підриває енергетичну безпеку Угорщини", – вважає він.

За його словами, доки ця ситуація зберігатиметься, Угорщина не підтримає рішення, необхідне для надання кредиту.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта у листі-відповіді зазначив, що аргументи Києва щодо причин припинення постачання російської нафти в Угорщину відрізняються від версії, представленої Будапештом – але в будь-якому разі Угорщина не повинна блокувати кредит в 90 млрд євро від ЄС для України.

"Коли лідери досягають консенсусу, вони є пов'язаними своїм рішенням. Будь-яке порушення цього зобов'язання становить порушення принципу щирого співробітництва. Жодній державі-члену не може бути дозволено підривати авторитет рішень, ухвалених Європейською Радою колективно", – підкреслив президент Євроради.

Він закликав Орбана діяти "відповідно до нашого спільного рішення від 18 грудня та розблокувати впровадження кредитної лінії на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що така позиція Угорщини є не тільки проявом відсутності солідарності, а й використанням порядку денного ЄС для внутрішньополітичної боротьби.

"Мене глибоко шокує той факт, що Україна захищається від російської армії, а угорці колись розуміли, як це. Будапешт двічі зазнавав вторгнення у XX столітті, але один раз це була Червона армія", – сказав він.

Відтак Сікорський зазначив, що він очікував набагато більшого почуття солідарності між Угорщиною та Україною.

Реакція на шантаж з боку Орбана

Європейський комісар Валдіс Домбровскіс повідомив, що завтра, 24 лютого, Рада ЄС затвердить два законодавчих акти Євросоюзу щодо надання Україні кредиту у 90 млрд євро.

За його словами, це дозволять продовжити технічну роботу над кредитом навіть в умовах блокування Угорщиною третього законопроєкту, необхідного для завершення процесу.

Він нагадав, що політичні дискусії зараз точаться навколо питання внесення поправок до багаторічної фінансової рамки – довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки. Ухвалення саме цього документа заблокувала Угорщина.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас допустила повернення до початкової ідеї позики Україні на 90 млрд євро – з використанням заморожених російських активів, у зв’язку з угорським вето на обране рішення.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Стенергард висловила сподівання, що Угорщина все ж відмовиться від блокування позики Україні на 90 млрд євро.

"Швеція очікує, що усі країни-члени будуть поважати домовленість. Варто зазначити також, що Угорщина, Словаччина і Чехія забезпечили собі винятки з фінансових зобов’язань", – зазначила очільниця МЗС Швеції.

Вона наголосила, що "настав час забезпечити позику 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти Росії" – це мінімум, що має "зробити ЄС для посилення безпеки України і Європи".

Польський прем’єр Дональд Туск назвав дії уряду Угорщини "політичним саботажем".

"Дії угорського уряду є актом політичного саботажу, який підриває допомогу Україні", – підкреслив він.

Річниця повномасштабної війни

Завтра, 24 лютого, четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в України. Саме до цієї дати в ЄС планували затвердити 20 пакет санкцій проти РФ, а також кредит Україні на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Вже сьогодні Єврокомісія підняла прапор України.

"Прапор, який ми піднімаємо сьогодні, уособлює незламний дух нації, яка вже чотири роки бореться з повномасштабним невиправданим насильством і руйнуванням. Справа України – це справа справедливого миру на нашому континенті", – зазначили в Єврокомісії.

У вівторок ратушу у Копенгагені підсвітять кольорами українського прапора, а у литовському Каунасі збереться акція солідарності з Україною.

Президент України Володимир Зеленський завтра дистанційно виступить у Європарламенті.

Допомога Україні

Реєстр збитків від агресії РФ почав приймати заяви українців за ще однією категорією.

До Києва з візитом прибули єврокомісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос та єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

"Важлива зустріч з Радою та прем'єр-міністром Свириденко та її командою міністрів щодо розширення ЄС та підтримки бюджету та військових України", – прокоментувала посол ЄС у Києві Катаріна Матернова.

А ще сьогодні стало відомо, що Фінляндія виділяє 20 млн євро гуманітарної допомоги для України.

Як зазначається, цю допомогу використають на зимові потреби населення, насамперед в опаленні, розподіляючи обігрівачі, паливо, одяг та грошову допомогу. Крім того, кошти спрямують на ремонт пошкоджених під час російських атак будинків, систем водо-, електропостачання та опалення.

Крім того, в Україну прибули 10 генераторів від Італії, а також генератори від Азербайджану.

У Чехії посли 35 країн зібрали близько чотирьох тисяч доларів на три генератори для України.

Щодо переговорів

Українська делегація вже готується до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю США і Росії, який має відбутися ближче до 27 лютого.

А ще глава Офісу президента України Кирило Буданов у спілкуванні з журналістами розповів, що під час тристоронніх перемовин у Женеві 17-18 лютого голова російської делегації Владімір Мединський не виголошував історичних лекцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за день до четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну закликав посилити тиск на керівництво Росії, а також засудив кремлівське керівництво за систематичні воєнні злочини.

"Під нинішнім керівництвом ця країна перебуває на найнижчій точці найбільш ницого варварства. І ніхто не повинен сумніватися в режимі та варварстві, з якими ми маємо справу з боку Росії", – заявив Мерц.

Політика щодо Білорусі

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", в якому повідомив, що Москва та Мінськ знову говорять про спільні військові навчання на території Білорусі.

Він нагадав, що коли Росія та Білорусь проводили "дуже масовані" навчання – почався наступ на територію України.

Український президент наголосив, що все це – великі ризики для України і для самих білорусів.

Крім того, Зеленський висловив переконання, що НАТО має розглядати розміщені РФ на території Білорусі ракети середньої дальності "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Він вказав, що РФ та Білорусь влаштовують "шоу" із розміщення "Орєшніка" на білоруській території, оскільки поки туди не завезли весь комплекс, а "лише відповідні машини".

На його переконання, метою цих "шоу" – залякування Європи.

"Йому (Александру Лукашенку. – Ред.) не варто грати в ігри, тому що після цих кроків, вже не консультуючись з Лукашенком, росіяни ввезуть "Орєшнік" на територію Білорусі", – сказав Зеленський.

Також він розповів, що після санкцій проти самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка Україна розробляє правову базу для продовження цієї санкційної політики.

"Ми будемо розвивати цю лінію і зараз працюємо над правовою базою для продовження нашої санкційної політики. Це стосуватиметься не тільки Лукашенка, але і його найближчого оточення, його синів і так далі", – сказав він.

Щодо шпигунства в Європі

У Данії закликали компанії та навчальні заклади остерігатися шпигунства з боку Китаю та РФ.

Польща затримала білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь білоруської військової розвідки.

А ще, за даними RMF24, в аеропорту Варшави затримали громадянина Чорногорії, якого Литва оголосила у європейський розшук за підозрами у шпигунстві на Китай.

Тарифні угоди в США

Завтра митна служба США припинить стягнення попередніх тарифів Дональда Трампа.

Такий крок став можливим після того, як 20 лютого Верховний суд США визнав незаконними масштабні глобальні тарифи президента Дональда Трампа.

Сьогодні президент США озвучив нові погрози торговим партнерам Штатів, які буцімто "обдирали" США, продовжуючи критику Верховного суду США за визнання незаконними запроваджених ним тарифів.

Трамп вкотре взявся не погоджуватися з рішенням Верховного суду США і заявив, що цим рішенням йому дали "більше повноважень і сили, ніж він мав до їхнього сміховинного рішення".

У Бундестазі пропонують використати "торговельну базуку" проти нових мит Трампа. Зокрема депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини Дірк Візе закликав ЄС застосувати закон про боротьбу з примусом у відповідь на оголошені адміністрацією США 15-відсоткові мита.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує застосувати найпотужніші інструменти економічного захисту ЄС, якщо переговори з Вашингтоном не допоможуть подолати нинішню торговельну кризу.

Європарламент заморозив затвердження угоди зі США через "хаос" з митами Трампа.

Китай заявив, що проводить "повну оцінку" рішення Верховного суду США щодо мит і закликав Вашингтон скасувати "односторонні митні заходи" щодо своїх торговельних партнерів, попередивши, що конфлікт між двома країнами є "шкідливим".

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що його країна не відмовляється від тарифних угод, які були укладені впродовж останніх дев’яти місяців, на тлі оголошення американським президентом Дональдом Трампом нових тарифів.

Файли Епштейна

Експосла Британії у США Пітера Мендельсона заарештували на тлі скандалу з Епштейном.

Активісти вивісили в Луврі фото експринца Ендрю, який залишає поліцейський відділок.

Решта новин

В Нідерландах новий уряд меншості склав присягу.

За даними Politico, Ісландія може влітку голосувати щодо відновлення переговорів про вступ до ЄС.

Поліція Латвії провела операцію в Україні з ліквідації мережі телефонних шахраїв.