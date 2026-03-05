Зеленський погрожує Орбану, Азербайджан під атакою, ЄС дає гроші на "Дружбу": новини дня

Трамп знову звинуватив Київ у гальмуванні перемовин. Тим часом Сполучені Штати, за словами Зеленського, звернулися по допомогу у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

Невідомі дрони вдарили і по Азербайджану. Країни Європи посилюють оборону на півдні, а також направляють певну зброю в країни Перської затоки.

Каллас визнає, що війна на Близькому Сході має прямий вплив на перебіг війни в Україні, адже зброя та оборонні потужності нині спрямовуються туди.

Глава МЗС Німеччини запевняє, що війна РФ проти України лишається "проблемою №1" і анонсував ще 200 млн євро на підтримку України.

Все важливе і цікаве за четвер, 5 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Трамп: у України зараз "ще менше карт"

Президент США Дональд Трамп знову висловив претензії на адресу України через безрезультатність перемовин щодо завершення російсько-української війни, та заявив, що тепер у президента України "ще менше карт".

Він заявив, що президенту України Володимиру Зеленському "час діяти, і він має забезпечити укладену угоду".

"Думаю, Путін готовий укладати угоду", – вкотре повторив Дональд Трамп.

Загроза підтримки України?

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас визнає, що війна на Близькому Сході має прямий вплив на перебіг війни в Україні, адже зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Вона підкреслила, що вона "занепокоєна тим, що ресурси обмежені, і саме тому це матиме вплив на різні війни".

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд України не отримував сигналів від європейських партнерів щодо можливого послаблення підтримки через війну на Близькому Сході.

Генсек НАТО Марк Рютте обіцяє продовження підтримки України союзниками, незважаючи на ситуацію на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив, що війна РФ проти України лишається "проблемою №1" попри загострення на Близькому Сході, і анонсував ще 200 млн євро на підтримку України.

"Ці кошти призначені для подальшого зміцнення захисту України від бомбардувань Путіна", – заявив міністр закордонних справ.

Удари Ірану по Європі

Іран вдарив безпілотниками по Азербайджану.

Один з іранських дронів впав на термінал міжнародного аеропорту "Нахічевань", а інший – впав неподалік шкільної будівлі в селі Шекарабад.

Міноборони Азербайджану обіцяє відповідь на іранську атаку на аеропорт.

"Ці акти агресії не залишаться без відповіді", – додали у відомстві.

Пізніше у Міністерстві оборони держави повідомили, що Іран атакував їхню територію чотирма ударними дронами.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав терактом удар по аеропорту "Нахічевань", а Генеральна прокуратура країни відкрила кримінальне провадження.

Азербайджан привів війська у стан найвищої готовності, а також зупинив руху вантажівок через кордон з Іраном після атаки дронів.

Президент Туреччини провів телефонні розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході, які безпосередньо зачепили також Туреччину і Азербайджан.

Вчора Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, запущеної з боку Ірану. CNN повідомляє, що іранську ракету збив есмінець США.

За даними AFP, у Туреччині вважають, що не вони були ціллю балістичної ракети Ірану.

А 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

На Кіпрі заявили, що іранський безпілотник типу "Шахед", який вдарив по британській авіабазі, був запущений з Лівану.

Сьогодні на британській авіабазі на Кіпрі знову лунала тривога через підозрілий об'єкт.

Видання Financial Times повідомляє, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів Shahed.

З огляду на величезні запаси БпЛА в Тегерану, Пентагон виявляє значний інтерес до українського досвіду.

Згодом після публікації президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ отримав від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.

За даними Bloomberg, НАТО на липневому саміті в Анкарі перенесе акцент з танків на дрони та ШІ.

Посилення оборони Європи

Іспанія відправить фрегат на Кіпр у відповідь на атаки Ірану.

"Розгортанням фрегата "Крістобаль Колон" Іспанія демонструє свою відданість захисту Європейського Союзу та його східного кордону", – підкреслило відомство на чолі з Маргаритою Роблес.

Нідерланди можуть відправити військовий корабель для захисту Східного Середземномор'я.

Франція дозволила США використовувати її авіабази на Близькому Сході. У Генштабі Литви допускають надання США інфраструктури для операцій проти Ірану.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила плани уряду передати системи протиповітряної оборони країнам Перської затоки, які зазнають атак іранських дронів.

Вона пояснила, що цей захист потрібен передусім італійським військовим, які перебувають на американських базах на Близькому Сході.

Британія відправить до Катару додаткові винищувачі Typhoon.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що серед членів Альянсу існує "широка підтримка" кампанії президента США Дональда Трампа, спрямованої проти ядерних і ракетних можливостей Ірану.

В Іспанії заперечили це твердження Рютте.

Позиція Іспанії та обурення Трампа

Вчора ввечері у Білому домі заявили, що домовились про авіабази з Іспанією, Мадрид заперечує.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Іспанія погодилася співпрацювати з американськими військовими щодо операції в Ірані після того, як президент країни Дональд Трамп пригрозив повністю розірвати торговельні відносини з Мадридом.

Водночас в уряді Іспанії відкинули заяви Білого дому. Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес спростував твердження про співпрацю та заявив, що не має уявлення, звідки Левітт взяла цю інформацію.

"Я категорично заперечую це. Позиція Іспанії щодо війни на Близькому Сході, щодо нападу на Іран, щодо використання наших баз не змінилася… Вона, можливо, і речниця Білого дому, але я – міністр закордонних справ Іспанії!", – заявив Альбарес.

Він наголосив, що Мадрид зобов'язаний залишатися осторонь від "військової операції, яка проводиться з порушенням міжнародного права".

Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

Нагадаємо, американський президент також розкритикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за недостатню підтримку американських ударів по Ірану.

Стармер обіцяє зберігати холоднокровність після різкої критики з боку Дональда Трампа.

Як пише видання The Guardian, Сполучені Штати не поінформували Британію про деталі своєї атаки на Іран.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що між Великою Британією і США досі зберігаються особливі відносини попри критику з боку президента Дональда Трампа.

Трамп, Конгрес і Іран

Сенат США провалив голосування за закон, який мав обмежити президента Дональда Трампа в Ірані. Резолюція про військові повноваження мала на меті перешкодити президенту застосовувати подальшу військову силу проти Ірану без дозволу Конгресу.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто брати участь у виборі наступного лідера Ірану.

"Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі", – зазначив він.

Зеленський погрожує Орбану

Президент України Володимир Зеленський розповів, що пошкоджений внаслідок російських ударів нафтопровід "Дружба" може запрацювати протягом місяця-півтора. Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині парламентські вибори.

Відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" від України вимагають Угорщина і Словаччина.

Угорський прем’єр-міністр заявив, що блокуватиме для України кредит на €90 млрд до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". За даними Bloomberg, ЄС думає допомогти з ремонтом "Дружби", щоб розблокувати кредит для України.

Віктор Орбан заявив, що силою змусить Україну відновити транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Зеленський висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд "однією особою", натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Надіємося, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд і в українських воїнів буде зброя. Інакше – даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою", – сказав Зеленський.

В Угорщині заявили, що вважають "погрозою" заяву президента України про очільника угорського уряду і ЗСУ.

Лідер угорської опозиції став на захист Орбана через "погрози" Зеленського.

Тим часом Україна заявила представнику Угорщини про неприпустимість піару на питанні військовополонених.

Як відомо, правитель Росії Владімір Путін на зустрічі із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський може взяти участь у засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 19-20 березня.

Водночас, за даними Politico, у Євросоюзі вже "поховали" ідею "вступу авансом" для України.

Решта новин

10 країн Європи погодили план транскордонної евакуації населення у разі війни.

Польща продовжила дію "буферної зони" у прикордонні з Білоруссю.

Фіцо не бачить сенсу зустрічатися із Зеленським без координації з Єврокомісією.

Британія виділила близько $1 млн на підтримку української культури.

ЄС схвалив захисні механізми для фермерів через торівлю з групою країн Південної Америки.