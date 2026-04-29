Посол США уходит из-за Трампа, требования ЕС на 90 млрд, рекордный клад викингов: новости дня

Путін пожалівся Трампу на Київ, а Мерц констатує "взаємне відчуження" між США та Європою.

Британський король Чарльз III у Конгресі США закликав Трампа до рішучої підтримки України.

А ще – Трамп на паспортах частини американців і нові погрози Ірану, напад у Лондоні, податок на солодкі напої в Німеччині.

Все важливе і цікаве за середу, 29 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Вимоги до 90 млрд від ЄС

ЄС може посилити вимоги для надання Україні кредиту на 90 млрд євро.

Як пише Bloomberg, у центрі обговорення опинилися зміни в пільговому режимі оподаткування, що діє наразі для деяких українських компаній.

Спочатку розроблений для індивідуальних підприємців та малих підприємств, пільговий режим оподаткування дозволяє компаніям сплачувати мінімальну ставку у розмірі 5% від виручки.

Міністерство фінансів та основні донори України стверджують, що ця схема є тягарем для військового бюджету, спотворює конкуренцію та сприяє підтримці великої тіньової економіки.

За словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, перший оборонний пакет для України з кредиту на суму 90 млрд євро буде виплачений у поточному кварталі, становитиме близько 6 млрд євро і буде стосуватися українських дронів.

Трибунал і відповідальність РФ

Європарламент 30 квітня голосуватиме за резолюцію про трибунал для Путіна.

Ухваленням резолюції євродепутати хочуть наголосити, що "підтримують підписання ЄС Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України з метою набуття ЄС повноправного членства в його керівному комітеті".

Реєстр збитків від агресії РФ почав приймати заяви від юросіб та органів влади.

"Це фундаментально новий етап у роботі Реєстру. Вперше відкриття категорій уможливлює фіксацію не лише індивідуальних втрат, а й системних економічних втрат, яких зазнали підприємства і держава Україна внаслідок агресії РФ проти України", – зазначають у комюніке Реєстру.

А ще Європарламент підтримав замороження коштів ЄС для Словаччини через політику Роберта Фіцо, а також дозволив депутаткам делегувати право голосу під час декрету.

Швеція заарештувала підсанкційне судно

Шведська поліція заарештувала судно Caffa, яке вже два місяці утримується у шведських водах.

За даними шведських правоохоронців, арешт судна відбувся на запит іноземного уряду, однак офіційно країну, яка його подала, не розкривають.

А, за даними Reuters, Британія не зупиняє "тіньові судна" РФ попри дозвіл британського прем’єра Кіра Стармера на перехоплення.

Як пише агентство, протягом місяця після погрози Стармера, висловленої 25 березня, британськими водами пройшло щонайменше 98 російських суден, що підпадають під санкції Великої Британії, але не було жодних повідомлень про огляд або затримання цих суден.

Путін жаліється Трампу на Київ

У Кремлі повідомили, що правитель Росії Владімір Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій висловив готовність оголосити "перемир’я" 9 травня.

Телефонна розмова тривала близько 1,5 години, повідомили в Кремлі.

Під час дзвінка Путін пожалівся Трампу на нібито атаки України по цивільним об’єктам в Росії. Він також заявив, що РФ досягне своїх цілей у війні, але "прагне зробити це шляхом переговорів".

Крім того, помічник правителя РФ Юрій Ушаков повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідає Москву та візьме участь у військовому параді до 9 травня.

У Німеччині затримали громадянина Казахстану, який шпигував для РФ, а Британія анулює акредитацію російського дипломата у відповідь на схожі кроки РФ.

А Сполучені Штати ще раз продовжили крайній термін для продажу активів російського "Лукойлу".

Чарльз III у Конгресі США згадав Україну

Британський король Чарльз III у Конгресі США наголосив на необхідності "рішучої підтримки" України.

Видання Politico пише, що ця згадка України у промові, яка пролунала в контексті підтримки країнами НАТО Сполучених Штатів після терактів 11 вересня 2001 року стала "завуальованим викликом" президенту Дональду Трампу і його союзникам у Конгресі.

Британський монарх таким чином спростовує неодноразові заяви Трампа в останні тижні і показує, що НАТО насправді було поруч, щоб допомогти США в час біди.

Монарх пов’язав той знаковий момент 2001 року з необхідністю зберегти єдність Заходу у підтримці України, поки триває розв’язана РФ війна.

"Сьогодні – та сама непохитна рішучість необхідна для захисту України та її мужнього народу – щоб забезпечити по-справжньому справедливий і міцний мир", – підкреслив він.

Президент Володимир Зеленський подякував британському королю Чарльзу III, який згадав про Україну під час свого виступу перед американським Конгресом.

"Я дякую Його Величності королю Чарльзу III, Сполученому Королівству та всім відважним американцям за цей гучний заклик до єдності на підтримку України з іншого боку Атлантики", – написав Зеленський у своєму Х.

Президент США Дональд Трамп розповів, що "дуже заздрив" через промову, яку британський король Чарльз III проголосив перед американським Конгресом.

А на державному бенкеті у Білому домі король Великої Британії Чарльз III потролив Трампа.

"Ви нещодавно зазначили, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли б німецькою. Смію сказати, що якби не ми, ви розмовляли б французькою", – заявив британський монарх, натякаючи на боротьбу між Францією та Британією за колонії в Америці.

На жарт про мову відреагував і президент Франції Емманюель Макрон: "Це було б шикарно!".

Окрім того, він пожартував над знесенням східного крила Білого дому, ініційованим Дональдом Трампом, пригадавши про спробу "реконструкції" будівлі британськими військами у 1814 році. Тоді британці спалили будівлю резиденцій американських президентів, а також Капітолій.

"Для мене особлива приємність знову опинитися в цій чудовій будівлі, серці вашої демократії. З цієї нагоди не можу не відзначити зміни, що відбулися у Східному крилі, пане президенте. Мені прикро це казати, але ми, британці, звичайно, зробили власну спробу реконструкції Білого дому у 1814 році", – сказав король Великої Британії.

"Взаємне відчуження" між США та Європою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про зміни в трансатлантичних відносинах, за яких і США, і Європа віддаляються одне від одного через власні пріоритети.

"Правда в тому, що трансатлантичні відносини вже багато років не такі, якими я їх знав. Існує взаємне відчуження, а також бажання з боку Америки більше не бути беззастережно готовою забезпечувати безпеку Європи. І навпаки, в Європі існує бажання більше не бути повністю залежними від США", – пояснив глава німецького уряду.

Мерц також назвав своїм обов’язком забезпечення єдності на європейському континенті, яка має підкріплюватися військовою потужністю.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль допустив, що країні доведеться "позичати як ніколи раніше", щоб впоратися з економічними напруженнями, спричиненими "безвідповідальною війною" президента США Дональда Трампа проти Ірану.

Понад половина німців через високі ціни почали економити.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США надаватимуть допомогу союзникам, які посилюють свою оборону, і каратимуть партнерів, які цього не роблять.

"Зразковими союзниками" він назвав Ізраїль, Південну Корею, Польщу, Фінляндію та країни Балтії. За словами Гегсета, вони отримають "особливу підтримку" від США.

Трамп продовжить блокаду Ірану

28 квітня уряд США запровадив нові санкції проти Ірану. Обмеження запроваджені проти 35 юридичних та фізичних осіб за їхню роль у функціонуванні тіньової банківської системи Ірану.

Президент США Дональд Трамп наказав готуватися до тривалої блокади Ірану, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, на недавніх зустрічах, включаючи обговорення в понеділок у Ситуаційному центрі, президент США ухвалив рішення продовжити тиск на іранську економіку та експорт нафти, бо інші варіанти пов'язані з більшим ризиком, ніж продовження блокади.

Однак, як зазначено у публікації, продовження блокади також затягує конфлікт, який призвів до зростання цін на бензин, погіршив рейтинги Трампа і ще більше погіршив перспективи республіканців на проміжних виборах.

Згодом американський президент підтвердив, що планує тримати Іран під морською блокадою, доки режим не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо його ядерної програми.

О 4 годині ранку за Вашингтоном президент США Дональд Трамп опублікував допис у Truth Social із зображенням, очевидно створеним штучним інтелектом. На ньому Трамп тримає автомат та міститься напис: "Більше ніякого містера доброго хлопця".

Він попередив Іран, що йому "краще швидше схаменутися", опублікувавши створене ШІ зображення.

У Пентагоні повідомили, що Сполучені Штати вже витратили 25 мільярдів доларів на військові операції проти Ірану, більшість з цієї суми пішло на боєприпаси.

Щодо впливу на ЄС війни проти Ірану

Аеропорти Європи попереджають про складні перспективи через війну в Ірані.

В уряді Італії заявили, що запасів авіапалива вистачить до кінця травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що Європі, можливо, доведеться роками боротися з наслідками війни США й Ізраїлю проти Ірану.

У цьому контексті вона наголосила, що ЄС повинен зменшити свою надмірну залежність від імпортних викопних палив і зосередитися на постачанні чистої енергії.

Урсула фон дер Ляєн закликала держави ЄС збільшити енергопостачання від відновлюваних джерел та ядерної енергії.

"Це друга енергетична криза за чотири роки. І урок має бути дуже зрозумілим. Наша надмірна залежність від імпортованого викопного палива робить нас вразливими", – заявила президентка Єврокомісії, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня.

Угорсько-українські відносини

Мер міста Берегове Золтан Баб'як на зустрічі з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром заявив, що в Україні немає жодних утисків угорської національної спільноти.

Мадяр повідомив, що ініціює зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня у Берегові.

"Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття – відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України", – заявив він.

Радник президента України Дмитро Литвин зауважив, що "президент ще не узгоджував графік на червень".

Також він додав, що "двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".

Різне щодо України і українців

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить посаду через розбіжності у позиціях з адміністрацією президента Дональда Трампа, а уряд Німеччини, за даними Spiegel, обрав на посаду посла у Києві топпосадовця з НАТО Бориса Руге.

Польські рятувальники врятували у Татрах 5 українських туристів.

У Польщі 10 українців звинувачують у контрабанді людей та відмиванні грошей.

В ЄС запустили платформу для випробування військових технологій для України.

Напад у Лондоні

У Лондоні – напад в єврейському районі міста, двоє людей отримали ножові поранення.

Чоловік, якого затримали у Лондоні після нападу, за даними поліції, має "проблеми з психічним здоров’ям".

"Чоловік, затриманий сьогодні у зв’язку з нападом із ножем на двох євреїв у Лондоні, має в минулому випадки серйозного насильства та проблеми з психічним здоров’ям", – заявив комісар столичної поліції Марк Роулі.

Поліція розкрила деталі про затриманого після нападу в Лондоні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скликав засідання урядового комітету з питань надзвичайних ситуацій у зв'язку з нападом із ножем у Лондоні.

Король Британії висловив стурбованість через напад у Лондоні.

Решта новин

Cпікер парламенту Грузії заявив, що країна "не поступиться територією" задля ЄС.

Трамп розмістить свій портрет на американських паспортах.

Парламент Косова не зміг обрати президента – країну чекають дострокові вибори.

Єврокомісія висунула претензії Meta через доступ дітей до соцмереж.

Німеччина запровадить податок на солодкі напої з 2028 року.

У Норвегії випадково знайшли рекордну колекцію монет доби вікінгів.

Швеція ухвалила жорсткіші правила отримання громадянства.